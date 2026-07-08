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Мадяр: Зеленски и аз се разбрахме за официална двустранна среща
  Тема: Украйна

Мадяр: Зеленски и аз се разбрахме за официална двустранна среща

8 Юли, 2026 12:35 811 9

  • унгария-
  • украйна-
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  • петер мадяр-
  • зеленски

Унгарският премиер потвърди подкрепата за Украйна с хуманитарна помощ, но изключи предоставяне на оръжия и военна помощ

Мадяр: Зеленски и аз се разбрахме за официална двустранна среща - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Петер Мадяр съобщи, че е провел кратък разговор с украинския президент Володимир Зеленски, по време на който двамата са се договорили в близко бъдеще да проведат официална двустранна среща. Това предаде унгарската информационна агенция МТИ, предава БТА.

Пред журналисти при пристигането си за срещата на върха на НАТО в Анкара Мадяр заяви, че позицията на неговото правителство по отношение на войната остава непроменена.

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„Позицията на унгарското правителство е ясна: Украйна е жертвата във войната. Русия е агресорът, а Украйна има правото да защитава своята териториална цялост“, каза той.

Премиерът подчерта, че Будапеща ще продължи да оказва хуманитарна подкрепа на Украйна, но няма намерение да изпраща оръжия или военни контингенти.

„Ще продължим да помагаме с хуманитарни средства, но няма да предоставяме въоръжение, войски или друга военна подкрепа“, заяви Мадяр.

По думите му унгарските избиратели са дали ясен мандат на управляващата партия на последните избори и очакват страната да остане надежден съюзник в НАТО.

„Унгарците вярват в единството и силата на Алианса. Ангажирани сме Унгария отново да бъде надежден партньор“, посочи министър-председателят.

Той съобщи още, че правителството е приело план за поетапно увеличаване на разходите за отбрана, така че те да достигнат пет процента от брутния вътрешен продукт до 2035 година.

В публикувано по-късно видео в социалната мрежа „Фейсбук“ Мадяр разкри, че със Зеленски са обсъдили възможността официалната им среща да се проведе в Будапеща или Киев, след което двамата да посетят заедно град Берегово в украинската Закарпатска област.

Унгарският премиер коментира и обсъжданата в рамките на срещата на върха на НАТО финансова помощ за Украйна в размер на 70 млрд. евро. Според него участието на отделните държави в схемата ще бъде доброволно.

„Както Унгария и Словакия се отказаха от участие в кредитната рамка на Европейския съюз за Украйна, така и сега всяка държава сама ще реши дали да се включи във финансирането“, заяви Мадяр.

Той отново подчерта, че Унгария ще продължи да подкрепя Украйна единствено чрез хуманитарна помощ и няма да участва във военни доставки или други форми на военна подкрепа.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И Киев е Руски

    9 5 Отговор
    Надрусани и не лигитимни покемони

    12:54 08.07.2026

  • 2 Много пъти съм казвал

    3 5 Отговор
    ВРЕМЕ Е, ПУ ТЮ В ЦИ, Русия да спре петрола и газа за Унгария

    Коментиран от #6

    13:00 08.07.2026

  • 3 КЪДЕ Е ОРБАН

    3 5 Отговор
    И ОНЯ СИЯРТО
    КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ?

    Коментиран от #5, #8

    13:00 08.07.2026

  • 4 компромиси се правят,

    7 0 Отговор
    разбира се, но Мадяр защо се хваща на този вече две години НЕЛЕГИТИМЕН президент на укро-бандеровци? Под предлог, че има война ОТЛАГА ИЗБОРИ, а златни тоалетни, дрога, имения, свръхскъпи коли може да се купуват с нашите пари. ТАКА ЛИ???

    13:03 08.07.2026

  • 5 Мадяр е бетер

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "КЪДЕ Е ОРБАН":

    Орбан. Не ги мислете унгарците. Те си гонят интересите.

    13:04 08.07.2026

  • 6 П У Т Ю В ЦИ МР Ъ С НИ

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много пъти съм казвал":

    За всички от НАТО, и другите колонии на САЩ. И ядреното гориво да спрат, и блокаж на всичко за АЕЦите от СССР и Русия. Зърното и торовете, металите, всичко. ИЗГОНВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ НАТО

    13:05 08.07.2026

  • 7 Унгарците

    3 0 Отговор
    Са Мъдри. !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    13:21 08.07.2026

  • 8 Дъщерята на Орбан

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "КЪДЕ Е ОРБАН":

    на Виктор Орбан,
    Анита Орбан е вицепремиер и министър на външните работи........

    13:25 08.07.2026

  • 9 Дедо

    1 0 Отговор
    Кой ще е отдолу?

    13:37 08.07.2026

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