Володимир Зеленски пред НАТО: Вие наистина ли вярвате, че държава като Украйна трябва да е извън алианса?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската противовъздушна отбрана вече сваля над 90% от атакуващите дронове тип "Шахед", като определи това като най-добрия резултат в света, пише ВВС.

В изказване на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара Зеленски изтъкна натрупания от Украйна военен и технологичен опит по време на войната, особено в разработването и използването на безпилотни системи.

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"Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да остане извън алианса? Украйна в НАТО е източник на извънредни отбранителни възможности", заяви той пред аудитория, в която присъстваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Президентът посочи още, че украинските удари с далекобойни дронове вече достигат дълбоко в руска територия, включително до Омск. По думите му атаката срещу петролната рафинерия в сибирския град не е изолиран случай.

"В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили", заяви Зеленски.

Той обърна внимание и на инициативата "Дронова сделка", по която партньорите на Украйна, включително държави от Европейския съюз и НАТО, както и Азербайджан и страни от Персийския залив, могат да получават украински безпилотни системи.

Според Зеленски единственото голямо военно предимство, което Русия все още запазва, са балистичните ракети. Затова той призова европейските държави възможно най-бързо да разработят и започнат масово производство на собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

"Европа се нуждае от собствени системи за ПВО, които да могат да се произвеждат масово и да защитават от руските ракетни удари. Те трябва да бъдат разработени възможно най-скоро - още днес, а не в бъдеще", подчерта украинският президент.

Зеленски отправи и призив към съюзниците да продължат доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна.

"Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за ПВО. Това е нашият основен приоритет. Всичко останало можем да направим сами", заяви той.