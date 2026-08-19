Несигурността относно морския път продължава! Трафикът през Ормузкия проток спада

Корабният трафик през Ормузкия проток е спаднал през вчерашния ден, показват предварителни данни за корабоплаването, публикувани днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че това става, тъй като повечето компании собственици на кораби са избягвали ключовия морски път поради липсата на ясни сигнали за неговото отваряне.
Шест кораба за превоз на търговски стоки са пресекли Ормузкия проток вчера, сочат данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler) към 02:58 ч. по Гринуич (05:58 ч. българско време) тази сутрин.
Това е по-малко от деветте кораба от предходния ден и под 10-дневната средна стойност от 11 кораба на ден, преминаващи през протока, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
Коментиран от #3
08:58 19.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #6
08:59 19.08.2026
3 Дзак
До коментар #1 от "Путин многоходовия":Съпричастен към Убийство!
Коментиран от #8
09:00 19.08.2026
4 Има ни пак
Коментиран от #12
09:01 19.08.2026
5 ТРЪМПАКА И ЕВРЕИТЕ
09:01 19.08.2026
6 Банк рън
До коментар #2 от "ФАКТ":Руснаците теглят десетки милиарди долари от банките в последните седмици от страх, че самозабравилият се диктатор ще ги изземе за 3-дневната си операция.
09:01 19.08.2026
7 хахахаха
09:01 19.08.2026
8 Кафе
До коментар #3 от "Дзак":Хапчетата копейка.
09:03 19.08.2026
9 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
От къде ша си изнасят петрола.
Коментиран от #18
09:04 19.08.2026
10 ТРЪМПИ, БРАТО
Тия от дума не разбират.
09:05 19.08.2026
11 Абе
09:05 19.08.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #4 от "Има ни пак":Тръмп не губи
Той бомби
После експлоатира....за милиарди долари.
09:07 19.08.2026
13 Анонимен
09:10 19.08.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
Тия не беха ли у БРИКС.
09:24 19.08.2026
15 Пак същото:
май взе да се усеща как го работят?!
На края на петия месец от войната.
Най доброто тепърва предстои - по изборите.
Коментиран от #16
09:31 19.08.2026
16 Дзак
До коментар #15 от "Пак същото:":Не виждам мекеретата с какво ще му помогнат!
09:34 19.08.2026
17 Пак същото:
Рижавия стратег и пишман - президент още не знае какво го чака по изборно време наесен.
10:04 18.08.2026
8 Омръзна ми да се повтарям тия месеци, ама някои хора още не са загряли -
Тръмп контролира ВХОДА,
ама Иран контролира ИЗХОДА.
НА ВХОДА ТАНКЕРИТЕ ВЛИЗАТ ПРАЗНИ, А ИЗЛИЗАТ ПЪЛНИ.
МАЛКА ПОДРОБНОСТ! 🤣
За това Тръмп губи войната с Иран!
09:37 19.08.2026
18 Откъде ли?
До коментар #9 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":А погледни картата и се сети сам!
Иранският износ на петрол е НАРАСТНАЛ след войната!
09:41 19.08.2026
19 Ами
09:44 19.08.2026
20 Явно
09:46 19.08.2026