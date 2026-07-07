"Опасяваме се от най-лошото": трагедията на бахаите в Иран

Арести, обиски, изтезания, инсценирани екзекуции - под прикритието на войната в Иран натискът над последователите на бахаизма се засилва. Режимът там ги смята за еретици и ги подлага на гонения от години.

"Преди около три седмици силите за сигурност претърсиха апартамента ни, конфискуваха личните ни вещи и отведоха брат ми”, разказва Атоса Наджафи. 23-годишната жена се опитва да запази спокойствие. Преди три години тя се пристига от Иран в Берлин, където учи стоматология. От 6 юни насам обаче тя непрестанно се притеснява за 20-годишния си брат Парса и родителите си. "Оттогава живеем в несигурност. Не знаем нищо за това къде са”.

Семейството изповядва бахайската вяра - тя възниква в средата на 19 век в тогавашна Персия и се смята за монотеистична глобална религия. Бахайството обаче не е признато в Иран, а режимът на Ислямската република смята бахаите за еретици и ги преследва от години.

Малцинство, преследвано по цял свят

Според "Амнести Интернешънъл” бахаите са едно от най-преследваните религиозни малцинства в света. Религията им не е призната в повечето мюсюлмански държави. В Иран бахаите са подложени на систематични репресии. Отказва им се образование и кариерно развитие, арестуват ги, конфискуват имотите им, гробищата и свещените им места стават обект на вандализъм.

Семейството на Наджафи знае всичко това, но все пак се опитва да не губи надежда. "Телефоните на семейството ми са били конфискувани, когато обискирали апартамента. Родителите ми не можеха да се свържат с мен”, разказва жената. Сега успява понякога да установи контакт с тях в Исфахан, но информация за брат си няма.

Йаша Нолтениус споделя тревогата на Наджафи. 35-годишният адвокат е представител на бахайската общност за защита на човешките права и отношенията с правителството в Германия. По думите му броят на бахаите, които са зад решетките в Иран се е увеличил в последните месеци. Това не е единственото, което притеснява Нолтениус. Представители на общността съобщават, че много от затворниците са подложени на тормоз. На поне двама бахаи са извършени "мними” екзекуции в затвора. "Какво значи това? Слагат ги на стол, слагат им примка на врата и ги карат да си мислят, че ще бъдат екзекутирани”, обяснява правозащитникът.

"Очакваме най-лошото"

Адвокатът смята, че може да се очаква ескалация в преследването на бахаите. "Трябва да очакваме най-лошото”, казва той. Според него е възможно да се стигне и до екзекуции - за пръв път от началото на 1990-те години. Нолтениус е в контакт с представители на властта в Германия, които го уверяват, че ще продължат да се застъпват за правата на бахаите в Иран.

Томас Рахел е председателят на Комисията за религиозна свобода на германското правителство. Той осъжда нарушаването на правото на бахаите да изповядват религията си. "Около 300 000 бахаи живеят в Иран и са систематично дискриминирани, маргинализирани и репресирани”, коментира той пред ДВ. Години наред тази общност е подлагана на икономическа, социална и политическа дискриминация. Например на бахаите се отказва регистриране на собствен бизнес, същото се отнася дори за хора, които поддържат връзка с някого от общността.

Бахайската вяра е изповядвана от около шест милиона души по цял свят и представители на общността живеят в около 200 държави. Най-голямата общност обаче остава в Иран. След Ислямската революция религиозната общност е обявена за нелегална през 1983 г. В момента религиозният център на бахаите се намира в израелския град Хайфа. Там има голямо административно звено на бахайството, което предоставя актуална информация за ситуацията на бахаите в Иран и координира активности по цял свят.

"Тези хора не трябва да бъдат забравяни"

Съдбата на Атоса Наджафи е типична: много млади иранци идват в Европа да учат, а семействата им в Иран са подложени на натиск. Наджафи иска да информира хората в Германия за онова, което се случва: "Много хора в Германия нямат представа какво става с общността на бахаите в Иран”, казва тя.

"Тези хора не бива да бъдат забравяни”, казва Нолтениус. Политическата подкрепа за бахаи, които в момента са в затвора в Иран, имат за цел да привлекат вниманието към проблема - защото мнозина са застрашени от смъртно наказание. Обвиненията на иранските власти са свързани с протестите в началото на 2026 г. Досега обаче не са представени никакви доказателства.

За Атоса Наджафи всичко това е много реално. Тя мисли за брат си Парса. Не знае къде се намира, дали получава медицинска помощ и дали е подложен на тормоз. Всяка информация би могла да донесе яснота или още повече страх. "Просто не знаем какво се случва с брат ми”, казва тя. "И тази несигурност е най-лошото.”