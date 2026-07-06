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От ДПС дадоха PNR - гейт на Интерпол, Европол и всички европейски институции

От ДПС дадоха PNR - гейт на Интерпол, Европол и всички европейски институции

6 Юли, 2026 17:42 1 722 80

  • дпс-
  • pnr- гейт-
  • интерпол-
  • европол-
  • сигнали

Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни извлечени от  Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министър Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев и директорa на ГДБОП към МВР Мартин Златков

От ДПС дадоха PNR - гейт на Интерпол, Европол и всички европейски институции - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

ДПС сигнализира всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”. Това съобщават от пресцентъра на формацията.
Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорa на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР Мартин Златков и последващото им разгласяване и разпространение в публичното и медийно пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване.
Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чиито граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни и националните структури, които оперират PNR-системата, както и европейски НПО-та, които работят по темите на защита на демокрацията, гражданските права и защита на личните данни.
В сигналите се визира нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR.
Вносителите са приложили подробна информация и доказателства за всяко едно от нарушенията.
Бързите действия по установяване на злоупотребите и спешните санкции за пресичането на подобни пробиви трябва да отговорят на този скандален гейт, който компрометира международната система за сигурност, уронва авторитета на България като лоялен партньор и създава риск от хиляди граждански съдебни дела за грубо нарушение на граждански права.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    77 11 Отговор
    Европа ще се закахъри за дуловската принцеса.

    Коментиран от #5

    17:45 06.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Правилно

    19 61 Отговор
    Не подкрепям хич Шиши, даже напротив, но Демерджиев яко сгази лука с кагебейски постановки и Барекови фейкове. Който се е доверил на фалшификатора Бареков, хаир не е видял.

    Коментиран от #10, #14, #20

    17:46 06.07.2026

  • 4 ТОВА ВЕЧЕ

    19 49 Отговор
    ЩЕ ИЗЯДЕ ГУМЕНАТА ГЛАВА НА ДЕМЕРДЖИ ЕФЕНДИ.

    17:46 06.07.2026

  • 5 В случая да

    15 51 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Защото ДПС е в най-авторитетната група в ЕП.
    Няма да оставят тая фейкава работа така.

    Коментиран от #24, #61

    17:47 06.07.2026

  • 6 хаха

    51 10 Отговор
    Уж "лъжа" било...а сега минахме на "теч".ХАХАХА!

    Последно?

    17:47 06.07.2026

  • 7 Без майтап

    48 10 Отговор
    Деса е летяла нависоко с надеждата че ако подне ще се презими на мекия кУрем на г-н Пеевски. Ама дали сметките няма да и излезнат криви, като българският бюджет

    17:48 06.07.2026

  • 8 Гост

    55 10 Отговор
    Тоест ДПС не отрича пътуването? Или пък плащането? Или как..., защо квичат, не разбирам тези Европейските демократи!!!

    17:49 06.07.2026

  • 9 Дядо ви Курти от село пиперково

    40 9 Отговор
    Тикв€но д€рибейск@та хунта е в шок.
    Тоя път ги заковаха,много здраво.
    Деса-просЪк€с@ пък се е скрила в дън земя..

    17:49 06.07.2026

  • 10 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    12 19 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    "Правилно

    20Отговор
    Не подкрепям хич Шиши, даже напротив, но Демерджиев яко сгази лука с кагебейски постановки и Барекови фейкове. Който се е доверил на фалшификатора Бареков, хаир не е видял.
    17:46 06.07.2026"

    От 2013 - митинга в Монтана мисля че беше - прякора на Барека е "Оплесканият със лната". 💩

    17:49 06.07.2026

  • 11 Гост

    21 4 Отговор
    Ама добре им го изманеврираха, а? Направо ги разшириха... голям вой настана...

    17:50 06.07.2026

  • 12 Църньото

    13 2 Отговор
    "пресоли манджата"

    17:50 06.07.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    13 9 Отговор
    От кога го чаках....
    Еееей, доживях... - благодарение на тези сигнали вече мога да го преместя от ляво в дясно !!!

    17:50 06.07.2026

  • 14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    "Правилно

    20Отговор
    Не подкрепям хич Шиши, даже напротив, но Демерджиев яко сгази лука с кагебейски постановки и Барекови фейкове. Който се е доверил на фалшификатора Бареков, хаир не е видял.
    17:46 06.07.2026"

    От 2013 - митинга в Монтана мисля че беше - прякора на Барека е "Оплесканият със л💩ната". 💩

    17:52 06.07.2026

  • 15 Ми то и те самите са за разследване

    16 10 Отговор
    Първото което е те са за разследване от а до я. От Регистрирането им до сега . Защо оставаме с впечатлението че не работят за интересите на България , а напротив за нечии други интереси анти български. Защо работят за разделение вместо за единение на нацията.

    17:53 06.07.2026

  • 16 Дори това действие е против България

    12 8 Отговор
    Дори само заради това трябва да ги разформироват най малкото.

    17:55 06.07.2026

  • 17 Дисагите Еърлайнс

    18 4 Отговор
    Нов инкогнито маршрут.

    17:58 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ОТ Ш-УБЕ.....

    25 6 Отговор
    ....МАЙ МУ СЕ ПОЛУЧИ ....ТЕЧ НА ДЕ-,БЕЛОТО ОТ..... ДЕ-,БЕЛОТО.....ПРОДЪЛЖАВАЙ МИНИСТРЕ ДО ПЪЛНОТО .....ОТ ПУШВАНЕ........!!!!!!!!!!!!!!!

    18:00 06.07.2026

  • 20 Много си ни прозрачен!

    19 5 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    Започваш уводната част,с оправданието,че хич...,ама хич не подкрепяш Шиши...?!
    Народът го е казал:
    ,,Гузен-не гонен бяга!"...

    18:01 06.07.2026

  • 21 Мухаа ха!

    23 6 Отговор
    Къде е този двутомен указател с дебелина на старите хартиени ,телефонни указатели,с " изтекли данни" за 100 хиляди граждани,ползвали самолетни услуги? Става дума за две имена.Две! Изглежда,че версията с двата паспорта и " прикачване след граничен контрол във частният чартър е вярна.По аналогичен начин,е завръщането.Все пак не бива да се пропуска ,на коя партия е лидер,един човек.И къде би се случило,обратното прекачване,а? Точно там,където е силен ,като политическа партия.Демерджиев ,не е лесен, за елементарно подхлъзване.Със сигурност разполага и с други неопровержими факти.Но се въздържа ,от чисто дипломатически отношения,с комшията.

    Коментиран от #22

    18:02 06.07.2026

  • 22 Дрън-дрън!

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Мухаа ха!":

    Иска ти се

    18:03 06.07.2026

  • 23 Шопара е умрял от страх.

    25 6 Отговор
    Страх тресе кочината.

    18:04 06.07.2026

  • 24 Без майтап

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "В случая да":

    А в тази аФторитетна група Пеевски е най аФторитетният. Това не е фейк.

    Коментиран от #35

    18:04 06.07.2026

  • 25 виктория

    20 5 Отговор
    тая незаконна, етническа, еничарска партия трябва да се закрие, а главатаря и в затвора!!!

    18:05 06.07.2026

  • 26 А ДПС ,да отговори!

    27 2 Отговор
    Как стана така,че са занулени данните,за въпросното пътуване на Пеевски и Атанасова в нашите служби,а в PNR -стоят...?!
    И кой бе на власт тогава...?!

    18:05 06.07.2026

  • 27 Ужас

    24 3 Отговор
    Шопара квичи яко, значи всичко е наред хахах. Разбирам да са ги разпространили данните, а те се ползват от службите, за да се види свинкса какво и що е правил, а сега се опитва и жертва да се изкара, че да не го хванат пароците как е превозвал, златото и т.н.

    18:05 06.07.2026

  • 28 нннн

    22 2 Отговор
    Много са нагли!
    Айде стига глупости! Пеевски да си пере оцапаните.кюлоти, а не да ги размахва над нас.

    18:06 06.07.2026

  • 29 Фройд

    19 2 Отговор
    Е какво очакват от дъпъсъто-ново начало ?
    Та европата само това чака , да се занимава с шопареско . Все едно те не знаят за какво става на въпрос. И нали това е работата на полицията , като има съмнение за престъпление , да го провери .

    Коментиран от #31

    18:06 06.07.2026

  • 30 Демерджиев пак

    12 23 Отговор
    се провали. Защото не си гледа основната работа: битовата престъпност. Корупцията не е за неговите скромни възможности.
    Голям залък лапни, голяма дума не казвай.

    Коментиран от #32

    18:07 06.07.2026

  • 31 Защо не провери първо най-крупната

    9 14 Отговор

    До коментар #29 от "Фройд":

    далавера Боташ. Ще ти повярваме, когато започнат оттам. Другото са кьорфишеци.

    18:09 06.07.2026

  • 32 Не си убедителен!

    18 5 Отговор

    До коментар #30 от "Демерджиев пак":

    Явно си от Шопарската свита...

    Коментиран от #36

    18:10 06.07.2026

  • 33 Иванов

    21 4 Отговор
    Усетили прасето, че го вкарват в кочината започва да квичи и се опитва да хапе.
    Приключи и Де Пи Сето му.

    18:10 06.07.2026

  • 34 Гост

    10 3 Отговор
    Само тях няма кой да ги даде на някой читав прокурор. Опегето депесе

    18:11 06.07.2026

  • 35 Пеевски не е евродепутат

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Без майтап":

    Нещо си се объркал.
    А твърдението ми можеш да го провериш. Не съм го измислил аз.Не съм копеец, че да пускам фейкове.
    Чети бре!

    18:11 06.07.2026

  • 36 Не ми пука за мнението ти

    9 15 Отговор

    До коментар #32 от "Не си убедителен!":

    Когато написах истината, ме нарочихте за Шишев фен. Ваша работа.
    Само казвам, че Дерменджиев ще си изпрати от глЮпостта си. Неизпипана работа е неговата. Като на всеки некадърник. Трябваше първо да да има неопровержими доказателства, после да плямпа. Въздух под налягане е. Само се бие в гърдите. Резултати нула.

    Коментиран от #41, #60

    18:15 06.07.2026

  • 37 Опс

    14 4 Отговор
    Свинското квичене е песен за ушите ни

    18:16 06.07.2026

  • 38 Ех м@нгусиий ....

    15 4 Отговор
    Колкото и да тролите господарят си гн. Прасе (Шопара на шопарите ) е пътник :)

    18:17 06.07.2026

  • 39 Ха ха ха ха ха ха ха

    13 2 Отговор
    Леле какйв вой. Да се скрие, че свинчо е боцкам онова грозотилище

    18:17 06.07.2026

  • 40 Хванати

    17 5 Отговор
    Те не отричат, че дуловската е пътувала с Шиши, не казват, че не е истина, ама човешките права били нарушени... На всички е ясно, че двамцата са пътували заедно, че и измама са направили, за да не се разбере, но сега за човешки права реват...

    18:18 06.07.2026

  • 41 И на мен,не ми пука за твоето мнение!

    13 3 Отговор

    До коментар #36 от "Не ми пука за мнението ти":

    ПУКА МИ ЗА ТОЗИ ВЪПРОС :
    Как стана така,че са занулени данните,за въпросното пътуване на Пеевски и Атанасова в нашите служби,а в PNR -стоят...?!
    И кой бе на власт тогава...?!

    Коментиран от #49, #58

    18:19 06.07.2026

  • 42 Интересно лято ни чака

    16 3 Отговор
    Всъщност, ситуацията тук е, както в онази приказка- крадецът вика: дръжте крадеца! Вместо да се снишат по-ниско от тревата, понеже едва ли ще може Д.П. да докаже легитимни доходи в толкова голям размер, те тръгнали да бият тъпана!!! Още по-тежко е положението, ако се докаже, а то вероятно ще се докаже, след като толкова бързо се активизираха, че лидер на партия е в тесни връзки с конституционен съдия. Не отрича по същество, че е летял с нея, зорът е защо са ползвали международни системи. Е, извинете, но това е отместване на фокуса!

    18:19 06.07.2026

  • 43 Този

    14 5 Отговор
    С тези похвати Лиши иска да стресне хората за да не смеят да продължат разкритията на цяла мрежа наглеци. Ето и тук ми казват как Демерджиев "сгазил". С тоя страх сме се докарали до това дередже. Браво на Демерджиев.

    18:19 06.07.2026

  • 44 Вазов

    13 5 Отговор
    Смешен плач, би казал дядо Вазов за депесарското квичене...

    18:19 06.07.2026

  • 45 Всичко е ясно

    9 5 Отговор
    Дубелан е пътник. Таа ша.франт.ия също. Красива двойка. Стават за реклама на България

    18:22 06.07.2026

  • 46 Ааа Не

    12 4 Отговор
    Аз не видях да има публикувани стотици хиляди имена от базата данни, видях само две - Атанасова и Пеевски. Дотук с финта за изтичане на базата данни, измислете нещо по-добро, за да прикрието следите си, това не става...

    18:23 06.07.2026

  • 47 Да теч на

    12 4 Отговор
    Не знаех, че хора ненавиждащи домУз могат да квичат? Ама то квичат НЕмюсюлмани, обяздили мюсюлманите. Значи , че е пътувала да Дубай, пътувала е, че е менкала паспорти,менкала е, че друг и е платил,платил е. Сега вече скумрИчат, че имало теч. Да теч на прАсешки екскременти.

    18:23 06.07.2026

  • 48 Даааааа

    9 4 Отговор
    Чичо Румен оправи св. ин. ята с 200. Къде си, бе.? Да викаш ууууууу

    18:26 06.07.2026

  • 49 Как кой? Служебниците на

    6 9 Отговор

    До коментар #41 от "И на мен,не ми пука за твоето мнение!":

    Радев. Кагебейците могат да фалшифицират ВСИЧКО, както беше инсценировката с чекмеджетата на Боко и даже независима руска лаборатория потвърди, че е фейк.
    Шишо вероятно не коментира, защото не подозира какво още са изфабрикували.
    Не ми пука ни за ДПС, ни за КГБ Радев. Да се оправят там.
    По ми е важно министърът да спре да се фокусира върху проблеми, които не са му във възможностите и да остави това на по-можещи от него.
    През това време в България се юрна разюздана престъпност, има катастрофи, отвличания, наводнения, всекидневни мелета, убийства, той се занимава с неща, за които е неможач. Министрите трябва да се назначават с конкурс, а не с подлизурство непрофесионалисти.

    Коментиран от #54

    18:28 06.07.2026

  • 50 Ама

    13 5 Отговор
    На Арменския поп обадиха ли се да се оплачат?

    18:28 06.07.2026

  • 51 ДПС

    13 4 Отговор
    Делян Пеевски Съгреши с Атанасова

    18:28 06.07.2026

  • 52 Нее

    11 4 Отговор
    ДПС реват за човешки права - това да не е някаква шега?!?

    18:29 06.07.2026

  • 53 Дерменджиев,

    6 5 Отговор
    не отзад напред.
    Първо го осъждаш, по-зле приказваш.
    Пак слагаш каруцата пред коня.
    Всеки ден четем хвалбите ти, а нищо свършено дотук.

    18:31 06.07.2026

  • 54 Отговаряш,със заучени опорки?!

    8 4 Отговор

    До коментар #49 от "Как кой? Служебниците на":

    ОК,явно-толкова си можеш!
    И как ...,,Радев. Кагебейците могат да фалшифицират ВСИЧКО",като в случая Радев и Демерджиев,като обвинители на Твоят Шиши-Нямат интерес,ама никакъв интерес да заличават точно пък тези данни...?!
    Май сам се оплете в лъжите си...?!
    Чао и успех в Шопарската демагогия...!

    18:33 06.07.2026

  • 55 БЕШЕ КО БЕШЕ

    11 3 Отговор
    ДРУГИТЕ ИЗБОРИ, 2%. И В ЦЕНТРАЛНИЯ МАГНИТИТЕ

    18:35 06.07.2026

  • 56 МВР служител

    8 4 Отговор
    Калин Стоянов и членове на ново начало са уличени в трафик на бежанци през България, което си е един вид тероризъм, ни са толкова елементарни, че направо не знам дали се дължи гладкият им мозък на злоупотреба с кокаин. До времето на Калин Стоянов вкл, европол и Интерпол не приемаше молби от българското МВР, защото имаше основание за злоупотреба с власт

    18:35 06.07.2026

  • 57 Въй - въй

    8 4 Отговор
    Ама защо само на европейските - и на американските институции да се оплачат, че им пречат да прескачат ограниченията, наложени по закона Магнитски

    18:35 06.07.2026

  • 58 Нищо не си схванал

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "И на мен,не ми пука за твоето мнение!":

    защото не си разбрал казуса . Казуса е точно обратен на твоето твърдение .Те си стоят навсякъде данните в международната система , но в нея НЕ може да се бърка с мръсни ръчички за кеф на разбирачи разни . Прочети какво значи системата , кой може да я проверява и защо . После пак си кажи мнението .

    18:36 06.07.2026

  • 59 Всъщност Демерджиев ще го осъдят

    6 9 Отговор
    Съжалявам.
    Не се прави така. Пипа се фино, без да се дъниш.
    Министерските му дни са преброени. Да му търсят заместник спешно.
    По-добре безпартиен експерт и с конкурс. Партийците явно не стават.

    Коментиран от #69, #72

    18:38 06.07.2026

  • 60 Някой

    10 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не ми пука за мнението ти":

    И кое точно е невярното. Всички разбраха, че българската система е манипулирана и се наложи да се прави справка през международната. Иска ви се да е нередно, ама само с вой не става. Голям защитник се извъди.

    18:39 06.07.2026

  • 61 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "В случая да":

    Това изобщо не е верно. Напротив изхвърлиха ги отвсякъде.

    Коментиран от #75

    18:41 06.07.2026

  • 62 Защо проследяват само Атанасова

    3 2 Отговор
    А за самолета на пеевски нищо къде е бил на стоянка кога е летял до къде е летял

    Коментиран от #66

    18:45 06.07.2026

  • 63 ?????

    4 4 Отговор
    Уф.
    Колко ли още интересни неща има в тая система щом всички вкупом се нахвърлиха на Демерджиев.

    18:45 06.07.2026

  • 64 Мдаа

    3 4 Отговор
    През април 2024 г. министър на вътрешните работи на България е Калин Стоянов. Демерджиев сигурно е погнал хората на Калин манипулирали данните, сигурно ще свидетелстват срещу него. Ето защо Калин изглежда доста разстроен.

    18:46 06.07.2026

  • 65 Критикар

    5 4 Отговор
    ДПС- НН и Пеевски, най- после трябва да разберат, че не са недосегаеми. Чуждите служби и институции не пасат трева като плебса в България, всичко за всички им е известно, таса,че поредната пушилка и манипулации.

    Коментиран от #76

    18:48 06.07.2026

  • 66 Манчо

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Защо проследяват само Атанасова":

    Ами ти разкажи , Демерджиев не каза за частни самолети на Пеевски , каза за частни полети . Да не излезе , че Пеевски няма частен самолет , но според Бареков имал 2 фалкона на стоянка в Турция .

    18:48 06.07.2026

  • 67 Да направим

    2 3 Отговор
    Шиши на кебапчета! А Деса на чироз!

    18:50 06.07.2026

  • 68 отчаян ход

    2 2 Отговор
    на новото начало. Свалиха охраната на Пеевски, изтипосаха го по колко пъти годишни лети до Дубай уж за сметка на адвокатите си, разкриха публично интимните му отношения с Деса Конституцията, Демерджиев пред журналисти даде да се разбере, че разкритията ще продължават и ще стават още по-скандални. Всеки момент се очаква Стоян Мавродиев да се върне в България и да разкаже много интересни неща за едни милиони държавни пари от ББР, има и други мераклии да се изповядат пред новата власт. Пеевски направи каквото трябваше и вече не е мил никому, разбирай външната закрила е приключила и ще го оставят да се оправя сам. Чичо Румен бави, но не забравя, а по всичко личи, че има зелена светлина да действа от поне две посолства.

    Коментиран от #71

    18:52 06.07.2026

  • 69 ТОА ПА-АДВОКАТИНА НА ШИШИ...?!

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Всъщност Демерджиев ще го осъдят":

    Се утрепа да пише от различни никове....🤣🤣🤣😆😆😆😉😉😉👍👏!

    Коментиран от #73, #78

    18:54 06.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Отчаян е ходът

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "отчаян ход":

    на некадърника Демерджиев. Сигур си копейка. В огледалото срещу теб лявото е дясно, балък.

    18:55 06.07.2026

  • 72 Коментар

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Всъщност Демерджиев ще го осъдят":

    Няма кой да го осъди, освен Господ, който съди всеки един от нас. Ще видиш скоро в сутрешния блок Пеевски с качулка да пътува към затвор в Румъния за да не пречи на разследването, с Стоянов е бивш вътрешен министър и нагаждач, нищо чудно да е основен свидетел и да се прави на ударен в момента. Всичко се прави с цел Пеевски да схване, че Методиев Борисов го е издал лично на американците, на британците и пред Ердоган ( лично Методиев е написал за практиките на Пеевски пред американските власти, а в писмо до Ердоган пише, че избирателите на ДПС НН са фундаменталисти). Демерджиев гледа шоу, защото знае, че Методиев е страхливец, а Пеевски е отмъстителен . Разбира се са го договорили с бТВ и нова.

    Коментиран от #74

    18:57 06.07.2026

  • 73 Например кои?

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "ТОА ПА-АДВОКАТИНА НА ШИШИ...?!":

    Посочи ги.
    Пак не си вдянал.
    Не ми е жал за Шиши. Жал ми е за Дерменджиев, че е нарцис и некадърник, че ще падне отвисоко. Първо се бачка, после да хвалбите. Не обратното.

    18:57 06.07.2026

  • 74 Дано си прав, дано!

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Коментар":

    Но съм се научил да не вярвам на копейки.
    Никога не познават.
    Стискам ти палци. Дерзай!

    18:59 06.07.2026

  • 75 Амииии? Това е новина само за теб

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Иван":

    В ЕП не са чували за нея. Имат сайт, ако не знаеш.

    19:05 06.07.2026

  • 76 Няма недосегаеми

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Критикар":

    И Радев не е.

    19:06 06.07.2026

  • 77 Сбъркана работа

    2 1 Отговор
    Дали Д.А. и Пеевски са пътували заедно или не са, е без никакво значение. Това е законно и Демерджиев само хаби народни пари в безсмислено разследване и празни приказки. Обаче, откъде има Пеевски и семейството му 2 млн за пътуване е въпрос, на който отговорът може да вкара Пеевски в затвора! Декларирал е 10 пъти по-ниски доходи от разходите си! За данъчни престъпления са вкарали Ал Капоне в затвора, а не за стотиците му убийства. Демерджиев да работи по престъпления, а не по клюки или личен живот. Подозирам, че работата ще завърши с прах в очите и осъждане на България, а не на крадците.

    Коментиран от #79

    19:09 06.07.2026

  • 78 Драго

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "ТОА ПА-АДВОКАТИНА НА ШИШИ...?!":

    Аз пък виждам как 200- тате групи във Фейсбук " Да подкрепим Демерджиев " нищо сносно не могат да напишат , нещо да спорят , нещо да оборят . Чува се само свинско квичене , Шиши на кебапчета , Иде коледа за свинята и обиди . Е това ли са хората ,които ще борят Шиши , с две думи в речника и без грам мисъл в главата . Жалка история отвсякъде !

    19:19 06.07.2026

  • 79 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Сбъркана работа":

    Пеевски е декларирал 21 милиона лева за 2024 г от дивиденти , прочети му данъчната декларация .Освен това зад него седи мама Праска , която не вярвам да няма някой милион . Мама Праска има 1 син и 2 внучета , на кой ще си остави парите ?Голямата внучка се казва Ирена и е одрала кожата . Последното не е много за хвалба ама нейсе .

    19:25 06.07.2026

  • 80 Горкият Дерменджиев!

    1 0 Отговор
    Жив да го ореве човек. Издънка след издънка.
    Смятам, че даже несъобразителност Мунчо ще се усети и ще го отстрани.

    19:30 06.07.2026

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