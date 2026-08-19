Ето къде в София вчера е отчетена най-високата стойност на замърсяване

Миризма на дим и осезаемо влошаване на въздуха бяха регистрирани вчера в много райони на София. Причината е голям горски пожар в съседна Сърбия, чийто дим заради силния вятър и метеорологичните условия достигна и България, обобщи novini.bg.

Най-силно задимяването беше усетено в Пернишка и Софийска област. Най-големият пожар е в района на сръбската столица Белград, а огнища има и на територията на Албания.

Заради ситуацията институциите предприеха допълнителни мерки за наблюдение на качеството на въздуха. Столичната община разположи мобилна станция в центъра на София, която следи нивата на фините прахови частици. Регионалната инспекция постави мобилна станция и в Драгоман, за да следи въздушния поток откъм сръбската граница.

По данни на експертите първата отчетена стойност от мобилната станция в Драгоман е 42 микрограма на кубичен метър. "Законодателната норма за фините прахови частици е 50 микрограма на кубичен метър за период от 24 часа", казва Христина Казлачева-Трифонова - експерт "Опазване на чистотата на атмосферния въздух", РИОСВ-София.

"Към момента на измерването няма превишение на тази норма в пунктовете на територията на София и Перник. В 5 часа сутринта последната отчетена стойност в пункт „Надежда“ е 21 микрограма на кубичен метър", коментира още тя.

През вчерашния ден най-силно задимяване е било усетено около обяд – между 12 и 13 часа. Тогава граждани от различни райони на столицата са подали множество сигнали.

"Най-високата отчетена стойност е била 100 микрограма на кубичен метър в пункт „Надежда“, но експертите уточняват, че това е моментно измерване, а не средна стойност за 24 часа. Впоследствие показателите са се понижили значително", заяви Трифонова.

„Това не означава, че има натравяне на въздуха“, посочи Трифонова, като уточняват, че мобилната станция в Драгоман ще остане активна за допълнително наблюдение до овладяването на пожара.

Множество сигнали са постъпили и в община Костинброд. Около обедните часове там също е било отчетено силно задимяване.

Местната власт е предупредила гражданите да ограничат престоя си на открито и да затворят прозорците си. Активирана е и системата BG-ALERT, чрез която са изпратени предупреждения до населението, заяви Денис Величков - старши експерт "Управление при кризи", община Костинброд.

Препоръките са били насочени най-вече към уязвимите групи – малките деца и хората със здравословни проблеми.

Към този момент обстановката е спокойна. Според синоптичната прогноза вятърът вече е разнесъл дима и той не се задържа над територията на България.

Институциите обаче продължават да следят качеството на въздуха. При ново влошаване на ситуацията ще бъдат предприети допълнителни мерки и гражданите ще бъдат своевременно информирани.