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Милиарди долари за американско оръжие! НАТО се превърна в банкомат за Доналд Тръмп

Милиарди долари за американско оръжие! НАТО се превърна в банкомат за Доналд Тръмп

7 Юли, 2026 22:15 1 167 36

  • доналд тръмп-
  • оръжие-
  • нато-
  • украйна-
  • иран-
  • израел-
  • русия

Изискването към съюзниците да увеличат разходите си за отбрана от 2 на 5 процента от БВП беше отправено от президента на САЩ, който заплаши, че в противен случай ще ги лиши от американска подкрепа и право на глас в НАТО

Милиарди долари за американско оръжие! НАТО се превърна в банкомат за Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Доналд Тръмп използва като банкомат дългогодишния трансатлантически алианс, основан на общи демократични ценности. Половината от допълнителните разходи на европейските страни за отбрана отиват в САЩ под формата на военни поръчки пише Politico, цитиран от Фокус.

В същото време посланикът на САЩ при НАТО Мат Уитакър "оцени високо“ отпускането на почти 120 милиарда долара от съюзниците през последната година за разходи за отбрана и добавя пред изданието, че половината от тази сума е била насочена към закупуване на оборудване, произведено в САЩ. Посланикът нарече това "добро начало“.

Изискването към съюзниците да увеличат разходите си за отбрана от 2 на 5 процента от БВП беше отправено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши, че в противен случай ще ги лиши от американска подкрепа и право на глас в НАТО.

"Такава нагласа към бизнеса в една или друга степен се забелязваше на всеки от шестте годишни срещи на върха на Тръмп през двата му мандата на власт. Тя обаче става все по-очевидна, тъй като президентът лансира идеята за завладяване на Гренландия, колебае се по въпроса за подкрепата на САЩ за Украйна и въвежда строги мита спрямо страните-членки на НАТО. Този подход черпи вдъхновение и от стратегията на Тръмп, която се състои в изискването светът да купува американски стоки, като при това практически не се сключват взаимни търговски споразумения“, се посочва в статията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    26 2 Отговор
    Интересно и вярно заглавие....

    22:18 07.07.2026

  • 2 Така се

    14 4 Отговор
    Прави. Вместо Европа да ги дава за мигранти и разби соц помощи ще ги дава за Ф-ки и чертежи. Не може хем да минаваш тънката със защитата си и армията си хем да чакаш друг да те защитава. Браво на Тръмп

    22:22 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Единствено Евро фюрерката Урсула прее-ба бай Дончо като му обеща да инвестира 750 милиарда евро в Обора.

    Коментиран от #29

    22:25 07.07.2026

  • 5 Робот

    8 1 Отговор
    Кой плаща на тази медия ....? Защо най актуалните новини остават скрити за обществото...?? Кой е Вигенин...?

    22:26 07.07.2026

  • 6 Дзак

    15 4 Отговор
    ЕС неразумно се впусна в в война с Русия. Сега са като пионки!

    22:27 07.07.2026

  • 7 ДОНИ МАЧКА

    17 3 Отговор
    Еврогьоевете тъпи.

    22:31 07.07.2026

  • 8 Гоорил

    3 11 Отговор
    Избиват руснацте с качествено оръжие.

    22:31 07.07.2026

  • 9 Дойче зеле

    16 3 Отговор
    Европа си пише некрога ....

    22:33 07.07.2026

  • 10 Управляващите ЕС

    16 3 Отговор
    Са пълни тъпънари

    22:34 07.07.2026

  • 11 Теа психопати

    10 2 Отговор
    от другата страна на локвата само за пари мислят! Правят и продават оръжия на всички други психопати по света. Светът гори, превърнаха планетата в горящ хаос.
    И сега, дошъл тука и пак, пари, пари, пари... А тези железа ще убиват хора в Русия, ще разрушават заводи, инфраструктура, жилищни блокове... Остава само и в Русия да пенсионират най-после Путин и да поставят там някой психопат и да ви отговори с Водорода? Та ще видите, вие пари, пари... И на внуците и внучките на фашистите тука, очите им светят: "Най-после ще унищожим Русията...!" И вече трилиони хвърлят на вятъра!!! Но, това не може дълго да продължава!

    22:36 07.07.2026

  • 12 ШМАТКА

    5 1 Отговор
    НА ЕДИН ОТ СНИМКАТА,МИ ДЪЛГИ МУ РЪКАВЕТЕ!ДЖ ,НА КОГО?АБЕ,КОЙ Е ТОЯ НАТОВЕЦ?

    22:36 07.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ОБОРА ГИ ВРЪТНА И ТЯХ КАТО НАС! ЯВНО СА ВЗИМАЛИ НАШИТЕ ЕВРОГЕЙЗЕРИ КРАВАРСКИ РУШВЕТИ

    22:37 07.07.2026

  • 14 ДОНИ СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    10 2 Отговор
    И сега им разказва играта на европуделите.

    Коментиран от #28

    22:37 07.07.2026

  • 15 Еми така е, като

    7 2 Отговор
    нямаме толкова добри оръжия като американските, ще сме банкомат на бай Дончо. Европа има капацитета и парите да произвежда огромни количества високотехнологични оръжия, ако иска. По-лесно е обаче да ги купи от САЩ.

    Коментиран от #25, #27

    22:37 07.07.2026

  • 16 ТАГАРЕВ В ШОК

    12 0 Отговор
    Оставал безработен.

    22:37 07.07.2026

  • 17 МОДАТА НА ЕВРОАТЛАНТИЗМА

    6 1 Отговор
    Премина по-бързо от водата на някой чалгахит.

    22:39 07.07.2026

  • 18 КЪДЕ Е ЕРДОГАН НА СНИМКАТА

    3 2 Отговор
    Даже и снимката на статията е менте.

    22:41 07.07.2026

  • 19 Уса

    4 2 Отговор
    Имаме чудесни планове за фашисткото ЕУ ОТАН..На бунището

    22:42 07.07.2026

  • 20 ЕС мощ и сила

    3 3 Отговор
    Можем да печатаме евро,франкове и паунди денонощно,най търсените валути,никой не се интересува от виетнамски донги,руски рубли,китайски юан или бразилски реал

    22:43 07.07.2026

  • 21 Историк

    2 2 Отговор
    Колкото и да не го понасям, от европейците на снимката Зеленски изглежда най - нормално...вижте позите и израженията на останалите, а Тръмп е сред тях като някакъв господар! Пфууу...

    22:44 07.07.2026

  • 22 Летец Пешеходец

    3 2 Отговор
    Европа трябва да излезе от летаргията. Бай Дончо е абсолютно прав за тези 5%. Даже са малко. Особено в ситуацията в която се намира Светът в момента. Всички големи диктатури се въоръжават до зъби- Китай, Русия, Иран, Северна Корея. В същото време ЕС е обладан от някакъв криворазбран либерален пацифизъм. Не искат да отделят пари за отбрана, а в същото време хленчат и се възмущават, че американците не искали да ги защитават безплатно. Като не искат да плащат за американско оръжие, да започнат да произвеждат европейско с ускорени темпове. За да не воюват изнежените европейски граждани (и селяни), трябва да въоръжат украинците възможно най- добре.

    Коментиран от #30

    22:45 07.07.2026

  • 23 Възраждане

    1 1 Отговор
    Другарите Тръмп и Путин правят така че целият свят работи в техен интерес

    22:45 07.07.2026

  • 24 Велика Америка

    3 0 Отговор
    си има собствен банкомат ...долара.пепачат колкото са им нужни,останалото е за наивници

    Коментиран от #34

    22:46 07.07.2026

  • 25 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Еми така е, като":

    Е как да нямаме бре? Имаме американски ефки;))) и другите МатЮвци са с модерни ефки...

    22:50 07.07.2026

  • 26 Голямо падение

    2 1 Отговор
    За ЕС И УРСУЛИТЕ

    22:51 07.07.2026

  • 27 Не е така

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Еми така е, като":

    След 1945 г. фашистанците превърнаха Европа в техен васал. Слагат на власт само техни марионетки и използват Европа за дойна крава. Ние тука в този съюз нищо за нас не решаваме. Ако сащ решат, а те вече са решили, ние ще воюваме с Русия и пак ще загубим и тази поредна война! Тебе пиатах ли те за онзи 10-годишен договор с Покрайнината? А наскоро за тези 3 милиарда, които ние ПОДАРИХМЕ на бандеровците за златни тоалетни, яхти и скъпи вили на топли места по света? Еми ето, така е цяла Европа. ДДС-та, данъци, некакви държавни администрации и ала бала... НО теб не те питат за нищо! Това е демокрацията!

    22:51 07.07.2026

  • 28 Това е само трик

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДОНИ СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Умишлено се "откачват" та да не ПОМАГАТ, а само да ПРОДАВАТ! Така ние, тъпанарите в Европа, хем ще платим цялата сметка, хем и ние носим риска, да ни подпука Русия нас, понеже сме директни участници във войната! Схвана ли трика на сащиянците? Те печелат и те нямат риск от атомна война. Ние губим всичко!

    22:56 07.07.2026

  • 29 Евгени Минчев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Нали съм те учил ,че обещанието не е като завещанието

    22:59 07.07.2026

  • 30 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Летец Пешеходец":

    И кои украинци да въоръжават? Ми то нема украинци бре:) онези изловените по спирките дезертираха в Русия.А богатите украинци си построиха анклави из Европа от сорта на Баба Алино .По скоро тези от анклавите из Европа ще пратят теб в окопите и хич не ги интересува ,че си изнежен или епилиран:) В Украйна са останали само баби и дядовци...

    Коментиран от #31, #32, #36

    23:01 07.07.2026

  • 31 Оня с парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    Коментиран от #35

    23:03 07.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вие сте бунаци

    1 0 Отговор
    Путин стартира надпреварата във въоръжаването.

    23:07 07.07.2026

  • 34 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Велика Америка":

    Хаяско що не печата долари?

    23:07 07.07.2026

  • 35 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Оня с парчето":

    Клитора ми е 30 сантиметра - да не стане обратната...

    23:07 07.07.2026

  • 36 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Кажи бе, кой тогава воюва срещу "асвабадителите" вече пета година? Това русофилите сте такива кухи лейки, че направо ви се чудя как сте живи. Мен не ме мисли. Аз имам оръжие, знам как се борави с него. Теб обаче, русофилче непоръбено, ако те изпратят в окопа при мен, знаеш ли какво ще ти се случи? Ще ти избия русофилията от главата, със сапьорната лопатка и приклада на "Калашника".

    23:07 07.07.2026