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Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва

Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва

19 Август, 2026 13:18 844 3

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Дни след премиерата, фейслифтът вече може да бъде конфигуриран в България

Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Само преди няколко дни Mercedes обнови своя компактен седан C-Class, а заедно с него подобни промени получи и комби версията, която официално се завръща на българския пазар. Двата модела вече се появиха в конфигуратора на марката за България, откъдето разбираме повече подробности за техните цени, задвижване и опции при закупуване. Към момента се предлагат цели осем опции за задвижване за двата типа каросерия, давайки на клиентите избор между бензинови двигатели, дизелови и хибридни системи, като изцяло електрическото задвижване е оставено на отделния модел C-Class Electric.

Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва

Бензиновите варианти се свеждат до модела C200 със задвижване на задния мост и C250 4Matic, съответно със 177 конски сили и 218 конски сили и цени започващи от 48 910 евро за по-малкия двигател и 56 110 евро за по-големия бензинов двигател. Налични са и две дизелови версии – C200d и C250d, като последният се предлага и с опционално задвижване на четирите колела. Мощността е съответно 163 конски сили и 200 конски сили за 250d, а цените започват от 52 810 евро за 200d и достигат до 58 390 евро за версията със задвижване на четирите колела.

Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва

Отивайки по-нагоре в ценовата йерархия, хибридните C300e, C300e 4Matic и C400e 4Matic изминават до около 80 километра само ток и разполагат съответно с 326 или 394 конски сили за най-върховия модел. Цените започват от 64 090 евро за C300e и 70 030 евро за най-наточения модел към момента. При комби моделите за момента е обявена цената на бензиновата версия C200, която започва от 49 390 евро, както и C250 в бензинов и дизелов вариант и задвижване на четирите колела, където цените са съответно 56 590 евро и 58 930 евро за дизела.

Новата C-Class вече се продава у нас като седан и комби. Ето колко струва


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  • 1 Последния Софиянец

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    Много грозно бе

    13:26 19.08.2026

  • 2 сектант

    0 0 Отговор
    След 1 седмица ще ги гледаме по мутренските автокъщи вече.

    13:49 19.08.2026

  • 3 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Чувам, че Мерцедес се изнася от Германия... Ще правят коли в Унгария, щото в Германия вече не било за бизнес....А когато и Мерцедес напусне Германия, това означава, че нещата вече наистина са извън контрол.🤔

    13:58 19.08.2026