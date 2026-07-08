Тръмп обяви, че Турция ще купи изтребители F-35 от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Турция ще закупи американски изтребители F-35. Това стана по време на срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Анкара, където се провежда срещата на върха на Алианса, предава БТА.

Съединените щати изключиха Турция от програмата за производство на самолетите от пето поколение F-35 и наложиха санкции на страната през 2019 г., след като Анкара придоби руски системи за противовъздушна отбрана С-400.

„Много обичам Ердоган. Много обичам и Нетаняху. Турция ще купи самолетите F-35. Турция има много млада и силна армия“, заяви Тръмп по време на срещата, която беше излъчвана на живо.

Коментарът му дойде след изказване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който предупреди, че евентуална продажба на американски изтребители F-35 на Турция би могла да промени баланса на силите в Близкия изток.

Темата за възможното връщане на Турция в програмата F-35 беше обсъдена и по време на срещата между Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган след пристигането на американския лидер в Анкара.

„Темата за F-35 не е нова за нас и беше обсъждана и преди със Съединените щати. Получихме обещание за пет самолета. Уважаемият Тръмп има отделно обещание по този въпрос към нас“, заяви Ердоган.

По време на срещата си с Марк Рюте американският президент отново отправи критики към съюзниците от НАТО за недостатъчните според него разходи за отбрана и подкрепа към САЩ.

„Оценявам, че сме заедно тук. Но искам отново да кажа: аз съм много разочарован от НАТО. Плащаме твърде много. Милиарди повече, защото ние ги пазим, но те не правят нищо за нас. Това не е правилно“, заяви Тръмп.

Най-остри бяха критиките му към Испания, която американският президент определи като „ужасен партньор“ в Алианса.

„Не искам да работя за нищо оттук нататък с Испания. Те не участват, не плащат“, каза Тръмп.

Той призова съюзниците си да изпълняват по-голяма част от ангажиментите си към НАТО и похвали лидерските качества на Марк Рюте, както и усилията му за укрепване на единството в Алианса.

Генералният секретар на НАТО от своя страна припомни, че европейските съюзници и Канада значително са увеличили разходите си за отбрана. По думите му през 2025 г. и 2026 г. те ще инвестират допълнително 258 млрд. долара в отбранителни способности спрямо предходните периоди.