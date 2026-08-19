Нежелани в Москва! Кремъл отстранява несъгласните с Путин за войната с Украйна

Руската държавна банка Внешекономбанк (ВЕБ) уволни главния икономист Андрей Клепач след медийни съобщения за негативна икономическа оценка, която той предложи, противоречаща на теорията на руския президент Владимир Путин за победата в Украйна. Клепач предостави оценка на икономическите и геополитически предизвикателства пред Русия пред Никитския клуб на Московската борса на 21 май, заключавайки, че руската военна икономика е в застой, тъй като високите разходи за отбрана, рестриктивната парична политика, санкциите и украинските удари ограничават растежа и инвестициите.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

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Независимата руска медия Moscow Times съобщи за оценката на Клепач на 14 август, а други руски медии разпространиха неговите изявления на 15 август.

Независимата руска медия Bell съобщи на 16 август, позовавайки се на източник, близък до Клепач, че главният изпълнителен директор (CEO) на ВЕБ Игор Шувалов е уволнил Клепач същия ден след "обаждане отгоре", а друг източник потвърди, че уволнението на Клепач е свързано с неговата икономическа оценка.

Клепач заявява, че украинските удари срещу руската пристанищна, петролна, химическа и логистична инфраструктура са забележима макроикономическа бариера пред руската икономическа експанзия, която според него вероятно ще се забави до почти нулев годишен растеж през 2026 г.

Клепач заяви, че руските разходи за отбрана са се увеличили значително, което е довело до все по-голямо изтласкване на руския военно-промишлен комплекс от гражданската икономика, увеличаване на ограниченията върху гражданските промишлени сектори и до тяхното свиване.

Путин ясно формулира теория за победата в Украйна, разчитаща на продължителна изтощителна война на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ) на 7 юни 2024 г.

Теорията на Путин за случая предполага, че руските сили ще могат да продължат настъпление за неопределено време; да попречат на Украйна да проведе успешни оперативно значими контраофанзивни операции; и че Русия може да надделее във война на изтощение, като надживее украинската воля и тази на външните поддръжници на Украйна.

ISW вече е наблюдавала, че Русия все повече се бори да поддържа метода си на водене на продължителна изтощителна война, тъй като загубите надвишават темповете на набиране на персонал, а финансовите и материалните разходи се увеличават, и че Кремъл преувеличава тактическите си постижения, за да представи видимост на непрекъснати военни печалби.

Руските военни систематично дезинформират Путин за състоянието на фронтовата линия, отчасти поради широко разпространената култура на лъжа в руските въоръжени сили, която блогърите наричат ​​"красиви доклади".

Путин вероятно е по-наясно с икономическите проблеми на Русия, отколкото с военната ситуация, но е решен по подобен начин да създаде представа за икономическа стабилност, въпреки доказателствата за продължаващите икономически проблеми на Русия.

Молдовският президент Мая Санду заяви на 18 август, че Русия умишлено изстрелва някои от своите дронове в молдовското и натовското въздушно пространство. Санду каза, че молдовските власти могат да разграничат руските дронове, умишлено изстреляни в нарушено молдовско и натовско въздушно пространство, от тези, които са го направили случайно, въз основа на траекториите на дроновете.

Санду е първият европейски държавен глава или висш служител, който изрично заявява, че руските сили умишлено изстрелват някои от своите дронове в европейското въздушно пространство. ISW продължава да оценява, че подобни нахлувания на дронове са част от руската кампания "Фаза нула", която има за цел да създаде информационни и психологически условия за потенциални бъдещи провокации срещу НАТО, включително чрез руски провокации под фалшив флаг, саботаж, намеса в електронната война и прелитания.

Зеленски внесе кандидатурата на изпълняващия длъжността министър на отбраната Евгений Хмара за министър на отбраната за одобрение от Върховната рада (парламента) на 18 август.

Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук съобщи на 18 август, че Върховната рада ще разгледа кандидатурата в близко бъдеще. Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли.