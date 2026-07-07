Милиарди долари за американско оръжие! НАТО се превърна в банкомат за Доналд Тръмп

Доналд Тръмп използва като банкомат дългогодишния трансатлантически алианс, основан на общи демократични ценности. Половината от допълнителните разходи на европейските страни за отбрана отиват в САЩ под формата на военни поръчки пише Politico, цитиран от Фокус.

В същото време посланикът на САЩ при НАТО Мат Уитакър "оцени високо“ отпускането на почти 120 милиарда долара от съюзниците през последната година за разходи за отбрана и добавя пред изданието, че половината от тази сума е била насочена към закупуване на оборудване, произведено в САЩ. Посланикът нарече това "добро начало“.

Изискването към съюзниците да увеличат разходите си за отбрана от 2 на 5 процента от БВП беше отправено от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заплаши, че в противен случай ще ги лиши от американска подкрепа и право на глас в НАТО.

"Такава нагласа към бизнеса в една или друга степен се забелязваше на всеки от шестте годишни срещи на върха на Тръмп през двата му мандата на власт. Тя обаче става все по-очевидна, тъй като президентът лансира идеята за завладяване на Гренландия, колебае се по въпроса за подкрепата на САЩ за Украйна и въвежда строги мита спрямо страните-членки на НАТО. Този подход черпи вдъхновение и от стратегията на Тръмп, която се състои в изискването светът да купува американски стоки, като при това практически не се сключват взаимни търговски споразумения“, се посочва в статията.