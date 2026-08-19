Емрах ще се жени, но продължава да сваля момичета в мрежата (СНИМКИ)

Скандалният фолк певец Емрах за пореден път е обект на общественото внимание, но сега заради палави съобщения в мрежата. Въпреки че е сгоден за Айлян, с която само преди дни направи „генерална репетиция“ за сватбата, синът на Тони Стораро продължава да флиртува с различни момичета в социалните мрежи, пише „България Днес“.

В TikTok започнаха да се разпространяват десетки снимки на чатове, за които се твърди, че са между Емрах и различни девойки. От публикуваните разговори личи, че певецът активно търси контакт с момичета и им отправя закачливи реплики.

Според съдържанието на чатове, разпространявани от потребители в социалната мрежа, Емрах не се ограничава само до една или две дами. Под публикациите дори се появиха шеговити коментари, че певецът „само с баба ми не си е писал“.

Начинът, по който започват разговорите, в повечето случаи е сходен. Емрах използва емотикони, закачливи реплики или кратки обръщения като „Оп“ и „Ей“, с които да привлече вниманието на момичетата.

Някои от дамите обаче не оставят съобщенията му без отговор. Част от тях директно поставят въпроса как е възможно да им пише, при положение че е сериозно обвързан и ще се жени.

В един от публикуваните разговори момиче го пита дали не е женен. На въпроса Емрах отговаря с „Проблем ли ти е?“, а отсреща получава лаконичното „И питаш“.

От разпространените кадри става ясно още, че най-малкият Стораро не иска само обикновен разговор. На някои от снимките се виждат изпратени сърца, коментари под сторита, както и молби към момичета да му изпратят свои снимки. В други разговори Емрах дори отправя покани за срещи в дискотека. Част от публикуваните съобщения са по-стари, но сред тях има и такива, които според качилите ги потребители са от това лято.

Разпространените чатове предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. Потребителите не пестят шегите по адрес на певеца и коментират как е възможно годеницата му Айлян да приема подобно поведение, ако изобщо знае за свалките на годеника си. Някои потребители дори шеговито предполагат, че тя би могла да се съюзи с бившата половинка на Емрах – Теди Александрова.

Всичко това се случва само дни след като Емрах и Айлян направиха своята „генерална репетиция“ за предстоящата сватба.

На 14 август двамата организираха голямо празненство, което според близки до семейството е било „Къна геджеси“ – традиционна предсватбена вечер, която се провежда в мюсюлманската общност, както и сред някои ромски групи в България.

За специалния повод Емрах заложи на класическа визия с черен костюм и риза. Айлян пък впечатли с няколко различни тоалета, които смени по време на празненството.

Партито е било изпълнено с музика и танци, а специално за младоженците са пели Софи Маринова и други популярни изпълнители.

Емрах и Айлян се превърнаха в център на празненството и цяла вечер се забавляваха заедно. Двамата демонстрираха близост и настроение, което допълнително засили интереса към предстоящата им сватба.

Засега нито Айлян, нито Емрах също не са дали някакво обяснение за публикуваните чатове. Предстои да стане ясно дали разпространената кореспонденция ще остане само поредният шум около популярния певец, или ще доведе до напрежение в отношенията му с Айлян. Някои пък допускат, че чатовете може нарочно да са създадени с изкуствен интелект, за да внесат кавги и скандали.