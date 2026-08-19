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НАТО: В пълна готовност сме за реакция при всяка ракетна заплаха от Иран срещу европейска територия
  Тема: Иранската криза

НАТО: В пълна готовност сме за реакция при всяка ракетна заплаха от Иран срещу европейска територия

19 Август, 2026 13:27 978 48

  • иран-
  • безмер-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • нато-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

По-рано днес на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България

НАТО: В пълна готовност сме за реакция при всяка ракетна заплаха от Иран срещу европейска територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви днес по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа, говорител на НАТО, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", добави представителят.

По-рано днес на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позовава на два „вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран.

„Иран гледа към американски военни цели в Европа, ако (президентът на САЩ) Доналд Тръмп ескалира войната, твърдят запознати“, гласи заглавието на „Файненшъл таймс“.

Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответни действия на силите на Техеран.

„Вътрешните източници“ са заявили още, че иранските сили отделно са разгледали възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация на напрежението.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС НИ ХРАНИ НАТЮ НИ ПАЗИ

    31 3 Отговор
    Най накрая ни, нахранени ни опазени.

    Коментиран от #27

    13:28 19.08.2026

  • 2 Смех

    28 2 Отговор
    Клоуни, сър!

    13:30 19.08.2026

  • 3 Баце ЕООД

    24 3 Отговор
    Мда уе, както се справят с Русия.. А Рюте пък, какъв е храбрец

    13:30 19.08.2026

  • 4 Наблюдател

    17 3 Отговор
    А ако случайно друга държава изстреля ракета срещу България и набеди Иран за това, ще тръгнат ли всите евроджендъри на война, за радост на Исраел?

    13:31 19.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Цяла сутрин прозорците ми се тресат от излитащи бойни самолети от летище София.А в момента един каца.

    13:31 19.08.2026

  • 6 Янко

    19 2 Отговор
    Нато е в пълна бойна готовност като се подготвят да скачат зад борд.Всички скочили ще ни защитават в Безмер.

    13:31 19.08.2026

  • 7 Булпсихопатъ

    17 4 Отговор
    Скоро ще разберете че иранските ракети всъщност вече са пристигнали в Европа и купуват амониева селитра и други селскостопански взривове. И после аллах каквото е рекъл.

    13:32 19.08.2026

  • 8 МАЛИИИИЙ

    20 1 Отговор
    ТРЪПКИ МЕ ПОБИВАТ ОТ ТАЗИ ЗАГРИЖЕНОСТ. У ЕВРОПА НАТО Е ГОЛА ВОДА. ДО СЕГА 50 ГОДИНИ САМО ДАЛАВЕРИ И ПРОБА ЗА ОТБРАНА. ВСИЧКО Е ВЪВ ЗАСТОЙ И НЯМАТ ЕДНА ПРОТИВО-ДРОННА СИСТЕМА.

    13:32 19.08.2026

  • 9 Анонимен

    13 3 Отговор
    Червените кхмери в Безмер напълниха памперса.

    13:33 19.08.2026

  • 10 КАЯ КАЛАС

    17 1 Отговор
    Ще ни защити. Спокоен съм.

    Коментиран от #22

    13:34 19.08.2026

  • 11 Разбира се

    8 1 Отговор
    Няма страшно.

    13:36 19.08.2026

  • 12 ПИСАХ И ПАК ЩЕ

    6 0 Отговор
    НАПИША ПО ЛИНИЯ ЗАПАД ИЗТОК И ВЪВ ОБРАТНА ПОСОКА НАД РИЛО РОДОПСКА И ПИРИНСКА ПЛАНИНА СА ПРИЛЕТЕЛИ НАЙ МАЛКО 50-70 САМОЛЕТА ОТ СУТРИНТА. ЗА ИМА НЕМА 8 ЧАСА. ТАКОВА ЧУДО Е НЕМАЛО. И ИНФОРМАЦИЯ НИКАКВА.

    Коментиран от #43

    13:38 19.08.2026

  • 13 Ама нали Тръмп беше унищожил всичко?

    7 3 Отговор
    САЩ и Русия се управляват от шизофреници!

    13:39 19.08.2026

  • 14 Колкото с дрончетата

    8 1 Отговор
    предполагам? Толкова НАТО е готово за нещо

    13:39 19.08.2026

  • 15 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    14 2 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, като разбрал че натю ще го защитава.

    13:39 19.08.2026

  • 16 Луи дьо Финес

    4 1 Отговор
    Смех Смех Смех ! Колко и ла..о-носачите толко и тия.

    13:40 19.08.2026

  • 17 Искаме Мир, а не НАТО!

    13 1 Отговор
    Само че, в България (и в други страни) американските военни бази са със статут на американска територия и в нея законите на местните аборигени, т. е. ние българите, не важат по никакъв начин.

    Иранците се бранят от агресията идваща от американските бази, а те че са в някаква трета стана не е техен проблем и изобщо не ги интересува..

    13:40 19.08.2026

  • 18 Интересно,

    9 1 Отговор
    Защо нито един коментар не изразява вяра в това тъй могъщо нато?!?

    Коментиран от #48

    13:40 19.08.2026

  • 19 НАТО ще ни пази

    3 1 Отговор
    Ураааа....

    13:40 19.08.2026

  • 20 Що за глупости

    6 1 Отговор
    Дронове валят като Персеидите из Европата, тез лумпени били готови. Ами ние от вътре ще ви смачкаме, лево-крачолковци от ла й на то.

    13:41 19.08.2026

  • 21 СТРОГО СЕКРЕТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО НАТО !

    3 2 Отговор
    СНОЩИ СЪНУВАХ ЧЕ РУСИЯ ЩЕ НАПАДНЕ НАТО - БЯГАЙТЕ БЪРЗО БОКЛУЦИИИИИИИИ

    13:41 19.08.2026

  • 22 Кая К

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "КАЯ КАЛАС":

    В поза "копам градината и ще садя домати" за друго не я брой

    13:42 19.08.2026

  • 23 НАТО било в пълна готовност

    11 1 Отговор
    А в централата на НАТО жив човек няма и климатика даже не работи

    13:43 19.08.2026

  • 24 Клати Курти

    5 1 Отговор
    Абе те и янките бяха готови да прехващат ирански ракети но моного материал даде фира ,от мен да го знаете реално нещата се случват доста по различно и непредсказуемо от холивудските филми ....

    Коментиран от #31

    13:44 19.08.2026

  • 25 Не ми пука

    2 5 Отговор
    за заплахите на чаршафите, а който го е страх, да ходи в русия да се спасява.

    13:44 19.08.2026

  • 26 Нада Рения

    2 2 Отговор
    Удрий яко козяците и небинарните третополови ,па накрая квото дойде !

    13:47 19.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 РЮТЕТО БИЛ ГОТОВ

    6 1 Отговор
    За първи, втори, трети, четвърти и пети член.

    13:49 19.08.2026

  • 29 хаха, горският ще дойде

    2 1 Отговор
    Кая как е ! Има ли готовност ?

    13:50 19.08.2026

  • 30 Всички паткани на палатки от щаба

    2 1 Отговор
    И да копат окопи и всич да не се ослушват. Военно почивното дело да бъде моментално закрито

    13:50 19.08.2026

  • 31 Боливуд

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Клати Курти":

    Сигурно има хора там и по света дето истински си вярват че капитан Америка и железния човек наистина са спасили света от фашизъма, социализъма и междувременно от редица извънземни

    Коментиран от #37

    13:50 19.08.2026

  • 32 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Залвлдвхте разграбихте Русия та стигнахте и го Иран ,това да помагате на евреи и говеда да избиват суверени държави ви прави съучастници ,разбирате го но не до го признавате ,защото Ротшилд ви държи на каишка

    13:51 19.08.2026

  • 33 В пълна готовност сме

    4 0 Отговор
    Всичко живо е в отпуска

    13:51 19.08.2026

  • 34 Каквото повикало такова обадило!

    4 0 Отговор
    Иран е в правото с да удари България! Еничарите които ни управляват ни въвлякоха във война с Иран. Американските самолети които излитат от България убиват деца в Иран! Нито нато нито тато ще ни спаси!!!

    13:53 19.08.2026

  • 35 Това означава

    1 0 Отговор
    Измили сме си бузките

    14:00 19.08.2026

  • 36 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Плашат гаргите НАТО, т.е. САЩ. Същата реторика на Тръмп, явно Тръмп им е наредил какво да кажат. На бас ,че ако Иран ни ударят, няма да има никаква реакция от НАТО.

    14:00 19.08.2026

  • 37 Клати Курти

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Боливуд":

    Забрави да споменеш Супермен, Спидермен ,Пийдърмен ,,Супергирл ,Спайсгърлз ,Спайсбойз и Ароматик ромммбойз и всякакви темподобни суперсъщества от фантазиите на изкукалите халлиуудски продюценнти😂😂😂

    14:01 19.08.2026

  • 38 Край

    1 0 Отговор
    Ако НАТО се пусне срещу Иран - почва 3тата световна война. Китай и Русия ще влязат бързо в нея. Продавам пещера във Врачанския балкан 120 м. дълбока, суха със собствен водоизточник и малък вход - готови документи нотариален акт и акт.16. Давам я на цената на 5 апартамента в идеален център на София. При ядрена война - апартаментите няма да ви трябват.

    14:01 19.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Американски сметки плащаме

    0 0 Отговор
    то е ясно, че САЩ са готови - европейците ще плащат сметката на глупостите им.

    14:03 19.08.2026

  • 41 Киро Тока

    1 1 Отговор
    Другари и товарищи,..да изпратим Ток на наще монголски братя в Москва!
    СЛАВА 3 дневния Блицкриг на вовка

    14:03 19.08.2026

  • 42 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Копейкин се има с аятоласите.Ще уреди нещата.

    14:03 19.08.2026

  • 43 8892

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ПИСАХ И ПАК ЩЕ":

    И във флайт радара се видя как се изнизват американски хеликоптери от базата в Костанца през нашата територия към Косово, явно заплахата е сериозна и всеки си плюе на петите и дим да го няма, а на флайт радара се видяха и два наши военно-транспортни самолети да кацат на летището в София, явно са научили от партньорите как се крият самолети на цивилни летища.

    14:03 19.08.2026

  • 44 Интересно

    0 0 Отговор
    как ще реагира нато?! Май с декларация!И с изявление на кая!Той Тръмп губи войната там,тия се ерчат!

    14:04 19.08.2026

  • 45 асенчо

    0 0 Отговор
    Явно все още не сме "европейска територия" за риториката им.

    14:04 19.08.2026

  • 46 Запасихме се с памперси

    1 0 Отговор
    Всичко е 6

    14:06 19.08.2026

  • 47 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    14:07 19.08.2026

  • 48 Ленчето с кремчето

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Интересно,":

    сигурно се запасява с крем и е заета да чете.

    14:07 19.08.2026

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