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Mащабна кибератака! Откраднаха данните на 1,2 милиона лица и 200 000 компании в Латвия

Mащабна кибератака! Откраднаха данните на 1,2 милиона лица и 200 000 компании в Латвия

19 Август, 2026 10:27 958 10

  • латвия-
  • хакери-
  • кибератака

Според съобщенията са били откраднати имена, данни за плащания, регистрационни номера на превозни средства и адрес, регистриран в деня на предоставяне на услугата в Латвия

Mащабна кибератака! Откраднаха данните на 1,2 милиона лица и 200 000 компании в Латвия - 1
DPA DPA

Данни на 1,2 милиона физически лица и 200 000 компании са били откраднати при мащабна кибератака, съобщава ДПА, като цитира изявление на Дирекцията за безопасност на движението по пътищата (CSDD) на Латвия.

Според съобщенията са били откраднати имена, данни за плащания, регистрационни номера на превозни средства и адрес, регистриран в деня на предоставяне на услугата.

Латвия има население от около 1,9 милиона души.

Не е ясно кой стои зад инцидента.

Премиерът Андрис Кулбергс заяви, че не може да се изключи участие на друга държава, според информационната агенция Leta.

Кулбергс разкритикува ръководството на CSDD, че го е информирало за кражбата на данни със закъснение.

Той спомена предишна хакерска атака срещу държавната горска администрация през юни.

Два "сериозни киберинцидента", случили се в рамките на кратък период, бяха ясен сигнал, че са необходими допълнителни мерки за сигурност, каза той. "Това вече буквално е въпрос на национална сигурност", каза Кулбергс.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    27 0 Отговор
    Демек откраднали са данните на почти сите латвийци они са около 1 800 000 души

    10:32 19.08.2026

  • 2 Урсула

    21 1 Отговор
    С цифровото евро и дигиталните документи за самоличност няма да има такива проблеми, не бойте се!

    Коментиран от #7

    10:36 19.08.2026

  • 3 ТОЛ системите

    17 1 Отговор
    В цяла Европа са компрометирани. Поне от година е така. Включително и в България

    10:42 19.08.2026

  • 4 Още ли...

    12 0 Отговор
    ...искате и им вярвате, на дигитални валути, ИИ и всичко на карти и Интернет...едни подобни удари, сливова, намеса на хакери, престъпни служители, политически игри и оставаш без пари, без храна и нямаш друг избор....ставаш клошар

    10:50 19.08.2026

  • 5 военен неможач

    10 0 Отговор
    Този път не е Путин, а Лукашенка, нали? Или и двамата в комбина - сигурация.

    10:55 19.08.2026

  • 6 Хаген Дас

    6 0 Отговор
    Гаранция ще обвинят Русия!

    11:18 19.08.2026

  • 7 Хаген Дас

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула":

    Да ще им занулят сметките и да пият студена вода!

    11:19 19.08.2026

  • 8 Като население

    5 0 Отговор
    Латвия е горе-долу колкото София. Тежестта на държавата в ЕС при вземане на решения за предоставяне на евросредства на трети страни е колосална. Как става това не ми е ясно.

    11:22 19.08.2026

  • 9 Джон Крюгер

    0 0 Отговор
    Заличен сте!

    11:41 19.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Намерени са Ай Пи -тата на хакерите,
    Баши ров и Пет ров😀😀😀

    12:14 19.08.2026

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