Бенямин Нетаняху: С Доналд Тръмп мислим еднакво, защото сме истински съюзници, но не одобрявам продажбата на изтребители Ф-35 на Турция

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху каза в интервю за Си Ен Ен, че въпреки несъгласията, възникващи между тях от време на време, двамата с президента на САЩ Доналд Тръмп "гледат в една посока" по големите въпроси, свързани с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на израелския лидер е твърде рано да се каже какво следва оттук нататък, след като Вашингтон и Техеран сключиха предварително споразумение за мир.

"Президентът е убеден, че може да спре иранската ядрена програма", каза Нетаняху пред Си Ен Ен, но израелският премиер добави, че има своите резерви.

"По големите въпроси гледаме в една посока. Да, понякога имаме разминавания, но сме истински съюзници", посочи той.

Продажбата на американски изтребители Ф-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви още израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

"Това би разрушило баланса на силите в Близкия изток, защото Турция, според мен, има агресивни амбиции", каза Нетаняху в интервю за Си Ен Ен.

"Когато ѝ предоставите такава военна мощ, това неизбежно ще доведе до агресия", добави той.