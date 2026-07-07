Володимир Зеленски пред НАТО: Вие наистина ли вярвате, че държава като Украйна трябва да е извън алианса?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската противовъздушна отбрана вече сваля над 90% от атакуващите дронове тип "Шахед", като определи това като най-добрия резултат в света, пише ВВС.
В изказване на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара Зеленски изтъкна натрупания от Украйна военен и технологичен опит по време на войната, особено в разработването и използването на безпилотни системи.
"Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да остане извън алианса? Украйна в НАТО е източник на извънредни отбранителни възможности", заяви той пред аудитория, в която присъстваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Президентът посочи още, че украинските удари с далекобойни дронове вече достигат дълбоко в руска територия, включително до Омск. По думите му атаката срещу петролната рафинерия в сибирския град не е изолиран случай.
"В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили", заяви Зеленски.
Той обърна внимание и на инициативата "Дронова сделка", по която партньорите на Украйна, включително държави от Европейския съюз и НАТО, както и Азербайджан и страни от Персийския залив, могат да получават украински безпилотни системи.
Според Зеленски единственото голямо военно предимство, което Русия все още запазва, са балистичните ракети. Затова той призова европейските държави възможно най-бързо да разработят и започнат масово производство на собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.
"Европа се нуждае от собствени системи за ПВО, които да могат да се произвеждат масово и да защитават от руските ракетни удари. Те трябва да бъдат разработени възможно най-скоро - още днес, а не в бъдеще", подчерта украинският президент.
Зеленски отправи и призив към съюзниците да продължат доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна.
"Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за ПВО. Това е нашият основен приоритет. Всичко останало можем да направим сами", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Държавата Украйна
17:47 07.07.2026
2 Пич
17:48 07.07.2026
3 Надрусеняка
17:48 07.07.2026
4 Бай Иван
17:49 07.07.2026
5 Атина Палада
17:49 07.07.2026
6 Споко
Коментиран от #51
17:50 07.07.2026
7 оня с коня
17:50 07.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #19
17:51 07.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пиночет
Коментиран от #34, #35, #39
17:52 07.07.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО!!!
Коментиран от #18, #63
17:52 07.07.2026
12 БЕЗПЛАТЕН СЪВЕТ
17:52 07.07.2026
13 оня с коня
сега е плъзнала и радиацията , кеф просто кеф
17:52 07.07.2026
14 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
17:53 07.07.2026
15 оня с коня
17:53 07.07.2026
16 Митю
17:53 07.07.2026
17 Неоспорим факт!
Според копейките предполагаемото превземане на Константинивка е някакъв колосален успех след 4,5 години война...
Ами не е.
Но санкциите на Зеленски и Украйна срещу руската петролна и енергийна промишленост са грандиозен успех.
Защото доказа, че Русия е куха военна сила.
Коментиран от #87
17:54 07.07.2026
18 А ПО ЛЕКО
До коментар #11 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":МНОГО СЕ НАПЪВАШ , МОЖЕ И ДЕГАЗИН ДА ТИ ТРЕБЕ
17:54 07.07.2026
19 Така е, хомо
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АааааааХахахаха
Затова капитулира пред Чечня ( Милион и половина население) в Първата Монголо- Чеченска Война и Обяви НЕЗАВИСИМА РЕПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ!
А едни чаршафи със пикапи опраскаха монголите у Сирия за...3 ДНЯ!!
АааааааХахахаха
АБЕ...мани...
Коментиран от #52
17:55 07.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хихи
17:59 07.07.2026
24 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
Коментиран от #36
17:59 07.07.2026
25 Архимандрисандрит Бибиян
18:00 07.07.2026
26 Добри новини
Коментиран от #31
18:00 07.07.2026
27 Пиночет
18:00 07.07.2026
28 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
18:01 07.07.2026
29 Боби Баламата
А.. ГОТВАЧО го посрещнаха със хляб и сол като..ОСВОБОДИТЕЛ?!?
18:01 07.07.2026
30 Касата
18:03 07.07.2026
31 Атина Палада
До коментар #26 от "Добри новини":С рублите бедните русначета изкупиха Българското Черноморие:) защото за богатите руснаци ,не било привлекателна дестинация .. Мавриций били друго нещо,не било като българското Черноморие..
Коментиран от #49
18:03 07.07.2026
32 Стенли
18:03 07.07.2026
33 въпрос
Коментиран от #38
18:03 07.07.2026
34 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #10 от "Пиночет":Затова и Зеленски,не и трябва на НАТО ...!
18:04 07.07.2026
35 Европеец
До коментар #10 от "Пиночет":Абе понеже гледам си много ,,компетентен,, , я вземи конкретизирай кои са тея палячовци, бе разбирач....
Коментиран от #46
18:04 07.07.2026
36 Володимир Грийн
До коментар #24 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":Отидох в Турция за смяна на пола!
18:04 07.07.2026
37 Мурка
18:05 07.07.2026
38 Атина Палада
До коментар #33 от "въпрос":Мен ме интересува дали в ЕС може да се установи демокрация,защото живея в ЕС .
18:05 07.07.2026
39 Стенли
До коментар #10 от "Пиночет":Ще мачка с гол г-з таралежи😁♿
18:06 07.07.2026
40 Бай Ганьо
18:06 07.07.2026
41 Сега
18:06 07.07.2026
42 ДрайвингПлежър
Коментиран от #64, #79
18:07 07.07.2026
43 ФАКТ
18:08 07.07.2026
44 Моето мнение
18:08 07.07.2026
45 ФАКТ
18:09 07.07.2026
46 Пиночет
До коментар #35 от "Европеец":Имам предвид палячовците, всеки ги знае-Русия, Северна Корея, Беларус,и там разни Куба,и други отрепки!
Коментиран от #76
18:09 07.07.2026
47 Володимир Грийн
18:09 07.07.2026
48 Мястото на Украйна
Украйна в Защитницата на Европа!
КОРАВИТЕ украинци спряха монголските орди и ги забиха в Донбас, където те заседнаха вече 5 години.
ЕС + УКРАЙНА става непробиваема световна сила.
Коментиран от #56
18:11 07.07.2026
49 Европеец
До коментар #31 от "Атина Палада":Не знам, по екзотичните дестинации е пълно с руснаци, харчат яко,от къде вадят тия пари не знам, но аз средно статическия европеец изглеждам като бедняк пред тях.... Тая година все още не съм почивал и впечатленията ми са от предни години...
Коментиран от #66
18:12 07.07.2026
50 Любо
18:12 07.07.2026
51 Бай онзи
До коментар #6 от "Споко":Тия са изкопали Черно море,построили са египетските пирамиди и са убили Мъртво море!
18:12 07.07.2026
52 Дони
До коментар #19 от "Така е, хомо":РАЗКАЖИ СНЕГУРАЧКА -КАК СЕ СПСЯВАХМЕ ПО КОЛЕСНИЦИТЕ НА САМОЛЕТА.КЪДЕ В ХЪРВАТСКО РЕНАТО ТЕНЕКЕДЖИЯТА ИЗЧУКВАШЕ ЛАМАРИНИТЕ НА ГОЛЯМОТО КОРИТО
18:12 07.07.2026
53 Еее па Зелю тъ сфетна
18:13 07.07.2026
54 Бай Ганьо
18:13 07.07.2026
55 Главнокомандващия НАТО
Главнокомандващия Украйна
Зеленски
18:13 07.07.2026
56 Мястото на РФ е в
До коментар #48 от "Мястото на Украйна":Конфедерация с Беларус, Китайската народна република, Монголия, Тайван и Северна Корея. Четири ядрени сили ще гарантират световния мир!
Коментиран от #61, #62
18:14 07.07.2026
57 Без име
18:14 07.07.2026
58 Украйна държи
Вечна слава на украинските герои!
Коментиран от #73
18:15 07.07.2026
59 Най смешното име на света ВОЛОДИМИР
18:15 07.07.2026
60 Ддд
18:16 07.07.2026
61 Всички тия изброените
До коментар #56 от "Мястото на РФ е в":ще ползват Русийката за дойна крава.
Ще я изпият.
18:16 07.07.2026
62 Пиночет
До коментар #56 от "Мястото на РФ е в":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай
Коментиран от #75
18:16 07.07.2026
63 БАРС
До коментар #11 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":я́БЪЛГАРИЯ КАКТО ВИНАГИ Е НА СТРАНАТА НА БУЛКАТА. И ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВ.ВОЦНА БЧХМЕ ПАК СЪС СЪЩИТЕ.ЗА ТОВА СЕГА МАКЕДОНЦИТЕ НИ ПЛЮЯТ,ОДРИНСКА ТРАКИЯ Е ВТУРУИЯ ПОЛОВИНА А ДОБРУДЖА Е В РУМЪНИЯ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ БАРАБАР СЪС СОЛУН Е ГЪРЦИЯ,А ЗАРАДИ ВТОРАТА СВ.ВОЙНА ПЛАЩАХМЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И ГЪРЦИЯ РЕПАРАЦИИ ДО 1975 ГОД.АЗ СЪМ С РАША .И НИКОГА НЯМА ДА ПРЕДАМ ТИЯ КОИТО НИ ОСВОБОДИХА.
18:17 07.07.2026
64 Моето мнение
До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":Украйна е Ленинско отроче. Преди години се честваше Ленин под лозунга: " Ленин е живял, Ленин живее и Ленин ще живее! Аз съм политически неутрален и не правя внушения. Само напомням фактите.
18:17 07.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Атина Палада
До коментар #49 от "Европеец":Да,така е ! На Сейшелите менютата по ресторантите на руски език.:) От всякъде руска реч...
18:19 07.07.2026
67 Ама тоя ПЕЗЕВЕНК
18:19 07.07.2026
68 Конфедерация с Китай
18:20 07.07.2026
69 НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ!
18:22 07.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Последователите на Бандера
18:22 07.07.2026
72 ЗАБЛУДИ , ХИТРОСТИ , Я КОЛКО ЕВЕЛИК.
А БЕ ЗГАВАЗ , АКО НЕ Е ЛАЙНОБРИТАНИЯТА + КОМПАНИЯ ,ДА ТИ ОСИГУРЯВА ВСИЧКО , ВКЛЮЧАИ НАСОЧВАНЕ КЪМ ОБЕКТИТЕ , СИ КАПИТУЛИРАЛ ЗА ЧАСОВЕ!!МА ТОЙ БИЛ ГОЛЯМА СИЛА БЕ ?? УНИЩОЖИ СИ НАЦИЯТА , НЯМА ВЕЧЕ КОЙ ДА ТИ ВОЮВА НА ФРОНТА , РУСИЯ ТЕ ЗАТРИВА !! НА КОГО МУ Е НУЖНА ТАКА СМАЗАНА ДО РАЗРУХА ДЪРЖАВА , В КОЯТО ПОТЪНАХА И ПОТЪВАТ ОЛОСАЛНИТЕ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ И ВЪПРЕКИ КАПИТУЛАЦИЯТА Е НЕИЗБЕЖНА !
ПАК ХИТРОСТ, ЗАБЛУДИ ЗА ИЗПЕРКАЛИТЕ МУ КОРАТОРА !! ПАК ЗА ДА ИЗКОПЧИ БЛАГОСЛОВИЯТА ИМ , ДА ПРОСИ И ВСИЧКО НА НАШ ГРЪБ!!
САМО ТРЪМ НЕ МУ СЕ ВЪРЗВА ! ДЕ ГО Б ДЪН ДА ГО СВАЛЯ С ЛИЦЕМЕРНИТЕ УЖ СТРАСНИ ПРЕДГРЪТКИ , ДА УВИСВА НА ШИЯТА МУ ЗА ДА ПОТИЧАТ МИЛЯРДИТЕ И ТОНОВЕТЕ ОРЪЖИЕ!!! МИНАВАХА МУ НОМЕРЦАТА ТАМ НО ПРИ ТРЪМП -НЕ!
А БЕ ЗАЩО Е ТАМ ТОЯ НАПУШЕН УКРОНЕЛИГИТИМНИК ОТ ВСЯКЪДЕ, МАЙ И ТЕЯ КИТО ГО ДОПУСКАТ ДО СЕБЕ СИ НЕ СА ПО-РАЗЛИЧНИНИ ОТ НЕГО . НИТО Е В НАТО , НИТО В ЕС , КАКВИ СА ТЕЯ НАТОВСКИ ЩЕФОВО , КОИТО СИ ПЛЮЯТ НА АВТОРИТА И ДОСТОЙНСТВОТО ЗА ДА ГО ДОПУСКАТ ДА Е ТАМ И ДА ИМ ЧЕТЕ ЛЕКЦИ И ДА ИМ РАЗМАХВА ПРЪСТ !
КАНЯТ ГО ЗА ДА ИМ БРЪМЧИ ,ДА ИМ ПЪЛНИ ГЛАВИТЕ С ЕДНИ СЪЩИ ДО ПОЛА ВТРЪСНАЛИ ВИЦОВЕ ! КАКВО НОВО ОЧАКВАТ ОТ НЕГО ДА ЧУЯТ ??? ЕТО ТОВА ИМ СРИВА СЕРИОЗНОСТА , АВТОРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА , КОЕТО САМИ СИ ГО ПРАВЯТ ! ТОЯ НАПУШЕН МУЩУК САМО ГИ ПРОВАЛЯ, ГИ РИНИЗЯВА ДО МАХЛЕНСКО ХЛЕНЧЕНЕ ДО УНИЖАВАНЕ ,УМАЛОВАЖЗАВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИМ РАБОТА, НА ЦЯЛАТА СЕРИОЗНОСТ НА ТАЗИ СРЕЩА!
18:23 07.07.2026
73 Няма
До коментар #58 от "Украйна държи":Да кажа родителката ти какво ми държи, защото не съм клюкар!
18:23 07.07.2026
74 Пак неразбрал
18:24 07.07.2026
75 Тихо
До коментар #62 от "Пиночет":Щото знам твоята търговия! Цугтромбони за две евро!!
18:25 07.07.2026
76 Европеец
До коментар #46 от "Пиночет":Понеже Северна Корея са ,,палячовци,, затова ли бай Дончо от краварника ходи на крака при Ким и вече не му се репчи и не заплашва.... За Русия знаеш, ще има оръжия няколко пъти да разруши света, много либералния Путин не е отговорен човек и няма да се възползва от това.... За Беларус, навярно знаеш, че Александър Григорович е от стара коза яре , не случайно бай Дончо почна да го ухажва.... За Куба е факт, че откакто Кастро свали Батиста от власт е все под санкции и краварски блокади, но както виждаме продължава да живее и съществува..... Може би палячо е един друг, който уби един благ Богослов на 80 и кусур години, държавен глава на суверенна държава при това със семейство му и невръстната му внучка... А като гледам колко народ се изсипва за прощаване с яатолаха се чудя на погребението на рижия клон колко хора биха се събрали...
18:26 07.07.2026
77 400 китайски дивизии
18:27 07.07.2026
78 НАТО
18:28 07.07.2026
79 Зеля
До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":Володимир Руско име.
Коментиран от #81
18:28 07.07.2026
80 Още фашисти в НАТО
18:29 07.07.2026
81 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #79 от "Зеля":Мира Грийн! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗
18:30 07.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Шушин
18:31 07.07.2026
84 Голям джумбиш
Важното е Путя да спи спокойно и да ака правилно в куфарчето.
😂😂😂
18:31 07.07.2026
85 Без Украйна
18:32 07.07.2026
86 Пусин е най-жалкия цар на московия
18:33 07.07.2026
87 Кривчо
До коментар #17 от "Неоспорим факт!":Оспорим, оспорим!
18:33 07.07.2026