Севастопол остана без ток след удар на ВСУ

Севастопол временно остана изцяло без електрозахранване в ранните часове на 6 юли 2026 г. след целенасочена среднощна атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
По информация на назначения от Москва губернатор Михаил Развожаев в Telegram, ударът е поразил критична енергийна инфраструктура, разположена извън пределите на града. В Севастопол е въведен особен режим на работа, а социално значимите обекти са прехвърлени на алтернативни и резервни схеми на захранване. Гражданите са призовани да пестят батериите на телефоните си, а поради липса на напрежение в мрежата тролейбусите в града не са излезли по маршрутите си тази сутрин.
Украинската кампания с дронове и ракети продължава да оказва сериозен натиск върху руския тил. Нападението над Крим идва непосредствено след поредица от масирани удари през уикенда, при които бяха поразени петролни терминали и пристанищна инфраструктура чак до Санкт Петербург и Ленинградска област, предизвиквайки сериозни локални кризи с горивата. Към този час руското Министерство на отбраната съобщава за десетки прехванати безпилотни апарати над пограничните региони, включително Брянск и Псков.
Източници: Telegram, Интерфакс Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
Коментиран от #2
04:38 06.07.2026
2 Много
До коментар #1 от "Мурка":интересен коментар. Супер.
04:55 06.07.2026
3 хихи
Коментиран от #5
05:12 06.07.2026
4 Мусте
Тридневното жуже също
Коментиран от #7
05:14 06.07.2026
5 Дааа...
До коментар #3 от "хихи":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.
Максимум...2 дня
Коментиран от #6
05:16 06.07.2026
6 Бесен- Язовец
До коментар #5 от "Дааа...":Преди 13 г. Тръгнахме от Донбас и днес още сме си Там.
Наричат го " Блицкриг".
👍😄
05:20 06.07.2026
7 Европеец
До коментар #4 от "Мусте":Не бързай да се радваш..... Наистина в крим има проблеми с горивата и тока....но това ще накара либералния Путин най-после да се вземе в ръце и да приключа за фашистката хунта в киев... Не го ли направи сега, ще го направи малко по-късно, когато украинските фашисти ударят по кремъл, тогава и песимистите ще знаят, че киев ще бъде сринат...
05:30 06.07.2026