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Ето къде в София вчера е отчетена най-високата стойност на замърсяване

Ето къде в София вчера е отчетена най-високата стойност на замърсяване

19 Август, 2026 08:22 1 602 8

  • софия-
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  • албания-
  • костинброд

Препоръките са били насочени най-вече към уязвимите групи – малките деца и хората със здравословни проблеми

Ето къде в София вчера е отчетена най-високата стойност на замърсяване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Миризма на дим и осезаемо влошаване на въздуха бяха регистрирани вчера в много райони на София. Причината е голям горски пожар в съседна Сърбия, чийто дим заради силния вятър и метеорологичните условия достигна и България, обобщи novini.bg.

Най-силно задимяването беше усетено в Пернишка и Софийска област. Най-големият пожар е в района на сръбската столица Белград, а огнища има и на територията на Албания.

Заради ситуацията институциите предприеха допълнителни мерки за наблюдение на качеството на въздуха. Столичната община разположи мобилна станция в центъра на София, която следи нивата на фините прахови частици. Регионалната инспекция постави мобилна станция и в Драгоман, за да следи въздушния поток откъм сръбската граница.

По данни на експертите първата отчетена стойност от мобилната станция в Драгоман е 42 микрограма на кубичен метър. "Законодателната норма за фините прахови частици е 50 микрограма на кубичен метър за период от 24 часа", казва Христина Казлачева-Трифонова - експерт "Опазване на чистотата на атмосферния въздух", РИОСВ-София.

"Към момента на измерването няма превишение на тази норма в пунктовете на територията на София и Перник. В 5 часа сутринта последната отчетена стойност в пункт „Надежда“ е 21 микрограма на кубичен метър", коментира още тя.

През вчерашния ден най-силно задимяване е било усетено около обяд – между 12 и 13 часа. Тогава граждани от различни райони на столицата са подали множество сигнали.

"Най-високата отчетена стойност е била 100 микрограма на кубичен метър в пункт „Надежда“, но експертите уточняват, че това е моментно измерване, а не средна стойност за 24 часа. Впоследствие показателите са се понижили значително", заяви Трифонова.

„Това не означава, че има натравяне на въздуха“, посочи Трифонова, като уточняват, че мобилната станция в Драгоман ще остане активна за допълнително наблюдение до овладяването на пожара.

Множество сигнали са постъпили и в община Костинброд. Около обедните часове там също е било отчетено силно задимяване.

Местната власт е предупредила гражданите да ограничат престоя си на открито и да затворят прозорците си. Активирана е и системата BG-ALERT, чрез която са изпратени предупреждения до населението, заяви Денис Величков - старши експерт "Управление при кризи", община Костинброд.

Препоръките са били насочени най-вече към уязвимите групи – малките деца и хората със здравословни проблеми.

Към този момент обстановката е спокойна. Според синоптичната прогноза вятърът вече е разнесъл дима и той не се задържа над територията на България.

Институциите обаче продължават да следят качеството на въздуха. При ново влошаване на ситуацията ще бъдат предприети допълнителни мерки и гражданите ще бъдат своевременно информирани.


София / България
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  • 1 ТРОВЕТЕ Я ТАЯ СТОЛИЦА

    0 3 Отговор
    ЧИ ДА СИ КУПЯ ЕФТИНО В ЛОЗЕНЕЦ МАЗОНЕТ.....

    08:28 19.08.2026

  • 2 хехе

    5 0 Отговор
    Поредната безсмислена статия сигурно защото е много трудно да се досети човек къде е най-голямото замърсяване със сигурност не е в Горубляне и Равно поле.

    08:31 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сирма

    4 0 Отговор
    Изобщо не ни интересува.Погледнете в каква смрад живеят.В дупка като сурикати.Навремето керемидите им бяха черни от комините на Кремиковци.От излишък на комунистически акъл.

    09:02 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в София

    2 0 Отговор
    Онкологията е фряш до дупка. Всеки трети софиянец над 40 години е с онкологично заболяване !

    09:04 19.08.2026

  • 7 Доста мургави

    2 0 Отговор
    станаха софиянци ми прави впечатление от 5-10 години

    09:06 19.08.2026

  • 8 Изравнителни сметки

    2 0 Отговор
    Най-много "миризми и дим" има около ромските махали и в районите, където са им спрели топлата вода.

    09:09 19.08.2026

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