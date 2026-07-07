Масирана украинска атака! Най-големият руски нефтопреработвателен завод спря работа

Най-големият руски нефтопреработвателен завод - този в град Омск, спря работа след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на информация от промишлените среди от днес, пише БТА.

Вчерашният удар по комбината в града, който се намира навътре в руската територия - в Сибир, е един от украинските удари на най-голямо разстояние от началото на войната през 2022 година, отбелязва световната агенция.

Спирането на дейността на завода, който е най-големият руски нефтопроизводител, вероятно ще изостри недостига на гориво в цялата страна. "Съоръженията на Омския нефтопреработвателен завод понесоха щети в резултат от нападението (в понеделник - бел. ред). Няма пострадали служители на завода“, каза в изявление днес Анатолий Серишев, наместник на президента Владимир Путин в Сибирския федерален окръг.

"В момента се извършва оценка на щетите и компетентни служби са организирали възстановителни работи“, каза Серишев, без да уточнява как е била засегната дейността на рафинерията.

Според източниците на Ройтерс инсталация за дестилация на суров нефт - Десети блок за първична дестилация (БПД 10/CDU-10), която представлява 38% (24 580 кубика на ден) от производствения капацитет на завода, се е възпламенила при нападението.

Омската рафинерия е спряла да продава бензин и дизел на Санктпетербургската международна стокова борса днес, сочат от борсата. Според информацията на Ройтерс друг блок за първична дестилация - БПД-11, също е спрян. Той представлява 37% от капацитета на завода и е способен да преработва 24 000 кубика на ден.

Заводът в Омск разполага с два запечатани агрегата за първична преработка - БПД-7 и БПД-8, с производствен капацитет от по 10 000 кубика на ден. На теория те могат просто да бъдат пуснати, отбелязва Ройтерс.

Междувременно украинската армия обяви, че в рамките на последните два дни е атакувала с дронове 12 танкера от руския "сенчест флот", които доставят гориво на Крим, информира Ройтерс, отбелязвайки, че Киев засилва действията си по изолираните на анексирания през 2014 г. от Москва полуостров.

В изявление днес украинското звено за операции с дронове обяви, че е поразило 8 танкера (всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона) в Азовско море. По-късно днес са нанесени удари по още два подобни плавателни съда.

С това броят на атакуваните кораби за последните два дни нарасна до 12 - вчера, пак в Азовско море, бяха нанесени удари по 2 танкера.

От друга страна, Москва съобщи, че двама души са загинали в контролирани от Русия територии в украински области след нападения на украинските войски, предаде ТАСС.

Мъж на 35 години е загинал, а 62-годишният му баща е ранен, при украински удар с дрон по автомобил в Новоайдарски окръг на Луганската народна република, съобщи назначеният от Москва ръководител на региона Леонид Пасечник. При атака по кола в Старобелски окръг е ранен 43-годишният шофьор.

Eдин човек е убит, а четирима - ранени, при украински удар с безпилотен летателен апарат в търговска база в Мелитопол, обяви за ТАСС назначеният от Москва губернатор на руската територия на Запорожка област Евгений Балицки. Жертвата е мъж, роден през 1987 г., уточни той.

Освен това петима мирни жители са били ранени при украинско нападение с дрон в руската Белгородска област, съобщи местният оперативен щаб в канала си в приложението Макс, информира ТАСС.

Шестима души бяха ранени при руска ракетна атака срещу Одеса тази вечер. Един от тях е в тежко състояние. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

По негова информация на всички ранени се оказва необходимата медицинска помощ.

"За пореден път, цинично пренебрегвайки нормите на международното хуманитарно право, руската армия нанесе удар по цивилното население на Одеса и региона, използвайки балистична ракета с касетъчна бойна глава. В резултат на нападението, на територията на производствено предприятие е възникнал пожар, обхванал сграда и автомобили", посочи Кипер.

Последиците от атаката в момента се отстраняват.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.