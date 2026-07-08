Йончева и Кабилов влизат в ЕКР: Консерваторите на крачка да изпреварят „Патриоти за Европа“

Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, които бяха избрани от листата на ДПС и останаха лоялни към крилото на Делян Пеевски, официално се присъединяват към групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент. Новината бе потвърдена, след като консерваторите приветстваха двамата българи в редиците си, слагайки край на престоя им като независими членове.

Промяна в баланса на силите в Брюксел

Този ход е част от процеса по прегрупиране в средата на парламентарния мандат, известен като „лов за нови членове“. С привличането на двамата български представители:

Числеността на ЕКР нараства от 81 на 83-ма евродепутати .

. Консерваторите се приближават плътно до групата „Патриоти за Европа“, която в момента е трета сила с 85 представители.

Досега Йончева и Кабилов действаха като независими, след като в началото на годината напуснаха либералната група „Обнови Европа“ след разговори с ръководството на ДПС. Динамиката в политическите кариери на двамата обаче предизвика сериозни коментари в Брюксел – за последните две години Елена Йончева сменя четвърта парламентарна група, а Танер Кабилов – трета.

Вътрешна съпротива: Ивайло Вълчев против решението

Преходът на българските депутати към новото политическо семейство не мина без вътрешни искри. Евродепутатът от „Има такъв народ“ (ИТН) Ивайло Вълчев, който също е част от ЕКР, се обяви категорично против тяхното „присламчване“.

В своя позиция Вълчев подчерта, че стремежът на всяка парламентарна група за по-голямо влияние не трябва да бъде единствен мотив за разширяване. Той настоя, че към членството в ЕКР трябва да се прилагат високи политически и морални изисквания, базирани на политическата история и позициите, които дадените лица са защитавали до момента.

Въпреки неговото несъгласие, официалното решение за приемането на Йончева и Кабилов вече е факт, което пренарежда българското и общоевропейското представителство в консервативния спектър на ЕП.