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Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас
  Тема: Тест драйв

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

7 Юли, 2026 12:14 4 586 17

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Моделът се очертава като изключително балансиран и разумен избор в сегмента на семейните хибриди

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Българският пазар на нови автомобили отдавна не е виждал толкова динамично раздвижване, колкото през последните месеци. Големият виновник за това е китайската инвазия, а в случая акцентираме на най-новият ѝ представител - амбициозният SUV модел Omoda 7. Този автомобил пристига у нас с ясната заявка да обърка сметките на традиционните европейски и японски играчи.

Принципно, като автомобилни журналисти сме свикнали да гледаме с едно наум на гръмките обещания от Изтока, но този път пред нас стои машина, проектирана специално с мисъл за претенциозния европейски вкус, което веднага събуди професионалното ни любопитство.

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

Екипът ни имаше удоволствието да прекара няколко дни зад волана на този плъг-ин хибрид по родните пътища, за да разбере дали реалността отговаря на лъскавите рекламни брошури. Още при първата ни среща на живо стана ясно, че това не е поредният скучен семеен транспортер, а кросоувър с подчертана индивидуалност, който иска да бъде забелязан. Доколко обаче интелигентните технологии работят в суровите български условия и заслужава ли си инвестицията, ще ви разкрием в следващите редове.

Екстериор

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

Екстериорът на новата Omoda 7 безспорно е една от най-силните ѝ карти на масата, залагайки на футуристичен и агресивен дизайн. Предната част грабва погледа с масивна безрамкова решетка, която плавно се прелива в каросерията, обградена от остри като бръснач LED светлини, създаващи усещане за широчина и стабилност на пътя.

С дължина от точно 4,66 метра кросоувърът балансира идеално между внушително присъствие и маневреност в градската джунгла, а силуетът тип купе с плавно спускаща се линия на покрива му придава подчертано динамичен профил. Хромираните детайли и двуцветните алуминиеви джанти завършват този модерен облик, който кара случайните минувачи да се обръщат след автомобила. Дизайнът наистина хваща окото, макар че силно скосеното задно стъкло сериозно ограничава видимостта през огледалото за задно виждане, което е малък минус в името на красотата.

Интериор

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

Когато прекрачите прага на купето, първото нещо, което ви посреща, е усещането за дигитален минимализъм и простор. Екипът ни веднага бе впечатлен от огромния 15,6-инчов централен сензорен екран, който притежава уникален трик – с едно плъзгане на четири пръста по дисплея, той може физически да се измести с половин метър надясно към спътника до вас. Макар това да е страхотна атракция за забавление на пасажера по време на дълъг път, в реалния живот ергономията страда, тъй като шофьорът губи директен визуален контакт с навигацията.

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

Иначе материалите по таблото и вратите са меки и приятни на допир, а седалките предлагат отлична упора за гърба, но за съжаление липсата на физически бутони за управление на климатичната система изисква ровене из менютата, което отвлича вниманието по време на движение. Но това е недостатък на всички нови китайски коли и не само. Що се отнася до мястото на втория ред, то е напълно достатъчно за двама възрастни, а багажникът с обем от 537 литра е истински еталон в този клас, побирайки без проблем багажа на цялото семейство за уикенда.

Двигател и ходови характеристики

Под капака на Omoda 7 работи модерната Super Hybrid plug-in система (SHS-P), която комбинира 1,5-литров бензинов турбодвигател и мощен електромотор, предаващи тягата към предните колела чрез специализирана 3-степенна автоматична трансмисия. Системната мощност възлиза на сериозните 274 конски сили и 365 Нм въртящ момент, които осигуряват ускорение от 0 до 100 км/ч за съвсем приличните 8,4 секунди.

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

На хартия производителят обещава комбиниран разход на гориво от едва 2,3 литра на 100 километра и чисто електрически пробег до 90 километра благодариение на батерията. Когато батерията се изтощи обаче, магията леко изчезва и разходът в реален извънградски цикъл се заковава на около шест литра бензин на сто километра, което все пак остава отлично постижение за SUV с тези габарити.

Зад волана на Omoda 7 усещането е по-скоро за улегнало и комфортно пътуване, отколкото за спортна динамика, въпреки сериозния брой конски сили. Окачването филтрира успешно малките неравности и паважа, но при по-остри завои по планински пътища се усеща осезаемо накланяне на каросерията, което подсказва, че колата предпочита спокойното темпо. Воланът е лек и малко "синтетичен", лишен от достатъчно обратна връзка за случващото се с предните колела, което може да подразни по-ентусиазираните водачи.

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

В града обаче обезшумяването е на изключително високо ниво и благодарение на електрическата тяга потеглянето е копринено плавно, превръщайки висенето в задръстванията в релаксиращо преживяване. Общият пробег от близо 1 200 километра с едно зареждане на резервоара и батерията означава, че можете да стигнете от София до морето и обратно, без дори да си помисляте за бензиностанция.

Заключение и цена

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас

В крайна сметка Omoda 7 се очертава като изключително балансиран и разумен избор в сегмента на семейните хибриди, предлагайки модерен външен вид, технологичен интериор и завидна икономичност. Автомобилът не е лишен от малки недостатъци, свързани най-вече с прекаленото дигитализиране на кабината и по-мекото пътно поведение, но те бързо избледняват на заден план, когато се погледне крайната сметка.

Официалната ценова листа за България започва от изключително конкурентните 39 490 евро с ДДС за богато оборудваното ниво Exclusive. Като добавим към това и феноменалната фабрична гаранция от 8 години или 160 000 километра за целия автомобил (и невероятните 1 000 000 км за двигателя), този модел има всички шансове да се превърне в пазарен хит у нас.

Тествахме най-новата Omoda 7. Вижте и колко струва у нас


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    16 3 Отговор
    Китайско......НЕ...може и да ми се смеете,но няма да направя тази грешка...

    12:25 07.07.2026

  • 2 Калмук

    13 3 Отговор
    Радо Славчев продължава да ни пробутва китайски "чудеса" ... естествено безкористно, нали Радо ;-)

    Коментиран от #4

    12:34 07.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    11 2 Отговор
    Къв калъф трябва да си за да решиш , че желаеш да се изръсиш 40к еврака и да си кажеш , че желаеш Омода? А тия 1000000 км гаранция, гарантират само , че дори и цялата да изгние и да се разхлопа на 50к километра, доживотен роб оставаш на супер скъпото обслужване на мотора! Клопка!

    12:34 07.07.2026

  • 4 Име

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Калмук":

    Радо прави отлични тестове на колите, като за разлика от останалите БГ медии не спестява и минусите на колата. А това, че напоследък има китайски, то е защото пазара у нас вече е доста наситен откъм китайски марки - повече от 20 са и е нормално да виждаме тестовете им.

    12:38 07.07.2026

  • 5 Марто

    3 6 Отговор
    Колата изглежда добре и е сравнима и дори по-голяма от тигуан - отива към кодиак, а цената и е супер в сравнение със шкодата, която не предлага нищо повече.

    12:41 07.07.2026

  • 6 НОУ НУБУУ

    6 3 Отговор
    Аз пък си харесвам москвич, а може да почакам руснаците да възродят запорожеца!!!

    12:41 07.07.2026

  • 7 Бангеев

    7 6 Отговор
    Колкото и да плюете по китайските, те стават все по-добри и съвсем не е далеч времето, когато българинът ще започне да купува само такива коли. За нови говоря, не за втора употреба. Ревюто наистина е добро. Поздравления.

    12:42 07.07.2026

  • 8 Ало -Ало!

    9 1 Отговор
    Който си купи Омода, ще се омота в китайски схеми!

    12:50 07.07.2026

  • 9 Русофил

    2 2 Отговор
    Има руски амтомобили - тях никой не ги купува
    И русофилски автомобили - Гоуф, ИбеВе, Мерджан

    12:52 07.07.2026

  • 10 На български се пише не с Д , а с Т

    0 3 Отговор
    и ударението е на последната буква ако не знаете .

    12:55 07.07.2026

  • 11 Пурко

    4 2 Отговор
    Направих грешката да отворя сайт на китайски коли, да видя аджаба какви са. Сега като вляза в интернет отвсякъте изкачат и хвърчат банери и реклами на "китайчета", като подаръци от "Зрънчо".

    12:57 07.07.2026

  • 12 А малко лукс поне

    4 2 Отговор
    Личи си еднодневка още от далеч.

    13:05 07.07.2026

  • 13 инж. Минчев

    3 3 Отговор
    Ох, три пъти ох! GDI мотора е проблемен, с директно впръскване. Те японските и корейските не стават, този е китайски. И като му сложиш и турбо, още по-проблемен.
    Че и хибрид, че и компютри.
    Спестете си 10 хил. лева и главоболията и си вземете Сузуки Витара или С-Крос Хибрид, супер надеждни и доказани. Омода може да е на мода, но да не бъдете онодени.

    13:06 07.07.2026

  • 14 Съдейки

    3 2 Отговор
    от статията, стигам до заключението, че тази кола е неразличима от европейските и японски аналози, а е по-евтина. Не виждам причина да не си я купи обикновен човек, без комплекси и с нормален месечен доход.

    13:07 07.07.2026

  • 15 Ревюто

    3 1 Отговор
    на Радо Славчев е добро - колата не е върха, има си минуси, но за цената си е супер.

    13:09 07.07.2026

  • 16 Ти ли я

    0 0 Отговор
    ...,,тества" ?

    13:35 07.07.2026

  • 17 Частна Република България

    0 0 Отговор
    Ех. Кога ще ги стигнем тези китайски комунисти. Определено е по добре от европейски недоразумения с три цилиндъра и ремъци в маслото. Аз лично не харесвам интериор с таблети,но то вече не се слага друго. Може и да има нови коли с аналогово табло но те ще са много скъпи,предполагам. По лошото е ,че не мога да си позволя дори нова китайска кола. Заплата я разделиха на две ,след еврото. А всичко друго само смени знака зад цената.

    13:51 07.07.2026