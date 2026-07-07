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Сближаване: Джорджа Мелони е добър човек, харесвам я, но не беше до САЩ, когато ни трябваше

Сближаване: Джорджа Мелони е добър човек, харесвам я, но не беше до САЩ, когато ни трябваше

7 Юли, 2026 19:45 443 6

  • доналд тръмп-
  • джорджа мелони-
  • сащ-
  • италия-
  • нато-
  • иран

По време на срещата на върха на Г-7 в Евиан през Мелони и Тръмп се срещнаха на няколко пъти в кулоарите на този форум и както изглежда бяха изгладили разногласията си

Сближаване: Джорджа Мелони е добър човек, харесвам я, но не беше до САЩ, когато ни трябваше - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че премиерката на Италия Джорджа Мелони е добър човек и допълни, че той я харесва, но припомни, че тя не е била до САЩ, когато те са имали нужда от нея, предадоха АНСА и Франс прес, цитирани от БТА.

В Анкара, където Тръмп участва в срещата на върха на НАТО, в отговор на журналистически въпрос за италианската премиерка, американският лидер каза: “Тя е добър човек, аз много я харесвам, но мисля, че тя допусна грешка. Тя просто не беше до нас, когато ние имахме нужда и това не ми хареса“. Той визира отказа на италианските власти да подкрепят войната в Иран.

От няколко месеца Тръмп критикува Мелони заради този отказ. Той дори заяви в даден момент, че тя страда от липса на популярност в родината си и че ръководи зле страната, след като преди това хвалеше нейното управление.

По време на срещата на върха на Г-7 в Евиан през Мелони и Тръмп се срещнаха на няколко пъти в кулоарите на този форум и както изглежда бяха изгладили разногласията си. Но след това Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала да се снима с него и той я е съжалил. Мелони определи това като невярна история и каза, че нито тя, нито Италия умоляват когото и да е било за нещо. Италиански политици застанаха на страната на Мелони, а италианският външен министър отмени свое посещение в САЩ.

След това представители на правителството на Мелони и самата италианска премиерка казаха, че двустранните отношения си остават стабилни, а Мелони избра повече да не отговаря на коментарите на Тръмп, касаещи я пряко.

В навечерието на срещата на върха на НАТО американският лидер постна в социалната си мрежа Трут соушъл снимка, на която Мелони е вперила поглед в него. Снимката беше придружавана от текста „Нужна е ограничителна заповед“. От канцеларията на Мелони не направиха официален коментар, а министърът на отбраната Гуидо Крозето припомни, че лидерите идват и си отиват, но е от съществено значение да се запазят трансатлантическите отношения.


Турция
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  • 1 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Това, коя от "личностите" на Бай Дончо го каза едно, две, три или 33, коя от многото ?

    19:54 07.07.2026

  • 2 Дедо

    3 0 Отговор
    Оф аман от тоя стар клоун

    19:54 07.07.2026

  • 3 Джорджа Мелони, примиер

    2 0 Отговор
    Да напомня на бившия кремльовски агент Краснов, че от територията на Италия бяха извършени над 600 полета на американски самолети за удари по Иран !!! Тръмпоча пак е прекалил с виаграта 👆

    19:55 07.07.2026

  • 4 Лост

    2 0 Отговор
    Тръмп гледай си израелския ушко и не ни занимавай с глупостите си.

    19:55 07.07.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ САЩ - ЕДНА ПРОПАДНАЛА ДЪРЖАВА
    ДА ИСКАТ ДА КОНТРОЛИРАТ ЦЕЛИЯ ПЕТРОЛ И БАНКИТЕ НА СВЕТА
    .... И ДА УДРЯТ ИТАЛИАНЦИТЕ И ИСПАНЦИТЕ ДАЖЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА
    .... ЕСТЕСТВЕНО Е ДА ИМА ОТРИЦАТЕЛНА РЕАКЦИЯ :)

    19:57 07.07.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    Тръмп е много самовлюбен!

    20:00 07.07.2026

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