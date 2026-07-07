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Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Политическият път на Пеевски приключва (ВИДЕО)

Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Политическият път на Пеевски приключва (ВИДЕО)

7 Юли, 2026 14:58 4 082 47

  • емануил йорданов-
  • делян пеевски-
  • десислава атанасова-
  • борисов-
  • влияние

Също така и Борисов е с много тежко намалено влияние в политиката, казва юристът

Адвокат Емануил Йорданов пред ФАКТИ: Политическият път на Пеевски приключва (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ако има формално нарушение от страна на Иван Демерджиев при изнасянето на информация за полетите на Десислава Атанасова и Делян Пеевски, то това нарушение не е от такова естество, че да създаде някакъв тежък проблем. По-важни са данните, които той изнася за пътуването. В закона има разпоредби, при които отпада противоправността на определено деяние. Ако информацията, която Иван Демерджиев изнася, е вярна, тогава имаме сериозно нарушение на закона и явен конфликт на интереси. Прикриването на подобен факт би било вредно за обществото. Напротив – неговото разкриване е в обществен интерес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър.

„Вече е възможно докрай да бъде изяснено влиянието на Делян Пеевски върху прокуратурата, върху МВР. Това е така, защото политическият път на Пеевски приключва. Той вече не е желан политически партньор за никого. Също така и Борисов е с много тежко намалено влияние в политиката. Това означава, че дори партиите им да се обединят, трудно биха постигнали резултат, който да ги запази като значим фактор в българската политика. А когато нито единият, нито другият вече не са сериозен политически фактор, става възможно всичко около тях да бъде разследвано и разкрито“, добави юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    28 59 Отговор
    и румен е история
    на есен го омитаме с мотиките
    като узреят дюлите

    Коментиран от #6

    15:03 07.07.2026

  • 2 Зеления

    33 18 Отговор
    Емануиле от теб ли да вземаме акъл, където се продаде и честта и душата си за едни пари от Стоян Мавродиев да му станеш адвокат и да твърдиш колко е чист и неопетнен

    15:03 07.07.2026

  • 3 Много точно и обосновано

    37 11 Отговор
    Винаги изчерпателен анализ на излишното напрежение което опозицията се опитва да създава против сега управляващото мнозинство
    Поздравление !

    15:03 07.07.2026

  • 4 Без майтап

    55 8 Отговор
    Двамата мразени политици и тяхното обкръжение треперят, а Народа чака възмездие и иска да види на кой парашута няма да се отвори.

    15:06 07.07.2026

  • 5 Тончо

    18 17 Отговор
    А нещо за твоето влияние, бе пъпеш!? Как ли са те намерили за да ръсиш опорки, щото другите вече не искат или им омръзна! Поканете и Про100 Киро и Лена за да потвърдят как нивото на Кокорчо се вдигало, а на Борисов и Пеевски падало!

    15:07 07.07.2026

  • 6 Окооо

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    На есен след президентските избори ще си проличи, коя партия колко тежи!!! Ако пак ви разгроми, тогава си подвивайте опашките за дълъг, дълъг период! Защото- глас народен- глас Божи!

    Коментиран от #7, #33

    15:07 07.07.2026

  • 7 Даа

    25 13 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    Точно така си е- кандидата на Прогресивна България ще разгроми , дори още по- отчетливо кандидати на ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и други техни патерички....

    15:09 07.07.2026

  • 8 смях в залата

    20 9 Отговор
    Трябва да запомним много добре това изказване. Щом Пеевски и Борисов нямат тежест в политиката значи моделът им е разграден. От тук нататък всичко което става в България е по модела Радев. Старата Олигархия е победена от новата.

    Коментиран от #11

    15:10 07.07.2026

  • 9 Запознат

    9 3 Отговор
    Приключва.....да,бе, приклюууууучва....

    Коментиран от #12

    15:11 07.07.2026

  • 10 Зъл пес

    13 22 Отговор
    Дреме ми че шиши си заминава,по-ме е яд че отново нагли комундета са на власт.Крадев успя да открадне изборите,и сега се фука колко много го обича народа.Но наесен пак ще се преброим.

    Коментиран от #13

    15:15 07.07.2026

  • 11 Ахааа

    23 4 Отговор

    До коментар #8 от "смях в залата":

    Изчакай още малко, когато се смени цялата съдебна система, тогава Пеевски- Борисов наистина си отиват, защото сегашните са техни назначения! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( до 15 октомври), нов главен прокурор, нови висши съдии! След това се чака реално справедливост и възмездие!

    Коментиран от #14

    15:15 07.07.2026

  • 12 По Запознат !!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Запознат":

    ТОВА Е ЧАСТ ИТ ПЛАНА . Тези МИЛИАРДИ грябва да се харчат братле !!! КОГА ????

    15:17 07.07.2026

  • 13 Евроатлантик

    18 12 Отговор

    До коментар #10 от "Зъл пес":

    Готви се за поне два пълни мандата на Радев, минимум 8 години управление! Вие малцинството, трябва да се съобразявате с реалността и народната воля!

    Коментиран от #25, #26

    15:18 07.07.2026

  • 14 смях в залата

    7 10 Отговор

    До коментар #11 от "Ахааа":

    Това имах предвид. Радев начело на новата олигархия ще назначава съдии и ще казва кого да осъдят.Малоумник си и подлога

    Коментиран от #20

    15:18 07.07.2026

  • 15 Без име

    1 5 Отговор
    Едва ли. Ценен кадър е. А е и още млад.

    15:18 07.07.2026

  • 16 скарлет

    8 0 Отговор
    споменяте ли си как се цанеше за премиер , беше във вихъра си и раздаваше 👋шамари на опонентите си

    15:20 07.07.2026

  • 17 ШИШИ И ТИКВУН

    15 1 Отговор
    Все още владеят държавата но им астава мялко !!!!!!¡!!!!Ще връщат €€€€€€

    15:22 07.07.2026

  • 18 къв голямБОКЛУК е тоя

    4 7 Отговор
    тоя дребни боклук нали беше милиционер? сега адвокат ли е станал?
    ама едвам му се размина боя от такситата на тоя скляпаше като пая в брашно

    като такситата блокираха софия

    15:24 07.07.2026

  • 19 оня с коня

    1 5 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    15:24 07.07.2026

  • 20 Евроатлантик

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    Няма нова олигархия, ще има коренно различен модел на този Пеевски- Борисов! Защото за 15-16 години на власт, тези двама убавци докараха Родината до пълен крах и до дъното! Тотална корупция, ограбване, рекорден външен дълг, слабо образование, ниско здравеопазване, бедност и мизерия!

    Коментиран от #24

    15:26 07.07.2026

  • 21 смях в залата

    2 9 Отговор
    Кой ще връща парите от аферата БОТАШ? Радев или Гълъб Донев? Увеличението на дефицита къде ще отиде или няма значение.

    15:28 07.07.2026

  • 22 БИВШИТЕ МВР МИНИСТРИ

    3 3 Отговор
    СЕ БРАНЯТ КАТО ЧЕТНИЦИ ЗА КОЛЕГИТЕ СИ.

    15:29 07.07.2026

  • 23 оня с коня

    1 5 Отговор
    НЕ САМО си имаме всякакви Морски Атракции за разнообразие на Гостуващите туристи- имаме си и Политически в лицето на Роден "Бистър Бийн",като на Изцепките му Английският Оригинал може само да завижда:)

    15:30 07.07.2026

  • 24 смях в залата

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Евроатлантик":

    Джендзитата сега са на море. След време ще разберат кой ще плаща сметката те или Радев. Отсега ще им кажа че ще са те.

    15:31 07.07.2026

  • 25 Зъл пес

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Евроатлантик":

    Пич,от много години съм избягал в чужбина заради комундетата.
    Дреме ми за радостни хорица като теб.Ходи да им целуваш задните ауспуси.

    15:35 07.07.2026

  • 26 2234

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Евроатлантик":

    Абе евронезнамквоси това ли е народната воля, нещо си се объркал и не само ти.

    15:37 07.07.2026

  • 27 Костов

    6 5 Отговор
    Емиле ти все много знаеш. За това си извън политиката от както те изгонихме! А хората казват ,че и за адвокат не ставаш ,само им взимаш парите ,а дела спечелени нямаш! Стой мирен и по политически реми само в кварталната кръчма приказвай !

    15:41 07.07.2026

  • 28 ОХРАНЕНИТЕ ШОПАРИ

    8 1 Отговор
    ВЕЧЕ СА В КАНАЛА...

    15:41 07.07.2026

  • 29 Мими на Ваньо

    3 5 Отговор
    ПБ премахва ограниенията върху изборните секции в Турция и въвежда 100% гласуване с мъдуровки. Мунчо се гушна с Шиши след визитата му при Ердоганя.

    Коментиран от #31

    15:42 07.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 смях в залата

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мими на Ваньо":

    Радев връща гласуване само с машини които ще се сертифицират от МВР. Неговото МВР. Честито на наивниците

    Коментиран от #35

    15:47 07.07.2026

  • 32 оти да се лажеме?

    3 6 Отговор
    Дочакахме детронирането на Доган, дочакахме им на Пеевски, Борисов, сега чакаме и на Радев, но дано да не продължава токлкова дълго, че той вече десета година е на правителствената софра и му е време.

    15:51 07.07.2026

  • 33 Софийски селянин,Пенсионер

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    Кой глас народен,на има няма милион и половина заедно с циганските купени гласове за пропаднала България...

    15:53 07.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хо хо

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "смях в залата":

    ПБ и ДПС ще избират бъдещия президент, както БСП и ДПС избраха Мунчо. Старата любов ръжда не фаща.

    Коментиран от #37

    15:56 07.07.2026

  • 36 Мдаа

    7 0 Отговор
    Приключва и пътя на тези, които имаха вземане-даване с него, возиха се заедно до екзотични дестинации или го ползваха като ракета -носител. Справки-Цветан Василев, Данчо Ментата и кмета на Гърджал Ерол Маймюн.

    Коментиран от #44

    15:58 07.07.2026

  • 37 Мими е невнятник

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Хо хо":

    Пееф ще строи АМ Черно море и ще подкрепи кадидата на Мунчо. Ако не Той, Кой?

    16:02 07.07.2026

  • 38 Реалист

    5 0 Отговор
    Искам делянчо на площада ндупен:) ще се прежаля за целя българия:)

    16:04 07.07.2026

  • 39 Ами

    8 0 Отговор
    Тая свиня е проклета, вижда се от 100 км.До каквото се е докосвал, все е изгоряло.

    16:05 07.07.2026

  • 40 мистер

    5 2 Отговор
    бийн

    16:14 07.07.2026

  • 41 Двете Прасета

    8 2 Отговор
    При Бай Ставри! Бързо!

    16:21 07.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 мдаа

    5 1 Отговор
    На Шиши и Боко им е време за затвора...

    16:31 07.07.2026

  • 44 Гъбарко

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Мдаа":

    Мими е ударен по главата с мокър пар-цал и изведнъж прозрял че пловдивския "Бех точен с парите" ще приключи Шиши. Приказки за де-били и наивници. ПБ са мимикрия на БСП и АБВ които винаги са играли с ДПС. Черепа каза в един разговор че Мунчо е на Шиши, но скоро ще бъде негов Фигурант.

    16:39 07.07.2026

  • 45 Закон

    0 0 Отговор
    Ако Румен Радев иска да управлява България трябва да изчисти пътя на който се е барикадирал ШИШИ и на разстояние БОКО.

    16:48 07.07.2026

  • 46 ник

    0 0 Отговор
    Е аде сега ...да изнесат тогава и полетите на всеки в политиката ....не е в нарушение , както и колко пъти е било за държавна сметка веенето на мъжественосттта

    16:51 07.07.2026

  • 47 Лаик

    0 0 Отговор
    Ти да видиш!

    16:53 07.07.2026

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