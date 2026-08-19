НАТО: В пълна готовност сме за реакция при всяка ракетна заплаха от Иран срещу европейска територия

НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви днес по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа, говорител на НАТО, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представителят.
По-рано днес на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позовава на два „вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран.
„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако (президентът на САЩ) Доналд Тръмп ескалира войната, твърдят запознати“, гласи заглавието на „Файненшъл таймс“.
Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран.
„Вътрешните източници“ са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ
Коментиран от #27
13:28 19.08.2026
2 Смех
13:30 19.08.2026
3 Баце ЕООД
13:30 19.08.2026
4 Наблюдател
13:31 19.08.2026
5 Последния Софиянец
13:31 19.08.2026
6 Янко
13:31 19.08.2026
7 Булпсихопатъ
13:32 19.08.2026
8 МАЛИИИИЙ
13:32 19.08.2026
9 Анонимен
13:33 19.08.2026
10 КАЯ КАЛАС
Коментиран от #22
13:34 19.08.2026
11 Разбира се
13:36 19.08.2026
12 ПИСАХ И ПАК ЩЕ
Коментиран от #43
13:38 19.08.2026
13 Ама нали Тръмп беше унищожил всичко?
13:39 19.08.2026
14 Колкото с дрончетата
13:39 19.08.2026
15 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:39 19.08.2026
16 Луи дьо Финес
13:40 19.08.2026
17 Искаме Мир, а не НАТО!
Иранците се бранят от агресията идваща от американските бази, а те че са в някаква трета стана не е техен проблем и изобщо не ги интересува..
13:40 19.08.2026
18 Интересно,
Коментиран от #48
13:40 19.08.2026
19 НАТО ще ни пази
13:40 19.08.2026
20 Що за глупости
13:41 19.08.2026
21 СТРОГО СЕКРЕТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО НАТО !
13:41 19.08.2026
22 Кая К
До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":В поза "копам градината и ще садя домати" за друго не я брой
13:42 19.08.2026
23 НАТО било в пълна готовност
13:43 19.08.2026
24 Клати Курти
Коментиран от #31
13:44 19.08.2026
25 Не ми пука
13:44 19.08.2026
26 Нада Рения
13:47 19.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 РЮТЕТО БИЛ ГОТОВ
13:49 19.08.2026
29 хаха, горският ще дойде
13:50 19.08.2026
30 Всички паткани на палатки от щаба
13:50 19.08.2026
31 Боливуд
До коментар #24 от "Клати Курти":Сигурно има хора там и по света дето истински си вярват че капитан Америка и железния човек наистина са спасили света от фашизъма, социализъма и междувременно от редица извънземни
Коментиран от #37
13:50 19.08.2026
32 Kaлпазанин
13:51 19.08.2026
33 В пълна готовност сме
13:51 19.08.2026
34 Каквото повикало такова обадило!
13:53 19.08.2026
35 Това означава
14:00 19.08.2026
36 Казанлъшкия
14:00 19.08.2026
37 Клати Курти
До коментар #31 от "Боливуд":Забрави да споменеш Супермен, Спидермен ,Пийдърмен ,,Супергирл ,Спайсгърлз ,Спайсбойз и Ароматик ромммбойз и всякакви темподобни суперсъщества от фантазиите на изкукалите халлиуудски продюценнти😂😂😂
14:01 19.08.2026
38 Край
14:01 19.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Американски сметки плащаме
14:03 19.08.2026
41 Киро Тока
СЛАВА 3 дневния Блицкриг на вовка
14:03 19.08.2026
42 Дон Корлеоне
14:03 19.08.2026
43 8892
До коментар #12 от "ПИСАХ И ПАК ЩЕ":И във флайт радара се видя как се изнизват американски хеликоптери от базата в Костанца през нашата територия към Косово, явно заплахата е сериозна и всеки си плюе на петите и дим да го няма, а на флайт радара се видяха и два наши военно-транспортни самолети да кацат на летището в София, явно са научили от партньорите как се крият самолети на цивилни летища.
14:03 19.08.2026
44 Интересно
14:04 19.08.2026
45 асенчо
14:04 19.08.2026
46 Запасихме се с памперси
14:06 19.08.2026
47 Бай Ганьо
14:07 19.08.2026
48 Ленчето с кремчето
До коментар #18 от "Интересно,":сигурно се запасява с крем и е заета да чете.
14:07 19.08.2026