Атака срещу Полша ще бъде последният провал на Путин

Ако Владимир Путин нападне Полша, това ще бъде последният му провал и ще си тръгне от полска земя със счупен нос, пише в анализ за EUobserver полският журналист Андрю Ретман.

Американското разузнаване предупреждава, че Русия планира атака срещу Полша, за да изпита решителността на НАТО. Според представители на Вашингтон провокация е възможна още в следващите няколко месеца.

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Ретман посочва, че това ще бъде най-бързият начин за прекратяване на войната в Украйна и подобна военна авантюра ще се превърне в окончателния провал на президента Владимир Путин.

Атаката може да бъде ограничено сухопътно нахлуване от Калининград или Беларус или ракетен удар по полска критична инфраструктура, съобщи американското разузнаване. Целта ѝ би била да унищожи НАТО, като покаже, че САЩ не спазват член пети за колективна отбрана, и да изплаши населението на ЕС.

САЩ предупредиха преди 24 февруари 2022 г., че Путин е на път да нахлуе напълно в Украйна. И това би било в съответствие със стратегията му: проваля се, значи ескалира.

Той не успя да предизвика смяна на режима в Украйна чрез политическа подривна дейност, затова ескалира с военна инвазия. Сега той се проваля във войната в Украйна, затова започва континентална война, без съмнение съпроводена с дрънкане на ядрени оръжия, за да се опита да се наложи, според логиката.

Но в Полша подобен ход би означавал и неговата гибел.

Дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изтегли американските сили от Полша, Варшава има третата по големина армия в НАТО и е най-добре финансираната. Тя укрепи границите си с Калининград и Беларус преди години. Дори ако Франция, Германия, Италия и Испания също покажат колебание за член 5, Обединеното кралство, скандинавските и балтийските държави, както и Украйна, веднага биха помогнали на Полша да отблъсне Русия и да отвърне на удара.

Междувременно армията и икономиката на Путин са изтощени от петте години загуби в Украйна и от западните санкции. Новият руски император ще се прибере от Полша не само гол, но и със счупен нос.

Всичките съюзници на Путин от Глобалния Юг, включително Бразилия, Китай, Индия и Южна Америка, биха го зарязали, тъй като се съмнявам, че китайският Си Дзинпин, например, би се радвал световната икономика да изгори в пламъците в Третата световна война, само за да помогне на един застарял руски загубеняк да се задържи на власт още малко, пише авторът.

Ако войната му с НАТО също се провали, единствената оставаща стъпка по стълбата на ескалацията е ядрен удар.

В момента, в който ядрените сили на Путин от 12-то главно управление на Министерството на започнат да изваждат бойните глави от силозите или ядрените му подводници започнат да се издигат от Мурманск, западното разузнаване ще го знае. Но няма да знае колко малък ще бъде ударът му или къде Путин планира да атакува, което е много вероятно да накара Пентагонът да тласне Тръмп към първи удар, за по-голяма сигурност.

Ако знам това от интервюта с бивши служители на НАТО, значи Путин и руските генерали също го знаят - и те не са толкова неграмотни или бедни, колкото бяха преди, че с радост да се присъединят към погребението му.

Всичко това е причината да съм оптимист, че цикълът на Путин „провалям се, значи ще ескалирам” скоро ще приключи с окончателния провал (падението му от власт), а не с окончателната глобална ескалация.