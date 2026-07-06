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Зеленски: Абсурдно е светът да не произвежда достатъчно оръжия срещу балистични ракети
  Тема: Украйна

Зеленски: Абсурдно е светът да не произвежда достатъчно оръжия срещу балистични ракети

6 Юли, 2026 21:52 998 57

  • украйна-
  • абсурд-
  • оръжия-
  • балистични ракети

Украинският президент заяви, че страната разполага с капацитет да произвежда системи за противовъздушна отбрана, ако получи лиценз за американските „Пейтриът“

Зеленски: Абсурдно е светът да не произвежда достатъчно оръжия срещу балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е „напълно абсурдно“ в съвременния свят производството на оръжейни системи все още да не е достигнало необходимите мащаби, за да защити цивилното население от балистични ракетни атаки, предава БТА.

В традиционното си вечерно видеообръщение украинският държавен глава изрази съжаление за недостига на средства за противовъздушна отбрана, които да осигурят по-ефективна защита срещу руските балистични ракети.

„Напълно абсурдно е, че в съвременния свят производството все още не е увеличено до нивото, което реално е необходимо, за да защити хората от балистичния терор“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна разполага както с необходимите знания, така и с технологичния капацитет за производство на подобни оръжейни системи. Той подчерта, че ако Киев получи от Съединените щати лиценз за производство на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, страната ще може да осигури не само собствената си защита, но и да подпомага други държави партньори, които също имат нужда от такива системи.

Зеленски посочи, че разширяването на производството на средства за противовъздушна отбрана е ключово за защитата на цивилното население и подчерта, че подобен капацитет би могъл да бъде използван в подкрепа и на други съюзнически страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    63 5 Отговор
    А, светът произвежда достатъчно. Русия, Китай, Иран, Северна Корея произвеждат много и си имат. Просто Запада не произвежда достатъчно.

    Коментиран от #16

    21:54 06.07.2026

  • 2 Луганск

    57 5 Отговор
    Евреи - фашистские свиньи!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    21:55 06.07.2026

  • 3 Съсела

    59 5 Отговор
    Пак говори глупости.простено му е като удари една линия и готово.

    21:55 06.07.2026

  • 4 Овчар

    54 4 Отговор
    Оръжия има но никой не иска да ти дава..! Нета е залят с клипове как украинци тероризират украинци. .!

    21:56 06.07.2026

  • 5 ти да видиш

    50 4 Отговор
    Абсурдното е зеленияпор да дава наклон на света!

    21:57 06.07.2026

  • 6 Що да е абсурдно?

    32 4 Отговор
    Не всички искат да си закопаят народа... Ти не си руснак, за това не ти пука за тях... Като видиш на зор, ще се скриеш в Израел. Имаш ли ти много ракети, то и съседът ти ще се изплаши и той ще започне да ги произвежда... И има ли много ракети, все някога ще бъдат употребени.

    21:58 06.07.2026

  • 7 Последни новини

    6 44 Отговор
    ХУМАНИТАРЕН ЖЕСТ ИЛИ ЕВТИН КАПАН? АНАТОМИЯ НА ЕДНА РУСКА ЛЪЖА ЗА КОНСТАНТИНОВКА
    Светът отдавна е свикнал с глупостите, които бълва Кремъл, но последната акция на руското Министерство на отбраната е връх на цинизма и информационното инженерство.

    На пръв поглед всичко звучи благородно и хуманитарно: Русия предлага локално прекратяване на огъня във фронтовия град Константиновка, за да се улесни прехвърлянето на телата на загиналите и ранените войници. Срок за отговор от Киев – 11:00 ч. на 5 юли.

    Къде обаче е уловката?

    Веднага след това съобщение, руските пропагандни медии избързаха и триумфално обявиха: „Константиновка е под пълен руски контрол!“

    Идеята на „хуманитарното предложение“ всъщност е била проста: да се създаде илюзията пред руското общество, че градът вече е превзет и Москва милостиво диктува условията. Само че реалността ги удари с все сила.

    Каква е истината?

    Украинският 19-и армейски корпус реагира светкавично и публикува видеозаписи от различни квартали на Константиновка, демонстрирайки, че градът остава твърдо под украински контрол. Военните определиха руските твърдения като „информационно менте“, чиято единствена цел е да скрие тежките загуби на личен състав и тактическите провали на окупаторите. Руски напредък няма – има само камара трупове и отчаяни опити за замазване на очите.

    Ехото в България: Родните „копи-пейст“ ретранслатори

    Най-комичното (и тъжно) в цялата ситуация е как това кремълско менте веднага отеква у

    Коментиран от #12, #42

    21:58 06.07.2026

  • 8 Светът боб дърпа за теб

    29 3 Отговор
    Всеки нормален те пАсува.

    21:58 06.07.2026

  • 9 Последни новини

    9 38 Отговор
    Най-комичното (и тъжно) в цялата ситуация е как това кремълско менте веднага отеква у нас. Още преди да е изтекъл ултиматумът на Москва, десетки български „независими“ сайтове и фейсбук анализатори вече бяха преписали лъжата със заглавия: „Константиновка падна!“.

    Нашите местни тролове и полезни идиоти веднага започнаха да триумфират из мрежата, без дори да си направят труда да изчакат 15 минути за проверка или да погледнат реалните видео факти. Това показва колко брутално е пробита медийната ни среда – родни платформи и профили работят като директни, безплатни високоговорители на руското Министерство на отбраната.

    Защо Шойгу и компания толкова бързат да лъжат?

    Защото според последните проучвания, близо 81% от руските граждани вече искат тази безумна война да приключи. Тъй като руското Министерство на отбраната не може да им даде реални победи, се опитва да им ги фабрикува в медиите, манипулирайки общественото мнение.

    Разбира се, Киев няма да отговори на този евтин блъф. Константиновка стои. Пропагандата на Кремъл за пореден път се сблъска с челен видео факт, а родните им пригласачи отново се изложиха.

    Гответе се за "100- тния ден", деня в който ще пометем комунизма, тоя път завинаги.

    Когато фактите говорят, и най-гласовитите тролове трябва да мълчат. Но те пак ще изпълзят в коментарите.

    Коментиран от #18, #39

    21:59 06.07.2026

  • 10 Робот

    40 2 Отговор
    Зеления много скоро няма да има къде да се скрие..! Общественото недоволство срещу този чукан расте с бързи темпове..! Към дъното ще повлече и други идиоти..

    Коментиран от #51

    21:59 06.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    Китай, Русия и КНДР имат много ракети.Купи си от тях.

    22:00 06.07.2026

  • 12 Ти си дрънкай

    34 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последни новини":

    Русия продължава напред. Константиновка загуби стратегическото си значение за украинците. Прибраха ли си чувалите бандерките?

    22:01 06.07.2026

  • 13 Делю Хайдутин

    36 3 Отговор
    И защо целия свят трябва да работи за Украйна?Зеленски да не е Хитлер?

    22:01 06.07.2026

  • 14 Хи хи

    28 3 Отговор
    маленкия, но мноооо просссс зеля си мисли, че Щатите ще му дадат технологиите си. ХА ХА ХА, толкоз просссс, че една амеба има повече мозък !!

    22:01 06.07.2026

  • 15 3.14К

    30 5 Отговор
    Наркомана във Вишньовка ли ще организира това производство, на мястото на унищожения квартал със складираните снаряди с обеднен уран и касетъчни боеприпаси, които гърмят и в момента.

    Коментиран от #46

    22:01 06.07.2026

  • 16 Наблюдател

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Жалко, че тук не показват, както по забранената нам телевизия, каква голяма заря става в Киев от складовете с оръжия и ракети.

    22:02 06.07.2026

  • 17 Прометей

    26 3 Отговор
    Абе,вие не разбрахте ли ,че светът е задължен на укрите ,по принцип, или ви се налага Зеля да ви го припомня през ден?
    Давайте и мълчете,давайте още , давайте и защо,това,което давате не е достатъчно?Скрън дзи такива.!

    22:02 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дудов

    14 3 Отговор
    Тя като падне Украйна само на янките и евреиге ще им трябва да се въоръжават.Нато го знаем че за нищо не става.Гам е само за да вземат евролшдерите някое евро

    22:05 06.07.2026

  • 20 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    25 3 Отговор
    Нека впиянчените болни български русофоби да се вслушат в думите на Зеленски и вместо писане на простотии по сайтовете да започнат да произвеждат "достатъчно оръжия срещу балистични ракети".

    Аз се надявам сега на срещата на НАТО в Турция Зеленски да се оплаче, че неговите войници свършват и да изиска войници от източна Европа. Ние с абсолютен кеф ще му предоставим българските русофоби заедно с целите им семейства ще бъдат бусифицирани по най-укро-демократично и засилени към родината им Украйна.
    Чакаме нетърпение следващият протест на Глишев и компания на жълтите павета, откъдето ще ги отправим директно на фронта.

    22:05 06.07.2026

  • 21 руzко = боклук

    5 18 Отговор
    гледате ли как омск гори хихихи

    Коментиран от #37

    22:08 06.07.2026

  • 22 Зеленски отговори и ги доунищожи

    4 23 Отговор
    10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО)
    06 юли 2026
    Снимка: Телеграм
    Последната от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове през 2026 година - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари. Видеокадри от мястото на събитието ясно показват какво се е случило на 2700 километра от границата между Украйна и Русия -

    22:08 06.07.2026

  • 23 Значи, според тоя пор-

    18 2 Отговор
    Зеленски, светът трябва да произвежда достатъчно оръжия срещу балестични ракети, които да му бъдат предоставени безвъздмезно.
    А след това зеления ще ви ги продаде!

    22:10 06.07.2026

  • 24 Факт

    18 2 Отговор
    Като нямаш ракети,чий го дириш да стреляш по руснаци?

    22:10 06.07.2026

  • 25 Летец Пешеходец

    3 11 Отговор
    За страните, които са далече от конфликтните зони, трупането на оръжие е излишно икономическо бреме, което политиците трудно ще оправдаят пред данъкоплатците. Типичен пример- Испания. От друга страна, дори големите страни са ограничени в някакъв мащаб. Типичен пример- Русия. По-голямата част от икономиката и е на военновременен режим и въпреки това изпитва недостиг на ПВО/ПРО системи и понася тежки удари по военната и енергийната промишленост.

    Коментиран от #32

    22:10 06.07.2026

  • 26 българина

    12 2 Отговор
    абсурдно е християни да умират заради евреи, както и да не идеш на преговори в Истанбул, за да умрат милиони християни... абсурдно този да е още жив

    22:10 06.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За златни...

    19 0 Отговор
    ...тоалетни и диаманти за жена ти пари НЯМАМ -> факт!

    Коментиран от #43

    22:11 06.07.2026

  • 29 Из падмасковие

    2 18 Отговор
    Плача,Тоя генерал Зеленски попиля комунистическа русия,солдатите горят като факли,бягат с писъци към лошия запад,там дават безплатно квартири ,храна,и пари в брой за харчалак

    22:12 06.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Отровихте планетата с тези оръжия стига !

    22:12 06.07.2026

  • 32 Нищо не ти се разбира, бе дедо

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Летец Пешеходец":

    Пак се издумкал цяла бутилка с пърцуца.

    Коментиран от #36

    22:12 06.07.2026

  • 33 Хи хи

    14 1 Отговор
    маленкия, но мнооооо просссс зеля ПОУЧАВА СВЕТА кое е абсурдно и кое не, ХА ХА ХА

    22:13 06.07.2026

  • 34 Айляк

    9 2 Отговор
    Днеска малко писаха за развинтената матрьошка от Кривой рог.
    Притеснен съм.
    Повече трябва, повече трябва да се пише за този палячо.

    22:13 06.07.2026

  • 35 Само оръжия са му в главата и авантата

    11 2 Отговор
    Нелигитимен брадясал наркоман

    22:15 06.07.2026

  • 36 Летец Пешеходец

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "Нищо не ти се разбира, бе дедо":

    Не ти стига акъл, ахмак. До кой клас "избута"?

    Коментиран от #41

    22:15 06.07.2026

  • 37 Хи хи

    11 3 Отговор

    До коментар #21 от "руzко = боклук":

    Гледаме Киййййф как гори, няма ток, няма вода, няма интернет, няма бендзин, обаче има смрад и рев колко лош бил Путин !!

    22:17 06.07.2026

  • 38 Абсурдно е?!

    11 3 Отговор
    Един Клоун,учил да разсмива,с циркаджалъците си зрителите от цирковата арена,да взема отношение и раздава акъл,от военната сфера,където военните учат 5 години във Военна Академия ..?!?!

    22:17 06.07.2026

  • 39 Ма наф

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последни новини":

    Положете си последните новини на онова местенце дето слънчицето не огрява, скъпо розово конче.

    22:18 06.07.2026

  • 40 ФАКТ

    2 7 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ УНисхтоги Могу4аИА

    Коментиран от #44

    22:20 06.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ма наф

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последни новини":

    Прескочи мама до зеленчукувия магазин и си купи най-голямата, права, евроатлантическа краставица, че да се успокоиш.

    22:20 06.07.2026

  • 43 И аз нямам-факт!

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "За златни...":

    Ама Урсула не ни пита и ни взема и дава на Любимеца си Зелко,без да ни пита-пак факт...!

    22:21 06.07.2026

  • 44 Не съм убеден!

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "ФАКТ":

    Щото Твоят Зелко,продължава да хленчи и проси за пари и оръжия...?!

    22:23 06.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 плашиукра

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "3.14К":

    15, дай името на телллеграма

    22:24 06.07.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    Накратко:

    52 държави не могат да победят Русия!

    Коментиран от #49

    22:24 06.07.2026

  • 48 само инфо за наркомана

    8 0 Отговор
    Що бе Зе в Северна Корея правят ракети . Иди си купи :)

    Коментиран от #55

    22:25 06.07.2026

  • 49 2 милиарда гледат Световното в САЩ

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Изметите ми пишат за пРоссия

    22:27 06.07.2026

  • 50 Демократ

    4 0 Отговор
    И да произвежда що трябва да ти ги дава бе пари имаш ли немаш.

    22:27 06.07.2026

  • 51 ТАКА Е!

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Робот":

    А ние усещаме и виждаме всеки ден,че общественото недоволство на Българите,срещу тези чукани-украинците-избягали от задължителна военна мобилизация в България,които издържаме на наш гръб расте с бързи темпове...!

    22:29 06.07.2026

  • 52 нннн

    4 0 Отговор
    Светът длъжен ли е да дава на Украйна всичко, което произвежда? Който е съветвал Зеленски да дърпа мечката за опашката да му бере гайлето. Аз не съм го съветвал и не му дължа нищо. Ама нищичко!

    22:29 06.07.2026

  • 53 Квартал 95

    5 0 Отговор
    Зеленото утре ще поиска да му дадат рецептата на кока-кола или да му подарят всички биткойни на света... Наркомана не знае граници в наглостта и лъжите.

    22:30 06.07.2026

  • 54 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско щял да ходи в Константиновка.

    22:31 06.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Републиканец

    0 0 Отговор
    Залп на ракетите Петриът струва колкото квартал социални жилища. САЩ и ЕС не са длъжни да правят на една чужда, доскоро комунистическа страна подобни подаръци за сметка на своите народи.

    22:35 06.07.2026

  • 57 Перо

    0 0 Отговор
    Кой е длъжен да му издържа войната на тоя ционист?

    22:36 06.07.2026

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