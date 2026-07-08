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Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари
  Тема: Украйна

Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари

8 Юли, 2026 04:09, обновена 8 Юли, 2026 05:14 682 2

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  • удари

Атаката съвпада с откриването на ключовата среща на върха на НАТО в Анкара

Нощен терор над Киев: Русия удари столицата с балистични ракети, има ранени и пожари - 1
Снимка: t.me/Klymenko_MVS
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската столица Киев стана мишена на нова масирана балистична атака в ранните часове на деня.

Руските сили изстреляха ракети, които задействаха сирените за въздушна тревога в града едва секунди преди първите взривове да разтърсят земята.

Пламъци от двете страни на Днепър

Кметът на Киев Витали Кличко потвърди чрез Telegram, че противовъздушната отбрана на страната е била активно задействана. Въпреки усилията на ПВО, отломки и преки попадения предизвикаха сериозни разрушения в два градски района:

  • В Деснянския район избухна мащабен пожар в складова база.
  • В Святошинския район бе засегната нежилищна сграда, където екипи на пожарната се бориха с огнената стихия.

Спешните медицински служби съобщават за най-малко двама ранени цивилни граждани, като единият от тях е транспортиран в болница в критично състояние. Въздушната тревога над столицата продължи точно един час.

Политическият контекст зад атаката

Военните анализатори отбелязват, че този среднощен удар не е случаен. Той се провежда броени часове преди официалното откриване на срещата на върха на НАТО в Анкара. Руската демонстрация на сила идва и непосредствено след като Украйна подписа нови мащабни споразумения за коалиция за доставка на модерни бойни дронове съвместно с Нидерландия, Естония и Дания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    4 0 Отговор
    Тревогата в Киев е обявена след първите два взрива .....интересно защо ?
    То тоя въпрос би трябвало във форума на "Дневник" да го пратя Там повече" специалисти "има
    Ама те още нищо не са казали за тази атака

    04:20 08.07.2026

  • 2 Мнение

    2 6 Отговор
    Кремълските фашисти просто вече не знаят какво да правят от безсилие и отчаяние. Типични социопати .

    04:20 08.07.2026

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