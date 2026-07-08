Лидерите на ЕС ще притиснат Ердоган в Анкара за подновяване на преговорите за Кипър

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще проведат ключови разговори днес, 8 юли 2026 г., с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Основен акцент в срещата, която се провежда в кулоарите на срещата на върха на НАТО, ще бъдат двустранните отношения между Брюксел и Анкара, както и дипломатическите усилия за разрешаване на Кипърския въпрос.

Европейските лидери ще предадат на Ердоган единната и категорична позиция на Никозия и Европейския съюз: всяко бъдещо развитие и задълбочаване на партньорството между ЕС и Турция е пряко обвързано със съществен и положителен напредък по казуса с разделения остров.

Прозорец от възможности пред ООН

Разговорите идват в критичен момент, тъй като Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш активно подготвя провеждането на неформална петстранна среща в разширен формат, която се очаква да се състои в края на юли или началото на август. В последния си доклад за мисията на ООН на острова Гутериш изрично призова лидерите на двете общности да се възползват от настоящия „прозорец на възможностите“.

Целта на Кипър е на тази среща официално да бъде обявено възобновяването на преговорите за трайно решение на проблема след продължилото близо 9 години прекъсване. Кипърският президент Никос Христодулидис потвърди, че Никозия има пълна готовност за разговори „още утре“, но свикването им изцяло зависи от съгласието и политическата воля на турския президент.

Позициите на страните и залозите на Брюксел

Очаква се разговорите в Анкара да очертаят рамката на евентуалните бъдещи преговори. ЕС формално не е страна в мирния процес на ООН, но има ключово значение за подготовката му. На заден план остават сериозните различия: докато Брюксел и Никозия настояват за федерално обединение на острова, Ердоган до момента поддържаше тезата, че единственото реалистично решение е моделът за „две държави“.

В замяна на евентуално конструктивно поведение по Кипърския въпрос, Анкара се надява на напредък по важни за нея теми в отношенията с Брюксел. Сред тях са:

Модернизиране на Митническия съюз между ЕС и Турция.

Напредък в процеса по визова либерализация за турски граждани.

По-тясно сътрудничество в областта на отбранителната индустрия.

Дипломатическите източници на вестник "Политис" отбелязват, че геополитическата обстановка изисква прагматичен диалог. Дали днешната среща ще отвори пътя към реално споразумение за Кипър, зависи изцяло от сигналите, които Ердоган ще даде пред Коща и Фон дер Лайен.