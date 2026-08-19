Нежелани в Москва! Кремъл отстранява несъгласните с Путин за войната с Украйна

Руската държавна банка Внешекономбанк (ВЕБ) уволни главния икономист Андрей Клепач след медийни съобщения за негативна икономическа оценка, която той предложи, противоречаща на теорията на руския президент Владимир Путин за победата в Украйна. Клепач предостави оценка на икономическите и геополитически предизвикателства пред Русия пред Никитския клуб на Московската борса на 21 май, заключавайки, че руската военна икономика е в застой, тъй като високите разходи за отбрана, рестриктивната парична политика, санкциите и украинските удари ограничават растежа и инвестициите.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Независимата руска медия Moscow Times съобщи за оценката на Клепач на 14 август, а други руски медии разпространиха неговите изявления на 15 август.
Независимата руска медия Bell съобщи на 16 август, позовавайки се на източник, близък до Клепач, че главният изпълнителен директор (CEO) на ВЕБ Игор Шувалов е уволнил Клепач същия ден след "обаждане отгоре", а друг източник потвърди, че уволнението на Клепач е свързано с неговата икономическа оценка.
Клепач заявява, че украинските удари срещу руската пристанищна, петролна, химическа и логистична инфраструктура са забележима макроикономическа бариера пред руската икономическа експанзия, която според него вероятно ще се забави до почти нулев годишен растеж през 2026 г.
Клепач заяви, че руските разходи за отбрана са се увеличили значително, което е довело до все по-голямо изтласкване на руския военно-промишлен комплекс от гражданската икономика, увеличаване на ограниченията върху гражданските промишлени сектори и до тяхното свиване.
Путин ясно формулира теория за победата в Украйна, разчитаща на продължителна изтощителна война на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ) на 7 юни 2024 г.
Теорията на Путин за случая предполага, че руските сили ще могат да продължат настъпление за неопределено време; да попречат на Украйна да проведе успешни оперативно значими контраофанзивни операции; и че Русия може да надделее във война на изтощение, като надживее украинската воля и тази на външните поддръжници на Украйна.
ISW вече е наблюдавала, че Русия все повече се бори да поддържа метода си на водене на продължителна изтощителна война, тъй като загубите надвишават темповете на набиране на персонал, а финансовите и материалните разходи се увеличават, и че Кремъл преувеличава тактическите си постижения, за да представи видимост на непрекъснати военни печалби.
Руските военни систематично дезинформират Путин за състоянието на фронтовата линия, отчасти поради широко разпространената култура на лъжа в руските въоръжени сили, която блогърите наричат "красиви доклади".
Путин вероятно е по-наясно с икономическите проблеми на Русия, отколкото с военната ситуация, но е решен по подобен начин да създаде представа за икономическа стабилност, въпреки доказателствата за продължаващите икономически проблеми на Русия.
Молдовският президент Мая Санду заяви на 18 август, че Русия умишлено изстрелва някои от своите дронове в молдовското и натовското въздушно пространство. Санду каза, че молдовските власти могат да разграничат руските дронове, умишлено изстреляни в нарушено молдовско и натовско въздушно пространство, от тези, които са го направили случайно, въз основа на траекториите на дроновете.
Санду е първият европейски държавен глава или висш служител, който изрично заявява, че руските сили умишлено изстрелват някои от своите дронове в европейското въздушно пространство. ISW продължава да оценява, че подобни нахлувания на дронове са част от руската кампания "Фаза нула", която има за цел да създаде информационни и психологически условия за потенциални бъдещи провокации срещу НАТО, включително чрез руски провокации под фалшив флаг, саботаж, намеса в електронната война и прелитания.
Зеленски внесе кандидатурата на изпълняващия длъжността министър на отбраната Евгений Хмара за министър на отбраната за одобрение от Върховната рада (парламента) на 18 август.
Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук съобщи на 18 август, че Върховната рада ще разгледа кандидатурата в близко бъдеще. Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ххххахахаххах
Коментиран от #15, #17, #32
07:30 19.08.2026
4 Симпатизант
Коментиран от #13
07:31 19.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
07:34 19.08.2026
7 Някой
07:34 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Един
07:35 19.08.2026
10 Всъщност
07:35 19.08.2026
11 Каунь
07:36 19.08.2026
12 Так дела
07:36 19.08.2026
13 100
До коментар #4 от "Симпатизант":Да не би НАТО да е нападнало Русия?
Коментиран от #18, #20
07:36 19.08.2026
14 Всъщност
07:36 19.08.2026
15 Пич
До коментар #3 от "Ххххахахаххах":5 години Киев за два дня.
07:37 19.08.2026
16 Само питам
07:38 19.08.2026
17 Посмали малко
До коментар #3 от "Ххххахахаххах":Е чак да ходят и обикалят цял свят ! Кепостните путуват до Сев.Корея и Турция.Другаде не ги пускат.
Коментиран от #19
07:39 19.08.2026
18 Да Да
До коментар #13 от "100":Само на промитите атлантисти не е ясно. че НАТО се канеше да воюва с Русия, но Русия я изпревари и изнесе войната в Украйна (за щастие)
Коментиран от #34, #53, #64, #67, #69
07:40 19.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами..
До коментар #13 от "100":Всъщност- да.
Още с Мейдана...
Коментиран от #33
07:42 19.08.2026
21 трепач-клепач
07:43 19.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само питам
До коментар #24 от "Москва е Полигон":Иран ... кога?!?!
07:45 19.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ
07:53 19.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Копейка
До коментар #3 от "Ххххахахаххах":Мизерни! Ти не си излизал от сивата панелка ,а пък виждал руснаци по цял свят.
Преди месец бях в Сан Ремо, Ница, Кан, Сент Тропе....Барселона, Малта....НЕ видя нито един руснак.
А бе отиди в крепостното блато и виж как "хорошо" живеят руснаците.И там съм бил.
Коментиран от #35, #38, #39, #43, #63
07:57 19.08.2026
33 100
До коментар #20 от "Ами..":Ъгъ, майдана да не би да се е случил на руска територия?
08:00 19.08.2026
34 100
До коментар #18 от "Да Да":Той и Хитлер така казваше, че болшевиките и СССР щели да го нападнат.
08:02 19.08.2026
35 Хахахахаха
До коментар #32 от "Копейка":Ахаххаха ха маняк ти вярваш ли си хахаха, дядка стига си сънувал и копирал постове на други хора ахах, ти на нашето море не може да си позволиш да дойдеш хахахахах, цял ден киснеш във фейса, с тези евтини коментарчета за 10 цента ще стигнеш до следващия кашон в който ще живееш хахахах, луда бедняшка дядка. хахаха, събуди се бедняк
Коментиран от #57
08:04 19.08.2026
36 гост
08:05 19.08.2026
37 хе хе
Коментиран от #42
08:06 19.08.2026
38 Хахахахаха
До коментар #32 от "Копейка":Дядка дай си профила в фейса и инстагфам, ако ги обикаля тези места няма как да нямаш сторита хахахаха, аз мога да ти дам моя профил да видиш къде ходя, бедняк надъхан ли си
08:06 19.08.2026
39 Копейка
До коментар #32 от "Копейка":У Берлин на прайда не беше ли
08:06 19.08.2026
40 Дудов
08:08 19.08.2026
41 Георги
08:09 19.08.2026
42 Руснаци
До коментар #37 от "хе хе":Абе закъсали закъсали те уж от 5 години са закъсали ама гледам, добри си живеят хората, няма затворени всеки месец заводи, заплатите не им падат, пари бол за да бомбят укрите, отварят нови мостове, завладените нови градове си ги правят, успех със закъсалата Русия
Коментиран от #44, #46
08:12 19.08.2026
43 Гост
До коментар #32 от "Копейка":И като се събуди изпотен с пръсти в контакта и разбра ,че виниги си бил във Филиповци и от там не си мърдал .
08:13 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
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46 Живот ли бе, да го опишеш!
До коментар #42 от "Руснаци":Путин “магически” сваля цените на бензина
Губернаторите показват на руския президент желана, а не реална действителност
В Красноярск бензиностанциите първо рязко свалиха, а после драстично повишиха цените на горивата в рамките на два дни. Причината бе посещението на руския президент Владимир Путин в града, пише местният вестник „Проспект Мира“, както и множество руски Телеграм канали.
Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.
Коментиран от #48, #49, #54
08:15 19.08.2026
47 нещо си изнервен
До коментар #45 от "Руснаци":Гладен ли си?
08:17 19.08.2026
48 Хахахахаха
До коментар #46 от "Живот ли бе, да го опишеш!":Я ми напиши цените в Украйна какви са хахаха, като даваш инфо дай го и от двете страни, стиска ли ти ахахахах
Коментиран от #50
08:17 19.08.2026
49 Хахахахаха
До коментар #46 от "Живот ли бе, да го опишеш!":Сега видях че такъв руски вестник няма аххаахахха, има булевард с такова име хахахахах
08:19 19.08.2026
50 Украйна е нападната от агресор страна
До коментар #48 от "Хахахахаха":На Украйна всичко е позволено за да се защити от външния враг.
08:19 19.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 И в България
08:19 19.08.2026
53 Антирашист 2991
До коментар #18 от "Да Да":Промити и се промиват ежечасно мозъците на рашистите ! За тях е абсурд да възприемат че фашизма е в просия . А просия отговаря на критериите за фашистка държава .
Коментиран от #58, #59, #60, #72
08:20 19.08.2026
54 Руснаци
До коментар #46 от "Живот ли бе, да го опишеш!":Проспект Мира е един от най-големите и важни булеварди в североизточната част на Москва.
Хахаха, другия път ще ти се получи хахахаха
Коментиран от #61
08:20 19.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Потвърждавам
До коментар #35 от "Хахахахаха":Рашисти не се виждат в европа . Ако ги има се крият в миша дупка .
08:26 19.08.2026
58 Оня
До коментар #53 от "Антирашист 2991":Санитарите те търсят!
08:26 19.08.2026
59 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #53 от "Антирашист 2991":И пак ще спаси света от фашизма
Коментиран от #68
08:27 19.08.2026
60 Дали Пък
До коментар #53 от "Антирашист 2991":Русия ли нападна и разори държави като Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Югославия или фашизираните атлантисти?
08:27 19.08.2026
61 хе хе
До коментар #54 от "Руснаци":„Проспект Мира“ (ПМ) е популярен руски информационен уебсайт и онлайн издание за новини, отразяващо събитията в град Красноярск и Красноярски край.
Коментиран от #66
08:28 19.08.2026
62 А ЛЕВА?
08:28 19.08.2026
63 Потвърждавам
До коментар #32 от "Копейка":Рашисти не се виждат в европа . Ако ги има се крият в миша дупка .
08:29 19.08.2026
64 койдазнай
До коментар #18 от "Да Да":Точо така и Хитлер е започнал Специалната Военна Операция "Барбароса".
08:29 19.08.2026
65 По време на война
08:30 19.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Бат Наско
До коментар #18 от "Да Да":войната е приоритет на малоумните алкохолици
08:31 19.08.2026
68 Антирашист2992
До коментар #59 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Пак ли ще има гражданска война ? А е велика до толкова че след царска русия избива маса свои граждани !
Коментиран от #73, #75
08:33 19.08.2026
69 Хахахаха
До коментар #18 от "Да Да":Стига с тази руска пропаганда. Защо му е на НАТО да напада ядрена държава? Нали рашите имат най-голямата сигурност на света, ядрено оръжие? За каква още сигурност трябва да им се гарантира и каква сигурност им е била заплашена, стига сте писали руска пропаганда. НАТО намали с много оръжейните разходи и армия преди раша да нападне Украйна. За каква война се е готвила НАТО? Спрете с руската пропаганда. Тупин ви каза - Мьи приняли решение по проведение СВО! - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Не Байдън, не САЩ, не НАТО, а тупин и кремълската хунта са взели решение за война! Така, че кой я е започнал, мисля отдавна е решено.
08:33 19.08.2026
70 СЛОНА
08:33 19.08.2026
71 Олга
Коментиран от #74
08:34 19.08.2026
72 Много се пънеш
До коментар #53 от "Антирашист 2991":Да не се отървеш и да не омажеш бузките
08:35 19.08.2026
73 Русофил
До коментар #68 от "Антирашист2992":Учи РУСКИ ще ти трябва
08:37 19.08.2026
74 Хахахаха
До коментар #71 от "Олга":Копейка, какво общо трябва да има Украйна с раша? Това са две различни държави! Украйна сама решава в какво да участва и в какво не.
08:38 19.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.