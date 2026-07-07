Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Политическият път на Пеевски приключва (ВИДЕО)

Ако има формално нарушение от страна на Иван Демерджиев при изнасянето на информация за полетите на Десислава Атанасова и Делян Пеевски, то това нарушение не е от такова естество, че да създаде някакъв тежък проблем. По-важни са данните, които той изнася за пътуването. В закона има разпоредби, при които отпада противоправността на определено деяние. Ако информацията, която Иван Демерджиев изнася, е вярна, тогава имаме сериозно нарушение на закона и явен конфликт на интереси. Прикриването на подобен факт би било вредно за обществото. Напротив – неговото разкриване е в обществен интерес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.
„Вече е възможно докрай да бъде изяснено влиянието на Делян Пеевски върху прокуратурата, върху МВР. Това е така, защото политическият път на Пеевски приключва. Той вече не е желан политически партньор за никого. Също така и Борисов е с много тежко намалено влияние в политиката. Това означава, че дори партиите им да се обединят, трудно биха постигнали резултат, който да ги запази като значим фактор в българската политика. А когато нито единият, нито другият вече не са сериозен политически фактор, става възможно всичко около тях да бъде разследвано и разкрито“, добави юристът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
на есен го омитаме с мотиките
като узреят дюлите
Коментиран от #6
15:03 07.07.2026
2 Зеления
15:03 07.07.2026
3 Много точно и обосновано
Поздравление !
15:03 07.07.2026
4 Без майтап
15:06 07.07.2026
5 Тончо
15:07 07.07.2026
6 Окооо
До коментар #1 от "1488":На есен след президентските избори ще си проличи, коя партия колко тежи!!! Ако пак ви разгроми, тогава си подвивайте опашките за дълъг, дълъг период! Защото- глас народен- глас Божи!
Коментиран от #7, #33
15:07 07.07.2026
7 Даа
До коментар #6 от "Окооо":Точно така си е- кандидата на Прогресивна България ще разгроми , дори още по- отчетливо кандидати на ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и други техни патерички....
15:09 07.07.2026
8 смях в залата
Коментиран от #11
15:10 07.07.2026
9 Запознат
Коментиран от #12
15:11 07.07.2026
10 Зъл пес
Коментиран от #13
15:15 07.07.2026
11 Ахааа
До коментар #8 от "смях в залата":Изчакай още малко, когато се смени цялата съдебна система, тогава Пеевски- Борисов наистина си отиват, защото сегашните са техни назначения! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( до 15 октомври), нов главен прокурор, нови висши съдии! След това се чака реално справедливост и възмездие!
Коментиран от #14
15:15 07.07.2026
12 По Запознат !!!!
До коментар #9 от "Запознат":ТОВА Е ЧАСТ ИТ ПЛАНА . Тези МИЛИАРДИ грябва да се харчат братле !!! КОГА ????
15:17 07.07.2026
13 Евроатлантик
До коментар #10 от "Зъл пес":Готви се за поне два пълни мандата на Радев, минимум 8 години управление! Вие малцинството, трябва да се съобразявате с реалността и народната воля!
Коментиран от #25, #26
15:18 07.07.2026
14 смях в залата
До коментар #11 от "Ахааа":Това имах предвид. Радев начело на новата олигархия ще назначава съдии и ще казва кого да осъдят.Малоумник си и подлога
Коментиран от #20
15:18 07.07.2026
15 Без име
15:18 07.07.2026
16 скарлет
15:20 07.07.2026
17 ШИШИ И ТИКВУН
15:22 07.07.2026
18 къв голямБОКЛУК е тоя
ама едвам му се размина боя от такситата на тоя скляпаше като пая в брашно
като такситата блокираха софия
15:24 07.07.2026
19 оня с коня
15:24 07.07.2026
20 Евроатлантик
До коментар #14 от "смях в залата":Няма нова олигархия, ще има коренно различен модел на този Пеевски- Борисов! Защото за 15-16 години на власт, тези двама убавци докараха Родината до пълен крах и до дъното! Тотална корупция, ограбване, рекорден външен дълг, слабо образование, ниско здравеопазване, бедност и мизерия!
Коментиран от #24
15:26 07.07.2026
21 смях в залата
15:28 07.07.2026
22 БИВШИТЕ МВР МИНИСТРИ
15:29 07.07.2026
23 оня с коня
15:30 07.07.2026
24 смях в залата
До коментар #20 от "Евроатлантик":Джендзитата сега са на море. След време ще разберат кой ще плаща сметката те или Радев. Отсега ще им кажа че ще са те.
15:31 07.07.2026
25 Зъл пес
До коментар #13 от "Евроатлантик":Пич,от много години съм избягал в чужбина заради комундетата.
Дреме ми за радостни хорица като теб.Ходи да им целуваш задните ауспуси.
15:35 07.07.2026
26 2234
До коментар #13 от "Евроатлантик":Абе евронезнамквоси това ли е народната воля, нещо си се объркал и не само ти.
15:37 07.07.2026
27 Костов
15:41 07.07.2026
28 ОХРАНЕНИТЕ ШОПАРИ
15:41 07.07.2026
29 Мими на Ваньо
Коментиран от #31
15:42 07.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 смях в залата
До коментар #29 от "Мими на Ваньо":Радев връща гласуване само с машини които ще се сертифицират от МВР. Неговото МВР. Честито на наивниците
Коментиран от #35
15:47 07.07.2026
32 оти да се лажеме?
15:51 07.07.2026
33 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #6 от "Окооо":Кой глас народен,на има няма милион и половина заедно с циганските купени гласове за пропаднала България...
15:53 07.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хо хо
До коментар #31 от "смях в залата":ПБ и ДПС ще избират бъдещия президент, както БСП и ДПС избраха Мунчо. Старата любов ръжда не фаща.
Коментиран от #37
15:56 07.07.2026
36 Мдаа
Коментиран от #44
15:58 07.07.2026
37 Мими е невнятник
До коментар #35 от "Хо хо":Пееф ще строи АМ Черно море и ще подкрепи кадидата на Мунчо. Ако не Той, Кой?
16:02 07.07.2026
38 Реалист
16:04 07.07.2026
39 Ами
16:05 07.07.2026
40 мистер
16:14 07.07.2026
41 Двете Прасета
16:21 07.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 мдаа
16:31 07.07.2026
44 Гъбарко
До коментар #36 от "Мдаа":Мими е ударен по главата с мокър пар-цал и изведнъж прозрял че пловдивския "Бех точен с парите" ще приключи Шиши. Приказки за де-били и наивници. ПБ са мимикрия на БСП и АБВ които винаги са играли с ДПС. Черепа каза в един разговор че Мунчо е на Шиши, но скоро ще бъде негов Фигурант.
16:39 07.07.2026
45 Закон
16:48 07.07.2026
46 ник
16:51 07.07.2026
47 Лаик
16:53 07.07.2026