Сближаване: Джорджа Мелони е добър човек, харесвам я, но не беше до САЩ, когато ни трябваше

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че премиерката на Италия Джорджа Мелони е добър човек и допълни, че той я харесва, но припомни, че тя не е била до САЩ, когато те са имали нужда от нея, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

В Анкара, където Тръмп участва в срещата на върха на НАТО, в отговор на журналистически въпрос за италианската премиерка, американският лидер каза: “Тя е добър човек, аз много я харесвам, но мисля, че тя допусна грешка. Тя просто не беше до нас, когато ние имахме нужда и това не ми хареса“. Той визира отказа на италианските власти да подкрепят войната в Иран.

От няколко месеца Тръмп критикува Мелони заради този отказ. Той дори заяви в даден момент, че тя страда от липса на популярност в родината си и че ръководи зле страната, след като преди това хвалеше нейното управление.

По време на срещата на върха на Г-7 в Евиан през Мелони и Тръмп се срещнаха на няколко пъти в кулоарите на този форум и както изглежда бяха изгладили разногласията си. Но след това Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала да се снима с него и той я е съжалил. Мелони определи това като невярна история и каза, че нито тя, нито Италия умоляват когото и да е било за нещо. Италиански политици застанаха на страната на Мелони, а италианският външен министър отмени свое посещение в САЩ.

След това представители на правителството на Мелони и самата италианска премиерка казаха, че двустранните отношения си остават стабилни, а Мелони избра повече да не отговаря на коментарите на Тръмп, касаещи я пряко.

В навечерието на срещата на върха на НАТО американският лидер постна в социалната си мрежа Трут соушъл снимка, на която Мелони е вперила поглед в него. Снимката беше придружавана от текста „Нужна е ограничителна заповед“. От канцеларията на Мелони не направиха официален коментар, а министърът на отбраната Гуидо Крозето припомни, че лидерите идват и си отиват, но е от съществено значение да се запазят трансатлантическите отношения.