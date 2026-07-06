От ДПС дадоха PNR - гейт на Интерпол, Европол и всички европейски институции

ДПС сигнализира всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”. Това съобщават от пресцентъра на формацията.

Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорa на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР Мартин Златков и последващото им разгласяване и разпространение в публичното и медийно пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване.

Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чиито граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни и националните структури, които оперират PNR-системата, както и европейски НПО-та, които работят по темите на защита на демокрацията, гражданските права и защита на личните данни.

В сигналите се визира нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR.

Вносителите са приложили подробна информация и доказателства за всяко едно от нарушенията.

Бързите действия по установяване на злоупотребите и спешните санкции за пресичането на подобни пробиви трябва да отговорят на този скандален гейт, който компрометира международната система за сигурност, уронва авторитета на България като лоялен партньор и създава риск от хиляди граждански съдебни дела за грубо нарушение на граждански права.

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