Арменски опозиционен лидер остава в ареста за 2 месеца след зрелищни обиски

Съдът в Ереван наложи двумесечна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на проруския опозиционен лидер и милиардер Гагик Царукян.

Решението на съдия Гарик Абелян бе обявено след мащабна акция на правоохранителните органи, която включваше обиски на над 70 адреса, свързани с неговата бизнес империя.

Защитата на 69-годишния политик, воден от адвокат Ерем Саргсян, определи обвиненията като „абсурдни“ и обяви, че ще обжалва решението.

Обвиненията: Контрабанда и пране на пари от Иран

Официалното разследване, за което съобщи държавната агенция Арменпрес, е свързано с дейността на Армено-иранската търговска камара. Според прокуратурата, в периода 2022–2024 г. Царукян и негови съучастници са организирали схема за нелегален внос на превозни средства, горива и машини от Иран.

Размер на щетите: Измамата е на стойност над 8,1 милиарда драма (около 21 милиона щатски долара ).

Измамата е на стойност над 8,1 милиарда драма (около ). Пране на пари: Разследващите твърдят, че незаконно придобитите активи впоследствие са били легализирани чрез финансовата мрежа на олигарха.

Преди налагането на постоянния арест, Царукян е направил опит да напусне страната през международното летище „Звартноц“ в Ереван, но е бил спрян от граничните власти поради наложена забрана за пътуване.

Ударът по бизнес империята

Гагик Царукян е бивш световен шампион по канадска борба и един от най-богатите хора в Кавказкия регион. Богатството му е натрупано през 90-те години на миналия век в сектори като хазарт, минно дело, хотелиерство и криптовалути.

В рамките на операцията спецчастите щурмуваха неговото лично имение, фабриката за бренди „Арарат“, циментов завод, както и спортния комплекс Multi Wellness Centre в столицата. Преди изборите премиерът Никол Пашинян открито обяви, че циментовият завод на фамилията Царукян ще бъде национализиран поради нарушения при приватизацията му.

Политическият контекст и „Партията на войната“

Арестът се случва точно месец след парламентарните избори, проведени на 7 юни 2026 г., на които партията на Царукян „Просперираща Армения“ остана малко под 4-процентовата бариера за влизане в парламента.

След вота премиерът Пашинян, който следва прозападен курс, обеща твърди мерки срещу опозицията, описвайки трите основни проруски фракции („Просперираща Армения“, „Силна Армения“ и блока „Армения“) като „триглава шпионска партия на войната“. По време на кампанията Пашинян обвини опозицията, че се опитва да въвлече страната в нов конфликт с Азербайджан.

Реакциите: Политическа репресия или върховенство на закона?

Осем опозиционни партии излязоха с обща декларация, в която осъдиха действията на властта и ги нарекоха „чисто политическо преследване“. Според говорителката на Царукян, силите за сигурност изпълняват „незаконни заповеди“ за разправа с политически опоненти. Централната избирателна комисия на Армения обаче вече отхвърли жалбите на опозицията за касиране на изборите.

Междувременно, руски политически фигури, сред които и Дмитрий Медведев, разкритикуваха репресиите срещу проруския бизнес елит в Ереван, определяйки ги като „нов кръг от чистки срещу несъгласните с управляващата власт“.