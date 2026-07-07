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Атака срещу Полша ще бъде последният провал на Путин
  Тема: Украйна

Атака срещу Полша ще бъде последният провал на Путин

7 Юли, 2026 07:02 1 280 63

  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • полша-
  • нато-
  • война-
  • андрю ретман

Руският император ще се прибере от Полша не само гол, но и със счупен нос, пише EUobserver

Атака срещу Полша ще бъде последният провал на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако Владимир Путин нападне Полша, това ще бъде последният му провал и ще си тръгне от полска земя със счупен нос, пише в анализ за EUobserver полският журналист Андрю Ретман.

Американското разузнаване предупреждава, че Русия планира атака срещу Полша, за да изпита решителността на НАТО. Според представители на Вашингтон провокация е възможна още в следващите няколко месеца.

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Ретман посочва, че това ще бъде най-бързият начин за прекратяване на войната в Украйна и подобна военна авантюра ще се превърне в окончателния провал на президента Владимир Путин.

Атаката може да бъде ограничено сухопътно нахлуване от Калининград или Беларус или ракетен удар по полска критична инфраструктура, съобщи американското разузнаване. Целта ѝ би била да унищожи НАТО, като покаже, че САЩ не спазват член пети за колективна отбрана, и да изплаши населението на ЕС.

САЩ предупредиха преди 24 февруари 2022 г., че Путин е на път да нахлуе напълно в Украйна. И това би било в съответствие със стратегията му: проваля се, значи ескалира.

Той не успя да предизвика смяна на режима в Украйна чрез политическа подривна дейност, затова ескалира с военна инвазия. Сега той се проваля във войната в Украйна, затова започва континентална война, без съмнение съпроводена с дрънкане на ядрени оръжия, за да се опита да се наложи, според логиката.

Но в Полша подобен ход би означавал и неговата гибел.

Дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изтегли американските сили от Полша, Варшава има третата по големина армия в НАТО и е най-добре финансираната. Тя укрепи границите си с Калининград и Беларус преди години. Дори ако Франция, Германия, Италия и Испания също покажат колебание за член 5, Обединеното кралство, скандинавските и балтийските държави, както и Украйна, веднага биха помогнали на Полша да отблъсне Русия и да отвърне на удара.

Междувременно армията и икономиката на Путин са изтощени от петте години загуби в Украйна и от западните санкции. Новият руски император ще се прибере от Полша не само гол, но и със счупен нос.

Всичките съюзници на Путин от Глобалния Юг, включително Бразилия, Китай, Индия и Южна Америка, биха го зарязали, тъй като се съмнявам, че китайският Си Дзинпин, например, би се радвал световната икономика да изгори в пламъците в Третата световна война, само за да помогне на един застарял руски загубеняк да се задържи на власт още малко, пише авторът.

Ако войната му с НАТО също се провали, единствената оставаща стъпка по стълбата на ескалацията е ядрен удар.

В момента, в който ядрените сили на Путин от 12-то главно управление на Министерството на започнат да изваждат бойните глави от силозите или ядрените му подводници започнат да се издигат от Мурманск, западното разузнаване ще го знае. Но няма да знае колко малък ще бъде ударът му или къде Путин планира да атакува, което е много вероятно да накара Пентагонът да тласне Тръмп към първи удар, за по-голяма сигурност.

Ако знам това от интервюта с бивши служители на НАТО, значи Путин и руските генерали също го знаят - и те не са толкова неграмотни или бедни, колкото бяха преди, че с радост да се присъединят към погребението му.

Всичко това е причината да съм оптимист, че цикълът на Путин „провалям се, значи ще ескалирам” скоро ще приключи с окончателния провал (падението му от власт), а не с окончателната глобална ескалация.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поляците

    52 11 Отговор
    такъв таралеж си вкараха в гащите със зеления наркоман че няма измъкване вече..!

    Коментиран от #61

    07:05 07.07.2026

  • 2 абе

    50 6 Отговор
    Атанасова,Атанасова не пиши глупости.

    Коментиран от #17, #29, #31

    07:05 07.07.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    38 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    07:05 07.07.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    28 5 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    07:05 07.07.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    14 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #58

    07:06 07.07.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    23 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:06 07.07.2026

  • 7 Бандера

    19 3 Отговор
    Направо се чудя от къде ги намират тези бойци за ядрени удари?

    07:06 07.07.2026

  • 8 А ПРЕДПОСЛЕДНИЯ ПРОВАЛ

    28 4 Отговор
    Кой е, че не се сещам?

    07:06 07.07.2026

  • 9 Добър анализ!

    6 31 Отговор
    Показва изкривената логика на агресора Путин.

    Коментиран от #41

    07:07 07.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПОЛЯЦИТЕ СА МНОГО АЛЧНИ

    31 5 Отговор
    Британците използваха тази алчност да набутат поляците във войната на Зеленски. Сега страх тресе дружина полска - ще трябва да отговарят.

    07:08 07.07.2026

  • 13 Да да

    14 5 Отговор
    Сметнете си хапчетата

    07:09 07.07.2026

  • 14 И Киев е Руски

    16 6 Отговор
    Пол.ки евро деб.ли.

    07:12 07.07.2026

  • 15 ШЛЯХИТЕ СЕ НАДЯВАТ

    11 5 Отговор
    Да приберат лвиф и иванофранкифск, но без да връщат на Германия немските земи дето Сталин им даде.

    07:13 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 защо

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    Днес е седмии!! Дават пенсии! Работиш повече - повече ще взимаш.

    07:16 07.07.2026

  • 18 Без име

    14 4 Отговор
    Нямам впечатление поляците да искат да воюват с Русия. Живее им се.

    07:16 07.07.2026

  • 19 Ха ха ха

    20 3 Отговор
    И защо Путин да напада Полша, мисирков проста?
    И кога се е провалял Путин, че това да е поредният му провал, фитко?

    07:16 07.07.2026

  • 20 Хм...

    19 3 Отговор
    Вчера Путин каза някои неща. Засега "обединените" както обикновено се правят на неразбрали, но очаквам отново да истерясат на тема руски заплахи. Родните евроатлантически розАви понита и миc иpkи пък ще ни обяснят как на бива да се обръща внимание на думите му. Все повече се вижда обаче, че и на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ. Омръзват не само на него, но и на все повече руснаци и лиготийте за западните "опоненти", "недоброжежатели" и прочее лигавщини. И макар и завоалирано Путин даде ясно да се разбере накъде отива ситуацията с "желаещите". И предвид веселбите в Киев и не само, после да няма "ама нас заШто" мигаики невинно с насълзени от огорчение очички. Иначе казано не бива да се бърка ситуацията с боя.

    Който разбрал, разбрал.

    07:17 07.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Писна ми

    13 2 Отговор
    Писна ми от всичко - американското разузнаване, украинските искания, полските мераци, европейските глупости и руските обяснения! Всички искат едно - власт, пари и личностно облагодетелстване от войните. А обикновените хора ги убиват, осакатяват, разбиват им живота поколения напред.

    Коментиран от #33

    07:21 07.07.2026

  • 23 Всяка тъпотия

    18 3 Отговор
    ли ще преписвате?
    За какво и е на Русия, Полша?
    Виж просто да избомби еднократно по някой завод "за паркет", е по-вероятно. И то само Полша ако прекали! Ама да праща войски там?- никой руснак, няма да се навие да напада Полша! Тоя анализатор просто плаши поляците за им бърка Рюте с дългите си ръце в джобовете. Дайте най-после името на този от правителството на Тръмп който е пуснал тая партенка!
    Виж ако Полша реши да се включи в играта, е друго нещо. Ама не вярвам поляци да се навият да мрат за Зельо и бандерите му/

    Коментиран от #55

    07:23 07.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АЙДЕ БЕ ,ЕЙ ТОВА НАТЮ БЕ ,ГОЛЕМ ГО ВАДИ

    6 4 Отговор
    ВЕРНО ЛИ??? С ПОЛША ДА СЕ ЗАНИМАВА ПУТИН , НЕ ПОЗНАХТЕ ??? ТОВА Е ДРЕБНА ЗАЛЪГАЛКА ЗА НЕГО !! СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ЩЕ ВИ ОТВЕЕ , ПОЛША НО И ПО-НАТАТЪК ВКЛЮЧАЯ ФАШАГИСТИ , ЛАЙНОБРИТСИ , МАКАРОНЕРИ И ТАК ДАЛЕ!!

    07:26 07.07.2026

  • 27 Иван

    3 1 Отговор
    Ще излезне гол........от Полска К или от Столипиново?

    07:28 07.07.2026

  • 28 Мдаа...

    11 2 Отговор
    полският журналист Андрю Ретман???

    Абе аз ли бъркам нещо или тоз "полски" журналист не е съвсем полски?

    07:28 07.07.2026

  • 29 Луду мора нема

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    Очаквайте статия как Путин напада марсианците

    07:28 07.07.2026

  • 30 Шеф на Центаджиите

    14 4 Отговор
    Уважаеми колеги,
    Наградата от Сорос днес, пак я даваме на Мара-пропагандата.
    Батериките за вибриращата награда са комплект.

    07:28 07.07.2026

  • 31 Е какво

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "абе":

    друго да прави, това може, там и е силата.

    07:28 07.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    4 3 Отговор
    Да пуснем Елена Поптодорова в Столипиново!

    07:30 07.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Свободен

    2 3 Отговор
    Авторът пропуска патологичната страхливост на Путин!
    Та той говори на 6 метрова маса от страх от настинка, а какво остава ако знае, че ще го думнат?!

    07:31 07.07.2026

  • 37 Маринов

    4 3 Отговор
    Дълга и фалшива статия. Точно пък Полша никога няма да нападне. Полша си купи оръжие и боеприпаси за много милиарди. Виж, за балтиките е друго нещо. Хем са мършави палета, хем много лаят. Колкото до Окраина, изводите също са фалшиви. Методът на изтощаване на Русия и НАТО на територията е ясен. И какво бутате, да стартира тактическото ЯО? Както върви, и този момент идва. Един 200 хиляден митинг в Москва срещу Путин, както иска част от писачите тук, смяна и идва Сталин 2. С той много няма да се церемони, ще последва примера на Натаняху. Тогава става страшно. За сега борбата на коалицията на войната беше да се привлече към тях Тръмп. Ще видим в Турция до колко са успели.

    07:31 07.07.2026

  • 38 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Мейджър Деянов.

    Коментиран от #45

    07:32 07.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Тошо Сводката":

    До украинките на варненските плажове ще видим и полякини. Ще се върне старото време.

    07:34 07.07.2026

  • 41 Показва само

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Добър анализ!":

    че някой виждайки, че поляците се отдръпват от бандеровска украйна, измисля фантази трикове да ги върне обратно в кошницата на Зеленски.

    Путин иска мир и нормални отношения с Европа и винаги го е искал. Дори Минск, СВО и Истанбул бе за територии!
    Но пък без "враг" и наплашен народ, бизнеса с НАТО загива.

    07:34 07.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Вацев

    2 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:34 07.07.2026

  • 44 Важното е Джуджето

    2 1 Отговор
    Да бъде смачкано и унизено.

    В момента, в който ядрените сили на Путин от 12-то главно управление на Министерството на започнат да изваждат бойните глави от силозите или ядрените му подводници започнат да се издигат от Мурманск, западното разузнаване ще го знае. Но няма да знае колко малък ще бъде ударът му или къде Путин планира да атакува, което е много вероятно да накара Пентагонът да тласне Тръмп към първи удар, за по-голяма сигурност.

    07:35 07.07.2026

  • 45 Майлстоун

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Иван":

    И вече е на всяка миля, не на километър.

    07:35 07.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Даааа

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А американците кога ще се изтеглят от Европа, пък и не само! Какви ги търсят тук, а и къде ли не по света! А и ,,старата и мъдра" Европа какви ги твори? Ами поляците, с техните мераци за половин Украйна, никога не са стихвали. Ако не си разбрал, Русия не воюва с Украйна, воюва с Америка и Европа.

    07:38 07.07.2026

  • 50 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.

    07:39 07.07.2026

  • 51 Единственото спасение

    2 0 Отговор
    За старухата извратеняк и педофил е .. тубата бензин и..да лопа.. дулото!
    АааааааХахахаха
    Сичко приключи,..само ПОЗОРА за у йло ше бъде вечен
    АааааааХахахаха

    07:40 07.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Наблюдател

    0 2 Отговор
    От детските си години сред ленинградските улични банди Володя е научил едно - ако искаш да победиш, избери си най-слабия и беззащитен противник. Путин няма да нападне Полша.

    Коментиран от #57, #59, #62

    07:40 07.07.2026

  • 54 Всяка сутрин 8,4 милиарда души

    2 1 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    07:41 07.07.2026

  • 55 Тая статия

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Всяка тъпотия":

    и тоя аналЛиз, вонят отвсякъде!
    Без никаква логика, а просто лов за балами! Сега пък плашат поляците за да не спират да подкрепят финансово и с оръжия Бандерия!

    07:43 07.07.2026

  • 56 А МОЧАТА?

    2 0 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    07:45 07.07.2026

  • 57 Майтапчия си

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Наблюдател":

    Кви..Банди, кви..въргали, нъл го видиш,че е 35 кг,..ху есось,..един шамар го изпраща в ..кома!
    Тва са " легендите" измислени и пробутвани от КГБ!
    АааааааХахахаха

    07:47 07.07.2026

  • 58 Над 1 700 000 убити и изчезнали?!?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЗИЛ 117":

    Братя славяни, с които векове са били едно, които нищо не им бяха направили. И си убеден, че това зверство показва величието на твоята Русия?

    07:47 07.07.2026

  • 59 Виждащ

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Наблюдател":

    Путин се е научил на педофилският занаят в Ленинград.Ще се бие до предпоследният руснак преди да бъде циментиран в един от бункерите му.

    07:48 07.07.2026

  • 60 Айде пак фантасмагории!

    0 0 Отговор
    Това американско разузнаване си е е... ма....а, ве! Със сигурност имат цял отдел за създаване на фантасмагорични сценарии с ужасен край! Може ли някой да обясни с прости думи за какво и е на Русия да напада Полша? За да изпробва готовността на НАТО да реагира и да прилага прословутия член 5? Та това е чиста глупост и едва ли на Путин му е дошла на ум нещо подобно! Все пак руският президент е доказал, че е умен човек, а не глупак като някои други "лидери"...

    07:49 07.07.2026

  • 61 ами да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поляците":

    Едно е да извършваш складово-логистична дейност, друго си е да захапеш лешника...Ще се усетят, ама късно. Другите умници са румънците и наша милост - славните наследници на Ганьо .. Алекивия..

    07:49 07.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Крали Марко

    1 0 Отговор
    Важното е че 5% свежи пари, всяка една държава от НАТО ще внася в икономиката на САЩ. Масоните ще богатеят , америка ще се развива , а ние ще им робуваме с мотива че ни дават оръжия да се пазим. Измислиха го ей, браво.

    07:50 07.07.2026

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