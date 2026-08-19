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Сто дни Петер Мадяр: унгарците излизат от депресията

Сто дни Петер Мадяр: унгарците излизат от депресията

19 Август, 2026 11:27 803 17

  • унгария-
  • тиса-
  • фидес-
  • петер мадяр-
  • виктор орбан

На едно нещо обаче правителството на Мадяр може да влияе само косвено: съдебното преследване на дългогодишното управление на Орбан

Сто дни Петер Мадяр: унгарците излизат от депресията - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр е на поста си от сто дни. Той обеща да възстанови правовата държава и демокрацията. Какво успя да постигне?

Изборът на Петер Мадяр предизвика всеобщо облекчение в Будапеща. След последното преизбиране на неговия предшественик Виктор Орбан преди четири години настроението беше почти депресивно, спомня си германската политоложка Елен Бос, която живее в Унгария повече от 20 години. Сега всичко е съвсем различно. "Има много промени и просто се чувства, че хората виждат бъдеще", казва тя пред АРД. Според нея вече са се случили невероятно много неща.

Изданието подчертава, че унгарският парламент е работил без прекъсване почти цяло лято - заради лавината от работа. Мадяр обеща да върне правовата държава, разделението на властите и плуралистичната демокрация в Унгария. Друго негово централно предизборно обещание бе да върне Унгария обратно в Европа, припомня германската обществена медия.

Част от списъка вече е изпълнена

Една част от задачите вече е решена. С присъединяването към Европейската прокуратура и мерките за борба с корупцията новото унгарско правителство успя да разблокира замразените средства от ЕС. Така бе положена и основата за нови отношения с Общността.

Ограничаването на премиерските мандати също е факт. То трябва да попречи на завръщането на Орбан на поста. По въпроса за върховенството на закона работата вече е започнала. В Конституционния съд бяха предприети нови назначения, за да бъде извадена съдебната система от влиянието на партията "Фидес".

Друга важна кадрова промяна: отстраняването на назначения от Орбан президент Тамаш Шуйок и изборът на Андраш Бака за нов държавен глава. Това, както и реформите в съдебната система, имаше преди всичко една цел: да се премахнат пречките, които биха могли да затруднят управлението на Мадяр, въпреки че той разполага с мнозинство от две трети в парламента, разяснява АРД.

Какви задачи още стоят пред Мадяр?

Новото унгарско правителство обаче има да върши още много съществена работа, посочва Петер Течет от Института за дунавския регион и Централна Европа. Мадяр трябва да се справи с "доста безнадеждното състояние на икономиката, социалната сфера, образованието, болниците и т.н.".

Освен това трябва да бъдат разпуснати многобройните институции и фондации, с помощта на които партията на Орбан "Фидес" отклоняваше държавни средства по неясни канали. Специално за тази цел беше създадена служба за връщане на незаконно придобитото имущество.

Обществените радио и телевизия също получиха нова правна основа. До няколко дни се очаква телевизионните канали отново да започнат да излъчват новини - практика, която беше преустановена временно след изборите, тъй като при управлението на Орбан медиите бяха използвани за разпространяването на фалшиви сведения и за правителствена пропаганда.

Тази есен се очаква да започне и работата по изготвянето на нова конституция. Сега действащият основен закон беше прокаран от "Фидес" набързо през парламента през 2011 година в рамките на няколко дни. В това отношение Унгария е изправена пред пълно преустройство. За политоложката Бос това ще бъде лакмус за Мадяр: "За мен наистина е решаващо какво ще се случи след това. Ако той продължи по стъпките на Орбан, ще стане проблематично".

На едно нещо обаче правителството на Мадяр може да влияе само косвено: съдебното преследване на дългогодишното управление на Орбан. Негови ключови съратници избягаха в чужбина през последните месеци заедно с присвоените от тях средства, пише още германската обществена медия.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    14 2 Отговор
    100 дни абсолютно нищо!!!

    11:29 19.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    При Орбан нямаше режим на тока.

    11:30 19.08.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    15 3 Отговор
    Уаууу!Милите унгарски либерали в депресия ли са били?🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    11:30 19.08.2026

  • 4 Сто дни Радев

    9 0 Отговор
    Депресията гърми

    11:36 19.08.2026

  • 5 Кончита класация

    14 2 Отговор
    Класациите на пропадналите е винаги да ти обясни колко добре си - дори на Финландия страната с най-много депресирани и самоубийства винаги я изкарват "най-щастливата" :) Европейските класации са като Евровизия ... всички знаят, че Кончита ще спечели още преди да почне да пее.

    11:41 19.08.2026

  • 6 Реконтра

    3 2 Отговор
    ... или влизат!

    11:42 19.08.2026

  • 7 А ние

    7 6 Отговор
    100 дни Гумен Гадев- навлизане в депресията

    Коментиран от #8

    11:42 19.08.2026

  • 8 Сила

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "А ние":

    Мунчо е на амфети....а избирателите му на фентанил !!!

    11:46 19.08.2026

  • 9 мда верно е

    8 1 Отговор
    Сто дни след тиквата българите излизат от депресията
    щастливи че забогатяват в клуба на богатите при спадащи цени

    11:46 19.08.2026

  • 10 СВО 1 637 дни РЕЗИЛ

    4 3 Отговор
    След100 дни някои излизат от депресията, а други с прогресиращи стъпки ги тикат към нея.

    11:49 19.08.2026

  • 11 9689

    2 3 Отговор
    И влизат в още по голяма.

    11:54 19.08.2026

  • 12 Противоположен полюс

    1 1 Отговор
    В България какво стана? Благодаря ви глупаци!

    12:02 19.08.2026

  • 13 Про100 💪👑💯

    3 2 Отговор
    В България, за да няма депресия, на бунт срещу Радев и останалите слуги на Проссия!

    12:02 19.08.2026

  • 14 Маджаров, Петър

    2 0 Отговор
    ОрБАН приключи. Край с проруските слуги. Време е за промяна. И България ще стане същата.

    12:06 19.08.2026

  • 15 Госあ

    2 0 Отговор
    хе хе хе тва матрялче е за умните и красивите с по два пръста чело и дипломки от нюбул

    12:13 19.08.2026

  • 16 Аква

    0 0 Отговор
    Някой е сънувал гол под кревата! Унгарците са дълбоко разочаровани от новото правителство. Очакванията, че националната сигурност и суверенитет са по-важни от урсулите , не се сбъднаха. Маджар се оказа хлъзгава охлюв и нищозначещ политик. Но... всекиму заслуженото.

    12:21 19.08.2026

  • 17 хахаха

    0 0 Отговор
    Докато преди през Унгария да се мине, беше приятно, спокойно, и хората усмихнати и ведри, от последната година през Унгария се минава само ТРАНЗИТ, НЕ се зарежда там, НЕ се купува нищо там, и не се спира никъде. Гледат те като дебили, държат се грубо, невъзпитано, и най-прекрасното - цените са двойни за НЕунгарци. Ако щете.

    12:22 19.08.2026

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