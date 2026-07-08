САЩ удариха Иран след атаки срещу танкери, петролът скочи рязко

Ситуацията в Близкия изток достигна критична точка на ескалация, след като САЩ предприеха масирана вълна от въздушни удари срещу военни цели в Южен Иран. Операцията, ръководена от Централното командване на САЩ (USCENTCOM), е директен отговор на координирани атаки с ирански дронове срещу търговски плавателни съдове в Протока Ормуз.

Прецизни удари по бреговата отбрана

Мощни експлозии отекнаха в ключовия петролен хъб на остров Харг, пристанищния град Бандар Абас, както и на островите Кешм и Сирик. Американските сили са поразили противокорабни ракетни комплекси, радарни системи и полигони за изстрелване на безпилотни апарати. От министерството на външните работи в Техеран осъдиха ударите и предупредиха Вашингтон, че ще понесат „тежки последствия“ за сигурността в региона.

Криза с танкери и икономически ответни мерки

Повод за военната намеса станаха ирански удари, които нанесоха сериозни щети на два ключови кораба в Персийския залив:

Al Rekayyat – катарски танкер за втечнен природен газ (LNG), на който избухна пожар и екипажът беше спешно евакуиран.

– катарски танкер за втечнен природен газ (LNG), на който избухна пожар и екипажът беше спешно евакуиран. Wedyan – супертанкер, плаващ под саудитски флаг, който също е претърпял поражения край бреговете на Оман.

В допълнение към военния отговор, Белият дом незабавно отмени извънредното разрешително („General License X“), с което се позволяваше на Иран да изнася петрол съгласно временното примирие от юни . Санкциите срещу иранския износ на суровини се завръщат в пълна сила [гулфнewс.цoм].

Шок на енергийните пазари

Световните пазари реагираха светкавично в ранната азиатска търговия. Международният бенчмарк Brent поскъпна до 76.04 долара за барел, а американският суров петрол WTI скочи с близо 3% до 72.39 долара за барел, засилвайки опасенията за нова глобална енергийна криза.