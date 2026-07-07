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Бенямин Нетаняху: С Доналд Тръмп мислим еднакво, защото сме истински съюзници, но не одобрявам продажбата на изтребители Ф-35 на Турция

Бенямин Нетаняху: С Доналд Тръмп мислим еднакво, защото сме истински съюзници, но не одобрявам продажбата на изтребители Ф-35 на Турция

7 Юли, 2026 23:15 733 15

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  • пентагон

По думите на израелския лидер е твърде рано да се каже какво следва оттук нататък, след като Вашингтон и Техеран сключиха предварително споразумение за мир

Бенямин Нетаняху: С Доналд Тръмп мислим еднакво, защото сме истински съюзници, но не одобрявам продажбата на изтребители Ф-35 на Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху каза в интервю за Си Ен Ен, че въпреки несъгласията, възникващи между тях от време на време, двамата с президента на САЩ Доналд Тръмп "гледат в една посока" по големите въпроси, свързани с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на израелския лидер е твърде рано да се каже какво следва оттук нататък, след като Вашингтон и Техеран сключиха предварително споразумение за мир.

"Президентът е убеден, че може да спре иранската ядрена програма", каза Нетаняху пред Си Ен Ен, но израелският премиер добави, че има своите резерви.

"По големите въпроси гледаме в една посока. Да, понякога имаме разминавания, но сме истински съюзници", посочи той.

Продажбата на американски изтребители Ф-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви още израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

"Това би разрушило баланса на силите в Близкия изток, защото Турция, според мен, има агресивни амбиции", каза Нетаняху в интервю за Си Ен Ен.

"Когато ѝ предоставите такава военна мощ, това неизбежно ще доведе до агресия", добави той.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Факт.Бени и Дони са съюзници+военнопрестъпници

    23:20 07.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    10 2 Отговор
    Повръща ми се от евреи и клоуни

    23:24 07.07.2026

  • 3 Кую

    7 1 Отговор
    Социопат и психопат.Разбират се....

    23:25 07.07.2026

  • 4 БОТЕВ

    2 10 Отговор
    Комуняги, русофили, родоотстъпници, плюйте против Нетаняху като типични руски подлоги! Но ако имахте малко плътност между ушите щяхте да се сетите, че това, което иска и казва е в полза на България, защото Ердоган ОТДАВНА иска да възстанови границите на Османската империя. Което може би не значи нищо за хора, желаещи да сме 16-та реплика на СССР, но за нас българите значи!!!

    Коментиран от #6, #14, #15

    23:27 07.07.2026

  • 5 Юдео-хазарите не одобряват

    3 0 Отговор
    обещанията на техния пудел в Белия дом.

    23:33 07.07.2026

  • 6 Жител на 27-ата евро-съветска република

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "БОТЕВ":

    Стига глупости!

    23:35 07.07.2026

  • 7 Изтребител съм

    1 0 Отговор
    На малки шапчици

    23:41 07.07.2026

  • 8 Летец Пешеходец

    1 8 Отговор
    Я, "умрелият" Нетаняху ,дава интервю на СИ ЕН ЕН. Нали беше "умрял" бе, клошари русофилски безмозъчни. От вас не става и чеп за зеле, прошляци, пропаднали продънени.

    23:42 07.07.2026

  • 9 Хеу мишоци ,

    4 0 Отговор
    спрете се най-после. Спрете да ли@же@те за центове сега. Преди за стотинки !!

    23:45 07.07.2026

  • 10 Летец Пешеходец

    1 0 Отговор
    Когато има статия за Зеленски от Посолството ми дават по 50 цента да пиша хубави неща за него и да го браня от тези, които го хулят.
    Ако намеря Путин под леглото или в гардероба, отпускат по още 20 цента

    Коментиран от #11

    23:55 07.07.2026

  • 11 Иласчук

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Летец Пешеходец":

    Като събереш хиляда по 50 цента ще ми ги донесеш, и ще получиш награда - удушаване на змия по украински!

    00:02 08.07.2026

  • 12 Ицо

    1 0 Отговор
    Имам много нисък умствен капацитет, затова като коментирам статия във ФАКТИ пиша само: "има ли ръгани копейки тук" - друго не мога да измисля и повтарям винаги едно и също

    00:10 08.07.2026

  • 13 Абе рижия

    1 0 Отговор
    мисли само за кинти. Ще им ги продаде, като нищо. А после ще участва във войната против Турция на ваша страна. Това са сащиянците. Военните компании печелят милиардите, други умират после от тези оръжия. И САЩ се въртят, според условията... И все парите ги интересуват.

    00:28 08.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БОТЕВ":

    "...но за нас българите значи!!.." Нищо не значи за "вас българите"! Защо си нарязахме всичките оръжия и подарявахме и сега нямаме нищо? Едни, прескъпи сащиянски железа, които даже още не летят... Ако ни е било страх от труците, защо си унищожихме ракетите? Ама и нашите гуньовци все прудажници на власт и ако нещата тръгнат по такъв, лош сценарии, ще ядат от бананите... 16-та република на СССР е 1000 пъти по-добре от турски официален език и да сме тяхна провинция!

    00:35 08.07.2026