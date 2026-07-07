Сближаване: Джорджа Мелони е добър човек, харесвам я, но не беше до САЩ, когато ни трябваше

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че премиерката на Италия Джорджа Мелони е добър човек и допълни, че той я харесва, но припомни, че тя не е била до САЩ, когато те са имали нужда от нея, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.
В Анкара, където Тръмп участва в срещата на върха на НАТО, в отговор на журналистически въпрос за италианската премиерка, американският лидер каза: “Тя е добър човек, аз много я харесвам, но мисля, че тя допусна грешка. Тя просто не беше до нас, когато ние имахме нужда и това не ми хареса“. Той визира отказа на италианските власти да подкрепят войната в Иран.
От няколко месеца Тръмп критикува Мелони заради този отказ. Той дори заяви в даден момент, че тя страда от липса на популярност в родината си и че ръководи зле страната, след като преди това хвалеше нейното управление.
По време на срещата на върха на Г-7 в Евиан през Мелони и Тръмп се срещнаха на няколко пъти в кулоарите на този форум и както изглежда бяха изгладили разногласията си. Но след това Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала да се снима с него и той я е съжалил. Мелони определи това като невярна история и каза, че нито тя, нито Италия умоляват когото и да е било за нещо. Италиански политици застанаха на страната на Мелони, а италианският външен министър отмени свое посещение в САЩ.
След това представители на правителството на Мелони и самата италианска премиерка казаха, че двустранните отношения си остават стабилни, а Мелони избра повече да не отговаря на коментарите на Тръмп, касаещи я пряко.
В навечерието на срещата на върха на НАТО американският лидер постна в социалната си мрежа Трут соушъл снимка, на която Мелони е вперила поглед в него. Снимката беше придружавана от текста „Нужна е ограничителна заповед“. От канцеларията на Мелони не направиха официален коментар, а министърът на отбраната Гуидо Крозето припомни, че лидерите идват и си отиват, но е от съществено значение да се запазят трансатлантическите отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
19:54 07.07.2026
2 Дедо
19:54 07.07.2026
3 Джорджа Мелони, примиер
19:55 07.07.2026
4 Лост
19:55 07.07.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ИСКАТ ДА КОНТРОЛИРАТ ЦЕЛИЯ ПЕТРОЛ И БАНКИТЕ НА СВЕТА
.... И ДА УДРЯТ ИТАЛИАНЦИТЕ И ИСПАНЦИТЕ ДАЖЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
.... ЕСТЕСТВЕНО Е ДА ИМА ОТРИЦАТЕЛНА РЕАКЦИЯ :)
19:57 07.07.2026
6 Дзак
20:00 07.07.2026