ДПС сигнализира всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”. Това съобщават от пресцентъра на формацията.
Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорa на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР Мартин Златков и последващото им разгласяване и разпространение в публичното и медийно пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване.
Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чиито граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни и националните структури, които оперират PNR-системата, както и европейски НПО-та, които работят по темите на защита на демокрацията, гражданските права и защита на личните данни.
В сигналите се визира нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR.
Вносителите са приложили подробна информация и доказателства за всяко едно от нарушенията.
Бързите действия по установяване на злоупотребите и спешните санкции за пресичането на подобни пробиви трябва да отговорят на този скандален гейт, който компрометира международната система за сигурност, уронва авторитета на България като лоялен партньор и създава риск от хиляди граждански съдебни дела за грубо нарушение на граждански права.
От ДПС дадоха PNR - гейт на Интерпол, Европол и всички европейски институции
6 Юли, 2026 17:42 1 722 80
Сигналите са за фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министър Иван Демерджиев в съглашателство с и.ф. председателя на ДАНС Станчо Станчев и директорa на ГДБОП към МВР Мартин Златков
ДПС сигнализира всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”. Това съобщават от пресцентъра на формацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #5
17:45 06.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Правилно
Коментиран от #10, #14, #20
17:46 06.07.2026
4 ТОВА ВЕЧЕ
17:46 06.07.2026
5 В случая да
До коментар #1 от "Без име":Защото ДПС е в най-авторитетната група в ЕП.
Няма да оставят тая фейкава работа така.
Коментиран от #24, #61
17:47 06.07.2026
6 хаха
Последно?
17:47 06.07.2026
7 Без майтап
17:48 06.07.2026
8 Гост
17:49 06.07.2026
9 Дядо ви Курти от село пиперково
Тоя път ги заковаха,много здраво.
Деса-просЪк€с@ пък се е скрила в дън земя..
17:49 06.07.2026
10 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #3 от "Правилно":"Правилно
20Отговор
Не подкрепям хич Шиши, даже напротив, но Демерджиев яко сгази лука с кагебейски постановки и Барекови фейкове. Който се е доверил на фалшификатора Бареков, хаир не е видял.
17:46 06.07.2026"
От 2013 - митинга в Монтана мисля че беше - прякора на Барека е "Оплесканият със лната". 💩
17:49 06.07.2026
11 Гост
17:50 06.07.2026
12 Църньото
17:50 06.07.2026
13 АГАТ а Кристи
Еееей, доживях... - благодарение на тези сигнали вече мога да го преместя от ляво в дясно !!!
17:50 06.07.2026
14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #3 от "Правилно":"Правилно
20Отговор
Не подкрепям хич Шиши, даже напротив, но Демерджиев яко сгази лука с кагебейски постановки и Барекови фейкове. Който се е доверил на фалшификатора Бареков, хаир не е видял.
17:46 06.07.2026"
От 2013 - митинга в Монтана мисля че беше - прякора на Барека е "Оплесканият със л💩ната". 💩
17:52 06.07.2026
15 Ми то и те самите са за разследване
17:53 06.07.2026
16 Дори това действие е против България
17:55 06.07.2026
17 Дисагите Еърлайнс
17:58 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ОТ Ш-УБЕ.....
18:00 06.07.2026
20 Много си ни прозрачен!
До коментар #3 от "Правилно":Започваш уводната част,с оправданието,че хич...,ама хич не подкрепяш Шиши...?!
Народът го е казал:
,,Гузен-не гонен бяга!"...
18:01 06.07.2026
21 Мухаа ха!
Коментиран от #22
18:02 06.07.2026
22 Дрън-дрън!
До коментар #21 от "Мухаа ха!":Иска ти се
18:03 06.07.2026
23 Шопара е умрял от страх.
18:04 06.07.2026
24 Без майтап
До коментар #5 от "В случая да":А в тази аФторитетна група Пеевски е най аФторитетният. Това не е фейк.
Коментиран от #35
18:04 06.07.2026
25 виктория
18:05 06.07.2026
26 А ДПС ,да отговори!
И кой бе на власт тогава...?!
18:05 06.07.2026
27 Ужас
18:05 06.07.2026
28 нннн
Айде стига глупости! Пеевски да си пере оцапаните.кюлоти, а не да ги размахва над нас.
18:06 06.07.2026
29 Фройд
Та европата само това чака , да се занимава с шопареско . Все едно те не знаят за какво става на въпрос. И нали това е работата на полицията , като има съмнение за престъпление , да го провери .
Коментиран от #31
18:06 06.07.2026
30 Демерджиев пак
Голям залък лапни, голяма дума не казвай.
Коментиран от #32
18:07 06.07.2026
31 Защо не провери първо най-крупната
До коментар #29 от "Фройд":далавера Боташ. Ще ти повярваме, когато започнат оттам. Другото са кьорфишеци.
18:09 06.07.2026
32 Не си убедителен!
До коментар #30 от "Демерджиев пак":Явно си от Шопарската свита...
Коментиран от #36
18:10 06.07.2026
33 Иванов
Приключи и Де Пи Сето му.
18:10 06.07.2026
34 Гост
18:11 06.07.2026
35 Пеевски не е евродепутат
До коментар #24 от "Без майтап":Нещо си се объркал.
А твърдението ми можеш да го провериш. Не съм го измислил аз.Не съм копеец, че да пускам фейкове.
Чети бре!
18:11 06.07.2026
36 Не ми пука за мнението ти
До коментар #32 от "Не си убедителен!":Когато написах истината, ме нарочихте за Шишев фен. Ваша работа.
Само казвам, че Дерменджиев ще си изпрати от глЮпостта си. Неизпипана работа е неговата. Като на всеки некадърник. Трябваше първо да да има неопровержими доказателства, после да плямпа. Въздух под налягане е. Само се бие в гърдите. Резултати нула.
Коментиран от #41, #60
18:15 06.07.2026
37 Опс
18:16 06.07.2026
38 Ех м@нгусиий ....
18:17 06.07.2026
39 Ха ха ха ха ха ха ха
18:17 06.07.2026
40 Хванати
18:18 06.07.2026
41 И на мен,не ми пука за твоето мнение!
До коментар #36 от "Не ми пука за мнението ти":ПУКА МИ ЗА ТОЗИ ВЪПРОС :
Как стана така,че са занулени данните,за въпросното пътуване на Пеевски и Атанасова в нашите служби,а в PNR -стоят...?!
И кой бе на власт тогава...?!
Коментиран от #49, #58
18:19 06.07.2026
42 Интересно лято ни чака
18:19 06.07.2026
43 Този
18:19 06.07.2026
44 Вазов
18:19 06.07.2026
45 Всичко е ясно
18:22 06.07.2026
46 Ааа Не
18:23 06.07.2026
47 Да теч на
18:23 06.07.2026
48 Даааааа
18:26 06.07.2026
49 Как кой? Служебниците на
До коментар #41 от "И на мен,не ми пука за твоето мнение!":Радев. Кагебейците могат да фалшифицират ВСИЧКО, както беше инсценировката с чекмеджетата на Боко и даже независима руска лаборатория потвърди, че е фейк.
Шишо вероятно не коментира, защото не подозира какво още са изфабрикували.
Не ми пука ни за ДПС, ни за КГБ Радев. Да се оправят там.
По ми е важно министърът да спре да се фокусира върху проблеми, които не са му във възможностите и да остави това на по-можещи от него.
През това време в България се юрна разюздана престъпност, има катастрофи, отвличания, наводнения, всекидневни мелета, убийства, той се занимава с неща, за които е неможач. Министрите трябва да се назначават с конкурс, а не с подлизурство непрофесионалисти.
Коментиран от #54
18:28 06.07.2026
50 Ама
18:28 06.07.2026
51 ДПС
18:28 06.07.2026
52 Нее
18:29 06.07.2026
53 Дерменджиев,
Първо го осъждаш, по-зле приказваш.
Пак слагаш каруцата пред коня.
Всеки ден четем хвалбите ти, а нищо свършено дотук.
18:31 06.07.2026
54 Отговаряш,със заучени опорки?!
До коментар #49 от "Как кой? Служебниците на":ОК,явно-толкова си можеш!
И как ...,,Радев. Кагебейците могат да фалшифицират ВСИЧКО",като в случая Радев и Демерджиев,като обвинители на Твоят Шиши-Нямат интерес,ама никакъв интерес да заличават точно пък тези данни...?!
Май сам се оплете в лъжите си...?!
Чао и успех в Шопарската демагогия...!
18:33 06.07.2026
55 БЕШЕ КО БЕШЕ
18:35 06.07.2026
56 МВР служител
18:35 06.07.2026
57 Въй - въй
18:35 06.07.2026
58 Нищо не си схванал
До коментар #41 от "И на мен,не ми пука за твоето мнение!":защото не си разбрал казуса . Казуса е точно обратен на твоето твърдение .Те си стоят навсякъде данните в международната система , но в нея НЕ може да се бърка с мръсни ръчички за кеф на разбирачи разни . Прочети какво значи системата , кой може да я проверява и защо . После пак си кажи мнението .
18:36 06.07.2026
59 Всъщност Демерджиев ще го осъдят
Не се прави така. Пипа се фино, без да се дъниш.
Министерските му дни са преброени. Да му търсят заместник спешно.
По-добре безпартиен експерт и с конкурс. Партийците явно не стават.
Коментиран от #69, #72
18:38 06.07.2026
60 Някой
До коментар #36 от "Не ми пука за мнението ти":И кое точно е невярното. Всички разбраха, че българската система е манипулирана и се наложи да се прави справка през международната. Иска ви се да е нередно, ама само с вой не става. Голям защитник се извъди.
18:39 06.07.2026
61 Иван
До коментар #5 от "В случая да":Това изобщо не е верно. Напротив изхвърлиха ги отвсякъде.
Коментиран от #75
18:41 06.07.2026
62 Защо проследяват само Атанасова
Коментиран от #66
18:45 06.07.2026
63 ?????
Колко ли още интересни неща има в тая система щом всички вкупом се нахвърлиха на Демерджиев.
18:45 06.07.2026
64 Мдаа
18:46 06.07.2026
65 Критикар
Коментиран от #76
18:48 06.07.2026
66 Манчо
До коментар #62 от "Защо проследяват само Атанасова":Ами ти разкажи , Демерджиев не каза за частни самолети на Пеевски , каза за частни полети . Да не излезе , че Пеевски няма частен самолет , но според Бареков имал 2 фалкона на стоянка в Турция .
18:48 06.07.2026
67 Да направим
18:50 06.07.2026
68 отчаян ход
Коментиран от #71
18:52 06.07.2026
69 ТОА ПА-АДВОКАТИНА НА ШИШИ...?!
До коментар #59 от "Всъщност Демерджиев ще го осъдят":Се утрепа да пише от различни никове....🤣🤣🤣😆😆😆😉😉😉👍👏!
Коментиран от #73, #78
18:54 06.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Отчаян е ходът
До коментар #68 от "отчаян ход":на некадърника Демерджиев. Сигур си копейка. В огледалото срещу теб лявото е дясно, балък.
18:55 06.07.2026
72 Коментар
До коментар #59 от "Всъщност Демерджиев ще го осъдят":Няма кой да го осъди, освен Господ, който съди всеки един от нас. Ще видиш скоро в сутрешния блок Пеевски с качулка да пътува към затвор в Румъния за да не пречи на разследването, с Стоянов е бивш вътрешен министър и нагаждач, нищо чудно да е основен свидетел и да се прави на ударен в момента. Всичко се прави с цел Пеевски да схване, че Методиев Борисов го е издал лично на американците, на британците и пред Ердоган ( лично Методиев е написал за практиките на Пеевски пред американските власти, а в писмо до Ердоган пише, че избирателите на ДПС НН са фундаменталисти). Демерджиев гледа шоу, защото знае, че Методиев е страхливец, а Пеевски е отмъстителен . Разбира се са го договорили с бТВ и нова.
Коментиран от #74
18:57 06.07.2026
73 Например кои?
До коментар #69 от "ТОА ПА-АДВОКАТИНА НА ШИШИ...?!":Посочи ги.
Пак не си вдянал.
Не ми е жал за Шиши. Жал ми е за Дерменджиев, че е нарцис и некадърник, че ще падне отвисоко. Първо се бачка, после да хвалбите. Не обратното.
18:57 06.07.2026
74 Дано си прав, дано!
До коментар #72 от "Коментар":Но съм се научил да не вярвам на копейки.
Никога не познават.
Стискам ти палци. Дерзай!
18:59 06.07.2026
75 Амииии? Това е новина само за теб
До коментар #61 от "Иван":В ЕП не са чували за нея. Имат сайт, ако не знаеш.
19:05 06.07.2026
76 Няма недосегаеми
До коментар #65 от "Критикар":И Радев не е.
19:06 06.07.2026
77 Сбъркана работа
Коментиран от #79
19:09 06.07.2026
78 Драго
До коментар #69 от "ТОА ПА-АДВОКАТИНА НА ШИШИ...?!":Аз пък виждам как 200- тате групи във Фейсбук " Да подкрепим Демерджиев " нищо сносно не могат да напишат , нещо да спорят , нещо да оборят . Чува се само свинско квичене , Шиши на кебапчета , Иде коледа за свинята и обиди . Е това ли са хората ,които ще борят Шиши , с две думи в речника и без грам мисъл в главата . Жалка история отвсякъде !
19:19 06.07.2026
79 Хи хи
До коментар #77 от "Сбъркана работа":Пеевски е декларирал 21 милиона лева за 2024 г от дивиденти , прочети му данъчната декларация .Освен това зад него седи мама Праска , която не вярвам да няма някой милион . Мама Праска има 1 син и 2 внучета , на кой ще си остави парите ?Голямата внучка се казва Ирена и е одрала кожата . Последното не е много за хвалба ама нейсе .
19:25 06.07.2026
80 Горкият Дерменджиев!
Смятам, че даже несъобразителност Мунчо ще се усети и ще го отстрани.
19:30 06.07.2026