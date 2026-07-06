Зеленски: Абсурдно е светът да не произвежда достатъчно оръжия срещу балистични ракети

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е „напълно абсурдно“ в съвременния свят производството на оръжейни системи все още да не е достигнало необходимите мащаби, за да защити цивилното население от балистични ракетни атаки, предава БТА.
В традиционното си вечерно видеообръщение украинският държавен глава изрази съжаление за недостига на средства за противовъздушна отбрана, които да осигурят по-ефективна защита срещу руските балистични ракети.
„Напълно абсурдно е, че в съвременния свят производството все още не е увеличено до нивото, което реално е необходимо, за да защити хората от балистичния терор“, заяви Зеленски.
По думите му Украйна разполага както с необходимите знания, така и с технологичния капацитет за производство на подобни оръжейни системи. Той подчерта, че ако Киев получи от Съединените щати лиценз за производство на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, страната ще може да осигури не само собствената си защита, но и да подпомага други държави партньори, които също имат нужда от такива системи.
Зеленски посочи, че разширяването на производството на средства за противовъздушна отбрана е ключово за защитата на цивилното население и подчерта, че подобен капацитет би могъл да бъде използван в подкрепа и на други съюзнически страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #16
21:54 06.07.2026
2 Луганск
ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
21:55 06.07.2026
3 Съсела
21:55 06.07.2026
4 Овчар
21:56 06.07.2026
5 ти да видиш
21:57 06.07.2026
6 Що да е абсурдно?
21:58 06.07.2026
7 Последни новини
Светът отдавна е свикнал с глупостите, които бълва Кремъл, но последната акция на руското Министерство на отбраната е връх на цинизма и информационното инженерство.
На пръв поглед всичко звучи благородно и хуманитарно: Русия предлага локално прекратяване на огъня във фронтовия град Константиновка, за да се улесни прехвърлянето на телата на загиналите и ранените войници. Срок за отговор от Киев – 11:00 ч. на 5 юли.
Къде обаче е уловката?
Веднага след това съобщение, руските пропагандни медии избързаха и триумфално обявиха: „Константиновка е под пълен руски контрол!“
Идеята на „хуманитарното предложение“ всъщност е била проста: да се създаде илюзията пред руското общество, че градът вече е превзет и Москва милостиво диктува условията. Само че реалността ги удари с все сила.
Каква е истината?
Украинският 19-и армейски корпус реагира светкавично и публикува видеозаписи от различни квартали на Константиновка, демонстрирайки, че градът остава твърдо под украински контрол. Военните определиха руските твърдения като „информационно менте“, чиято единствена цел е да скрие тежките загуби на личен състав и тактическите провали на окупаторите. Руски напредък няма – има само камара трупове и отчаяни опити за замазване на очите.
Ехото в България: Родните „копи-пейст“ ретранслатори
Най-комичното (и тъжно) в цялата ситуация е как това кремълско менте веднага отеква у
Коментиран от #12, #42
21:58 06.07.2026
8 Светът боб дърпа за теб
21:58 06.07.2026
9 Последни новини
Нашите местни тролове и полезни идиоти веднага започнаха да триумфират из мрежата, без дори да си направят труда да изчакат 15 минути за проверка или да погледнат реалните видео факти. Това показва колко брутално е пробита медийната ни среда – родни платформи и профили работят като директни, безплатни високоговорители на руското Министерство на отбраната.
Защо Шойгу и компания толкова бързат да лъжат?
Защото според последните проучвания, близо 81% от руските граждани вече искат тази безумна война да приключи. Тъй като руското Министерство на отбраната не може да им даде реални победи, се опитва да им ги фабрикува в медиите, манипулирайки общественото мнение.
Разбира се, Киев няма да отговори на този евтин блъф. Константиновка стои. Пропагандата на Кремъл за пореден път се сблъска с челен видео факт, а родните им пригласачи отново се изложиха.
Гответе се за "100- тния ден", деня в който ще пометем комунизма, тоя път завинаги.
Когато фактите говорят, и най-гласовитите тролове трябва да мълчат. Но те пак ще изпълзят в коментарите.
Коментиран от #18, #39
21:59 06.07.2026
10 Робот
Коментиран от #51
21:59 06.07.2026
11 Последния Софиянец
22:00 06.07.2026
12 Ти си дрънкай
До коментар #7 от "Последни новини":Русия продължава напред. Константиновка загуби стратегическото си значение за украинците. Прибраха ли си чувалите бандерките?
22:01 06.07.2026
13 Делю Хайдутин
22:01 06.07.2026
14 Хи хи
22:01 06.07.2026
15 3.14К
Коментиран от #46
22:01 06.07.2026
16 Наблюдател
До коментар #1 от "Някой":Жалко, че тук не показват, както по забранената нам телевизия, каква голяма заря става в Киев от складовете с оръжия и ракети.
22:02 06.07.2026
17 Прометей
Давайте и мълчете,давайте още , давайте и защо,това,което давате не е достатъчно?Скрън дзи такива.!
22:02 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дудов
22:05 06.07.2026
20 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Аз се надявам сега на срещата на НАТО в Турция Зеленски да се оплаче, че неговите войници свършват и да изиска войници от източна Европа. Ние с абсолютен кеф ще му предоставим българските русофоби заедно с целите им семейства ще бъдат бусифицирани по най-укро-демократично и засилени към родината им Украйна.
Чакаме нетърпение следващият протест на Глишев и компания на жълтите павета, откъдето ще ги отправим директно на фронта.
22:05 06.07.2026
21 руzко = боклук
Коментиран от #37
22:08 06.07.2026
22 Зеленски отговори и ги доунищожи
06 юли 2026
Снимка: Телеграм
Последната от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове през 2026 година - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари. Видеокадри от мястото на събитието ясно показват какво се е случило на 2700 километра от границата между Украйна и Русия -
22:08 06.07.2026
23 Значи, според тоя пор-
А след това зеления ще ви ги продаде!
22:10 06.07.2026
24 Факт
22:10 06.07.2026
25 Летец Пешеходец
Коментиран от #32
22:10 06.07.2026
26 българина
22:10 06.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 За златни...
Коментиран от #43
22:11 06.07.2026
29 Из падмасковие
22:12 06.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Соваж бейби
22:12 06.07.2026
32 Нищо не ти се разбира, бе дедо
До коментар #25 от "Летец Пешеходец":Пак се издумкал цяла бутилка с пърцуца.
Коментиран от #36
22:12 06.07.2026
33 Хи хи
22:13 06.07.2026
34 Айляк
Притеснен съм.
Повече трябва, повече трябва да се пише за този палячо.
22:13 06.07.2026
35 Само оръжия са му в главата и авантата
22:15 06.07.2026
36 Летец Пешеходец
До коментар #32 от "Нищо не ти се разбира, бе дедо":Не ти стига акъл, ахмак. До кой клас "избута"?
Коментиран от #41
22:15 06.07.2026
37 Хи хи
До коментар #21 от "руzко = боклук":Гледаме Киййййф как гори, няма ток, няма вода, няма интернет, няма бендзин, обаче има смрад и рев колко лош бил Путин !!
22:17 06.07.2026
38 Абсурдно е?!
22:17 06.07.2026
39 Ма наф
До коментар #9 от "Последни новини":Положете си последните новини на онова местенце дето слънчицето не огрява, скъпо розово конче.
22:18 06.07.2026
40 ФАКТ
Коментиран от #44
22:20 06.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ма наф
До коментар #7 от "Последни новини":Прескочи мама до зеленчукувия магазин и си купи най-голямата, права, евроатлантическа краставица, че да се успокоиш.
22:20 06.07.2026
43 И аз нямам-факт!
До коментар #28 от "За златни...":Ама Урсула не ни пита и ни взема и дава на Любимеца си Зелко,без да ни пита-пак факт...!
22:21 06.07.2026
44 Не съм убеден!
До коментар #40 от "ФАКТ":Щото Твоят Зелко,продължава да хленчи и проси за пари и оръжия...?!
22:23 06.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 плашиукра
До коментар #15 от "3.14К":15, дай името на телллеграма
22:24 06.07.2026
47 az СВО Победа 81
52 държави не могат да победят Русия!
Коментиран от #49
22:24 06.07.2026
48 само инфо за наркомана
Коментиран от #55
22:25 06.07.2026
49 2 милиарда гледат Световното в САЩ
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Изметите ми пишат за пРоссия
22:27 06.07.2026
50 Демократ
22:27 06.07.2026
51 ТАКА Е!
До коментар #10 от "Робот":А ние усещаме и виждаме всеки ден,че общественото недоволство на Българите,срещу тези чукани-украинците-избягали от задължителна военна мобилизация в България,които издържаме на наш гръб расте с бързи темпове...!
22:29 06.07.2026
52 нннн
22:29 06.07.2026
53 Квартал 95
22:30 06.07.2026
54 Дон Корлеоне
22:31 06.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Републиканец
22:35 06.07.2026
57 Перо
22:36 06.07.2026