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Откриха мъртва основната заподозряна за атентата срещу украински бизнесмен в Монако

Откриха мъртва основната заподозряна за атентата срещу украински бизнесмен в Монако

7 Юли, 2026 12:24 3 619 76

  • монако-
  • заподозряна-
  • атентат-
  • украйна-
  • бизнесмен-
  • мъртва

Анастасия Березовска е била обявена за издирване от Интерпол, а по случая са задържани двама души, сред които според медийни източници има служител на украинското военно разузнаване

Откриха мъртва основната заподозряна за атентата срещу украински бизнесмен в Монако - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тялото на украинката, издирвана като основен заподозрян за бомбения атентат срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако, е било открито край Киев, съобщи украинското издание „Украинская правда“, позовавайки се на източници в правоохранителните органи, предава News.bg.

Според информацията 39-годишната Анастасия Березовска е била простреляна. Тялото ѝ е било открито около 23:00 часа местно време в понеделник в района на украинската столица.

По-рано името на Березовска беше включено в червената бюлетина на Интерпол. В нея тя е посочена като основен заподозрян по разследването на властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпна цел и участие в организиран заговор.

Междувременно „Украинская правда“ съобщава, че по случая вече са задържани двама души. Според изданието единият от тях е действащ служител на Главното управление за разузнаване на Украйна (ГУР), а другият е бивш служител на правоохранителните органи.

До момента украинската полиция и ГУР не са направили официален коментар по информацията.

Атентатът беше извършен в началото на миналата седмица в Монако. При експлозията бяха ранени роденият в Украйна бизнесмен Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът им.

Според заместник-прокурора на Монако извършителката е напуснала княжеството пеша, преминала е във Франция, след което е избягала с автомобил към Германия, преминавайки през няколко европейски държави, включително Италия.

Вадим Ермолаев, който през 2019 г. получава кипърско гражданство, беше включен през 2023 г. в украинския санкционен списък. Според украински медии санкциите са свързани с предполагаема стопанска дейност в анексирания от Русия Крим.

До момента не са обявени официални данни за възможен мотив за нападението.

Информацията за смъртта на основната заподозряна, както и за предполагаемото участие на служител на украинското военно разузнаване, все още не е официално потвърдена от украинските власти.


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна

    120 8 Отговор
    Това не е новина,никой не е очаквал друг сценарий

    Коментиран от #19, #23

    12:27 07.07.2026

  • 2 ЗИЛ 117

    88 11 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    12:27 07.07.2026

  • 3 Мдаа

    112 13 Отговор
    свърши мръсната работа. Върна се в Киев и я❌.Самоизтребват се.

    Коментиран от #35, #57

    12:28 07.07.2026

  • 4 Бог знае

    24 6 Отговор
    дали.....

    Коментиран от #43

    12:29 07.07.2026

  • 5 опашката на гущера

    17 38 Отговор
    съвеста й е заговорила и се е самоубила.

    Коментиран от #16, #55, #65

    12:32 07.07.2026

  • 6 Някой

    96 11 Отговор
    Какво си мислеше, че зелю ще ти плати ли? Всички такива изпълнители завършват по някакъв "трагичен" начин.

    Коментиран от #13, #15

    12:32 07.07.2026

  • 7 Ами щом е

    38 4 Отговор
    камикадзе...

    12:33 07.07.2026

  • 8 Бай онзи

    73 7 Отговор
    Зомбито е очаквала медал,а е минал чистачът!!!!

    12:33 07.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    69 8 Отговор
    Самоубила се е от мъка,защото ПП-ДБ не успя да спичели изборите в България!🐑🥳🤣👍

    12:33 07.07.2026

  • 10 Мнение

    47 8 Отговор
    Може и да си е жива и здрава, а това е номерът да не я търсят. Няма човек, няма проблем.

    12:34 07.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 6 Отговор
    таА верно ли си е мислела, че поръчителите ще платят за мократа поръчка и ще я оставят жива🤔❗

    Коментиран от #59

    12:34 07.07.2026

  • 12 По-скоро

    22 14 Отговор
    изоставена любовница. Те са по-свирепи.

    12:34 07.07.2026

  • 13 Като оня

    55 3 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    дезертирал от руската армия , открадна хеликоптер и го намериха в Испания със 6 куршума и прегазен два пъти с кола

    Коментиран от #17, #73

    12:34 07.07.2026

  • 14 Ама разбира се...!

    53 8 Отговор
    Трябва да няма свидетели,че ГУР на Украйна е организатора на покушението...!
    Къде го търсите Буданов...?!

    12:34 07.07.2026

  • 15 Зелен еврей

    38 8 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Искаше едно от златните ми цукала

    12:35 07.07.2026

  • 16 Високо оценявам...

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "опашката на гущера":

    ...чувството ти за хумор...👍!

    12:36 07.07.2026

  • 17 Точно

    58 4 Отговор

    До коментар #13 от "Като оня":

    Той открадна хеликоптер, но и уби двамата си колеги. И после не можа да се нарадва на парите си, които не получи.

    12:36 07.07.2026

  • 18 И сега да си ги носи...

    44 6 Отговор
    ...на оня свят,тия хилядарки дето и броиха спец.службите на Украйна,за извършената мокра поръчка...

    12:37 07.07.2026

  • 19 1945

    31 3 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    Качили са я в списъка Миротворец

    12:37 07.07.2026

  • 20 Зеленски

    36 7 Отговор
    Не оставям свидели.

    12:39 07.07.2026

  • 21 Перо

    44 7 Отговор
    Типично за ционисткия режим и мафията! И всичко се прави с пари от ЕС! Украинския олигарх е щял да информира ЕС за корупцията на режима в Киев!

    Коментиран от #25

    12:40 07.07.2026

  • 22 варна

    21 8 Отговор
    Буданов набележи ли някой няма измъкване..

    Коментиран от #34

    12:42 07.07.2026

  • 23 Това си е то Шенген

    33 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна":

    свободно движение на хора и стоки.

    12:42 07.07.2026

  • 24 Хохо Бохо

    22 1 Отговор
    Да не спират с издирването, на хо холи да не вярват

    12:44 07.07.2026

  • 25 Ционистки режим? Глупости на търкалета!

    7 28 Отговор

    До коментар #21 от "Перо":

    Едни и същи са украинци и руснаци. Да не ти изреждам избитите от руското разузнаване. То полоний, новичок, паднали от прозорците. Човешкият живойнне струва нищо и за едните, и за другите, останало им е от робовладелското минало.

    Коментиран от #42, #44, #49

    12:45 07.07.2026

  • 26 Историк

    37 6 Отговор
    украинци = руснаци. Защо изобщо се бият? САЩ размътиха празните картуни на укрите, затова!

    Коментиран от #67

    12:46 07.07.2026

  • 27 Украинская правда

    21 5 Отговор
    Двама украинци по- малко.Чудни новини!!!

    12:46 07.07.2026

  • 28 Отвратен

    34 3 Отговор
    Зелето е действал професионално. Замел е следите. Не че, ако го разобличат като поръчител ще последва нещо. Сега в европа Той коли и беси.

    12:47 07.07.2026

  • 29 Носни кърпи

    24 3 Отговор
    И тая като пеДроханските девианти - изхвърлени носни кърпи на службите.

    12:47 07.07.2026

  • 30 умен по цялата глава

    30 6 Отговор
    Много вероятно атентата в Монако да е извършен от дегизиран агент на СБУ, използващ самоличността на нищо неподозираща украинка, докато тя си живе в Украйна. А след успешната акция, безполезната украинката просто да е била ликвидирана.

    Коментиран от #33

    12:47 07.07.2026

  • 31 Феникс

    24 2 Отговор
    Това е 100% доказателство за участието и организацията на украйна в този терористичен акт!

    12:51 07.07.2026

  • 32 Давид

    28 2 Отговор
    Запада така плаща ;) избирайте , скромен и духовен живот на изток или бърз и луксозен но кратък живот на запад . Схемата е изчислена а вие сте марионетките . Няма как да надскочите системата ;) балъци .

    12:52 07.07.2026

  • 33 гост

    27 1 Отговор

    До коментар #30 от "умен по цялата глава":

    "Нищо неподозиращата украинка",дето си живяла уж в Украйна,е всъщност украинка,регистрирана като бежанка във Франкфурт от 2022 година!

    12:52 07.07.2026

  • 34 Моряка

    26 3 Отговор

    До коментар #22 от "варна":

    И Буданов е набелязан,бъди спокоен.Едва ли ще доживее до пенсия.Предполагам,че неговото ще бъде по нестардартно.На потомството за пример.

    Коментиран от #64

    12:54 07.07.2026

  • 35 мамник

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Ми иначе чорапа може да се разплете!!! Далаверката си е струвала! Не е задължително да са я очистили украинци!

    12:57 07.07.2026

  • 36 До Зил 117

    21 3 Отговор
    Дано радиацията отива на запад .Наркоманите се оказаха просто и злобно племе , ама английската радиация нищо добро няма да им донесе , за справка Сърбия .

    12:59 07.07.2026

  • 37 Беро

    22 4 Отговор
    Терористи у фашисти номер 1 в Европа са Украйна! Да е жив и здрав Путин!

    13:00 07.07.2026

  • 38 И Киев е Руски

    12 2 Отговор
    Дали този глупак наивно си е помислил, че след такава мръсна работа в Монако, киевската хунта ще я направи богата? Мавърът си е свършил работата, мавърът може да си върви... Интересното е, че всички хуманоиди с фамилия "Березовская" не живеят дълго! Единият уж се е обесил на завеса за душ, другият уж се е застрелял в Киев... Няма съмнение, че и двамата са отишли ​​в рая от угризения на гузната си съвест! )))

    13:00 07.07.2026

  • 39 Механик

    17 1 Отговор
    Яяяя, "Украинская правда" и те станха "копейзаж". Хахаха!
    Как така ще казват, че убийците са действащи хора от украинските служби? Ама, ха!
    Копейзаж бе! Копейзаж.
    п.п.
    Моля Ст.Георгиев и компания да не си изяждат ермолките!
    Благодаря предварително!

    13:01 07.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Мафия

    10 2 Отговор
    Иисринската хунта чисти след себе си

    13:05 07.07.2026

  • 42 Кравария убер алес

    21 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ционистки режим? Глупости на търкалета!":

    И краварите не падат по-долу, справка Гуантанамо....официален лагер за задържане без срок, присъда. Гарнирано с мъчения от всякакъв тип. Потресаващо. А Израел няма какво да ги обясняваме. Тия убиха повече цивилни от украинския конфликт по 2 за 6 месеца. Буквално изтребление без подбор.

    13:05 07.07.2026

  • 43 скоро

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бог знае":

    ще открият и укроинци взривили северни потоци 1-2, във варел, барабар с кисело зеле..

    13:08 07.07.2026

  • 44 Малко уточнение

    14 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ционистки режим? Глупости на търкалета!":

    Първо - от тоя Новичок никой не е умрял.

    Второ - при всичките си кусури в Русия никога не е имало робство, а го е имало в двете Америка.

    13:09 07.07.2026

  • 45 БРИТАНЦИТЕ РЕАБИЛИТИРАТ НАЦИЗМА

    14 4 Отговор
    В окраина, като основна антируска идеология. Затова Русия ще заличи окраина, а ако в Европа се появи и друга нацистка държава - и тя ще бъде унищожена.

    13:13 07.07.2026

  • 46 Зеленски

    12 1 Отговор
    Вече няма как да ме издаде, че аз съм поръчителят 😏😉😘

    13:14 07.07.2026

  • 47 Иван

    9 2 Отговор
    Укро психопатката е преминала през коварната Полска К..

    13:15 07.07.2026

  • 48 Констатация

    7 1 Отговор
    "Хазарчето и Ко" в кУев шъ съ окажат главатари на у кро Мафиотски клан в световен мащаб!?

    13:15 07.07.2026

  • 49 Простият

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ционистки режим? Глупости на търкалета!":

    То робовладелското минало е било на един друг континент, ама ти откъде да го знаеш това, обаче язе съм си прозд затова го знам.

    13:16 07.07.2026

  • 50 Братските

    10 3 Отговор
    Украински и британски служби винаги са били високо хуманни.

    13:17 07.07.2026

  • 51 Сссссвинска

    8 1 Отговор
    Работа.

    13:17 07.07.2026

  • 52 Иван

    9 0 Отговор
    Норвегия е заета с Китай и не може да коментира.

    13:17 07.07.2026

  • 53 Тагаренко

    8 2 Отговор
    Руснаците са !!!!

    Коментиран от #66

    13:19 07.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 7572

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "опашката на гущера":

    Нали! И след като се е самоубила се е самозаровила. Щото факти не пишат, но е открита сатреляна и заровена край Киев.

    13:22 07.07.2026

  • 56 Урсулите:

    9 2 Отговор
    Зеленски Не оставя следи, които могат да разкрият Теротистичните му дела.
    Заличава всички следи!

    13:23 07.07.2026

  • 57 @@@

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Свърши мръсната работа. Върна се в Киев и я Самоликвидираха!

    13:23 07.07.2026

  • 58 Иван

    7 0 Отговор
    .........списъкът "Миротворец ".

    13:24 07.07.2026

  • 59 Простият

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами проста е била, също като мене.

    13:24 07.07.2026

  • 60 Кофти

    8 3 Отговор
    Никой не го интересува тази новина чак толкова, прегоряхте манджата вече!

    Коментиран от #62

    13:25 07.07.2026

  • 61 Отвекове е така

    8 1 Отговор
    Поръчковите убийци ги убиват, за да няма свидетели!

    Коментиран от #63

    13:26 07.07.2026

  • 62 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Кофти":

    Защото е вече "стара новина "........ според коварното световно сатанинско еврейство.

    13:28 07.07.2026

  • 63 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "Отвекове е така":

    Сатанинският ционистки хазарски коварен евреин Нафтали Бенет е още жив........натиснал копчето на кулите Близнаци и сграда номер 7.

    13:32 07.07.2026

  • 64 Примерно,като с Навални...

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Моряка":

    ...,,Новичок",в спалното бельо и до тук...

    13:33 07.07.2026

  • 65 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "опашката на гущера":

    Ето това исках да кажа и аз - според неназовани източници след като се е върнала от Монако тя е имала тежки пристъпи на разкаяние и депресия -е ето сега според непотвърдени данни се е самонаръгала смъртоносно в гърба поне 8 пъти след това се е самозастреляла с 3 куршума в главата и накрая за сигурност се е самозадушила с копринена примка от собствените чорапи!?

    13:33 07.07.2026

  • 66 Ген.Атанасов!

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тагаренко":

    Потвърждавам!
    Руснаците са...!

    13:35 07.07.2026

  • 67 Реалист

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Историк":

    "Украинская правда" - то и заглавието на весника им като от Октомврийската революция в СССР!

    Коментиран от #70

    13:36 07.07.2026

  • 68 Иван

    3 2 Отговор
    Укро психопатите са я убили, защото не е поставила правилно взривното устройство.

    13:37 07.07.2026

  • 69 Серсемин

    5 1 Отговор
    Абе защо никой не каза, че Путин е виновен??? Как може такова безобразие? Че и в коментарите не видях да го обвиняват! Аз ли нещо не съм видял и прочел добере???

    Коментиран от #72

    13:37 07.07.2026

  • 70 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Реалист":

    Като държавата Израел и Синагогата.

    13:38 07.07.2026

  • 71 Тома

    2 1 Отговор
    Така действа украинското гестапо

    13:40 07.07.2026

  • 72 Серсемин

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Серсемин":

    Абе я аз да ви кажа! Путин е виновен. И даже нр са я застреляли, нали руснаците свършиха пушкалата и патроните. Халосали са я с лопатата. Те нали така се бият руснаците.

    13:43 07.07.2026

  • 73 Пришелец

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Като оня":

    Като оня ли дето открадна МИГ25 за Япония?

    13:54 07.07.2026

  • 74 МММ

    0 0 Отговор
    А ми къде да я открият ? Цялата им сган е от терористи а ние със малоуния си акъл ги финансираме а пък брукселската помия им разреши да се разхождат където си искат

    Коментиран от #76

    13:55 07.07.2026

  • 75 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Ем около нашият всеобщ любимец Зе во$%ни на корупция,схеми,престъпления и убийства.Следователно Зе и ко,както и незалежната като цяло ,са напълно готови за пълноправен член на ЕС и НАТО.

    13:57 07.07.2026

  • 76 Мммм

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    До коментар #74 от "МММ":

    Огледай под кревата.
    ДЛАВА ВСУ,!

    13:59 07.07.2026