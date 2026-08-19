Напрежение на полуострова! Пхенян осъди военните учения на САЩ и Южна Корея

Северна Корея осъди 11-дневните военните учения на САЩ и Южна Корея, като се закани, че ще продължи да упражнява правото си на самозащита, за да противодейства на това, което тя нарече "военни заплахи" от двете страни, съобщи в сряда "Ройтерс", като цитира държавната медия KCNA.
Коментар на KCNA нарече САЩ и Южна Корея "подстрекатели на война", които повишават напрежението на Корейския полуостров.
Припомняме, че критиката идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп в неделя нареди на Пентагона да съкрати значително участието на САЩ в годишните учения и спомена "много добрите си отношения" със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.
Тръмп също така заяви в понеделник, че Ким е отговорил на неговото искане, без да разкрива естеството на контакта.
Ученията започнаха по график в понеделник, но южнокорейските медии съобщиха, че командирът на американските сили в Корея Ксавие Брънсън е посетил Министерството на отбраната на Южна Корея във вторник, за да обсъди плановете за намаляване на ученията.
Тръмп се стреми да възобнови взаимодействието си с Ким, под чието ръководство Северна Корея разшири своите ядрени оръжия и ракетни програми въпреки санкциите на ООН.
Коментарът на KCNA не спомена Тръмп или неговите действия.
Критиките идват и след като южнокорейският президент Лий Дже Мюн заяви във вторник, че ученията ученията са с отбранителен характер и Южна Корея няма намерение да ги използва, за да атакува Северна Корея или да повиши напрежението на Корейския полуостров.
Пхенян рутинно осъжда ученията на съюзниците като враждебни, докато Вашингтон и Сеул казват, че ученията са отбранителни и необходими за поддържане на готовност срещу военните заплахи на Северна Корея.
KCNA заяви, че действията на съюзниците ще влошат напрежението на полуострова и в по-широкия Азиатско-тихоокеански регион. Коментарът на KCNA не уточни мерките, които Северна Корея ще предприеме.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кон бе кон кон коньове
08:01 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Къв го дирят въобще САЩ
08:10 19.08.2026
5 Обобщение
Тръмп заяви, че Южна Корея е отказала да участва във военните действия на САЩ срещу Иран
Южна Корея преглежда коментарите на Тръмп и се надява на преговори между САЩ и Северна Корея, казва Синята къща
Северна Корея е изстреляла две балистични ракети от 6 август преди ученията
ВАШИНГТОН/СЕУЛ, 16 август
08:12 19.08.2026