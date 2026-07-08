Арменски опозиционен лидер остава в ареста за 2 месеца след зрелищни обиски

Съдът в Ереван наложи двумесечна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на проруския опозиционен лидер и милиардер Гагик Царукян.
Решението на съдия Гарик Абелян бе обявено след мащабна акция на правоохранителните органи, която включваше обиски на над 70 адреса, свързани с неговата бизнес империя.
Защитата на 69-годишния политик, воден от адвокат Ерем Саргсян, определи обвиненията като „абсурдни“ и обяви, че ще обжалва решението.
Обвиненията: Контрабанда и пране на пари от Иран
Официалното разследване, за което съобщи държавната агенция Арменпрес, е свързано с дейността на Армено-иранската търговска камара. Според прокуратурата, в периода 2022–2024 г. Царукян и негови съучастници са организирали схема за нелегален внос на превозни средства, горива и машини от Иран.
- Размер на щетите: Измамата е на стойност над 8,1 милиарда драма (около 21 милиона щатски долара).
- Пране на пари: Разследващите твърдят, че незаконно придобитите активи впоследствие са били легализирани чрез финансовата мрежа на олигарха.
Преди налагането на постоянния арест, Царукян е направил опит да напусне страната през международното летище „Звартноц“ в Ереван, но е бил спрян от граничните власти поради наложена забрана за пътуване.
Ударът по бизнес империята
Гагик Царукян е бивш световен шампион по канадска борба и един от най-богатите хора в Кавказкия регион. Богатството му е натрупано през 90-те години на миналия век в сектори като хазарт, минно дело, хотелиерство и криптовалути.
В рамките на операцията спецчастите щурмуваха неговото лично имение, фабриката за бренди „Арарат“, циментов завод, както и спортния комплекс Multi Wellness Centre в столицата. Преди изборите премиерът Никол Пашинян открито обяви, че циментовият завод на фамилията Царукян ще бъде национализиран поради нарушения при приватизацията му.
Политическият контекст и „Партията на войната“
Арестът се случва точно месец след парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г., на които партията на Царукян „Просперираща Армения“ остана малко под 4-процентовата бариера за влизане в парламента.
След вота премиерът Пашинян, който следва прозападен курс, обеща твърди мерки срещу опозицията, описвайки трите основни проруски фракции („Просперираща Армения“, „Силна Армения“ и блока „Армения“) като „триглава шпионска партия на войната“. По време на кампанията Пашинян обвини опозицията, че се опитва да въвлече страната в нов конфликт с Азербайджан.
Реакциите: Политическа репресия или върховенство на закона?
Осем опозиционни партии излязоха с обща декларация, в която осъдиха действията на властта и ги нарекоха „чисто политическо преследване“. Според говорителката на Царукян, силите за сигурност изпълняват „незаконни заповеди“ за разправа с политически опоненти. Централната избирателна комисия на Армения обаче вече отхвърли жалбите на опозицията за касиране на изборите.
Междувременно, руски политически фигури, сред които и Дмитрий Медведев, разкритикуваха репресиите срещу проруския бизнес елит в Ереван, определяйки ги като „нов кръг от чистки срещу несъгласните с управляващата власт“.
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