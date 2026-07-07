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Масирана украинска атака! Най-големият руски нефтопреработвателен завод спря работа
  Тема: Украйна

Масирана украинска атака! Най-големият руски нефтопреработвателен завод спря работа

7 Юли, 2026 20:15, обновена 7 Юли, 2026 21:17 2 412 93

  • русия-
  • украйна-
  • петрол-
  • лукойл-
  • роснефт-
  • дронове-
  • ракети-
  • олександър сирски

Според източниците на Ройтерс инсталация за дестилация на суров нефт - Десети блок за първична дестилация (БПД 10/CDU-10), която представлява 38% от производствения капацитет на завода, се е възпламенила при нападението

Масирана украинска атака! Най-големият руски нефтопреработвателен завод спря работа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-големият руски нефтопреработвателен завод - този в град Омск, спря работа след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на информация от промишлените среди от днес, пише БТА.

Вчерашният удар по комбината в града, който се намира навътре в руската територия - в Сибир, е един от украинските удари на най-голямо разстояние от началото на войната през 2022 година, отбелязва световната агенция.

Спирането на дейността на завода, който е най-големият руски нефтопроизводител, вероятно ще изостри недостига на гориво в цялата страна. "Съоръженията на Омския нефтопреработвателен завод понесоха щети в резултат от нападението (в понеделник - бел. ред). Няма пострадали служители на завода“, каза в изявление днес Анатолий Серишев, наместник на президента Владимир Путин в Сибирския федерален окръг.

"В момента се извършва оценка на щетите и компетентни служби са организирали възстановителни работи“, каза Серишев, без да уточнява как е била засегната дейността на рафинерията.

Според източниците на Ройтерс инсталация за дестилация на суров нефт - Десети блок за първична дестилация (БПД 10/CDU-10), която представлява 38% (24 580 кубика на ден) от производствения капацитет на завода, се е възпламенила при нападението.

Омската рафинерия е спряла да продава бензин и дизел на Санктпетербургската международна стокова борса днес, сочат от борсата. Според информацията на Ройтерс друг блок за първична дестилация - БПД-11, също е спрян. Той представлява 37% от капацитета на завода и е способен да преработва 24 000 кубика на ден.

Заводът в Омск разполага с два запечатани агрегата за първична преработка - БПД-7 и БПД-8, с производствен капацитет от по 10 000 кубика на ден. На теория те могат просто да бъдат пуснати, отбелязва Ройтерс.

Междувременно украинската армия обяви, че в рамките на последните два дни е атакувала с дронове 12 танкера от руския "сенчест флот", които доставят гориво на Крим, информира Ройтерс, отбелязвайки, че Киев засилва действията си по изолираните на анексирания през 2014 г. от Москва полуостров.

В изявление днес украинското звено за операции с дронове обяви, че е поразило 8 танкера (всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона) в Азовско море. По-късно днес са нанесени удари по още два подобни плавателни съда.

С това броят на атакуваните кораби за последните два дни нарасна до 12 - вчера, пак в Азовско море, бяха нанесени удари по 2 танкера.

От друга страна, Москва съобщи, че двама души са загинали в контролирани от Русия територии в украински области след нападения на украинските войски, предаде ТАСС.

Мъж на 35 години е загинал, а 62-годишният му баща е ранен, при украински удар с дрон по автомобил в Новоайдарски окръг на Луганската народна република, съобщи назначеният от Москва ръководител на региона Леонид Пасечник. При атака по кола в Старобелски окръг е ранен 43-годишният шофьор.

Eдин човек е убит, а четирима - ранени, при украински удар с безпилотен летателен апарат в търговска база в Мелитопол, обяви за ТАСС назначеният от Москва губернатор на руската територия на Запорожка област Евгений Балицки. Жертвата е мъж, роден през 1987 г., уточни той.

Освен това петима мирни жители са били ранени при украинско нападение с дрон в руската Белгородска област, съобщи местният оперативен щаб в канала си в приложението Макс, информира ТАСС.

Шестима души бяха ранени при руска ракетна атака срещу Одеса тази вечер. Един от тях е в тежко състояние. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

По негова информация на всички ранени се оказва необходимата медицинска помощ.

"За пореден път, цинично пренебрегвайки нормите на международното хуманитарно право, руската армия нанесе удар по цивилното население на Одеса и региона, използвайки балистична ракета с касетъчна бойна глава. В резултат на нападението, на територията на производствено предприятие е възникнал пожар, обхванал сграда и автомобили", посочи Кипер.

Последиците от атаката в момента се отстраняват.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А,сетихте да напишете.

    45 39 Отговор
    НПЗ Омск изгоря.

    Коментиран от #9

    20:18 07.07.2026

  • 2 факт

    49 41 Отговор
    На балистичните ракети нефт не им трябва.

    Коментиран от #49, #54, #55

    20:19 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Черното паве

    62 35 Отговор
    Нека радостното квичене на жълтопаветниците увити в синьо-жълтия парцал започне СЕГА!

    20:20 07.07.2026

  • 5 Хайрлия

    39 49 Отговор
    Напоследък валят все добри новини за монголяkka.

    20:20 07.07.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 55 Отговор
    между другото повечето от половината руснаци живеят в ка ту ни по селата / нашите ро ми са много над тях , и затова рускините се женят за р оми и си раждат русофилчета///и съвсем между другото-на места в РФ зареждат А95 по 380 рубли ...смятайте го в евраци и нашите цени-4.5 евро са, 3-пъти по-скъпо!!!а искате ли доказателства , ще ви пусна и клипче (ако мо де ратора го одобри)

    Коментиран от #15, #19, #29, #70, #71

    20:20 07.07.2026

  • 7 И УКРАЙНА

    53 34 Отговор
    ЩЕ СПРЕ ДА СЪЩЕСТВУВА.

    Коментиран от #38

    20:21 07.07.2026

  • 8 Укропат

    22 32 Отговор
    Тоя Путин много здрави нерви ,бе. Ако шефчето беше на неговото място до сега да е пуснал три атома и всичко - пустиня. То добре че западналите партньори не дават атом. А нашите могат да скъсат нервите и на най добрия си приятел. Даже има един дето иска да вкарат една малка гъбка в Киев за да ускорят разпада на РФ. Не знам как радиация в Киев ще ускори това разпадане ,ама толко сме нервни от себе си ,че ще си запалим къщата за да му изгори на него плевнята.

    20:23 07.07.2026

  • 9 Соломон

    22 35 Отговор

    До коментар #1 от "А,сетихте да напишете.":

    Изгоряха и потънаха общо 7 кораба в Азовско море.Два от тях натоварени с гориво,един ферибот и кораб са зърно.Един Ка 52 свален по погрешка и един Су 30 от украинците

    20:24 07.07.2026

  • 10 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ

    29 17 Отговор
    Явно все по-забавни материали ще се появяват в медиите. Липсата на бензин веднага включва пропагандата - защо не е хубаво да се зарежда пълен резервоар.

    След време сигурно ще пропагандират - шофирането крие рискове или дори по примера на лудитите да започнат съответните акции.

    20:24 07.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    33 21 Отговор
    Итре терористите ще реват в турция как ги били бомбели - тия си заслужават изтриване от картата!

    Коментиран от #52

    20:26 07.07.2026

  • 12 Газ Зелю!

    28 19 Отговор
    Колкото повече ги палиш толкова повече убаво им става. Газ!

    20:27 07.07.2026

  • 13 Крепостен на Хартиената мечка

    27 26 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄

    20:27 07.07.2026

  • 14 ру БЛАТА

    26 22 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    Коментиран от #36

    20:28 07.07.2026

  • 15 коте,

    22 18 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    влез във Фуело и виж руските цени, наполовина на нашите са, а клипчета си гледкай, веселят те наверно!🤣🤣🤣

    Коментиран от #27

    20:28 07.07.2026

  • 16 Куфарче тоалетна

    25 20 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация....

    20:28 07.07.2026

  • 17 Zaxaрова

    27 22 Отговор
    Нашият позор го няма никъде.

    20:28 07.07.2026

  • 18 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    30 23 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #47

    20:29 07.07.2026

  • 19 Абу Будалиб

    16 15 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Къде живееш? В подмосковието или към Курск? Много ти е правдива информацията. Все едно братя Грим. Даже по достоверно от 1001 нощи на Шехерезада. Изобщо нямаш въображение и не четеш украинско народно творчество. Добре че те изкопаха Черно море и издигнаха Карпатите с изкопаното. История му казват.

    20:29 07.07.2026

  • 20 На дунава с погачите

    22 13 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    20:29 07.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Захарова

    17 10 Отговор
    Дроновете не са страшни ,а отломките

    20:30 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    ето и доказателството

    Коментиран от #63

    20:31 07.07.2026

  • 25 Надъхан капейчо 🤩🤡

    16 15 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме....

    20:31 07.07.2026

  • 26 456

    8 13 Отговор
    Най-кошмарният вариант на приключване на войната в Украйна за ЕС и САЩ е с мир със сдобряване на воюващите. Не е немислимо и има подходящи условия, като например стотиците милиарди заеми няма да бъдат върнати. За довод на невръщането може да се ползва трилионите (почти 200 трл, инфлационно оценено от западни икономисти) сметнати в евро заграбени при колониализма и робството. Предполага се, че и Полша може да се включи също като не колониална страна. И въобще като идея, да се създаде съюз на не колониални страни и да принудят да се върне всичко откраднато на Африка, Азия и Латинска Америка. Да, голям кошмар за 200 годишното крадене и планини от скелети!

    Коментиран от #81

    20:33 07.07.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 8 Отговор

    До коментар #15 от "коте,":

    пуснал съм клип от руснак от РФ-виж 3.29 минута(ако го одобрят)

    20:33 07.07.2026

  • 28 ФАКТ

    15 15 Отговор
    ПРО СИА приклу4и

    20:34 07.07.2026

  • 29 Безсмислена пропаганда

    15 20 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на сороски подлоги и привърженици на Петроханската педофилска шайка. Западни медии писаха, че бензина е 100 рубли= 1,19 $, а у нас А95 е 1,53 €! Българина заплаща с 50% по-скъп бензин от руснака, без да има у нас война и без да се взривяват НПЗ и бензиностанции!
    А в Украйна колко е бензина за литър? Вчера 37 бензиностанции бяха разбомбени от ВС на РФ и също се извиха опашки по бензиностанциите на Украйна!

    20:34 07.07.2026

  • 30 Атина Палада

    16 11 Отговор
    Фатмака ще внася ли евтини горива от РФ?

    Коментиран от #50

    20:35 07.07.2026

  • 31 Някой

    17 13 Отговор
    Претоплени манджи!
    За това ли получавате грантове? Да създавате впечатление, че Украйна има инициатива. Докато реалността е на 180 градуса.
    Доста плоско. Все пак, пропагандата ви не минава сред българите. Виж, ако е на запад, може и да мине сред бройлерите.

    20:38 07.07.2026

  • 32 емотикон А

    14 14 Отговор
    Започва да става интересно в цяла Русия и това ще продължи до края на войната, който не е далече.
    Остава да видим какво мисли руската опозиция, както и силоваците.

    20:39 07.07.2026

  • 33 Орксия нефтопреработвателен завод

    17 12 Отговор
    С голи гърди героично свали всички украински дронове.

    20:39 07.07.2026

  • 34 внотп

    7 13 Отговор
    И кво? печелим войната? Чист тероризъм, гледай какво би станало ако и руснаците решат да се справят така с предизвикателствата - европата угасна!

    20:40 07.07.2026

  • 35 Няма страшно таваришчи

    17 9 Отговор
    СВО върви по план.

    20:41 07.07.2026

  • 36 Ха ха ха

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "ру БЛАТА":

    Той вече я затри

    20:42 07.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ще , ще , ще

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "И УКРАЙНА":

    Ще , ще , ще ...😉

    20:44 07.07.2026

  • 39 Гробар

    6 8 Отговор
    С какъв самолет Зеленото лети насам-натам? Защо руските изтребители не го свалят? Питайте Путята, човека на олигарсите, назначен от алкаша Елцин.

    Коментиран от #53

    20:45 07.07.2026

  • 40 ВВ Путин

    10 9 Отговор
    Няма страшно. Ние ще продаваме петрол на безценица на Индия и Китай, а те ще ни продават бензин с голяма надценка и всичко ще бъде точно.

    20:45 07.07.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    15 7 Отговор
    Този завод няма никакво стратегическо значение за Русия 👆😁

    20:45 07.07.2026

  • 42 Мисля

    14 10 Отговор
    че Русия ще преживее същия позор, който СеСеРе-то преживя в Афганистан. Аз лично очаквам да видим разпада на Империята и мисля, че той ще бъде най-кървавия в нейната история.

    20:45 07.07.2026

  • 43 УЛУС МУХША/ московия/

    10 6 Отговор
    АааааааХахахаха
    Почна Акацията на коце и Пияната:
    "Бирена бутилка със бензин за ТРИДНЕВНИЯ У йло"!!
    Аре Ко пейки проЗДТИ, да спасим УЛУСЕ ДЖУЧИ!
    АааааааХахахаха

    20:48 07.07.2026

  • 44 Доктор

    6 8 Отговор
    Читателите ви, поне повечето, не са идиоти и малоумната ви пропаганда е контрапродуктивна.

    20:48 07.07.2026

  • 45 Урко фашистите ги очаква светлинно нощно

    8 14 Отговор
    Нощно Шоу. Зеления ненормален наркоман за пореден път утре ще реве!

    20:48 07.07.2026

  • 46 усс.ран русофил

    8 7 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    20:50 07.07.2026

  • 47 Можеш да не вярваш

    8 12 Отговор

    До коментар #18 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Само стой и гледай ! Генералите в Русия, военните, спец. служибите, както и видни общественици и целия руски народ иска от Кремъл да нанесат твърди удари като при война и да смажат Киев и нацисткото ръководство. Вече никой не иска преговори, а само унищожаване и победа на бойното поле. Путин изчаква само да види резултата от срещата на НАТО, която евроатлантиците обявиха за решаваща! Какво ще решат? Те така и така вече воюват с Русия чрез Зеленски и бандеровците. Решаващ може да е само отговора на Кремъл.

    20:50 07.07.2026

  • 48 ганю

    6 12 Отговор
    интересно кога Русите ще кипнат
    и ще опаткат киев със сармати и орешки
    а може и няколко реактора със кинжал
    директно дупчи капака на реактора.

    20:50 07.07.2026

  • 49 Европеец

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    Кризата с горивата в Русия е заради
    мекошавия и либерален Путин.... Всеки на негово место би направил Украйна картофена нива, ама Путин постъпва по отговорно, като неговите действия са трудно разбираеми... Зеленият просяк милионер вероятно не разбира какво направиха на втори и четвърти тоя месец руснаците в Киев.... Ако продължат да нанасят през четири дни такива удари Как ще изглежда Украйна и дали ще я има въобще...... Та зеления е добре да се огледа и ослуша, да не се взима Много на сериозно И да не вярвам много на европейските и английските си господари.... Мисля че тая нощ няма да има заря в киев, срещата в Турция ще свърши и може с интерес да гледаме отново зарята в киев..... Всичко зависи от либералния Путин, но както казват руснаците ще поживеем и ще видим....

    Коментиран от #86

    20:52 07.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Роко

    7 4 Отговор
    Браво юнаци само бой още може и по силно! УСПЕХИ!

    20:58 07.07.2026

  • 52 ха, ха, ха...

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    "...тия си заслужават изтриване от картата!"

    И ти си заслужаваш изтриване на всички коментари, но все пак някои ти ги опрощават и публикуват. Попаднал си на медия дето повечето триещи (какъвто без съмнение си и ти) са защитници и разпространители на чужди интереси, съвпадащи с твоето мнение и затова. Напълно осъзнавам, че коментара ми ще бъде изтрит, а твоя ще остане за да провокира "правилното мислене", но моя и двама да го прочетат преди да е изтрит все е от полза. Скоро обаче къщичката ви от карти ще рухне, че задуха един силен вятър и да видим тогава как ще обърнете резбата.

    20:58 07.07.2026

  • 53 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #39 от "Гробар":

    Коментарът ти е верен.... Досега не съм чул руснаците да са били по бункерите и резиденциите на зеления просяк милионер..... Дали остава уговорката с евреина Нафтали Бенет зеления да бъде жив един Господ знае.... А да не говоря пък, че мостовете и тунелите по които идва оръжието от Полша за украинската хората си стоят непокотнати.....та тактиката за водене на войната от либералния Путин е непонятна и вероятно ще се наложи да воюва открито с европейските пудели след година, две, три, ако дотогава не се е разделил с либерализма си....

    Коментиран от #59

    21:00 07.07.2026

  • 54 Милен

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    Вече закъсняват със 3 седмици прибирането на реколтата в Русия, на комбайните им трябва гориво и нали знаеш като няма хляб какво следва?

    21:01 07.07.2026

  • 55 Хахахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    На ринга побеждава не този който удря силно, а този който държи на удари! Рашата за няколко месеца, замина у киреча!

    21:05 07.07.2026

  • 56 най хубавото е че нацисткия личен

    2 3 Отговор
    състав се превръща в храна за червеите постоянно и ежедневно , скоро и спомена за тях ще бъде забравен , чак тогава мирът ще се възстанови

    21:06 07.07.2026

  • 57 Чудесно

    6 3 Отговор
    Джуджето иска да бъде унизено докрай и да бъде линчувано от разярените руски войски. Но така е след като доброволно не се изтегли от Крим и Донбас

    21:06 07.07.2026

  • 58 анкета

    1 5 Отговор
    кой е агресора? слагайте + за украйна и – за русия!

    21:07 07.07.2026

  • 59 Па са си чул

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Европеец":

    Да не си имал член в ушите?

    21:09 07.07.2026

  • 60 Ха-ха,

    3 2 Отговор
    всички явно забравиха да прочетат, че източникът на тази мърлява плява, идва от Уkpотопия нюз! Верваме, вермаме... 😂🖕

    21:11 07.07.2026

  • 61 Ха ХаХа

    3 6 Отговор
    Всички ударени с дрончета с малък заряд руски рафинерии до една са тай големите.
    Нито една не е Спряла работа.
    Докато ударните с ракети 11 завода военни на укрите са мортос 100%

    Коментиран от #68, #76

    21:11 07.07.2026

  • 62 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Чакай бе, туй не е ли оттатък Урал? Това вече е гавра...

    Коментиран от #64

    21:12 07.07.2026

  • 63 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    БЛАГОДАРЯ на мо дера тора за одобрението на клипа! най-после копейзажа да разбере , че аз никога не си измислям и всичко ми е подплатено с факти , проверени от няколко източника! ся остана да ми кажат , че лъжа за А95-4.5 евро в РФ (на места)

    Коментиран от #67, #74, #89

    21:16 07.07.2026

  • 64 Ха ХаХа

    2 5 Отговор

    До коментар #62 от "Aлфа Bълкът":

    Паднал дрон върху входа на предприятието в Омск.
    Голяма повреда от укроизрода

    21:17 07.07.2026

  • 65 Васил

    4 3 Отговор
    Май Нато трябва да помага на рашистите а не на Зеленски.

    21:18 07.07.2026

  • 66 Утре

    1 3 Отговор
    Зелника ще реве

    Коментиран от #72

    21:18 07.07.2026

  • 67 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Идиот ти не лъжеш само когато спиш.
    Хората не са прости и четат за разлика от теб разчекнат тюфлек

    Коментиран от #69

    21:19 07.07.2026

  • 68 Абе Руски мазен тръбар

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ХаХа":

    Украинските дронове бият по колоните за крекинг у ищожени и 2 те и завода спира .Те са оборудвани с части с неруски произход и всичко спира.А л а п у р к а й р у с к и п а т к и и трай.Лапунгер.

    Коментиран от #73

    21:19 07.07.2026

  • 69 Тихо ма

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    Руска ш л ю х о ще ти го намаам до картофите

    Коментиран от #75

    21:20 07.07.2026

  • 70 Цък

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Боклук стига свободни съчинения по картинка. Едно време на всички викахме руснаци/ беларуси , украйнци. Та руснакините, беларуските и украйнките се женеха за цигани защото в СССР нямаше мъже в резултат на ВСВ. В Украйна в момента се наблюдава същата демографска криза. А руснакините много отдавана не се женят за цигани.

    Коментиран от #77, #85

    21:20 07.07.2026

  • 71 Ти в катун ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    роден, отпадък.
    Айде лапай дръвото, че и без това не става нищо от теб.

    21:21 07.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Абе Руски мазен тръбар":

    Лапай кавала бе простак.
    Удариха укрите на Марко Тотев дреболиите.
    Боклуци

    21:22 07.07.2026

  • 74 КОТЕНЦЕ МАЛКи

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Надрусани. Много ти е голям кеф кога може би други не желаещи войната страдат. И зельо опроси света особено ЕВРОПАТА обсеби и за себе си. Удря заводи фабрики инфраструктурата а русите му вземаха 1/4 от територията а той се дуе.

    21:23 07.07.2026

  • 75 Ти ли бе

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Тихо ма":

    Петрохански еерас разчепатен

    Коментиран от #80

    21:24 07.07.2026

  • 76 Хм Хм

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ХаХа":

    Брат, вземи нещо за кръвното. Ако не си разбрал Путин иска бензин от Картошенко и Моди. Явно "дрончетата" са свършили някаква работа.

    Коментиран от #83

    21:24 07.07.2026

  • 77 Трай бе

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Цък":

    Смешник трай ще ти го намаам в ауспуха па на тебе.Едно време различните се переха за шише водка бяха голи и боси.

    21:24 07.07.2026

  • 78 ами

    1 1 Отговор
    ха ха ха - тея руснаци как са живи още, не им останаха рафинерии, нямат ракети нямат войска

    21:25 07.07.2026

  • 79 Поредната

    1 2 Отговор
    Наркоманска лъжа , послучай срещата на натю .

    Коментиран от #93

    21:26 07.07.2026

  • 80 Аз бе Чи ки йо

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ти ли бе":

    Не до кла те на мър па са ще ви ши б а м заедно с майка ти.

    Коментиран от #84

    21:26 07.07.2026

  • 81 Пффф...

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "456":

    Бате, кви са тия полюццциии бре...Пий си апчетата...

    21:26 07.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ха ХаХа

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Хм Хм":

    Укролъжи нон стоп докато укроизродът не бъде окачен за дебелото черво на Крещатник

    21:27 07.07.2026

  • 84 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Аз бе Чи ки йо":

    С какво бе еерас скапан?
    Кой не те хвана само той не те е.а

    21:28 07.07.2026

  • 85 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Цък":

    да руска шлюхо , така е! вече се женят за турци-питай някой запознат да ти обясни

    21:29 07.07.2026

  • 86 Мусорчик

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Изглежда само ти не разбра, че Путин воюва с максимум силите и оръжията си. Какъв либерал е като изби сума ти жени и деца?! Единственото, което не е пробвал е ЯО. Но ако опита с него и с Русия е свършено, защото и Индия и Китай ще се обърнат срещу него.

    21:32 07.07.2026

  • 87 Примати

    3 2 Отговор
    Рафинерията в Омск има капацитет за преработка 12 милиона тона на година. С нейното спиране възможностите за преработка на петрол на Русия са спаднали с над 50 процента ( защото вече 10 - те най - големи рафинерии са повредени при това за много дълго време защото украинците удряд тръбите за първичнй преработка й не складовете ) от възможностите от преди това прекрасно украинско хоби. Резервите на Русия се оценяват на 1 700 000 тона горива. Русия потребява по 110 000 горива на ден. Тоест следващите няколко удара са нокаутиращите. Никой в самото начало нъ войнатъ на е подозирал какви възможности ще има Украйна 4 години по късно. Събитие което никой не очаква но то променя хода на войната се нарича черен лебед. Честита победа Украйна

    21:33 07.07.2026

  • 88 Бай онзи

    1 4 Отговор
    Киевското метро пак ще замирише на урина!

    21:33 07.07.2026

  • 89 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изгледах го.Днес 380 рубли за литър.Демек 4,35 евро.
    ЗАКРИВАЙ!!!

    21:33 07.07.2026

  • 90 Пламен

    3 0 Отговор
    Не дай Боже да подпукат и заводите за водка!
    Е тогава ще стане Революция.

    21:34 07.07.2026

  • 91 Дядо Влайчо

    1 0 Отговор
    Русия Ке заживее добре когато Владимир Владимирович легне до Владимир Ильич в манзулея ☝️

    21:35 07.07.2026

  • 92 М.мка му!

    1 0 Отговор
    Пусин мре да се прави на силен-вилен и не се прибира в неговата си държава. Без газ, без ток, без транспорт, не и не! Ще се напиня да се доказва. Пред кого ли?

    21:35 07.07.2026

  • 93 Ти интернет

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Поредната":

    Имаш ли в пещерата руцки знаеш ли гледай мама ти д...на не до кла те на.

    21:36 07.07.2026

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