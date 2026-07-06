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Севастопол остана без ток след удар на ВСУ
  Тема: Украйна

Севастопол остана без ток след удар на ВСУ

6 Юли, 2026 04:30, обновена 6 Юли, 2026 04:34 593 7

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  • русия

Градът е в извънреден режим, докато Русия отвърна с масиран ракетен обстрел срещу Киев

Севастопол остана без ток след удар на ВСУ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севастопол временно остана изцяло без електрозахранване в ранните часове на 6 юли 2026 г. след целенасочена среднощна атака от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

По информация на назначения от Москва губернатор Михаил Развожаев в Telegram, ударът е поразил критична енергийна инфраструктура, разположена извън пределите на града. В Севастопол е въведен особен режим на работа, а социално значимите обекти са прехвърлени на алтернативни и резервни схеми на захранване. Гражданите са призовани да пестят батериите на телефоните си, а поради липса на напрежение в мрежата тролейбусите в града не са излезли по маршрутите си тази сутрин.

Още новини от Украйна

Украинската кампания с дронове и ракети продължава да оказва сериозен натиск върху руския тил. Нападението над Крим идва непосредствено след поредица от масирани удари през уикенда, при които бяха поразени петролни терминали и пристанищна инфраструктура чак до Санкт Петербург и Ленинградска област, предизвиквайки сериозни локални кризи с горивата. Към този час руското Министерство на отбраната съобщава за десетки прехванати безпилотни апарати над пограничните региони, включително Брянск и Псков.

Източници: Telegram, Интерфакс Русия


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    6 3 Отговор
    ТАЗИ НОВИНА БЕ ПОСРЕЩНАТА С ГОЛЕМИ ФОЙЕРВЕРКИ В КИЕВ И ЗАПОРОЖИЕ

    Коментиран от #2

    04:38 06.07.2026

  • 2 Много

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    интересен коментар. Супер.

    04:55 06.07.2026

  • 3 хихи

    2 1 Отговор
    а ВСУ настъпва към Киев въпреки помоща на НАТО, ЕС и Кая и Урсула

    Коментиран от #5

    05:12 06.07.2026

  • 4 Мусте

    2 2 Отговор
    Крим си отиде.
    Тридневното жуже също

    Коментиран от #7

    05:14 06.07.2026

  • 5 Дааа...

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон.
    Максимум...2 дня

    Коментиран от #6

    05:16 06.07.2026

  • 6 Бесен- Язовец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дааа...":

    Преди 13 г. Тръгнахме от Донбас и днес още сме си Там.
    Наричат го " Блицкриг".
    👍😄

    05:20 06.07.2026

  • 7 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мусте":

    Не бързай да се радваш..... Наистина в крим има проблеми с горивата и тока....но това ще накара либералния Путин най-после да се вземе в ръце и да приключа за фашистката хунта в киев... Не го ли направи сега, ще го направи малко по-късно, когато украинските фашисти ударят по кремъл, тогава и песимистите ще знаят, че киев ще бъде сринат...

    05:30 06.07.2026

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