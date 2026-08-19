Търговски войни! Канада и САЩ са постигнали съществен напредък в преговорите, но остава още работа

Канада и САЩ са постигнали съществен напредък в търговските преговори, но остава още важна работа, заяви канадският премиер Марк Карни, след като американският президент Доналд Тръмп обяви тридневно отлагане на новите 50-процентни мита върху канадски стоки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Постигнат е съществен напредък, въпреки че остава още важна работа“, посочи Карни в изявление, разпространено около час след съобщението на Тръмп.

Американският президент заяви по-рано, че отлага въвеждането на митата, тъй като САЩ и Канада са постигнали споразумение, което предстои да бъде окончателно оформено документално.

Тръмп и Карни са разговаряли вчера следобед за втори път тази седмица, а преговарящите от двете страни водят интензивни разговори от седмици.

„Докато тази работа продължава, Канада остава съсредоточена върху изграждането на по-силна, по-независима и по-конкурентоспособна икономика у дома“, заяви още Карни.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър съобщи, че бъдещото споразумение ще включва по-широк достъп до канадския пазар за американски стоки, ангажименти в областта на икономическата сигурност и сближаване на правилата за цифровата търговия.

В публикуван от Белия дом документ Тръмп посочва, че Канада е поела ангажименти да отговори на американските опасения, свързани с митата върху млечните продукти, алкохолните напитки и автомобилите. Американските власти не дадоха повече подробности, а канадското правителство не потвърди съдържанието на евентуалното споразумение.

Новите американски мита трябваше да засегнат канадски внос за около 20 млрд. долара и да се прилагат независимо дали стоките отговарят на условията за преференциално третиране по търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада (USMCA).

Сред спорните въпроси остават и американските мита върху канадските автомобили. Според източници, запознати с преговорите, страните са обсъждали намаляването им до 15 на сто от сегашните 25 на сто, както и допълнителни облекчения в зависимост от дела на американските компоненти във всеки автомобил.

Тръмп посочи още, че проектът за петролопровода „Кийстоун Екс Ел“ (Keystone XL), прекратен през 2021 г., може да бъде възобновен, без да даде допълнителни подробности.