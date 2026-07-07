Бенямин Нетаняху: С Доналд Тръмп мислим еднакво, защото сме истински съюзници, но не одобрявам продажбата на изтребители Ф-35 на Турция

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху каза в интервю за Си Ен Ен, че въпреки несъгласията, възникващи между тях от време на време, двамата с президента на САЩ Доналд Тръмп "гледат в една посока" по големите въпроси, свързани с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите на израелския лидер е твърде рано да се каже какво следва оттук нататък, след като Вашингтон и Техеран сключиха предварително споразумение за мир.
"Президентът е убеден, че може да спре иранската ядрена програма", каза Нетаняху пред Си Ен Ен, но израелският премиер добави, че има своите резерви.
"По големите въпроси гледаме в една посока. Да, понякога имаме разминавания, но сме истински съюзници", посочи той.
Продажбата на американски изтребители Ф-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви още израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
"Това би разрушило баланса на силите в Близкия изток, защото Турция, според мен, има агресивни амбиции", каза Нетаняху в интервю за Си Ен Ен.
"Когато ѝ предоставите такава военна мощ, това неизбежно ще доведе до агресия", добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
23:20 07.07.2026
2 Kaлпазанин
23:24 07.07.2026
3 Кую
23:25 07.07.2026
4 БОТЕВ
Коментиран от #6, #14, #15
23:27 07.07.2026
5 Юдео-хазарите не одобряват
23:33 07.07.2026
6 Жител на 27-ата евро-съветска република
До коментар #4 от "БОТЕВ":Стига глупости!
23:35 07.07.2026
7 Изтребител съм
23:41 07.07.2026
8 Летец Пешеходец
23:42 07.07.2026
9 Хеу мишоци ,
23:45 07.07.2026
10 Летец Пешеходец
Ако намеря Путин под леглото или в гардероба, отпускат по още 20 цента
Коментиран от #11
23:55 07.07.2026
11 Иласчук
До коментар #10 от "Летец Пешеходец":Като събереш хиляда по 50 цента ще ми ги донесеш, и ще получиш награда - удушаване на змия по украински!
00:02 08.07.2026
12 Ицо
00:10 08.07.2026
13 Абе рижия
00:28 08.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Глупости
До коментар #4 от "БОТЕВ":"...но за нас българите значи!!.." Нищо не значи за "вас българите"! Защо си нарязахме всичките оръжия и подарявахме и сега нямаме нищо? Едни, прескъпи сащиянски железа, които даже още не летят... Ако ни е било страх от труците, защо си унищожихме ракетите? Ама и нашите гуньовци все прудажници на власт и ако нещата тръгнат по такъв, лош сценарии, ще ядат от бананите... 16-та република на СССР е 1000 пъти по-добре от турски официален език и да сме тяхна провинция!
00:35 08.07.2026