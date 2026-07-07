Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

Българският пазар на нови автомобили отдавна не е виждал толкова динамично раздвижване, колкото през последните месеци. Големият виновник за това е китайската инвазия, а в случая акцентираме на най-новият ѝ представител - амбициозният SUV модел Omoda 7. Този автомобил пристига у нас с ясната заявка да обърка сметките на традиционните европейски и японски играчи.

Принципно, като автомобилни журналисти сме свикнали да гледаме с едно наум на гръмките обещания от Изтока, но този път пред нас стои машина, проектирана специално с мисъл за претенциозния европейски вкус, което веднага събуди професионалното ни любопитство.

Екипът ни имаше удоволствието да прекара няколко дни зад волана на този плъг-ин хибрид по родните пътища, за да разбере дали реалността отговаря на лъскавите рекламни брошури. Още при първата ни среща на живо стана ясно, че това не е поредният скучен семеен транспортер, а кросоувър с подчертана индивидуалност, който иска да бъде забелязан. Доколко обаче интелигентните технологии работят в суровите български условия и заслужава ли си инвестицията, ще ви разкрием в следващите редове.

Екстериор

Екстериорът на новата Omoda 7 безспорно е една от най-силните ѝ карти на масата, залагайки на футуристичен и агресивен дизайн. Предната част грабва погледа с масивна безрамкова решетка, която плавно се прелива в каросерията, обградена от остри като бръснач LED светлини, създаващи усещане за широчина и стабилност на пътя.

С дължина от точно 4,66 метра кросоувърът балансира идеално между внушително присъствие и маневреност в градската джунгла, а силуетът тип купе с плавно спускаща се линия на покрива му придава подчертано динамичен профил. Хромираните детайли и двуцветните алуминиеви джанти завършват този модерен облик, който кара случайните минувачи да се обръщат след автомобила. Дизайнът наистина хваща окото, макар че силно скосеното задно стъкло сериозно ограничава видимостта през огледалото за задно виждане, което е малък минус в името на красотата.

Интериор

Когато прекрачите прага на купето, първото нещо, което ви посреща, е усещането за дигитален минимализъм и простор. Екипът ни веднага бе впечатлен от огромния 15,6-инчов централен сензорен екран, който притежава уникален трик – с едно плъзгане на четири пръста по дисплея, той може физически да се измести с половин метър надясно към спътника до вас. Макар това да е страхотна атракция за забавление на пасажера по време на дълъг път, в реалния живот ергономията страда, тъй като шофьорът губи директен визуален контакт с навигацията.

Иначе материалите по таблото и вратите са меки и приятни на допир, а седалките предлагат отлична упора за гърба, но за съжаление липсата на физически бутони за управление на климатичната система изисква ровене из менютата, което отвлича вниманието по време на движение. Но това е недостатък на всички нови китайски коли и не само. Що се отнася до мястото на втория ред, то е напълно достатъчно за двама възрастни, а багажникът с обем от 537 литра е истински еталон в този клас, побирайки без проблем багажа на цялото семейство за уикенда.

Двигател и ходови характеристики

Под капака на Omoda 7 работи модерната Super Hybrid plug-in система (SHS-P), която комбинира 1,5-литров бензинов турбодвигател и мощен електромотор, предаващи тягата към предните колела чрез специализирана 3-степенна автоматична трансмисия. Системната мощност възлиза на сериозните 274 конски сили и 365 Нм въртящ момент, които осигуряват ускорение от 0 до 100 км/ч за съвсем приличните 8,4 секунди.

На хартия производителят обещава комбиниран разход на гориво от едва 2,3 литра на 100 километра и чисто електрически пробег до 90 километра благодариение на батерията. Когато батерията се изтощи обаче, магията леко изчезва и разходът в реален извънградски цикъл се заковава на около шест литра бензин на сто километра, което все пак остава отлично постижение за SUV с тези габарити.

Зад волана на Omoda 7 усещането е по-скоро за улегнало и комфортно пътуване, отколкото за спортна динамика, въпреки сериозния брой конски сили. Окачването филтрира успешно малките неравности и паважа, но при по-остри завои по планински пътища се усеща осезаемо накланяне на каросерията, което подсказва, че колата предпочита спокойното темпо. Воланът е лек и малко "синтетичен", лишен от достатъчно обратна връзка за случващото се с предните колела, което може да подразни по-ентусиазираните водачи.

В града обаче обезшумяването е на изключително високо ниво и благодарение на електрическата тяга потеглянето е копринено плавно, превръщайки висенето в задръстванията в релаксиращо преживяване. Общият пробег от близо 1 200 километра с едно зареждане на резервоара и батерията означава, че можете да стигнете от София до морето и обратно, без дори да си помисляте за бензиностанция.

Заключение и цена

В крайна сметка Omoda 7 се очертава като изключително балансиран и разумен избор в сегмента на семейните хибриди, предлагайки модерен външен вид, технологичен интериор и завидна икономичност. Автомобилът не е лишен от малки недостатъци, свързани най-вече с прекаленото дигитализиране на кабината и по-мекото пътно поведение, но те бързо избледняват на заден план, когато се погледне крайната сметка.

Официалната ценова листа за България започва от изключително конкурентните 39 490 евро с ДДС за богато оборудваното ниво Exclusive. Като добавим към това и феноменалната фабрична гаранция от 8 години или 160 000 километра за целия автомобил (и невероятните 1 000 000 км за двигателя), този модел има всички шансове да се превърне в пазарен хит у нас.