Масирана украинска атака! Най-големият руски нефтопреработвателен завод спря работа

Най-големият руски нефтопреработвателен завод - този в град Омск, спря работа след украинска атака с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на информация от промишлените среди от днес, пише БТА.
Вчерашният удар по комбината в града, който се намира навътре в руската територия - в Сибир, е един от украинските удари на най-голямо разстояние от началото на войната през 2022 година, отбелязва световната агенция.
Спирането на дейността на завода, който е най-големият руски нефтопроизводител, вероятно ще изостри недостига на гориво в цялата страна. "Съоръженията на Омския нефтопреработвателен завод понесоха щети в резултат от нападението (в понеделник - бел. ред). Няма пострадали служители на завода“, каза в изявление днес Анатолий Серишев, наместник на президента Владимир Путин в Сибирския федерален окръг.
"В момента се извършва оценка на щетите и компетентни служби са организирали възстановителни работи“, каза Серишев, без да уточнява как е била засегната дейността на рафинерията.
Според източниците на Ройтерс инсталация за дестилация на суров нефт - Десети блок за първична дестилация (БПД 10/CDU-10), която представлява 38% (24 580 кубика на ден) от производствения капацитет на завода, се е възпламенила при нападението.
Омската рафинерия е спряла да продава бензин и дизел на Санктпетербургската международна стокова борса днес, сочат от борсата. Според информацията на Ройтерс друг блок за първична дестилация - БПД-11, също е спрян. Той представлява 37% от капацитета на завода и е способен да преработва 24 000 кубика на ден.
Заводът в Омск разполага с два запечатани агрегата за първична преработка - БПД-7 и БПД-8, с производствен капацитет от по 10 000 кубика на ден. На теория те могат просто да бъдат пуснати, отбелязва Ройтерс.
Междувременно украинската армия обяви, че в рамките на последните два дни е атакувала с дронове 12 танкера от руския "сенчест флот", които доставят гориво на Крим, информира Ройтерс, отбелязвайки, че Киев засилва действията си по изолираните на анексирания през 2014 г. от Москва полуостров.
В изявление днес украинското звено за операции с дронове обяви, че е поразило 8 танкера (всеки от които е обект на международни санкции и е с товароподемност от около 7000 тона) в Азовско море. По-късно днес са нанесени удари по още два подобни плавателни съда.
С това броят на атакуваните кораби за последните два дни нарасна до 12 - вчера, пак в Азовско море, бяха нанесени удари по 2 танкера.
От друга страна, Москва съобщи, че двама души са загинали в контролирани от Русия територии в украински области след нападения на украинските войски, предаде ТАСС.
Мъж на 35 години е загинал, а 62-годишният му баща е ранен, при украински удар с дрон по автомобил в Новоайдарски окръг на Луганската народна република, съобщи назначеният от Москва ръководител на региона Леонид Пасечник. При атака по кола в Старобелски окръг е ранен 43-годишният шофьор.
Eдин човек е убит, а четирима - ранени, при украински удар с безпилотен летателен апарат в търговска база в Мелитопол, обяви за ТАСС назначеният от Москва губернатор на руската територия на Запорожка област Евгений Балицки. Жертвата е мъж, роден през 1987 г., уточни той.
Освен това петима мирни жители са били ранени при украинско нападение с дрон в руската Белгородска област, съобщи местният оперативен щаб в канала си в приложението Макс, информира ТАСС.
Шестима души бяха ранени при руска ракетна атака срещу Одеса тази вечер. Един от тях е в тежко състояние. Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.
По негова информация на всички ранени се оказва необходимата медицинска помощ.
"За пореден път, цинично пренебрегвайки нормите на международното хуманитарно право, руската армия нанесе удар по цивилното население на Одеса и региона, използвайки балистична ракета с касетъчна бойна глава. В резултат на нападението, на територията на производствено предприятие е възникнал пожар, обхванал сграда и автомобили", посочи Кипер.
Последиците от атаката в момента се отстраняват.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А,сетихте да напишете.
Коментиран от #9
20:18 07.07.2026
2 факт
Коментиран от #49, #54, #55
20:19 07.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Черното паве
20:20 07.07.2026
5 Хайрлия
20:20 07.07.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #19, #29, #70, #71
20:20 07.07.2026
7 И УКРАЙНА
Коментиран от #38
20:21 07.07.2026
8 Укропат
20:23 07.07.2026
9 Соломон
До коментар #1 от "А,сетихте да напишете.":Изгоряха и потънаха общо 7 кораба в Азовско море.Два от тях натоварени с гориво,един ферибот и кораб са зърно.Един Ка 52 свален по погрешка и един Су 30 от украинците
20:24 07.07.2026
10 СВО 1 594 дни РЕЗИЛ
След време сигурно ще пропагандират - шофирането крие рискове или дори по примера на лудитите да започнат съответните акции.
20:24 07.07.2026
11 ДрайвингПлежър
Коментиран от #52
20:26 07.07.2026
12 Газ Зелю!
20:27 07.07.2026
13 Крепостен на Хартиената мечка
Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин 🙄
20:27 07.07.2026
14 ру БЛАТА
Коментиран от #36
20:28 07.07.2026
15 коте,
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":влез във Фуело и виж руските цени, наполовина на нашите са, а клипчета си гледкай, веселят те наверно!🤣🤣🤣
Коментиран от #27
20:28 07.07.2026
16 Куфарче тоалетна
20:28 07.07.2026
17 Zaxaрова
20:28 07.07.2026
18 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #47
20:29 07.07.2026
19 Абу Будалиб
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Къде живееш? В подмосковието или към Курск? Много ти е правдива информацията. Все едно братя Грим. Даже по достоверно от 1001 нощи на Шехерезада. Изобщо нямаш въображение и не четеш украинско народно творчество. Добре че те изкопаха Черно море и издигнаха Карпатите с изкопаното. История му казват.
20:29 07.07.2026
20 На дунава с погачите
20:29 07.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Захарова
20:30 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #63
20:31 07.07.2026
25 Надъхан капейчо 🤩🤡
20:31 07.07.2026
26 456
Коментиран от #81
20:33 07.07.2026
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "коте,":пуснал съм клип от руснак от РФ-виж 3.29 минута(ако го одобрят)
20:33 07.07.2026
28 ФАКТ
20:34 07.07.2026
29 Безсмислена пропаганда
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на сороски подлоги и привърженици на Петроханската педофилска шайка. Западни медии писаха, че бензина е 100 рубли= 1,19 $, а у нас А95 е 1,53 €! Българина заплаща с 50% по-скъп бензин от руснака, без да има у нас война и без да се взривяват НПЗ и бензиностанции!
А в Украйна колко е бензина за литър? Вчера 37 бензиностанции бяха разбомбени от ВС на РФ и също се извиха опашки по бензиностанциите на Украйна!
20:34 07.07.2026
30 Атина Палада
Коментиран от #50
20:35 07.07.2026
31 Някой
За това ли получавате грантове? Да създавате впечатление, че Украйна има инициатива. Докато реалността е на 180 градуса.
Доста плоско. Все пак, пропагандата ви не минава сред българите. Виж, ако е на запад, може и да мине сред бройлерите.
20:38 07.07.2026
32 емотикон А
Остава да видим какво мисли руската опозиция, както и силоваците.
20:39 07.07.2026
33 Орксия нефтопреработвателен завод
20:39 07.07.2026
34 внотп
20:40 07.07.2026
35 Няма страшно таваришчи
20:41 07.07.2026
36 Ха ха ха
До коментар #14 от "ру БЛАТА":Той вече я затри
20:42 07.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ще , ще , ще
До коментар #7 от "И УКРАЙНА":Ще , ще , ще ...😉
20:44 07.07.2026
39 Гробар
Коментиран от #53
20:45 07.07.2026
40 ВВ Путин
20:45 07.07.2026
41 Владимир Путин, президент
20:45 07.07.2026
42 Мисля
20:45 07.07.2026
43 УЛУС МУХША/ московия/
Почна Акацията на коце и Пияната:
"Бирена бутилка със бензин за ТРИДНЕВНИЯ У йло"!!
Аре Ко пейки проЗДТИ, да спасим УЛУСЕ ДЖУЧИ!
АааааааХахахаха
20:48 07.07.2026
44 Доктор
20:48 07.07.2026
45 Урко фашистите ги очаква светлинно нощно
20:48 07.07.2026
46 усс.ран русофил
20:50 07.07.2026
47 Можеш да не вярваш
До коментар #18 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Само стой и гледай ! Генералите в Русия, военните, спец. служибите, както и видни общественици и целия руски народ иска от Кремъл да нанесат твърди удари като при война и да смажат Киев и нацисткото ръководство. Вече никой не иска преговори, а само унищожаване и победа на бойното поле. Путин изчаква само да види резултата от срещата на НАТО, която евроатлантиците обявиха за решаваща! Какво ще решат? Те така и така вече воюват с Русия чрез Зеленски и бандеровците. Решаващ може да е само отговора на Кремъл.
20:50 07.07.2026
48 ганю
и ще опаткат киев със сармати и орешки
а може и няколко реактора със кинжал
директно дупчи капака на реактора.
20:50 07.07.2026
49 Европеец
До коментар #2 от "факт":Кризата с горивата в Русия е заради
мекошавия и либерален Путин.... Всеки на негово место би направил Украйна картофена нива, ама Путин постъпва по отговорно, като неговите действия са трудно разбираеми... Зеленият просяк милионер вероятно не разбира какво направиха на втори и четвърти тоя месец руснаците в Киев.... Ако продължат да нанасят през четири дни такива удари Как ще изглежда Украйна и дали ще я има въобще...... Та зеления е добре да се огледа и ослуша, да не се взима Много на сериозно И да не вярвам много на европейските и английските си господари.... Мисля че тая нощ няма да има заря в киев, срещата в Турция ще свърши и може с интерес да гледаме отново зарята в киев..... Всичко зависи от либералния Путин, но както казват руснаците ще поживеем и ще видим....
Коментиран от #86
20:52 07.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Роко
20:58 07.07.2026
52 ха, ха, ха...
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":"...тия си заслужават изтриване от картата!"
И ти си заслужаваш изтриване на всички коментари, но все пак някои ти ги опрощават и публикуват. Попаднал си на медия дето повечето триещи (какъвто без съмнение си и ти) са защитници и разпространители на чужди интереси, съвпадащи с твоето мнение и затова. Напълно осъзнавам, че коментара ми ще бъде изтрит, а твоя ще остане за да провокира "правилното мислене", но моя и двама да го прочетат преди да е изтрит все е от полза. Скоро обаче къщичката ви от карти ще рухне, че задуха един силен вятър и да видим тогава как ще обърнете резбата.
20:58 07.07.2026
53 Европеец
До коментар #39 от "Гробар":Коментарът ти е верен.... Досега не съм чул руснаците да са били по бункерите и резиденциите на зеления просяк милионер..... Дали остава уговорката с евреина Нафтали Бенет зеления да бъде жив един Господ знае.... А да не говоря пък, че мостовете и тунелите по които идва оръжието от Полша за украинската хората си стоят непокотнати.....та тактиката за водене на войната от либералния Путин е непонятна и вероятно ще се наложи да воюва открито с европейските пудели след година, две, три, ако дотогава не се е разделил с либерализма си....
Коментиран от #59
21:00 07.07.2026
54 Милен
До коментар #2 от "факт":Вече закъсняват със 3 седмици прибирането на реколтата в Русия, на комбайните им трябва гориво и нали знаеш като няма хляб какво следва?
21:01 07.07.2026
55 Хахахаха
До коментар #2 от "факт":На ринга побеждава не този който удря силно, а този който държи на удари! Рашата за няколко месеца, замина у киреча!
21:05 07.07.2026
56 най хубавото е че нацисткия личен
21:06 07.07.2026
57 Чудесно
21:06 07.07.2026
58 анкета
21:07 07.07.2026
59 Па са си чул
До коментар #53 от "Европеец":Да не си имал член в ушите?
21:09 07.07.2026
60 Ха-ха,
21:11 07.07.2026
61 Ха ХаХа
Нито една не е Спряла работа.
Докато ударните с ракети 11 завода военни на укрите са мортос 100%
Коментиран от #68, #76
21:11 07.07.2026
62 Aлфа Bълкът
Коментиран от #64
21:12 07.07.2026
63 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #24 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":БЛАГОДАРЯ на мо дера тора за одобрението на клипа! най-после копейзажа да разбере , че аз никога не си измислям и всичко ми е подплатено с факти , проверени от няколко източника! ся остана да ми кажат , че лъжа за А95-4.5 евро в РФ (на места)
Коментиран от #67, #74, #89
21:16 07.07.2026
64 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Aлфа Bълкът":Паднал дрон върху входа на предприятието в Омск.
Голяма повреда от укроизрода
21:17 07.07.2026
65 Васил
21:18 07.07.2026
66 Утре
Коментиран от #72
21:18 07.07.2026
67 Ха ХаХа
До коментар #63 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Идиот ти не лъжеш само когато спиш.
Хората не са прости и четат за разлика от теб разчекнат тюфлек
Коментиран от #69
21:19 07.07.2026
68 Абе Руски мазен тръбар
До коментар #61 от "Ха ХаХа":Украинските дронове бият по колоните за крекинг у ищожени и 2 те и завода спира .Те са оборудвани с части с неруски произход и всичко спира.А л а п у р к а й р у с к и п а т к и и трай.Лапунгер.
Коментиран от #73
21:19 07.07.2026
69 Тихо ма
До коментар #67 от "Ха ХаХа":Руска ш л ю х о ще ти го намаам до картофите
Коментиран от #75
21:20 07.07.2026
70 Цък
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Боклук стига свободни съчинения по картинка. Едно време на всички викахме руснаци/ беларуси , украйнци. Та руснакините, беларуските и украйнките се женеха за цигани защото в СССР нямаше мъже в резултат на ВСВ. В Украйна в момента се наблюдава същата демографска криза. А руснакините много отдавана не се женят за цигани.
Коментиран от #77, #85
21:20 07.07.2026
71 Ти в катун ли си
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":роден, отпадък.
Айде лапай дръвото, че и без това не става нищо от теб.
21:21 07.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ха ХаХа
До коментар #68 от "Абе Руски мазен тръбар":Лапай кавала бе простак.
Удариха укрите на Марко Тотев дреболиите.
Боклуци
21:22 07.07.2026
74 КОТЕНЦЕ МАЛКи
До коментар #63 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Надрусани. Много ти е голям кеф кога може би други не желаещи войната страдат. И зельо опроси света особено ЕВРОПАТА обсеби и за себе си. Удря заводи фабрики инфраструктурата а русите му вземаха 1/4 от територията а той се дуе.
21:23 07.07.2026
75 Ти ли бе
До коментар #69 от "Тихо ма":Петрохански еерас разчепатен
Коментиран от #80
21:24 07.07.2026
76 Хм Хм
До коментар #61 от "Ха ХаХа":Брат, вземи нещо за кръвното. Ако не си разбрал Путин иска бензин от Картошенко и Моди. Явно "дрончетата" са свършили някаква работа.
Коментиран от #83
21:24 07.07.2026
77 Трай бе
До коментар #70 от "Цък":Смешник трай ще ти го намаам в ауспуха па на тебе.Едно време различните се переха за шише водка бяха голи и боси.
21:24 07.07.2026
78 ами
21:25 07.07.2026
79 Поредната
Коментиран от #93
21:26 07.07.2026
80 Аз бе Чи ки йо
До коментар #75 от "Ти ли бе":Не до кла те на мър па са ще ви ши б а м заедно с майка ти.
Коментиран от #84
21:26 07.07.2026
81 Пффф...
До коментар #26 от "456":Бате, кви са тия полюццциии бре...Пий си апчетата...
21:26 07.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ха ХаХа
До коментар #76 от "Хм Хм":Укролъжи нон стоп докато укроизродът не бъде окачен за дебелото черво на Крещатник
21:27 07.07.2026
84 Ха ХаХа
До коментар #80 от "Аз бе Чи ки йо":С какво бе еерас скапан?
Кой не те хвана само той не те е.а
21:28 07.07.2026
85 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #70 от "Цък":да руска шлюхо , така е! вече се женят за турци-питай някой запознат да ти обясни
21:29 07.07.2026
86 Мусорчик
До коментар #49 от "Европеец":Изглежда само ти не разбра, че Путин воюва с максимум силите и оръжията си. Какъв либерал е като изби сума ти жени и деца?! Единственото, което не е пробвал е ЯО. Но ако опита с него и с Русия е свършено, защото и Индия и Китай ще се обърнат срещу него.
21:32 07.07.2026
87 Примати
21:33 07.07.2026
88 Бай онзи
21:33 07.07.2026
89 Мдаа
До коментар #63 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изгледах го.Днес 380 рубли за литър.Демек 4,35 евро.
ЗАКРИВАЙ!!!
21:33 07.07.2026
90 Пламен
Е тогава ще стане Революция.
21:34 07.07.2026
91 Дядо Влайчо
21:35 07.07.2026
92 М.мка му!
21:35 07.07.2026
93 Ти интернет
До коментар #79 от "Поредната":Имаш ли в пещерата руцки знаеш ли гледай мама ти д...на не до кла те на.
21:36 07.07.2026