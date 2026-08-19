Mащабна кибератака! Откраднаха данните на 1,2 милиона лица и 200 000 компании в Латвия

Данни на 1,2 милиона физически лица и 200 000 компании са били откраднати при мащабна кибератака, съобщава ДПА, като цитира изявление на Дирекцията за безопасност на движението по пътищата (CSDD) на Латвия.

Според съобщенията са били откраднати имена, данни за плащания, регистрационни номера на превозни средства и адрес, регистриран в деня на предоставяне на услугата.

Латвия има население от около 1,9 милиона души.

Не е ясно кой стои зад инцидента.

Премиерът Андрис Кулбергс заяви, че не може да се изключи участие на друга държава, според информационната агенция Leta.

Кулбергс разкритикува ръководството на CSDD, че го е информирало за кражбата на данни със закъснение.

Той спомена предишна хакерска атака срещу държавната горска администрация през юни.

Два "сериозни киберинцидента", случили се в рамките на кратък период, бяха ясен сигнал, че са необходими допълнителни мерки за сигурност, каза той. "Това вече буквално е въпрос на национална сигурност", каза Кулбергс.