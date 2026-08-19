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Нежелани в Москва! Кремъл отстранява несъгласните с Путин за войната с Украйна
  Тема: Украйна

Нежелани в Москва! Кремъл отстранява несъгласните с Путин за войната с Украйна

19 Август, 2026 07:27 1 322 75

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

Путин вероятно е по-наясно с икономическите проблеми на Русия, отколкото с военната ситуация, но е решен по подобен начин да създаде представа за икономическа стабилност, въпреки доказателствата за продължаващите икономически проблеми на Русия

Нежелани в Москва! Кремъл отстранява несъгласните с Путин за войната с Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руската държавна банка Внешекономбанк (ВЕБ) уволни главния икономист Андрей Клепач след медийни съобщения за негативна икономическа оценка, която той предложи, противоречаща на теорията на руския президент Владимир Путин за победата в Украйна. Клепач предостави оценка на икономическите и геополитически предизвикателства пред Русия пред Никитския клуб на Московската борса на 21 май, заключавайки, че руската военна икономика е в застой, тъй като високите разходи за отбрана, рестриктивната парична политика, санкциите и украинските удари ограничават растежа и инвестициите.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Още новини от Украйна

Независимата руска медия Moscow Times съобщи за оценката на Клепач на 14 август, а други руски медии разпространиха неговите изявления на 15 август.

Независимата руска медия Bell съобщи на 16 август, позовавайки се на източник, близък до Клепач, че главният изпълнителен директор (CEO) на ВЕБ Игор Шувалов е уволнил Клепач същия ден след "обаждане отгоре", а друг източник потвърди, че уволнението на Клепач е свързано с неговата икономическа оценка.

Клепач заявява, че украинските удари срещу руската пристанищна, петролна, химическа и логистична инфраструктура са забележима макроикономическа бариера пред руската икономическа експанзия, която според него вероятно ще се забави до почти нулев годишен растеж през 2026 г.

Клепач заяви, че руските разходи за отбрана са се увеличили значително, което е довело до все по-голямо изтласкване на руския военно-промишлен комплекс от гражданската икономика, увеличаване на ограниченията върху гражданските промишлени сектори и до тяхното свиване.

Путин ясно формулира теория за победата в Украйна, разчитаща на продължителна изтощителна война на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ) на 7 юни 2024 г.

Теорията на Путин за случая предполага, че руските сили ще могат да продължат настъпление за неопределено време; да попречат на Украйна да проведе успешни оперативно значими контраофанзивни операции; и че Русия може да надделее във война на изтощение, като надживее украинската воля и тази на външните поддръжници на Украйна.

ISW вече е наблюдавала, че Русия все повече се бори да поддържа метода си на водене на продължителна изтощителна война, тъй като загубите надвишават темповете на набиране на персонал, а финансовите и материалните разходи се увеличават, и че Кремъл преувеличава тактическите си постижения, за да представи видимост на непрекъснати военни печалби.

Руските военни систематично дезинформират Путин за състоянието на фронтовата линия, отчасти поради широко разпространената култура на лъжа в руските въоръжени сили, която блогърите наричат ​​"красиви доклади".

Путин вероятно е по-наясно с икономическите проблеми на Русия, отколкото с военната ситуация, но е решен по подобен начин да създаде представа за икономическа стабилност, въпреки доказателствата за продължаващите икономически проблеми на Русия.

Молдовският президент Мая Санду заяви на 18 август, че Русия умишлено изстрелва някои от своите дронове в молдовското и натовското въздушно пространство. Санду каза, че молдовските власти могат да разграничат руските дронове, умишлено изстреляни в нарушено молдовско и натовско въздушно пространство, от тези, които са го направили случайно, въз основа на траекториите на дроновете.

Санду е първият европейски държавен глава или висш служител, който изрично заявява, че руските сили умишлено изстрелват някои от своите дронове в европейското въздушно пространство. ISW продължава да оценява, че подобни нахлувания на дронове са част от руската кампания "Фаза нула", която има за цел да създаде информационни и психологически условия за потенциални бъдещи провокации срещу НАТО, включително чрез руски провокации под фалшив флаг, саботаж, намеса в електронната война и прелитания.

Зеленски внесе кандидатурата на изпълняващия длъжността министър на отбраната Евгений Хмара за министър на отбраната за одобрение от Върховната рада (парламента) на 18 август.

Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук съобщи на 18 август, че Върховната рада ще разгледа кандидатурата в близко бъдеще. Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ххххахахаххах

    28 23 Отговор
    5 година руснаците фалират, а ги гледам ходят и обикалят цял свят, хахахаах в смешните факти пишат една и съща статия от 5 години, бедняци толкова ли не ви плащат че повтарят едно и също, елате да работите за мен, мога да ви обещая повечко пари ама ще ми чистите къщата

    Коментиран от #15, #17, #32

    07:30 19.08.2026

  • 4 Симпатизант

    27 18 Отговор
    Ще ги отстранява, разбира се. Войната с НАТО е свещенна за Русия, за нейната независимост и суверенитет

    Коментиран от #13

    07:31 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    14 7 Отговор
    И кво.......?! Демокрацията "търка", защото е словесно безпомощна!?

    07:34 19.08.2026

  • 7 Някой

    21 10 Отговор
    Би било смешно, ако н беше трагич1но - уморих се да виждам статии в различни медии с еднакви загалвия, текст, че и правописни грешки. Това навежда мислите до едно заключение - някой спуска какво да се публикува. Някое посолство ще да е, и то не руското.

    07:34 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един

    8 5 Отговор
    Диктатура отвсякъде.

    07:35 19.08.2026

  • 10 Всъщност

    6 5 Отговор
    Не е от особена важност какво казват атлантическите пчелички Мая, Кая, Тая и сие...

    07:35 19.08.2026

  • 11 Каунь

    8 7 Отговор
    Клепач ги наклепа едно хубуу пред другарката, и кво, дадоха ли му мороженое?

    07:36 19.08.2026

  • 12 Так дела

    8 11 Отговор
    При кръвожадния диктатор ,недоволните сами скачали от прозорците.

    07:36 19.08.2026

  • 13 100

    8 17 Отговор

    До коментар #4 от "Симпатизант":

    Да не би НАТО да е нападнало Русия?

    Коментиран от #18, #20

    07:36 19.08.2026

  • 14 Всъщност

    17 6 Отговор
    Не е от особена важност какво казват атлантическите пчелички Мая, Кая, Тая и сие...

    07:36 19.08.2026

  • 15 Пич

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ххххахахаххах":

    5 години Киев за два дня.

    07:37 19.08.2026

  • 16 Само питам

    10 4 Отговор
    Що? Зеленски не прави ли същото?!

    07:38 19.08.2026

  • 17 Посмали малко

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ххххахахаххах":

    Е чак да ходят и обикалят цял свят ! Кепостните путуват до Сев.Корея и Турция.Другаде не ги пускат.

    Коментиран от #19

    07:39 19.08.2026

  • 18 Да Да

    15 8 Отговор

    До коментар #13 от "100":

    Само на промитите атлантисти не е ясно. че НАТО се канеше да воюва с Русия, но Русия я изпревари и изнесе войната в Украйна (за щастие)

    Коментиран от #34, #53, #64, #67, #69

    07:40 19.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами..

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "100":

    Всъщност- да.
    Още с Мейдана...

    Коментиран от #33

    07:42 19.08.2026

  • 21 трепач-клепач

    11 5 Отговор
    а у нас кога ще уволняваме нпо-агенти чуждо влияние, които искат война до последния укроинец..да ги пратим на Донбас, Одеса..нацисти имат нужда от БГ жълтопаветници, евротретополови..пратете тук укроинските служби които събират по улиците желаещи да умират....вземете и нашите и заедно 2метра под земята..

    07:43 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само питам

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Москва е Полигон":

    Иран ... кога?!?!

    07:45 19.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ

    6 9 Отговор
    Защо тогава Русия води световните класации за разводи и целият им политически елит крие извънбрачни деца в прогнилият запад?

    07:53 19.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейка

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ххххахахаххах":

    Мизерни! Ти не си излизал от сивата панелка ,а пък виждал руснаци по цял свят.
    Преди месец бях в Сан Ремо, Ница, Кан, Сент Тропе....Барселона, Малта....НЕ видя нито един руснак.
    А бе отиди в крепостното блато и виж как "хорошо" живеят руснаците.И там съм бил.

    Коментиран от #35, #38, #39, #43, #63

    07:57 19.08.2026

  • 33 100

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами..":

    Ъгъ, майдана да не би да се е случил на руска територия?

    08:00 19.08.2026

  • 34 100

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да Да":

    Той и Хитлер така казваше, че болшевиките и СССР щели да го нападнат.

    08:02 19.08.2026

  • 35 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    Ахаххаха ха маняк ти вярваш ли си хахаха, дядка стига си сънувал и копирал постове на други хора ахах, ти на нашето море не може да си позволиш да дойдеш хахахахах, цял ден киснеш във фейса, с тези евтини коментарчета за 10 цента ще стигнеш до следващия кашон в който ще живееш хахахах, луда бедняшка дядка. хахаха, събуди се бедняк

    Коментиран от #57

    08:04 19.08.2026

  • 36 гост

    3 7 Отговор
    Да им е честита на бараните, Кремълската Демокрация.

    08:05 19.08.2026

  • 37 хе хе

    1 7 Отговор
    Москва масово продава златни и диамантени запаси, но никой не знае, че го е закъсала. Затова по стар руски обичай, Кремъл убива вестоносците.

    Коментиран от #42

    08:06 19.08.2026

  • 38 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    Дядка дай си профила в фейса и инстагфам, ако ги обикаля тези места няма как да нямаш сторита хахахаха, аз мога да ти дам моя профил да видиш къде ходя, бедняк надъхан ли си

    08:06 19.08.2026

  • 39 Копейка

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    У Берлин на прайда не беше ли

    08:06 19.08.2026

  • 40 Дудов

    9 3 Отговор
    Зеленски, с партизансщо име Зеленото Джудже сменя играчите в отбора си често.Това е добър знак и доказва безизхотицата към която тласка страната си

    08:08 19.08.2026

  • 41 Георги

    6 2 Отговор
    каква е разликата със западната демокрация?

    08:09 19.08.2026

  • 42 Руснаци

    7 1 Отговор

    До коментар #37 от "хе хе":

    Абе закъсали закъсали те уж от 5 години са закъсали ама гледам, добри си живеят хората, няма затворени всеки месец заводи, заплатите не им падат, пари бол за да бомбят укрите, отварят нови мостове, завладените нови градове си ги правят, успех със закъсалата Русия

    Коментиран от #44, #46

    08:12 19.08.2026

  • 43 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    И като се събуди изпотен с пръсти в контакта и разбра ,че виниги си бил във Филиповци и от там не си мърдал .

    08:13 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Живот ли бе, да го опишеш!

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Руснаци":

    Путин “магически” сваля цените на бензина
    Губернаторите показват на руския президент желана, а не реална действителност

    В Красноярск бензиностанциите първо рязко свалиха, а после драстично повишиха цените на горивата в рамките на два дни. Причината бе посещението на руския президент Владимир Путин в града, пише местният вестник „Проспект Мира“, както и множество руски Телеграм канали.

    Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.

    Коментиран от #48, #49, #54

    08:15 19.08.2026

  • 47 нещо си изнервен

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаци":

    Гладен ли си?

    08:17 19.08.2026

  • 48 Хахахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #46 от "Живот ли бе, да го опишеш!":

    Я ми напиши цените в Украйна какви са хахаха, като даваш инфо дай го и от двете страни, стиска ли ти ахахахах

    Коментиран от #50

    08:17 19.08.2026

  • 49 Хахахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Живот ли бе, да го опишеш!":

    Сега видях че такъв руски вестник няма аххаахахха, има булевард с такова име хахахахах

    08:19 19.08.2026

  • 50 Украйна е нападната от агресор страна

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахахаха":

    На Украйна всичко е позволено за да се защити от външния враг.

    08:19 19.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И в България

    7 4 Отговор
    Атлантизма трябва да бъде забранен със закон.

    08:19 19.08.2026

  • 53 Антирашист 2991

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Да Да":

    Промити и се промиват ежечасно мозъците на рашистите ! За тях е абсурд да възприемат че фашизма е в просия . А просия отговаря на критериите за фашистка държава .

    Коментиран от #58, #59, #60, #72

    08:20 19.08.2026

  • 54 Руснаци

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Живот ли бе, да го опишеш!":

    Проспект Мира е един от най-големите и важни булеварди в североизточната част на Москва.

    Хахаха, другия път ще ти се получи хахахаха

    Коментиран от #61

    08:20 19.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Потвърждавам

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хахахахаха":

    Рашисти не се виждат в европа . Ако ги има се крият в миша дупка .

    08:26 19.08.2026

  • 58 Оня

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 2991":

    Санитарите те търсят!

    08:26 19.08.2026

  • 59 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 2991":

    И пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #68

    08:27 19.08.2026

  • 60 Дали Пък

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 2991":

    Русия ли нападна и разори държави като Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Югославия или фашизираните атлантисти?

    08:27 19.08.2026

  • 61 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Руснаци":

    „Проспект Мира“ (ПМ) е популярен руски информационен уебсайт и онлайн издание за новини, отразяващо събитията в град Красноярск и Красноярски край.

    Коментиран от #66

    08:28 19.08.2026

  • 62 А ЛЕВА?

    2 0 Отговор
    ВЪРНАХА ЛИ ЛЕВА?А?

    08:28 19.08.2026

  • 63 Потвърждавам

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    Рашисти не се виждат в европа . Ако ги има се крият в миша дупка .

    08:29 19.08.2026

  • 64 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да Да":

    Точо така и Хитлер е започнал Специалната Военна Операция "Барбароса".

    08:29 19.08.2026

  • 65 По време на война

    1 1 Отговор
    е съвсем нормално при гражданските промишлени сектори да има свиване. В Русия очевидно щом има икономически разтеж по голям от редица европейски държави се справят много добре.

    08:30 19.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бат Наско

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да Да":

    войната е приоритет на малоумните алкохолици

    08:31 19.08.2026

  • 68 Антирашист2992

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Пак ли ще има гражданска война ? А е велика до толкова че след царска русия избива маса свои граждани !

    Коментиран от #73, #75

    08:33 19.08.2026

  • 69 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Да Да":

    Стига с тази руска пропаганда. Защо му е на НАТО да напада ядрена държава? Нали рашите имат най-голямата сигурност на света, ядрено оръжие? За каква още сигурност трябва да им се гарантира и каква сигурност им е била заплашена, стига сте писали руска пропаганда. НАТО намали с много оръжейните разходи и армия преди раша да нападне Украйна. За каква война се е готвила НАТО? Спрете с руската пропаганда. Тупин ви каза - Мьи приняли решение по проведение СВО! - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Не Байдън, не САЩ, не НАТО, а тупин и кремълската хунта са взели решение за война! Така, че кой я е започнал, мисля отдавна е решено.

    08:33 19.08.2026

  • 70 СЛОНА

    0 0 Отговор
    НАПРАВО ПРИ УРАНА И В АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ - ТАМ ИМА КАКВО ДА ПРАВЯТ.

    08:33 19.08.2026

  • 71 Олга

    0 2 Отговор
    Тази шайка от роднините на Нюланд, подвизавайки се като “институт” , пребивава в униние. Напразно Нюланд участвовал активно преврат, влизайки с краката си в чужда държава - Украина.Но нещо тръгна не така какато са искали. Губят. От държавата се превърна в фантом. Кой е виновен? Разбира се Русия, която мечтаят да я лапнат с големите й богатства. Но Русия не за тяхната пословична лакомия с алчната им уста. Задавили се. Остава информационна война. Пожеланията: напред с флаг в ръката.(Да не се спънат).

    Коментиран от #74

    08:34 19.08.2026

  • 72 Много се пънеш

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Антирашист 2991":

    Да не се отървеш и да не омажеш бузките

    08:35 19.08.2026

  • 73 Русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Антирашист2992":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    08:37 19.08.2026

  • 74 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Олга":

    Копейка, какво общо трябва да има Украйна с раша? Това са две различни държави! Украйна сама решава в какво да участва и в какво не.

    08:38 19.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

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