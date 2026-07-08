Испания засилва военната подкрепа за Киев с нов транш от 50 милиона евро

Испания отпуска допълнителни 50 милиона евро за закупуване на американско въоръжение за Украйна, съобщават правителствени източници, цитирани от водещи медии. Новият транш е одобрен на фона на засилващия се натиск по фронтовите линии и неотложната нужда на Киев от укрепване на противовъздушната отбрана и тактическите способности.

Контекст и детайли на финансирането

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Новото финансиране от 50 милиона евро ще бъде насочено директно за придобиване на съвременно американско военно оборудване. Този транш е допълнение към вече договорените 100 милиона евро за същата цел.

Самата процедура по придобиването и логистиката ще се извърши чрез специализирания механизъм на НАТО, известен като PURL (Priority Requirements List). Тази програма позволява на европейските съюзници бързо и координирано да купуват американско оръжие с европейски средства и да го доставят директно на украинските въоръжени сили.

Дългосрочният ангажимент на Мадрид

С този нов пакет общата стойност на поетите ангажименти за военна помощ от страна на Испания от началото на руската инвазия през 2022 г. достига впечатляващите 3,795 милиарда евро. Към момента страната поддържа постоянна линия на подкрепа, възлизаща на около 1 милиард евро годишно. По този показател Мадрид успява да изпревари по обем на предоставената помощ държави като Франция и Италия през изминалите периоди.

Испания заема ключово място в общата отбранителна архитектура на Запада в подкрепа на Киев:

Лидерство в ЕС и НАТО : Страната се нарежда на пето място по обем на военна помощ сред държавите от Европейския съюз и на осмо място в рамките на Алианса.

: Страната се нарежда на пето място по обем на военна помощ сред държавите от Европейския съюз и на осмо място в рамките на Алианса. Обучение на личен състав : Над 9000 украински военнослужещи вече са преминали специализирана подготовка на испанска територия, което представлява близо 10% от всички обучени войници в рамките на европейските мисии.

: Над вече са преминали специализирана подготовка на испанска територия, което представлява близо 10% от всички обучени войници в рамките на европейските мисии. Финансов стълб: Мадрид осигурява 9% от общия заем на стойност 90 милиарда евро, който Европейският съюз отпусна на Киев, превръщайки го в годишен финансов принос от 2,7 милиарда евро.

Очаква се темата за по-нататъшната европейска и трансатлантическа координация на доставките на оръжие да бъде водещ акцент и на предстоящите срещи на върха на съюзниците.