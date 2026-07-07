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Володимир Зеленски пред НАТО: Вие наистина ли вярвате, че държава като Украйна трябва да е извън алианса?
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски пред НАТО: Вие наистина ли вярвате, че държава като Украйна трябва да е извън алианса?

7 Юли, 2026 17:45 1 329 87

  • володимир зеленски-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна

В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили, заяви още Зеленски

Володимир Зеленски пред НАТО: Вие наистина ли вярвате, че държава като Украйна трябва да е извън алианса? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската противовъздушна отбрана вече сваля над 90% от атакуващите дронове тип "Шахед", като определи това като най-добрия резултат в света, пише ВВС.

В изказване на форум на отбранителната индустрия в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара Зеленски изтъкна натрупания от Украйна военен и технологичен опит по време на войната, особено в разработването и използването на безпилотни системи.

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"Наистина ли вярвате, че държава с такива отбранителни способности трябва да остане извън алианса? Украйна в НАТО е източник на извънредни отбранителни възможности", заяви той пред аудитория, в която присъстваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Президентът посочи още, че украинските удари с далекобойни дронове вече достигат дълбоко в руска територия, включително до Омск. По думите му атаката срещу петролната рафинерия в сибирския град не е изолиран случай.

"В Русия не остана нито една голяма петролна рафинерия, която да не е била атакувана от украинските въоръжени сили", заяви Зеленски.

Той обърна внимание и на инициативата "Дронова сделка", по която партньорите на Украйна, включително държави от Европейския съюз и НАТО, както и Азербайджан и страни от Персийския залив, могат да получават украински безпилотни системи.

Според Зеленски единственото голямо военно предимство, което Русия все още запазва, са балистичните ракети. Затова той призова европейските държави възможно най-бързо да разработят и започнат масово производство на собствени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

"Европа се нуждае от собствени системи за ПВО, които да могат да се произвеждат масово и да защитават от руските ракетни удари. Те трябва да бъдат разработени възможно най-скоро - още днес, а не в бъдеще", подчерта украинският президент.

Зеленски отправи и призив към съюзниците да продължат доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна.

"Докато тази война продължава, моля, помогнете ни с ракети за ПВО. Това е нашият основен приоритет. Всичко останало можем да направим сами", заяви той.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Държавата Украйна

    70 7 Отговор
    отече в канала.

    17:47 07.07.2026

  • 2 Пич

    72 7 Отговор
    Аз лично вярвам, че Зелю трябва да е вътре!!! За психиатрия говоря!!!

    17:48 07.07.2026

  • 3 Надрусеняка

    59 5 Отговор
    Този диктатор с мафиотска структура/ (уж държава) се гаври с нас!

    17:48 07.07.2026

  • 4 Бай Иван

    58 7 Отговор
    Този зеленски е най големия позьор и смешник на света! Турист като цялото Окраинско племе ( те не са народ) плъзнало из Европа и снимащи в несвяст! Борбата е кой повече поства в социалките.Пътуваща трупа от туземци и Аборигени!

    17:49 07.07.2026

  • 5 Атина Палада

    51 5 Отговор
    Абре Зеленски ,твоите съюзници вече немат орУжия.. Русия ги утолизира:)))

    17:49 07.07.2026

  • 6 Споко

    46 5 Отговор
    Като стигнат до луната и Марс, ще отделят територия и за независима Украйна.

    Коментиран от #51

    17:50 07.07.2026

  • 7 оня с коня

    52 5 Отговор
    държава украйна няма, това е руска територията и цялото НАТО го знае това

    17:50 07.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    48 7 Отговор
    вие майтап си правите с русия ама яко ще ви блъска в главите путин докато ви уврат че РУСИЯ е непобедима

    Коментиран от #9, #19

    17:51 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пиночет

    9 38 Отговор
    НАТО трябва да смачка всички палячовци

    Коментиран от #34, #35, #39

    17:52 07.07.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    7 47 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО!!!

    Коментиран от #18, #63

    17:52 07.07.2026

  • 12 БЕЗПЛАТЕН СЪВЕТ

    43 5 Отговор
    ЗЕЛЛЯЯЯЯ, СМАЗВАЙ ВЪЖЕТО ДА НЕ ТЕ ДЕРЕ МНОГО , ДРУГ ВАРИАНТ НЕМАШ......!!!!!!!!!!!!

    17:52 07.07.2026

  • 13 оня с коня

    46 4 Отговор
    едно такова хубаво ми става като знам как предната вечер един циркон утилизира цял склад оръжия и цяла нощ е имало заря над киев

    сега е плъзнала и радиацията , кеф просто кеф

    17:52 07.07.2026

  • 14 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    4 30 Отговор
    Не мърдам от бункера

    17:53 07.07.2026

  • 15 оня с коня

    34 4 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    17:53 07.07.2026

  • 16 Митю

    31 2 Отговор
    Със този тон утре ще попита Урсула за Европа

    17:53 07.07.2026

  • 17 Неоспорим факт!

    6 40 Отговор
    РУСИЯ Е КОЛОС НА ГЛИНЕНИ КРАКА И ЩЕ ЗАГУБИ ВОЙНАТА
    Според копейките предполагаемото превземане на Константинивка е някакъв колосален успех след 4,5 години война...
    Ами не е.
    Но санкциите на Зеленски и Украйна срещу руската петролна и енергийна промишленост са грандиозен успех.
    Защото доказа, че Русия е куха военна сила.

    Коментиран от #87

    17:54 07.07.2026

  • 18 А ПО ЛЕКО

    27 3 Отговор

    До коментар #11 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    МНОГО СЕ НАПЪВАШ , МОЖЕ И ДЕГАЗИН ДА ТИ ТРЕБЕ

    17:54 07.07.2026

  • 19 Така е, хомо

    5 27 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АааааааХахахаха
    Затова капитулира пред Чечня ( Милион и половина население) в Първата Монголо- Чеченска Война и Обяви НЕЗАВИСИМА РЕПУБЛИКА ИЧКЕРИЯ!
    А едни чаршафи със пикапи опраскаха монголите у Сирия за...3 ДНЯ!!
    АааааааХахахаха
    АБЕ...мани...

    Коментиран от #52

    17:55 07.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хихи

    23 2 Отговор
    зеленият просяк, бил и най големия лъжец...

    17:59 07.07.2026

  • 24 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    4 19 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части

    Коментиран от #36

    17:59 07.07.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    4 15 Отговор
    Зелю е набримчил мечока с боксова ръкавица у шлямбата! Требе да мо се помогне да навре и другата!

    18:00 07.07.2026

  • 26 Добри новини

    2 17 Отговор
    Слава на Путин, че рублата има огромна покупателна способност. Ясно помня как копейките ми обясняваха, че не е важно какви са цените в Русия, а какво можеш да си купиш с рублите! Ето, тази щастлива без да го знае рускиня си купува литър бензин за 149 рубли (€1.70). Видео

    Коментиран от #31

    18:00 07.07.2026

  • 27 Пиночет

    4 21 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    18:00 07.07.2026

  • 28 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 26 Отговор
    Винаги заедно 🇧🇬🇺🇦 !

    18:01 07.07.2026

  • 29 Боби Баламата

    5 18 Отговор
    Добре де, така и не разбрах ЗАЩО нито ЕДИН МОНГОЛЬЯК не излезе да спасява.. Узкоглазия Фюрер Педофил от... лошият ГОТВАЧ?!?
    А.. ГОТВАЧО го посрещнаха със хляб и сол като..ОСВОБОДИТЕЛ?!?

    18:01 07.07.2026

  • 30 Касата

    5 16 Отговор
    Това е правилният път, защото който се опита да нападне НАТО,ще изчезне от картата на света.

    18:03 07.07.2026

  • 31 Атина Палада

    16 2 Отговор

    До коментар #26 от "Добри новини":

    С рублите бедните русначета изкупиха Българското Черноморие:) защото за богатите руснаци ,не било привлекателна дестинация .. Мавриций били друго нещо,не било като българското Черноморие..

    Коментиран от #49

    18:03 07.07.2026

  • 32 Стенли

    18 1 Отговор
    Зеленясалото иска да вкара и други държави в директен конфликт с Руската федерация, и пак казвам това не наша война и ние ,говоря за така наречения ЕС не трябва да се бъркаме

    18:03 07.07.2026

  • 33 въпрос

    2 12 Отговор
    може ли в русия да се установи демокрация?

    Коментиран от #38

    18:03 07.07.2026

  • 34 ТОЧНО ТАКА...!

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пиночет":

    Затова и Зеленски,не и трябва на НАТО ...!

    18:04 07.07.2026

  • 35 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пиночет":

    Абе понеже гледам си много ,,компетентен,, , я вземи конкретизирай кои са тея палячовци, бе разбирач....

    Коментиран от #46

    18:04 07.07.2026

  • 36 Володимир Грийн

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":

    Отидох в Турция за смяна на пола!

    18:04 07.07.2026

  • 37 Мурка

    11 1 Отговор
    БЕЗКРАЙНА НАГЛОСТ

    18:05 07.07.2026

  • 38 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #33 от "въпрос":

    Мен ме интересува дали в ЕС може да се установи демокрация,защото живея в ЕС .

    18:05 07.07.2026

  • 39 Стенли

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Пиночет":

    Ще мачка с гол г-з таралежи😁♿

    18:06 07.07.2026

  • 40 Бай Ганьо

    3 13 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    18:06 07.07.2026

  • 41 Сега

    6 5 Отговор
    Зеленски ли побеждава ?

    18:06 07.07.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    Не бе Зелен терорист - искрено вярваме, че държава като Окраина не трябва дори да съществува!

    Коментиран от #64, #79

    18:07 07.07.2026

  • 43 ФАКТ

    2 11 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    18:08 07.07.2026

  • 44 Моето мнение

    13 1 Отговор
    Второразряден комикдиктува на НАТО!?

    18:08 07.07.2026

  • 45 ФАКТ

    3 9 Отговор
    вагното е 4е Зеленски буквално размаза галките русхи

    18:09 07.07.2026

  • 46 Пиночет

    1 10 Отговор

    До коментар #35 от "Европеец":

    Имам предвид палячовците, всеки ги знае-Русия, Северна Корея, Беларус,и там разни Куба,и други отрепки!

    Коментиран от #76

    18:09 07.07.2026

  • 47 Володимир Грийн

    9 1 Отговор
    От Турция ще отида в моя замък със златните тоалетни. Ще бъда вече Мира Грийн и ще се омъжа за Ермак.

    18:09 07.07.2026

  • 48 Мястото на Украйна

    1 16 Отговор
    е в ЕС И НАТО.
    Украйна в Защитницата на Европа!
    КОРАВИТЕ украинци спряха монголските орди и ги забиха в Донбас, където те заседнаха вече 5 години.
    ЕС + УКРАЙНА става непробиваема световна сила.

    Коментиран от #56

    18:11 07.07.2026

  • 49 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Не знам, по екзотичните дестинации е пълно с руснаци, харчат яко,от къде вадят тия пари не знам, но аз средно статическия европеец изглеждам като бедняк пред тях.... Тая година все още не съм почивал и впечатленията ми са от предни години...

    Коментиран от #66

    18:12 07.07.2026

  • 50 Любо

    12 1 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!!!

    18:12 07.07.2026

  • 51 Бай онзи

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Споко":

    Тия са изкопали Черно море,построили са египетските пирамиди и са убили Мъртво море!

    18:12 07.07.2026

  • 52 Дони

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така е, хомо":

    РАЗКАЖИ СНЕГУРАЧКА -КАК СЕ СПСЯВАХМЕ ПО КОЛЕСНИЦИТЕ НА САМОЛЕТА.КЪДЕ В ХЪРВАТСКО РЕНАТО ТЕНЕКЕДЖИЯТА ИЗЧУКВАШЕ ЛАМАРИНИТЕ НА ГОЛЯМОТО КОРИТО

    18:12 07.07.2026

  • 53 Еее па Зелю тъ сфетна

    5 1 Отговор
    То такая държава няма..

    18:13 07.07.2026

  • 54 Бай Ганьо

    2 3 Отговор
    От Русия се очаква само убийства,войни и палячовщини

    18:13 07.07.2026

  • 55 Главнокомандващия НАТО

    1 2 Отговор
    Гриинкевич
    Главнокомандващия Украйна
    Зеленски

    18:13 07.07.2026

  • 56 Мястото на РФ е в

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "Мястото на Украйна":

    Конфедерация с Беларус, Китайската народна република, Монголия, Тайван и Северна Корея. Четири ядрени сили ще гарантират световния мир!

    Коментиран от #61, #62

    18:14 07.07.2026

  • 57 Без име

    4 2 Отговор
    Хем надрусано, хем го е напекло здраво.

    18:14 07.07.2026

  • 58 Украйна държи

    2 3 Отговор
    зад желязна завеса Московията в Азия, където другарят Си я изсмуква като паяк- муха в паяжината.

    Вечна слава на украинските герои!

    Коментиран от #73

    18:15 07.07.2026

  • 59 Най смешното име на света ВОЛОДИМИР

    5 2 Отговор
    ВОЛОДИМИР звучи като Головодник

    18:15 07.07.2026

  • 60 Ддд

    6 1 Отговор
    Зеля не Европа е нападната а Украйна. Европа само налива пари в твоята война тая война не е на Европа а на Украйна на теб ти трябват бързи действия защото Русия напредва и никой не може да я спре. Събуди голямата мечка сега ще те прегази.

    18:16 07.07.2026

  • 61 Всички тия изброените

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Мястото на РФ е в":

    ще ползват Русийката за дойна крава.

    Ще я изпият.

    18:16 07.07.2026

  • 62 Пиночет

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Мястото на РФ е в":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    Коментиран от #75

    18:16 07.07.2026

  • 63 БАРС

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    я́БЪЛГАРИЯ КАКТО ВИНАГИ Е НА СТРАНАТА НА БУЛКАТА. И ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВ.ВОЦНА БЧХМЕ ПАК СЪС СЪЩИТЕ.ЗА ТОВА СЕГА МАКЕДОНЦИТЕ НИ ПЛЮЯТ,ОДРИНСКА ТРАКИЯ Е ВТУРУИЯ ПОЛОВИНА А ДОБРУДЖА Е В РУМЪНИЯ БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ БАРАБАР СЪС СОЛУН Е ГЪРЦИЯ,А ЗАРАДИ ВТОРАТА СВ.ВОЙНА ПЛАЩАХМЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И ГЪРЦИЯ РЕПАРАЦИИ ДО 1975 ГОД.АЗ СЪМ С РАША .И НИКОГА НЯМА ДА ПРЕДАМ ТИЯ КОИТО НИ ОСВОБОДИХА.

    18:17 07.07.2026

  • 64 Моето мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Украйна е Ленинско отроче. Преди години се честваше Ленин под лозунга: " Ленин е живял, Ленин живее и Ленин ще живее! Аз съм политически неутрален и не правя внушения. Само напомням фактите.

    18:17 07.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Да,така е ! На Сейшелите менютата по ресторантите на руски език.:) От всякъде руска реч...

    18:19 07.07.2026

  • 67 Ама тоя ПЕЗЕВЕНК

    5 1 Отговор
    Не разбра ли, че е никой и е само МЮРЕ да дразни мечката!!!

    18:19 07.07.2026

  • 68 Конфедерация с Китай

    3 1 Отговор
    Европа и САЩ тласнаха РФ и Китайската народна република към обединение, както европейските мини държави се обединиха в ЕС. Скоро Европа ще получи Китайската народно освободителна армия на своите граници.

    18:20 07.07.2026

  • 69 НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ!

    5 1 Отговор
    Зеленски излезе по-голям ФалиПръцко и от Тръмп,дори...🙄?!?!

    18:22 07.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Последователите на Бандера

    4 1 Отговор
    Украйна е провокативна и конфликтна държава , която с действията на отделни политици и националисти могат да бъдат предпоставка за военен конфликт не само със съседни страни . Неприемливо е Украйна да бъде член на НАТО само защото я ИЗПОЛЗВАМЕ като прокси във войната срещу Русия .

    18:22 07.07.2026

  • 72 ЗАБЛУДИ , ХИТРОСТИ , Я КОЛКО ЕВЕЛИК.

    4 1 Отговор
    АХ ,ЗА КАКВА ДЪРЖАВА СТАВА ДУМА САМО, И КАК МОЖЕ ДА НЕ Е В НАТО, АУУУУ!!!?
    А БЕ ЗГАВАЗ , АКО НЕ Е ЛАЙНОБРИТАНИЯТА + КОМПАНИЯ ,ДА ТИ ОСИГУРЯВА ВСИЧКО , ВКЛЮЧАИ НАСОЧВАНЕ КЪМ ОБЕКТИТЕ , СИ КАПИТУЛИРАЛ ЗА ЧАСОВЕ!!МА ТОЙ БИЛ ГОЛЯМА СИЛА БЕ ?? УНИЩОЖИ СИ НАЦИЯТА , НЯМА ВЕЧЕ КОЙ ДА ТИ ВОЮВА НА ФРОНТА , РУСИЯ ТЕ ЗАТРИВА !! НА КОГО МУ Е НУЖНА ТАКА СМАЗАНА ДО РАЗРУХА ДЪРЖАВА , В КОЯТО ПОТЪНАХА И ПОТЪВАТ ОЛОСАЛНИТЕ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ И ВЪПРЕКИ КАПИТУЛАЦИЯТА Е НЕИЗБЕЖНА !
    ПАК ХИТРОСТ, ЗАБЛУДИ ЗА ИЗПЕРКАЛИТЕ МУ КОРАТОРА !! ПАК ЗА ДА ИЗКОПЧИ БЛАГОСЛОВИЯТА ИМ , ДА ПРОСИ И ВСИЧКО НА НАШ ГРЪБ!!
    САМО ТРЪМ НЕ МУ СЕ ВЪРЗВА ! ДЕ ГО Б ДЪН ДА ГО СВАЛЯ С ЛИЦЕМЕРНИТЕ УЖ СТРАСНИ ПРЕДГРЪТКИ , ДА УВИСВА НА ШИЯТА МУ ЗА ДА ПОТИЧАТ МИЛЯРДИТЕ И ТОНОВЕТЕ ОРЪЖИЕ!!! МИНАВАХА МУ НОМЕРЦАТА ТАМ НО ПРИ ТРЪМП -НЕ!
    А БЕ ЗАЩО Е ТАМ ТОЯ НАПУШЕН УКРОНЕЛИГИТИМНИК ОТ ВСЯКЪДЕ, МАЙ И ТЕЯ КИТО ГО ДОПУСКАТ ДО СЕБЕ СИ НЕ СА ПО-РАЗЛИЧНИНИ ОТ НЕГО . НИТО Е В НАТО , НИТО В ЕС , КАКВИ СА ТЕЯ НАТОВСКИ ЩЕФОВО , КОИТО СИ ПЛЮЯТ НА АВТОРИТА И ДОСТОЙНСТВОТО ЗА ДА ГО ДОПУСКАТ ДА Е ТАМ И ДА ИМ ЧЕТЕ ЛЕКЦИ И ДА ИМ РАЗМАХВА ПРЪСТ !
    КАНЯТ ГО ЗА ДА ИМ БРЪМЧИ ,ДА ИМ ПЪЛНИ ГЛАВИТЕ С ЕДНИ СЪЩИ ДО ПОЛА ВТРЪСНАЛИ ВИЦОВЕ ! КАКВО НОВО ОЧАКВАТ ОТ НЕГО ДА ЧУЯТ ??? ЕТО ТОВА ИМ СРИВА СЕРИОЗНОСТА , АВТОРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА , КОЕТО САМИ СИ ГО ПРАВЯТ ! ТОЯ НАПУШЕН МУЩУК САМО ГИ ПРОВАЛЯ, ГИ РИНИЗЯВА ДО МАХЛЕНСКО ХЛЕНЧЕНЕ ДО УНИЖАВАНЕ ,УМАЛОВАЖЗАВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИМ РАБОТА, НА ЦЯЛАТА СЕРИОЗНОСТ НА ТАЗИ СРЕЩА!

    18:23 07.07.2026

  • 73 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Украйна държи":

    Да кажа родителката ти какво ми държи, защото не съм клюкар!

    18:23 07.07.2026

  • 74 Пак неразбрал

    1 1 Отговор
    Отговорът е кратък и категоричен - ДА.

    18:24 07.07.2026

  • 75 Тихо

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пиночет":

    Щото знам твоята търговия! Цугтромбони за две евро!!

    18:25 07.07.2026

  • 76 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #46 от "Пиночет":

    Понеже Северна Корея са ,,палячовци,, затова ли бай Дончо от краварника ходи на крака при Ким и вече не му се репчи и не заплашва.... За Русия знаеш, ще има оръжия няколко пъти да разруши света, много либералния Путин не е отговорен човек и няма да се възползва от това.... За Беларус, навярно знаеш, че Александър Григорович е от стара коза яре , не случайно бай Дончо почна да го ухажва.... За Куба е факт, че откакто Кастро свали Батиста от власт е все под санкции и краварски блокади, но както виждаме продължава да живее и съществува..... Може би палячо е един друг, който уби един благ Богослов на 80 и кусур години, държавен глава на суверенна държава при това със семейство му и невръстната му внучка... А като гледам колко народ се изсипва за прощаване с яатолаха се чудя на погребението на рижия клон колко хора биха се събрали...

    18:26 07.07.2026

  • 77 400 китайски дивизии

    0 2 Отговор
    След обединението ще пътуват към границата на РФ с Европа, за да гарантират мира. ЕС и НАТО ще получат възможност да се присъединят към Съединените Европейско Азиатски Щати.

    18:27 07.07.2026

  • 78 НАТО

    4 0 Отговор
    Ние не вярваме,но ни е страх от Путин !

    18:28 07.07.2026

  • 79 Зеля

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Володимир Руско име.

    Коментиран от #81

    18:28 07.07.2026

  • 80 Още фашисти в НАТО

    3 1 Отговор
    В никакъв случай!!!

    18:29 07.07.2026

  • 81 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Зеля":

    Мира Грийн! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    18:30 07.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Шушин

    0 0 Отговор
    стигна ли границите на Донбас?

    18:31 07.07.2026

  • 84 Голям джумбиш

    1 1 Отговор
    Според руските власти в Омск, отломка от дрон е ударила рафинерията.

    Важното е Путя да спи спокойно и да ака правилно в куфарчето.
    😂😂😂

    18:31 07.07.2026

  • 85 Без Украйна

    0 0 Отговор
    Путин отдавна да е приключил НАТО !

    18:32 07.07.2026

  • 86 Пусин е най-жалкия цар на московия

    1 0 Отговор
    Добре, че Пусин спря разширяването на НАТО . 🤣🤣🤣

    18:33 07.07.2026

  • 87 Кривчо

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Неоспорим факт!":

    Оспорим, оспорим!

    18:33 07.07.2026

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