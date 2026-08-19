Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва

Само преди няколко дни Mercedes обнови своя компактен седан C-Class, а заедно с него подобни промени получи и комби версията, която официално се завръща на българския пазар. Двата модела вече се появиха в конфигуратора на марката за България, откъдето разбираме повече подробности за техните цени, задвижване и опции при закупуване. Към момента се предлагат цели осем опции за задвижване за двата типа каросерия, давайки на клиентите избор между бензинови двигатели, дизелови и хибридни системи, като изцяло електрическото задвижване е оставено на отделния модел C-Class Electric.

Бензиновите варианти се свеждат до модела C200 със задвижване на задния мост и C250 4Matic, съответно със 177 конски сили и 218 конски сили и цени започващи от 48 910 евро за по-малкия двигател и 56 110 евро за по-големия бензинов двигател. Налични са и две дизелови версии – C200d и C250d, като последният се предлага и с опционално задвижване на четирите колела. Мощността е съответно 163 конски сили и 200 конски сили за 250d, а цените започват от 52 810 евро за 200d и достигат до 58 390 евро за версията със задвижване на четирите колела.

Отивайки по-нагоре в ценовата йерархия, хибридните C300e, C300e 4Matic и C400e 4Matic изминават до около 80 километра само ток и разполагат съответно с 326 или 394 конски сили за най-върховия модел. Цените започват от 64 090 евро за C300e и 70 030 евро за най-наточения модел към момента. При комби моделите за момента е обявена цената на бензиновата версия C200, която започва от 49 390 евро, както и C250 в бензинов и дизелов вариант и задвижване на четирите колела, където цените са съответно 56 590 евро и 58 930 евро за дизела.