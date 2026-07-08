Новини
Свят »
Белгия »
Йончева и Кабилов влизат в ЕКР: Консерваторите на крачка да изпреварят „Патриоти за Европа“

Йончева и Кабилов влизат в ЕКР: Консерваторите на крачка да изпреварят „Патриоти за Европа“

8 Юли, 2026 04:27, обновена 8 Юли, 2026 04:30 454 1

  • елена йончева-
  • танер кабилов-
  • евродепутати-
  • парламентарни групи

Българските евродепутати напуснаха „Обнови Европа“, за да се присъединят към новото си политическо семейство въпреки вътрешните критики от „Има такъв народ“

Йончева и Кабилов влизат в ЕКР: Консерваторите на крачка да изпреварят „Патриоти за Европа“ - 1
Снимка: Пресофис на Елена Йончева
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, които бяха избрани от листата на ДПС и останаха лоялни към крилото на Делян Пеевски, официално се присъединяват към групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент. Новината бе потвърдена, след като консерваторите приветстваха двамата българи в редиците си, слагайки край на престоя им като независими членове.

Промяна в баланса на силите в Брюксел

Този ход е част от процеса по прегрупиране в средата на парламентарния мандат, известен като „лов за нови членове“. С привличането на двамата български представители:

  • Числеността на ЕКР нараства от 81 на 83-ма евродепутати.
  • Консерваторите се приближават плътно до групата „Патриоти за Европа“, която в момента е трета сила с 85 представители.

Досега Йончева и Кабилов действаха като независими, след като в началото на годината напуснаха либералната група „Обнови Европа“ след разговори с ръководството на ДПС. Динамиката в политическите кариери на двамата обаче предизвика сериозни коментари в Брюксел – за последните две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов – трета.

Вътрешна съпротива: Ивайло Вълчев против решението

Преходът на българските депутати към новото политическо семейство не мина без вътрешни искри. Евродепутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Ивайло Вълчев, който също е част от ЕКР, се обяви категорично против тяхното „присламчване“.

В своя позиция Вълчев подчерта, че стремежът на всяка парламентарна група за по-голямо влияние не трябва да бъде единствен мотив за разширяване. Той настоя, че към членството в ЕКР трябва да се прилагат високи политически и морални изисквания, базирани на политическата история и позициите, които дадените лица са защитавали до момента.

Въпреки неговото несъгласие, официалното решение за приемането на Йончева и Кабилов вече е факт, което пренарежда българското и общоевропейското представителство в консервативния спектър на ЕП.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тончо

    3 0 Отговор
    Гнусна Пеевска подлога!

    04:43 08.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания