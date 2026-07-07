Милиарди долари за американско оръжие! НАТО се превърна в банкомат за Доналд Тръмп

Доналд Тръмп използва като банкомат дългогодишния трансатлантически алианс, основан на общи демократични ценности. Половината от допълнителните разходи на европейските страни за отбрана отиват в САЩ под формата на военни поръчки пише Politico, цитиран от Фокус.
В същото време посланикът на САЩ при НАТО Мат Уитакър "оцени високо“ отпускането на почти 120 милиарда долара от съюзниците през последната година за разходи за отбрана и добавя пред изданието, че половината от тази сума е била насочена към закупуване на оборудване, произведено в САЩ. Посланикът нарече това "добро начало“.
Изискването към съюзниците да увеличат разходите си за отбрана от 2 на 5 процента от БВП беше отправено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши, че в противен случай ще ги лиши от американска подкрепа и право на глас в НАТО.
"Такава нагласа към бизнеса в една или друга степен се забелязваше на всеки от шестте годишни срещи на върха на Тръмп през двата му мандата на власт. Тя обаче става все по-очевидна, тъй като президентът лансира идеята за завладяване на Гренландия, колебае се по въпроса за подкрепата на САЩ за Украйна и въвежда строги мита спрямо страните-членки на НАТО. Този подход черпи вдъхновение и от стратегията на Тръмп, която се състои в изискването светът да купува американски стоки, като при това практически не се сключват взаимни търговски споразумения“, се посочва в статията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
22:18 07.07.2026
2 Така се
22:22 07.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
Коментиран от #29
22:25 07.07.2026
5 Робот
22:26 07.07.2026
6 Дзак
22:27 07.07.2026
7 ДОНИ МАЧКА
22:31 07.07.2026
8 Гоорил
22:31 07.07.2026
9 Дойче зеле
22:33 07.07.2026
10 Управляващите ЕС
22:34 07.07.2026
11 Теа психопати
И сега, дошъл тука и пак, пари, пари, пари... А тези железа ще убиват хора в Русия, ще разрушават заводи, инфраструктура, жилищни блокове... Остава само и в Русия да пенсионират най-после Путин и да поставят там някой психопат и да ви отговори с Водорода? Та ще видите, вие пари, пари... И на внуците и внучките на фашистите тука, очите им светят: "Най-после ще унищожим Русията...!" И вече трилиони хвърлят на вятъра!!! Но, това не може дълго да продължава!
22:36 07.07.2026
12 ШМАТКА
22:36 07.07.2026
13 Боруна Лом
22:37 07.07.2026
14 ДОНИ СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #28
22:37 07.07.2026
15 Еми така е, като
Коментиран от #25, #27
22:37 07.07.2026
16 ТАГАРЕВ В ШОК
22:37 07.07.2026
17 МОДАТА НА ЕВРОАТЛАНТИЗМА
22:39 07.07.2026
18 КЪДЕ Е ЕРДОГАН НА СНИМКАТА
22:41 07.07.2026
19 Уса
22:42 07.07.2026
20 ЕС мощ и сила
22:43 07.07.2026
21 Историк
22:44 07.07.2026
22 Летец Пешеходец
Коментиран от #30
22:45 07.07.2026
23 Възраждане
22:45 07.07.2026
24 Велика Америка
Коментиран от #34
22:46 07.07.2026
25 Атина Палада
До коментар #15 от "Еми така е, като":Е как да нямаме бре? Имаме американски ефки;))) и другите МатЮвци са с модерни ефки...
22:50 07.07.2026
26 Голямо падение
22:51 07.07.2026
27 Не е така
До коментар #15 от "Еми така е, като":След 1945 г. фашистанците превърнаха Европа в техен васал. Слагат на власт само техни марионетки и използват Европа за дойна крава. Ние тука в този съюз нищо за нас не решаваме. Ако сащ решат, а те вече са решили, ние ще воюваме с Русия и пак ще загубим и тази поредна война! Тебе пиатах ли те за онзи 10-годишен договор с Покрайнината? А наскоро за тези 3 милиарда, които ние ПОДАРИХМЕ на бандеровците за златни тоалетни, яхти и скъпи вили на топли места по света? Еми ето, така е цяла Европа. ДДС-та, данъци, некакви държавни администрации и ала бала... НО теб не те питат за нищо! Това е демокрацията!
22:51 07.07.2026
28 Това е само трик
До коментар #14 от "ДОНИ СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Умишлено се "откачват" та да не ПОМАГАТ, а само да ПРОДАВАТ! Така ние, тъпанарите в Европа, хем ще платим цялата сметка, хем и ние носим риска, да ни подпука Русия нас, понеже сме директни участници във войната! Схвана ли трика на сащиянците? Те печелат и те нямат риск от атомна война. Ние губим всичко!
22:56 07.07.2026
29 Евгени Минчев
До коментар #4 от "Сатана Z":Нали съм те учил ,че обещанието не е като завещанието
22:59 07.07.2026
30 Атина Палада
До коментар #22 от "Летец Пешеходец":И кои украинци да въоръжават? Ми то нема украинци бре:) онези изловените по спирките дезертираха в Русия.А богатите украинци си построиха анклави из Европа от сорта на Баба Алино .По скоро тези от анклавите из Европа ще пратят теб в окопите и хич не ги интересува ,че си изнежен или епилиран:) В Украйна са останали само баби и дядовци...
Коментиран от #31, #32, #36
23:01 07.07.2026
31 Оня с парчето
До коментар #30 от "Атина Палада":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
Коментиран от #35
23:03 07.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вие сте бунаци
23:07 07.07.2026
34 Дон Корлеоне
До коментар #24 от "Велика Америка":Хаяско що не печата долари?
23:07 07.07.2026
35 Атина Палада
До коментар #31 от "Оня с парчето":Клитора ми е 30 сантиметра - да не стане обратната...
23:07 07.07.2026
36 Летец Пешеходец
До коментар #30 от "Атина Палада":Кажи бе, кой тогава воюва срещу "асвабадителите" вече пета година? Това русофилите сте такива кухи лейки, че направо ви се чудя как сте живи. Мен не ме мисли. Аз имам оръжие, знам как се борави с него. Теб обаче, русофилче непоръбено, ако те изпратят в окопа при мен, знаеш ли какво ще ти се случи? Ще ти избия русофилията от главата, със сапьорната лопатка и приклада на "Калашника".
23:07 07.07.2026