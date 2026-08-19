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Несигурността относно морския път продължава! Трафикът през Ормузкия проток спада
  Тема: Иранската криза

Несигурността относно морския път продължава! Трафикът през Ормузкия проток спада

19 Август, 2026 08:57 798 20

  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Агенцията отбелязва, че това става, тъй като повечето компании собственици на кораби са избягвали ключовия морски път поради липсата на ясни сигнали за неговото отваряне

Несигурността относно морския път продължава! Трафикът през Ормузкия проток спада - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Корабният трафик през Ормузкия проток е спаднал през вчерашния ден, показват предварителни данни за корабоплаването, публикувани днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това става, тъй като повечето компании собственици на кораби са избягвали ключовия морски път поради липсата на ясни сигнали за неговото отваряне.

Шест кораба за превоз на търговски стоки са пресекли Ормузкия проток вчера, сочат данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) към 02:58 ч. по Гринуич (05:58 ч. българско време) тази сутрин.

Това е по-малко от деветте кораба от предходния ден и под 10-дневната средна стойност от 11 кораба на ден, преминаващи през протока, отбелязва Ройтерс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    6 10 Отговор
    Нас никой не ни пита за нищо. Понеже сме пр 0 сти бакшиши.

    Коментиран от #3

    08:58 19.08.2026

  • 2 ФАКТ

    4 14 Отговор
    Русия е Нигер с милиционери. Безгласна буква с гарант страхлив кгб милиционер доносник. С прякор молеца.

    Коментиран от #6

    08:59 19.08.2026

  • 3 Дзак

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Путин многоходовия":

    Съпричастен към Убийство!

    Коментиран от #8

    09:00 19.08.2026

  • 4 Има ни пак

    12 2 Отговор
    Вече целия свят е убеден, че рижият палячо загуби войната. Само той не е съгласен и обрича всички на икономически проблеми.

    Коментиран от #12

    09:01 19.08.2026

  • 5 ТРЪМПАКА И ЕВРЕИТЕ

    13 1 Отговор
    ДА ВДИГАТ БЕЛИЯ БАЙРАК.

    09:01 19.08.2026

  • 6 Банк рън

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Руснаците теглят десетки милиарди долари от банките в последните седмици от страх, че самозабравилият се диктатор ще ги изземе за 3-дневната си операция.

    09:01 19.08.2026

  • 7 хахахаха

    10 1 Отговор
    Как така, Ормузкия проток не е ли вече територия на САЩ, тръмполиното го обяви още оня ден, и кво излиза сега, САЩ не могат да контролират собствената си територия ли, краварски кораб не може да премине през територия на САЩ, а ще се активира ли члена 5, понеже е нападната територия на НАТОто, хахахахаха краваря стана отново за смях, що не си взима Гренландия ве тръмполино, малко щяха да помрънкат еврастите и да се кротнат, ми се занимаваш с персите.

    09:01 19.08.2026

  • 8 Кафе

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Хапчетата копейка.

    09:03 19.08.2026

  • 9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 12 Отговор
    Да му мислят АЯТОЛАСИТЕ
    От къде ша си изнасят петрола.

    Коментиран от #18

    09:04 19.08.2026

  • 10 ТРЪМПИ, БРАТО

    1 9 Отговор
    Почвай да бомбиш.
    Тия от дума не разбират.

    09:05 19.08.2026

  • 11 Абе

    3 0 Отговор
    бъдете коректни в заглавията бе, Американскио проток и това е.......

    09:05 19.08.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Има ни пак":

    Тръмп не губи
    Той бомби
    После експлоатира....за милиарди долари.

    09:07 19.08.2026

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    Водата е идеална. Слабо вълнение от Север, лодките си стоят в морето. Вероятно ще се увеличи малко в мини буря.

    09:10 19.08.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор
    Де го Путин и СИ да отърват Моджтабата, че Тръмп го разбомби.
    Тия не беха ли у БРИКС.

    09:24 19.08.2026

  • 15 Пак същото:

    7 0 Отговор
    Тръмпона
    май взе да се усеща как го работят?!
    На края на петия месец от войната.

    Най доброто тепърва предстои - по изборите.

    Коментиран от #16

    09:31 19.08.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пак същото:":

    Не виждам мекеретата с какво ще му помогнат!

    09:34 19.08.2026

  • 17 Пак същото:

    5 0 Отговор
    Едно снарядче и борсите подскачат, цените хвърчат, горивата поскъват и светът псува кого......правилно се насочихте- Тръмп!

    Рижавия стратег и пишман - президент още не знае какво го чака по изборно време наесен.

    10:04 18.08.2026

    8 Омръзна ми да се повтарям тия месеци, ама някои хора още не са загряли -

    Тръмп контролира ВХОДА,
    ама Иран контролира ИЗХОДА.

    НА ВХОДА ТАНКЕРИТЕ ВЛИЗАТ ПРАЗНИ, А ИЗЛИЗАТ ПЪЛНИ.
    МАЛКА ПОДРОБНОСТ! 🤣

    За това Тръмп губи войната с Иран!

    09:37 19.08.2026

  • 18 Откъде ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":

    А погледни картата и се сети сам!

    Иранският износ на петрол е НАРАСТНАЛ след войната!

    09:41 19.08.2026

  • 19 Ами

    2 0 Отговор
    До края на годината ще е същото. После Тръмп ще има други проблеми, но демократите може и да решат да ескалират конфликта. Сред тях също има много ционисти.

    09:44 19.08.2026

  • 20 Явно

    0 2 Отговор
    Останалите страни производителки компенсират в голяма степен тези 20 процента горива, който сега не могат да преминават през протока.

    09:46 19.08.2026