Зеленски: Абсурдно е светът да не произвежда достатъчно оръжия срещу балистични ракети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е „напълно абсурдно“ в съвременния свят производството на оръжейни системи все още да не е достигнало необходимите мащаби, за да защити цивилното население от балистични ракетни атаки, предава БТА.

В традиционното си вечерно видеообръщение украинският държавен глава изрази съжаление за недостига на средства за противовъздушна отбрана, които да осигурят по-ефективна защита срещу руските балистични ракети.

„Напълно абсурдно е, че в съвременния свят производството все още не е увеличено до нивото, което реално е необходимо, за да защити хората от балистичния терор“, заяви Зеленски.

По думите му Украйна разполага както с необходимите знания, така и с технологичния капацитет за производство на подобни оръжейни системи. Той подчерта, че ако Киев получи от Съединените щати лиценз за производство на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, страната ще може да осигури не само собствената си защита, но и да подпомага други държави партньори, които също имат нужда от такива системи.

Зеленски посочи, че разширяването на производството на средства за противовъздушна отбрана е ключово за защитата на цивилното население и подчерта, че подобен капацитет би могъл да бъде използван в подкрепа и на други съюзнически страни.