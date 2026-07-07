Брюксел направи новите коли още по-скъпи. Новите правила влизат в сила веднага

Европейският съюз затегна примката около технологичното оборудване на новите превозни средства, разширявайки драстично списъка със задължителни системи за сигурност. Оттук нататък всяка чисто нова лека кола или микробус, която стъпва на асфалта, трябва да притежава високотехнологични „сетива“. Те включват изкуствен интелект за автоматично аварийно спиране, който на мига разпознава не само други превозни средства, но и уязвимите пешеходци и велосипедисти, както и буден електронен страж срещу разсейване на шофьора.
Тази мащабна промяна маркира следващата решителна фаза от Европейския регламент за обща безопасност. От Евро NCAP и Европейската комисия са категорични, че новата вълна от технологии има една-единствена мисия – да издигне невидим щит около всички участници в движението. Пакетът от задължителни асистенти вече включва интелигентно поддържане на лентата, системи за контрол на гумите с ниско износване, подобрена защита при удар в предното стъкло и революционни радари за избягване на сблъсъци с колоездачи и пешеходци.
Под светлините на прожекторите попадат и умните камери, които следят поведението зад волана. Когато умората или телефонът отвлекат вниманието на човека, системата моментално бие тревога. За да успокоят скептиците, европейските законотворци изрично подчертават, че тези технологии няма да се превърнат в „Биг Брадър“ – уредите нямат право да записват, съхраняват или архивират лични данни, а цялата информация се изтрива автоматично на секундата след обработката.
Важно е да се отбележи, че новата реалност не засяга тепърва разработваните бъдещи модели, а е директен филтър за пазара тук и сега. Всяка кола без тези асистенти вече получава червен картон – нейната регистрация, продажба и въвеждане в експлоатация на територията на Общността стават абсолютно незаконни. За автомобилните заводи това означава светкавично прехвърляне на досегашните скъпи екстри в графата на серийното оборудване.
За крайните купувачи обаче монетата има две страни. Докато безопасността скача до небесата, портфейлите ще олекнат. Промените неминуемо ще рефлектират върху крайните цени на автомобилите, нивата на базовото оборудване и последващата поддръжка. Ремонтите след лек удар вече ще изискват прецизно и скъпо струващо калибриране на сензори, радари и камери. Вълната от промени бързо ще залее и пазарите втора ръка, където вносът на по-достъпни, но необорудвани коли от ЕС ще бъде сериозно преформатиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Брюксел направи живота още по-скъп
гладни прииждащи хлебарки
нагли натрапни урк
Коментиран от #4
11:30 07.07.2026
3 КАРУЦАР
Коментиран от #21
11:31 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Урус
11:34 07.07.2026
6 Анонимен
11:36 07.07.2026
7 Брюксел
11:39 07.07.2026
8 Хехехе
11:41 07.07.2026
9 В Европа
11:43 07.07.2026
10 Цървул
11:44 07.07.2026
11 Взелите
11:45 07.07.2026
12 незнайко
При капитализма всичко е САМО ПАРИ !!!
11:46 07.07.2026
13 Сандо
11:49 07.07.2026
14 Анонимен
Коментиран от #17
11:51 07.07.2026
15 ВЕДНАГА
ВЪН ОТ ЕС.
ВЪН ОТ НАТО.
СЕГА.
11:52 07.07.2026
16 хаха
И... Тези екстри важат ли за коли на полиция, НСО и т.н.? Или елитът ще е изключение?
12:01 07.07.2026
17 хаха
До коментар #14 от "Анонимен":Ама те и китайските коли ще имат тези екстри. Да, ще са по-евтини, но не е ли по-важната тема не оскъпяването, а тоталния контрол, който все повече прокарват?
Утре, ако пишеш в нета нещо срещу Урсула, веднага по "защита на децата" и от там личната ти карта вързана с профила ще ти блокират парите(с цифровото евро, забрана на кеш над Х, регулация крипто да се следи по човек над 1000 евро сделки и т.н. е почти готово), спират ти колата(другия път ще гласуват да се активира като борба с бягащи от полицията, пияни и т.н.) и ходи протестирай в Брюксел. Всяко едно поотделно минава като малка промяна, понякога смислена, друг път дразнеща, но събрано става по-зле от Оруеловата 1984.
12:06 07.07.2026
18 ЕЙ ПЛЕБЕИТЕ
12:10 07.07.2026
19 Пак да кажа
12:11 07.07.2026
20 Продавам
12:22 07.07.2026
21 Корпус
До коментар #3 от "КАРУЦАР":Е как, как, дрегер на волана и игла за кръвен тест на старт бутона. Докато чакаш резултатите, които ще са изпратени поне до две "независими" лаборатории на наши хора, не може да запалиш, а те докато излязат и няма смисъл да тръгваш...и хоп намаляваме и въглеродния отпечатък.
12:22 07.07.2026