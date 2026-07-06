Севастопол остана без ток след удар на ВСУ

Севастопол временно остана изцяло без електрозахранване в ранните часове на 6 юли 2026 г. след целенасочена среднощна атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

По информация на назначения от Москва губернатор Михаил Развожаев в Telegram, ударът е поразил критична енергийна инфраструктура, разположена извън пределите на града. В Севастопол е въведен особен режим на работа, а социално значимите обекти са прехвърлени на алтернативни и резервни схеми на захранване. Гражданите са призовани да пестят батериите на телефоните си, а поради липса на напрежение в мрежата тролейбусите в града не са излезли по маршрутите си тази сутрин.

Още новини от Украйна

Украинската кампания с дронове и ракети продължава да оказва сериозен натиск върху руския тил. Нападението над Крим идва непосредствено след поредица от масирани удари през уикенда, при които бяха поразени петролни терминали и пристанищна инфраструктура чак до Санкт Петербург и Ленинградска област, предизвиквайки сериозни локални кризи с горивата. Към този час руското Министерство на отбраната съобщава за десетки прехванати безпилотни апарати над пограничните региони, включително Брянск и Псков.

Източници: Telegram, Интерфакс Русия