Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Политическият път на Пеевски приключва (ВИДЕО)

Ако има формално нарушение от страна на Иван Демерджиев при изнасянето на информация за полетите на Десислава Атанасова и Делян Пеевски, то това нарушение не е от такова естество, че да създаде някакъв тежък проблем. По-важни са данните, които той изнася за пътуването. В закона има разпоредби, при които отпада противоправността на определено деяние. Ако информацията, която Иван Демерджиев изнася, е вярна, тогава имаме сериозно нарушение на закона и явен конфликт на интереси. Прикриването на подобен факт би било вредно за обществото. Напротив – неговото разкриване е в обществен интерес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.

„Вече е възможно докрай да бъде изяснено влиянието на Делян Пеевски върху прокуратурата, върху МВР. Това е така, защото политическият път на Пеевски приключва. Той вече не е желан политически партньор за никого. Също така и Борисов е с много тежко намалено влияние в политиката. Това означава, че дори партиите им да се обединят, трудно биха постигнали резултат, който да ги запази като значим фактор в българската политика. А когато нито единият, нито другият вече не са сериозен политически фактор, става възможно всичко около тях да бъде разследвано и разкрито“, добави юристът.



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