Несигурността относно морския път продължава! Трафикът през Ормузкия проток спада

Корабният трафик през Ормузкия проток е спаднал през вчерашния ден, показват предварителни данни за корабоплаването, публикувани днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това става, тъй като повечето компании собственици на кораби са избягвали ключовия морски път поради липсата на ясни сигнали за неговото отваряне.

Шест кораба за превоз на търговски стоки са пресекли Ормузкия проток вчера, сочат данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) към 02:58 ч. по Гринуич (05:58 ч. българско време) тази сутрин.

Това е по-малко от деветте кораба от предходния ден и под 10-дневната средна стойност от 11 кораба на ден, преминаващи през протока, отбелязва Ройтерс.