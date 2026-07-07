Откриха мъртва основната заподозряна за атентата срещу украински бизнесмен в Монако

Тялото на украинката, издирвана като основен заподозрян за бомбения атентат срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, е било открито край Киев, съобщи украинското издание „Украинская правда“, позовавайки се на източници в правоохранителните органи, предава News.bg.
Според информацията 39-годишната Анастасия Березовска е била простреляна. Тялото ѝ е било открито около 23:00 часа местно време в понеделник в района на украинската столица.
По-рано името на Березовска беше включено в червената бюлетина на Интерпол. В нея тя е посочена като основен заподозрян по разследването на властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпна цел и участие в организиран заговор.
Междувременно „Украинская правда“ съобщава, че по случая вече са задържани двама души. Според изданието единият от тях е действащ служител на Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР), а другият е бивш служител на правоохранителните органи.
До момента украинската полиция и ГУР не са направили официален коментар по информацията.
Атентатът беше извършен в началото на миналата седмица в Монако. При експлозията бяха ранени роденият в Украйна бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът им.
Според заместник-прокурора на Монако извършителката е напуснала княжеството пеша, преминала е във Франция, след което е избягала с автомобил към Германия, преминавайки през няколко европейски държави, включително Италия.
Вадим Ермолаев, който през 2019 г. получава кипърско гражданство, беше включен през 2023 г. в украинския санкционен списък. Според украински медии санкциите са свързани с предполагаема стопанска дейност в анексирания от Русия Крим.
До момента не са обявени официални данни за възможен мотив за нападението.
Информацията за смъртта на основната заподозряна, както и за предполагаемото участие на служител на украинското военно разузнаване, все още не е официално потвърдена от украинските власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна
Коментиран от #19, #23
12:27 07.07.2026
2 ЗИЛ 117
12:27 07.07.2026
3 Мдаа
Коментиран от #35, #57
12:28 07.07.2026
4 Бог знае
Коментиран от #43
12:29 07.07.2026
5 опашката на гущера
Коментиран от #16, #55, #65
12:32 07.07.2026
6 Някой
Коментиран от #13, #15
12:32 07.07.2026
7 Ами щом е
12:33 07.07.2026
8 Бай онзи
12:33 07.07.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
12:33 07.07.2026
10 Мнение
12:34 07.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #59
12:34 07.07.2026
12 По-скоро
12:34 07.07.2026
13 Като оня
До коментар #6 от "Някой":дезертирал от руската армия , открадна хеликоптер и го намериха в Испания със 6 куршума и прегазен два пъти с кола
Коментиран от #17, #73
12:34 07.07.2026
14 Ама разбира се...!
Къде го търсите Буданов...?!
12:34 07.07.2026
15 Зелен еврей
До коментар #6 от "Някой":Искаше едно от златните ми цукала
12:35 07.07.2026
16 Високо оценявам...
До коментар #5 от "опашката на гущера":...чувството ти за хумор...👍!
12:36 07.07.2026
17 Точно
До коментар #13 от "Като оня":Той открадна хеликоптер, но и уби двамата си колеги. И после не можа да се нарадва на парите си, които не получи.
12:36 07.07.2026
18 И сега да си ги носи...
12:37 07.07.2026
19 1945
До коментар #1 от "Варна":Качили са я в списъка Миротворец
12:37 07.07.2026
20 Зеленски
12:39 07.07.2026
21 Перо
Коментиран от #25
12:40 07.07.2026
22 варна
Коментиран от #34
12:42 07.07.2026
23 Това си е то Шенген
До коментар #1 от "Варна":свободно движение на хора и стоки.
12:42 07.07.2026
24 Хохо Бохо
12:44 07.07.2026
25 Ционистки режим? Глупости на търкалета!
До коментар #21 от "Перо":Едни и същи са украинци и руснаци. Да не ти изреждам избитите от руското разузнаване. То полоний, новичок, паднали от прозорците. Човешкият живойнне струва нищо и за едните, и за другите, останало им е от робовладелското минало.
Коментиран от #42, #44, #49
12:45 07.07.2026
26 Историк
Коментиран от #67
12:46 07.07.2026
27 Украинская правда
12:46 07.07.2026
28 Отвратен
12:47 07.07.2026
29 Носни кърпи
12:47 07.07.2026
30 умен по цялата глава
Коментиран от #33
12:47 07.07.2026
31 Феникс
12:51 07.07.2026
32 Давид
12:52 07.07.2026
33 гост
До коментар #30 от "умен по цялата глава":"Нищо неподозиращата украинка",дето си живяла уж в Украйна,е всъщност украинка,регистрирана като бежанка във Франкфурт от 2022 година!
12:52 07.07.2026
34 Моряка
До коментар #22 от "варна":И Буданов е набелязан,бъди спокоен.Едва ли ще доживее до пенсия.Предполагам,че неговото ще бъде по нестардартно.На потомството за пример.
Коментиран от #64
12:54 07.07.2026
35 мамник
До коментар #3 от "Мдаа":Ми иначе чорапа може да се разплете!!! Далаверката си е струвала! Не е задължително да са я очистили украинци!
12:57 07.07.2026
36 До Зил 117
12:59 07.07.2026
37 Беро
13:00 07.07.2026
38 И Киев е Руски
13:00 07.07.2026
39 Механик
Как така ще казват, че убийците са действащи хора от украинските служби? Ама, ха!
Копейзаж бе! Копейзаж.
п.п.
Моля Ст.Георгиев и компания да не си изяждат ермолките!
Благодаря предварително!
13:01 07.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Мафия
13:05 07.07.2026
42 Кравария убер алес
До коментар #25 от "Ционистки режим? Глупости на търкалета!":И краварите не падат по-долу, справка Гуантанамо....официален лагер за задържане без срок, присъда. Гарнирано с мъчения от всякакъв тип. Потресаващо. А Израел няма какво да ги обясняваме. Тия убиха повече цивилни от украинския конфликт по 2 за 6 месеца. Буквално изтребление без подбор.
13:05 07.07.2026
43 скоро
До коментар #4 от "Бог знае":ще открият и укроинци взривили северни потоци 1-2, във варел, барабар с кисело зеле..
13:08 07.07.2026
44 Малко уточнение
До коментар #25 от "Ционистки режим? Глупости на търкалета!":Първо - от тоя Новичок никой не е умрял.
Второ - при всичките си кусури в Русия никога не е имало робство, а го е имало в двете Америка.
13:09 07.07.2026
45 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАТ НАЦИЗМА
13:13 07.07.2026
46 Зеленски
13:14 07.07.2026
47 Иван
13:15 07.07.2026
48 Констатация
13:15 07.07.2026
49 Простият
До коментар #25 от "Ционистки режим? Глупости на търкалета!":То робовладелското минало е било на един друг континент, ама ти откъде да го знаеш това, обаче язе съм си прозд затова го знам.
13:16 07.07.2026
50 Братските
13:17 07.07.2026
51 Сссссвинска
13:17 07.07.2026
52 Иван
13:17 07.07.2026
53 Тагаренко
Коментиран от #66
13:19 07.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 7572
До коментар #5 от "опашката на гущера":Нали! И след като се е самоубила се е самозаровила. Щото факти не пишат, но е открита сатреляна и заровена край Киев.
13:22 07.07.2026
56 Урсулите:
Заличава всички следи!
13:23 07.07.2026
57 @@@
До коментар #3 от "Мдаа":Свърши мръсната работа. Върна се в Киев и я Самоликвидираха!
13:23 07.07.2026
58 Иван
13:24 07.07.2026
59 Простият
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами проста е била, също като мене.
13:24 07.07.2026
60 Кофти
Коментиран от #62
13:25 07.07.2026
61 Отвекове е така
Коментиран от #63
13:26 07.07.2026
62 Иван
До коментар #60 от "Кофти":Защото е вече "стара новина "........ според коварното световно сатанинско еврейство.
13:28 07.07.2026
63 Иван
До коментар #61 от "Отвекове е така":Сатанинският ционистки хазарски коварен евреин Нафтали Бенет е още жив........натиснал копчето на кулите Близнаци и сграда номер 7.
13:32 07.07.2026
64 Примерно,като с Навални...
До коментар #34 от "Моряка":...,,Новичок",в спалното бельо и до тук...
13:33 07.07.2026
65 не може да бъде
До коментар #5 от "опашката на гущера":Ето това исках да кажа и аз - според неназовани източници след като се е върнала от Монако тя е имала тежки пристъпи на разкаяние и депресия -е ето сега според непотвърдени данни се е самонаръгала смъртоносно в гърба поне 8 пъти след това се е самозастреляла с 3 куршума в главата и накрая за сигурност се е самозадушила с копринена примка от собствените чорапи!?
13:33 07.07.2026
66 Ген.Атанасов!
До коментар #53 от "Тагаренко":Потвърждавам!
Руснаците са...!
13:35 07.07.2026
67 Реалист
До коментар #26 от "Историк":"Украинская правда" - то и заглавието на весника им като от Октомврийската революция в СССР!
Коментиран от #70
13:36 07.07.2026
68 Иван
13:37 07.07.2026
69 Серсемин
Коментиран от #72
13:37 07.07.2026
70 Иван
До коментар #67 от "Реалист":Като държавата Израел и Синагогата.
13:38 07.07.2026
71 Тома
13:40 07.07.2026
72 Серсемин
До коментар #69 от "Серсемин":Абе я аз да ви кажа! Путин е виновен. И даже нр са я застреляли, нали руснаците свършиха пушкалата и патроните. Халосали са я с лопатата. Те нали така се бият руснаците.
13:43 07.07.2026
73 Пришелец
До коментар #13 от "Като оня":Като оня ли дето открадна МИГ25 за Япония?
13:54 07.07.2026
74 МММ
Коментиран от #76
13:55 07.07.2026
75 Макробиолог
13:57 07.07.2026
76 Мммм
До коментар #74 от "МММ":Огледай под кревата.
ДЛАВА ВСУ,!
13:59 07.07.2026