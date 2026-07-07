Откриха мъртва основната заподозряна за атентата срещу украински бизнесмен в Монако

Тялото на украинката, издирвана като основен заподозрян за бомбения атентат срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, е било открито край Киев, съобщи украинското издание „Украинская правда“, позовавайки се на източници в правоохранителните органи, предава News.bg.

Според информацията 39-годишната Анастасия Березовска е била простреляна. Тялото ѝ е било открито около 23:00 часа местно време в понеделник в района на украинската столица.

По-рано името на Березовска беше включено в червената бюлетина на Интерпол. В нея тя е посочена като основен заподозрян по разследването на властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпна цел и участие в организиран заговор.

Междувременно „Украинская правда“ съобщава, че по случая вече са задържани двама души. Според изданието единият от тях е действащ служител на Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР), а другият е бивш служител на правоохранителните органи.

До момента украинската полиция и ГУР не са направили официален коментар по информацията.

Атентатът беше извършен в началото на миналата седмица в Монако. При експлозията бяха ранени роденият в Украйна бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът им.

Според заместник-прокурора на Монако извършителката е напуснала княжеството пеша, преминала е във Франция, след което е избягала с автомобил към Германия, преминавайки през няколко европейски държави, включително Италия.

Вадим Ермолаев, който през 2019 г. получава кипърско гражданство, беше включен през 2023 г. в украинския санкционен списък. Според украински медии санкциите са свързани с предполагаема стопанска дейност в анексирания от Русия Крим.

До момента не са обявени официални данни за възможен мотив за нападението.

Информацията за смъртта на основната заподозряна, както и за предполагаемото участие на служител на украинското военно разузнаване, все още не е официално потвърдена от украинските власти.