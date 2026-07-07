Новини
Авто »
Брюксел направи новите коли още по-скъпи. Новите правила влизат в сила веднага

Брюксел направи новите коли още по-скъпи. Новите правила влизат в сила веднага

7 Юли, 2026 11:24 3 942 21

  • брюксел-
  • автомобили-
  • правила-
  • безопасност

Разпоредбите засягат всяко ново возило, което излиза от шоурума

Брюксел направи новите коли още по-скъпи. Новите правила влизат в сила веднага - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз затегна примката около технологичното оборудване на новите превозни средства, разширявайки драстично списъка със задължителни системи за сигурност. Оттук нататък всяка чисто нова лека кола или микробус, която стъпва на асфалта, трябва да притежава високотехнологични „сетива“. Те включват изкуствен интелект за автоматично аварийно спиране, който на мига разпознава не само други превозни средства, но и уязвимите пешеходци и велосипедисти, както и буден електронен страж срещу разсейване на шофьора.

Тази мащабна промяна маркира следващата решителна фаза от Европейския регламент за обща безопасност. От Евро NCAP и Европейската комисия са категорични, че новата вълна от технологии има една-единствена мисия – да издигне невидим щит около всички участници в движението. Пакетът от задължителни асистенти вече включва интелигентно поддържане на лентата, системи за контрол на гумите с ниско износване, подобрена защита при удар в предното стъкло и революционни радари за избягване на сблъсъци с колоездачи и пешеходци.

Под светлините на прожекторите попадат и умните камери, които следят поведението зад волана. Когато умората или телефонът отвлекат вниманието на човека, системата моментално бие тревога. За да успокоят скептиците, европейските законотворци изрично подчертават, че тези технологии няма да се превърнат в „Биг Брадър“ – уредите нямат право да записват, съхраняват или архивират лични данни, а цялата информация се изтрива автоматично на секундата след обработката.

Важно е да се отбележи, че новата реалност не засяга тепърва разработваните бъдещи модели, а е директен филтър за пазара тук и сега. Всяка кола без тези асистенти вече получава червен картон – нейната регистрация, продажба и въвеждане в експлоатация на територията на Общността стават абсолютно незаконни. За автомобилните заводи това означава светкавично прехвърляне на досегашните скъпи екстри в графата на серийното оборудване.

За крайните купувачи обаче монетата има две страни. Докато безопасността скача до небесата, портфейлите ще олекнат. Промените неминуемо ще рефлектират върху крайните цени на автомобилите, нивата на базовото оборудване и последващата поддръжка. Ремонтите след лек удар вече ще изискват прецизно и скъпо струващо калибриране на сензори, радари и камери. Вълната от промени бързо ще залее и пазарите втора ръка, където вносът на по-достъпни, но необорудвани коли от ЕС ще бъде сериозно преформатиран.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Брюксел направи живота още по-скъп

    32 2 Отговор
    за спящите ес данъкоплатци за да има за нато 5%
    гладни прииждащи хлебарки
    нагли натрапни урк

    Коментиран от #4

    11:30 07.07.2026

  • 3 КАРУЦАР

    22 0 Отговор
    ЗА КОЛИТЕ ДОБРЕ.А КАК ЩЕ МАХНАТ ПИЯНИЦИТЕ , НАРКОМАНИТЕ И ТИЯ БЕЗ КНИЖКА ОТ КОЛАТА ?

    Коментиран от #21

    11:31 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Урус

    34 0 Отговор
    Урсулите нямат стоп пред усложяването на и без това прекалено стресов живот в Европа! Как пък не измислиха едно нещо което да улесни съществуването на нормалните хора? Най некадърното управление на Европа за Всички Времена!

    11:34 07.07.2026

  • 6 Анонимен

    25 1 Отговор
    Тези екстри са им нужни на тях. Меките китки не могат да карат коли и затова са им нужни сензори,камери и роботи да го правят вместо тях.

    11:36 07.07.2026

  • 7 Брюксел

    22 1 Отговор
    да е направил поне едно добро нещо за хората?!Този либерастки съюз трябва да приключи,иначе нас ще прикючи!Вън от ес и нато!

    11:39 07.07.2026

  • 8 Хехехе

    9 3 Отговор
    Не разбрахте ли, че да си собственик на кола става безсмислено ? Идеята е много проста, вместо хиляди коли по улиците които се ползват 2-3 пъти в седмицата ползвате услуга/услуги.

    11:41 07.07.2026

  • 9 В Европа

    17 0 Отговор
    Усилено се стремят да ни накарат да не купуваме нови коли. Ами, ще си караме старите тогава. Пълно лицемерие, липса на визия и лобизъм цари в европейската бюрокрация.

    11:43 07.07.2026

  • 10 Цървул

    17 0 Отговор
    Освен оскъпяването на колите , всичките ви покупки ще се оскъпят , за да има парички за раздутите разходи . Най вече за оръжия . Скоро превозните ви средства ще пасат по полянките .

    11:44 07.07.2026

  • 11 Взелите

    10 0 Отговор
    се за богопомазани с ооредна изцеока. Абсолютно доказателство са, че рибата се вмирисва от към главата Докога ли тези които им плащаме заплатите ще ги търпим?

    11:45 07.07.2026

  • 12 незнайко

    10 0 Отговор
    В общи линии искат да направят колите автономни и да ги ползваме срещу ЗАПЛАЩАНЕ с една дума ТАКСИТА и само най богатите ще имат собствени коли !!!
    При капитализма всичко е САМО ПАРИ !!!

    11:46 07.07.2026

  • 13 Сандо

    11 0 Отговор
    Ударите върху щастливите и презадоволени европейци се сипят един след друг,един от друг по-силни и абсурдни.

    11:49 07.07.2026

  • 14 Анонимен

    11 0 Отговор
    Само още една причина хората да избират китайските коли. Урсулите си мислят, че така ще ограничат вноса, но още не могат да разберат, че в Китай вече са по-напред от Европа както в емисии, така и в асистенти за безопасност, така че ефектът е обратен (ама те имат опит в обратните неща).

    Коментиран от #17

    11:51 07.07.2026

  • 15 ВЕДНАГА

    8 0 Отговор
    СТИГА СМЕ РОБУВАЛИ НА ТЪПАЦИ!
    ВЪН ОТ ЕС.
    ВЪН ОТ НАТО.
    СЕГА.

    11:52 07.07.2026

  • 16 хаха

    1 0 Отговор
    И кой точно гарантира, че нови системи с възможност да събират данни, снимат, контролират по осмотрение на компютъра колата няма в бъдеще с един ъпдейт на софтуера да бъдат ползвани за следене, отдалечено управление или спиране на движеща се кола, блокиране на кола при влизане в определени зони/излизане от такива? Как се гарантира сигурността, че хакери няма да влязат в кола и отдалечено да симулират пешеходец пред кола на магистрала с цел да убият шофьора? Тези системи позволяват ли кола да функционира без интернет или при бедствия хората остават без коли?
    И... Тези екстри важат ли за коли на полиция, НСО и т.н.? Или елитът ще е изключение?

    12:01 07.07.2026

  • 17 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Ама те и китайските коли ще имат тези екстри. Да, ще са по-евтини, но не е ли по-важната тема не оскъпяването, а тоталния контрол, който все повече прокарват?
    Утре, ако пишеш в нета нещо срещу Урсула, веднага по "защита на децата" и от там личната ти карта вързана с профила ще ти блокират парите(с цифровото евро, забрана на кеш над Х, регулация крипто да се следи по човек над 1000 евро сделки и т.н. е почти готово), спират ти колата(другия път ще гласуват да се активира като борба с бягащи от полицията, пияни и т.н.) и ходи протестирай в Брюксел. Всяко едно поотделно минава като малка промяна, понякога смислена, друг път дразнеща, но събрано става по-зле от Оруеловата 1984.

    12:06 07.07.2026

  • 18 ЕЙ ПЛЕБЕИТЕ

    1 0 Отговор
    Не разбрахте ли, че имате право само да работите до смърт и да плащате данъци. Няма да има коли за вас. Ще ги направят толкова скъпи, че ще се возите само с рейса.

    12:10 07.07.2026

  • 19 Пак да кажа

    1 0 Отговор
    Когато живота ни поскъпва трябва да благодарим на брюкселските търтеи

    12:11 07.07.2026

  • 20 Продавам

    0 0 Отговор
    Опел астра комби, 1995г., АГУ бензин-газ, ръчни скорости на 300000км. НОВА НОВА. Качваш се и ремонтираш, а ИЧ с урсулки. Цена 35 хиляди евро.

    12:22 07.07.2026

  • 21 Корпус

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "КАРУЦАР":

    Е как, как, дрегер на волана и игла за кръвен тест на старт бутона. Докато чакаш резултатите, които ще са изпратени поне до две "независими" лаборатории на наши хора, не може да запалиш, а те докато излязат и няма смисъл да тръгваш...и хоп намаляваме и въглеродния отпечатък.

    12:22 07.07.2026