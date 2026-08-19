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Високочувствителна разузнавателна информация! САЩ разкритикуваха Израел заради въздушен удар по сирийско военно летище
  Тема: Сирия

Високочувствителна разузнавателна информация! САЩ разкритикуваха Израел заради въздушен удар по сирийско военно летище

19 Август, 2026 12:57 766 8

  • израел-
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  • башар асад-
  • голански възвишения

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че Израел многократно е нанасял удари по страната след падането на дългогодишния президент Башар Асад на 8 декември 2024 г., докато сирийското правителство е проявило сдържаност

Високочувствителна разузнавателна информация! САЩ разкритикуваха Израел заради въздушен удар по сирийско военно летище - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак осъди вчерашната израелска атака срещу военно летище в северозападна Сирия, предаде ДПА и заяви, че Вашингтон е дълбоко обезпокоен от тази атака, при която няма съобщения за щети или жертви, пише БТА.

„Фокс Нюз“ съобщи, че неназован висш израелски служител е заявил, че Израел е споделил високочувствителна разузнавателна информация със САЩ преди нападението, но не даде повече подробности поради строго класифицирания характер на информацията.

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че Израел многократно е нанасял удари по страната след падането на дългогодишния президент Башар Асад на 8 декември 2024 г., докато сирийското правителство е проявило сдържаност, стремило се е да укрепи стабилността и е опитало да избегне по-нататъшна ескалация.

Според неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ), военното летище „Абу Духур“ е било извън експлоатация от години, но в момента се възстановява с турска подкрепа.

Турски превозни средства и оборудване са разположени там от известно време, като работата включва техническа и логистична подготовка за евентуалното повторно въвеждане на летището в експлоатация, отбеляза СЦНПЧ.

Турска военна делегация дори е посетила летището през последните дни, за да оцени напредъка на работата там, добави организацията.

Според информации в израелските медии, ударът е бил насочен към „ограничаване на военното влияние на Турция в Сирия“.

„Фокс Нюз“ цитира висшия израелски представител, който заяви, че преходният президент Ахмед аш Шараа е разбрал, че не може да действа като предишното ръководство, което е подкрепяло „марионетни сили“. Представителят обаче допусна, че Аш Шараа може да не е знаел „какво се случва“.

Барак критикува израелските въздушни удари по летището като ненужна ескалация и заявяви, че те не допринасят за регионалната стабилност.

Правителството на Аш Шараа „нито е провеждало агресивна политика, нито е поддържало марионетни сили“, написа Барак в Екс, добавяйки, че то „многократно е показвало предпочитание към деескалация с Израел“.

Вашингтон досега улесняваше преговорите между страните и ще продължи да го прави, за да напредва в дипломатическите усилия, подчерта Барак.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    8 1 Отговор
    Че хайде да нанесем удар за ограничаване на влиянието на Израел тогава.

    Коментиран от #5, #7

    13:00 19.08.2026

  • 2 лисицата

    5 0 Отговор
    лисицата разкритикувала опашката си

    13:07 19.08.2026

  • 3 А путин заплашваше,

    0 3 Отговор
    че няма да падне и косъм от главата на Ашар!

    13:15 19.08.2026

  • 4 Ха Ха

    2 2 Отговор
    Нищо не би могло да спре ционите от превантивни удари по разсипаните арабски държави в Близкия Изток, за да не успеят те да се стабилизират - такива като Ирак, Иран, Сирия и др. Картите са добре изиграни.

    13:16 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 путин

    0 1 Отговор
    Че хайде !!

    13:18 19.08.2026

  • 7 путин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Че хайде !!!

    13:20 19.08.2026

  • 8 САЩ разкритикуваха Израел

    3 0 Отговор
    Но санкции за терориста-нацист няма

    13:25 19.08.2026