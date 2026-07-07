Атака срещу Полша ще бъде последният провал на Путин

Ако Владимир Путин нападне Полша, това ще бъде последният му провал и ще си тръгне от полска земя със счупен нос, пише в анализ за EUobserver полският журналист Андрю Ретман.
Американското разузнаване предупреждава, че Русия планира атака срещу Полша, за да изпита решителността на НАТО. Според представители на Вашингтон провокация е възможна още в следващите няколко месеца.
Ретман посочва, че това ще бъде най-бързият начин за прекратяване на войната в Украйна и подобна военна авантюра ще се превърне в окончателния провал на президента Владимир Путин.
Атаката може да бъде ограничено сухопътно нахлуване от Калининград или Беларус или ракетен удар по полска критична инфраструктура, съобщи американското разузнаване. Целта ѝ би била да унищожи НАТО, като покаже, че САЩ не спазват член пети за колективна отбрана, и да изплаши населението на ЕС.
САЩ предупредиха преди 24 февруари 2022 г., че Путин е на път да нахлуе напълно в Украйна. И това би било в съответствие със стратегията му: проваля се, значи ескалира.
Той не успя да предизвика смяна на режима в Украйна чрез политическа подривна дейност, затова ескалира с военна инвазия. Сега той се проваля във войната в Украйна, затова започва континентална война, без съмнение съпроводена с дрънкане на ядрени оръжия, за да се опита да се наложи, според логиката.
Но в Полша подобен ход би означавал и неговата гибел.
Дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изтегли американските сили от Полша, Варшава има третата по големина армия в НАТО и е най-добре финансираната. Тя укрепи границите си с Калининград и Беларус преди години. Дори ако Франция, Германия, Италия и Испания също покажат колебание за член 5, Обединеното кралство, скандинавските и балтийските държави, както и Украйна, веднага биха помогнали на Полша да отблъсне Русия и да отвърне на удара.
Междувременно армията и икономиката на Путин са изтощени от петте години загуби в Украйна и от западните санкции. Новият руски император ще се прибере от Полша не само гол, но и със счупен нос.
Всичките съюзници на Путин от Глобалния Юг, включително Бразилия, Китай, Индия и Южна Америка, биха го зарязали, тъй като се съмнявам, че китайският Си Дзинпин, например, би се радвал световната икономика да изгори в пламъците в Третата световна война, само за да помогне на един застарял руски загубеняк да се задържи на власт още малко, пише авторът.
Ако войната му с НАТО също се провали, единствената оставаща стъпка по стълбата на ескалацията е ядрен удар.
В момента, в който ядрените сили на Путин от 12-то главно управление на Министерството на започнат да изваждат бойните глави от силозите или ядрените му подводници започнат да се издигат от Мурманск, западното разузнаване ще го знае. Но няма да знае колко малък ще бъде ударът му или къде Путин планира да атакува, което е много вероятно да накара Пентагонът да тласне Тръмп към първи удар, за по-голяма сигурност.
Ако знам това от интервюта с бивши служители на НАТО, значи Путин и руските генерали също го знаят - и те не са толкова неграмотни или бедни, колкото бяха преди, че с радост да се присъединят към погребението му.
Всичко това е причината да съм оптимист, че цикълът на Путин „провалям се, значи ще ескалирам” скоро ще приключи с окончателния провал (падението му от власт), а не с окончателната глобална ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поляците
Коментиран от #61
07:05 07.07.2026
2 абе
Коментиран от #17, #29, #31
07:05 07.07.2026
3 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
07:05 07.07.2026
4 ЗИЛ 117
07:05 07.07.2026
5 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #58
07:06 07.07.2026
6 ЗИЛ 117
07:06 07.07.2026
7 Бандера
07:06 07.07.2026
8 А ПРЕДПОСЛЕДНИЯ ПРОВАЛ
07:06 07.07.2026
9 Добър анализ!
Коментиран от #41
07:07 07.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПОЛЯЦИТЕ СА МНОГО АЛЧНИ
07:08 07.07.2026
13 Да да
07:09 07.07.2026
14 И Киев е Руски
07:12 07.07.2026
15 ШЛЯХИТЕ СЕ НАДЯВАТ
07:13 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 защо
До коментар #2 от "абе":Днес е седмии!! Дават пенсии! Работиш повече - повече ще взимаш.
07:16 07.07.2026
18 Без име
07:16 07.07.2026
19 Ха ха ха
И кога се е провалял Путин, че това да е поредният му провал, фитко?
07:16 07.07.2026
20 Хм...
Който разбрал, разбрал.
07:17 07.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Писна ми
Коментиран от #33
07:21 07.07.2026
23 Всяка тъпотия
За какво и е на Русия, Полша?
Виж просто да избомби еднократно по някой завод "за паркет", е по-вероятно. И то само Полша ако прекали! Ама да праща войски там?- никой руснак, няма да се навие да напада Полша! Тоя анализатор просто плаши поляците за им бърка Рюте с дългите си ръце в джобовете. Дайте най-после името на този от правителството на Тръмп който е пуснал тая партенка!
Виж ако Полша реши да се включи в играта, е друго нещо. Ама не вярвам поляци да се навият да мрат за Зельо и бандерите му/
Коментиран от #55
07:23 07.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АЙДЕ БЕ ,ЕЙ ТОВА НАТЮ БЕ ,ГОЛЕМ ГО ВАДИ
07:26 07.07.2026
27 Иван
07:28 07.07.2026
28 Мдаа...
Абе аз ли бъркам нещо или тоз "полски" журналист не е съвсем полски?
07:28 07.07.2026
29 Луду мора нема
До коментар #2 от "абе":Очаквайте статия как Путин напада марсианците
07:28 07.07.2026
30 Шеф на Центаджиите
Наградата от Сорос днес, пак я даваме на Мара-пропагандата.
Батериките за вибриращата награда са комплект.
07:28 07.07.2026
31 Е какво
До коментар #2 от "абе":друго да прави, това може, там и е силата.
07:28 07.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Иван
07:30 07.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Свободен
Та той говори на 6 метрова маса от страх от настинка, а какво остава ако знае, че ще го думнат?!
07:31 07.07.2026
37 Маринов
07:31 07.07.2026
38 Иван
До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":Мейджър Деянов.
Коментиран от #45
07:32 07.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Георгиев
До коментар #32 от "Тошо Сводката":До украинките на варненските плажове ще видим и полякини. Ще се върне старото време.
07:34 07.07.2026
41 Показва само
До коментар #9 от "Добър анализ!":че някой виждайки, че поляците се отдръпват от бандеровска украйна, измисля фантази трикове да ги върне обратно в кошницата на Зеленски.
Путин иска мир и нормални отношения с Европа и винаги го е искал. Дори Минск, СВО и Истанбул бе за територии!
Но пък без "враг" и наплашен народ, бизнеса с НАТО загива.
07:34 07.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Вацев
07:34 07.07.2026
44 Важното е Джуджето
В момента, в който ядрените сили на Путин от 12-то главно управление на Министерството на започнат да изваждат бойните глави от силозите или ядрените му подводници започнат да се издигат от Мурманск, западното разузнаване ще го знае. Но няма да знае колко малък ще бъде ударът му или къде Путин планира да атакува, което е много вероятно да накара Пентагонът да тласне Тръмп към първи удар, за по-голяма сигурност.
07:35 07.07.2026
45 Майлстоун
До коментар #38 от "Иван":И вече е на всяка миля, не на километър.
07:35 07.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Даааа
До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":А американците кога ще се изтеглят от Европа, пък и не само! Какви ги търсят тук, а и къде ли не по света! А и ,,старата и мъдра" Европа какви ги твори? Ами поляците, с техните мераци за половин Украйна, никога не са стихвали. Ако не си разбрал, Русия не воюва с Украйна, воюва с Америка и Европа.
07:38 07.07.2026
50 Дон Корлеоне
07:39 07.07.2026
51 Единственото спасение
АааааааХахахаха
Сичко приключи,..само ПОЗОРА за у йло ше бъде вечен
АааааааХахахаха
07:40 07.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Наблюдател
Коментиран от #57, #59, #62
07:40 07.07.2026
54 Всяка сутрин 8,4 милиарда души
07:41 07.07.2026
55 Тая статия
До коментар #23 от "Всяка тъпотия":и тоя аналЛиз, вонят отвсякъде!
Без никаква логика, а просто лов за балами! Сега пък плашат поляците за да не спират да подкрепят финансово и с оръжия Бандерия!
07:43 07.07.2026
56 А МОЧАТА?
07:45 07.07.2026
57 Майтапчия си
До коментар #53 от "Наблюдател":Кви..Банди, кви..въргали, нъл го видиш,че е 35 кг,..ху есось,..един шамар го изпраща в ..кома!
Тва са " легендите" измислени и пробутвани от КГБ!
АааааааХахахаха
07:47 07.07.2026
58 Над 1 700 000 убити и изчезнали?!?
До коментар #5 от "ЗИЛ 117":Братя славяни, с които векове са били едно, които нищо не им бяха направили. И си убеден, че това зверство показва величието на твоята Русия?
07:47 07.07.2026
59 Виждащ
До коментар #53 от "Наблюдател":Путин се е научил на педофилският занаят в Ленинград.Ще се бие до предпоследният руснак преди да бъде циментиран в един от бункерите му.
07:48 07.07.2026
60 Айде пак фантасмагории!
07:49 07.07.2026
61 ами да
До коментар #1 от "Поляците":Едно е да извършваш складово-логистична дейност, друго си е да захапеш лешника...Ще се усетят, ама късно. Другите умници са румънците и наша милост - славните наследници на Ганьо .. Алекивия..
07:49 07.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Крали Марко
07:50 07.07.2026