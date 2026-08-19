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Емрах ще се жени, но продължава да сваля момичета в мрежата (СНИМКИ)

Емрах ще се жени, но продължава да сваля момичета в мрежата (СНИМКИ)

19 Август, 2026 13:31 613 15

  • емрах стораро-
  • флирт-
  • свалки-
  • певец-
  • сватба

В онлайн пространството се разпространяват екранни снимки от закачливи чатове на Емрах с различни момичета

Емрах ще се жени, но продължава да сваля момичета в мрежата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандалният фолк певец Емрах за пореден път е обект на общественото внимание, но сега заради палави съобщения в мрежата. Въпреки че е сгоден за Айлян, с която само преди дни направи „генерална репетиция“ за сватбата, синът на Тони Стораро продължава да флиртува с различни момичета в социалните мрежи, пише „България Днес“.

В TikTok започнаха да се разпространяват десетки снимки на чатове, за които се твърди, че са между Емрах и различни девойки. От публикуваните разговори личи, че певецът активно търси контакт с момичета и им отправя закачливи реплики.

Според съдържанието на чатове, разпространявани от потребители в социалната мрежа, Емрах не се ограничава само до една или две дами. Под публикациите дори се появиха шеговити коментари, че певецът „само с баба ми не си е писал“.

Начинът, по който започват разговорите, в повечето случаи е сходен. Емрах използва емотикони, закачливи реплики или кратки обръщения като „Оп“ и „Ей“, с които да привлече вниманието на момичетата.

Емрах ще се жени, но продължава да сваля момичета в мрежата (СНИМКИ)

Някои от дамите обаче не оставят съобщенията му без отговор. Част от тях директно поставят въпроса как е възможно да им пише, при положение че е сериозно обвързан и ще се жени.

В един от публикуваните разговори момиче го пита дали не е женен. На въпроса Емрах отговаря с „Проблем ли ти е?“, а отсреща получава лаконичното „И питаш“.

Емрах ще се жени, но продължава да сваля момичета в мрежата (СНИМКИ)

От разпространените кадри става ясно още, че най-малкият Стораро не иска само обикновен разговор. На някои от снимките се виждат изпратени сърца, коментари под сторита, както и молби към момичета да му изпратят свои снимки. В други разговори Емрах дори отправя покани за срещи в дискотека. Част от публикуваните съобщения са по-стари, но сред тях има и такива, които според качилите ги потребители са от това лято.

Разпространените чатове предизвикаха множество реакции в социалните мрежи. Потребителите не пестят шегите по адрес на певеца и коментират как е възможно годеницата му Айлян да приема подобно поведение, ако изобщо знае за свалките на годеника си. Някои потребители дори шеговито предполагат, че тя би могла да се съюзи с бившата половинка на Емрах – Теди Александрова.

Всичко това се случва само дни след като Емрах и Айлян направиха своята „генерална репетиция“ за предстоящата сватба.

На 14 август двамата организираха голямо празненство, което според близки до семейството е било „Къна геджеси“ – традиционна предсватбена вечер, която се провежда в мюсюлманската общност, както и сред някои ромски групи в България.

За специалния повод Емрах заложи на класическа визия с черен костюм и риза. Айлян пък впечатли с няколко различни тоалета, които смени по време на празненството.

Партито е било изпълнено с музика и танци, а специално за младоженците са пели Софи Маринова и други популярни изпълнители.

Емрах и Айлян се превърнаха в център на празненството и цяла вечер се забавляваха заедно. Двамата демонстрираха близост и настроение, което допълнително засили интереса към предстоящата им сватба.

Засега нито Айлян, нито Емрах също не са дали някакво обяснение за публикуваните чатове. Предстои да стане ясно дали разпространената кореспонденция ще остане само поредният шум около популярния певец, или ще доведе до напрежение в отношенията му с Айлян. Някои пък допускат, че чатовете може нарочно да са създадени с изкуствен интелект, за да внесат кавги и скандали.


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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    11 0 Отговор
    чакаме 5тата статия след седмица как щял се жени

    лично аз се надявам да се омьжи

    13:33 19.08.2026

  • 2 Катуна CNN News

    10 0 Отговор
    Мингиански им работи на етноса🤮

    13:35 19.08.2026

  • 3 1488

    7 0 Отговор
    Емрах ще се жени, но първо ще опита как е на другия бряг.

    13:36 19.08.2026

  • 4 Умрях и Айрян

    6 0 Отговор
    се женят?!?!?!?!

    13:37 19.08.2026

  • 5 Май забравяте, че

    2 1 Отговор
    Е мюсюлманин - на тях многото жени са им разрешени!

    13:37 19.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Не искам да идват повече тези клошари.

    13:38 19.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Ами има някои, уж ги включват в акции срещу някой лош човек, за да ги използват и да добият популярност!

    13:43 19.08.2026

  • 9 1488

    3 0 Отговор
    а ние пък у даскалоБихмеЦиганuте, крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    13:45 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЕРМАХ Е ВЕРЕН

    3 0 Отговор
    Налита само на ромки. Пази боята чиста.

    13:46 19.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Айляк

    4 0 Отговор
    Само за мангауи пишете, уе.
    Все пак има и българи у територията.

    13:48 19.08.2026

  • 14 Край

    3 0 Отговор
    Тоя гал ще свърши зле. Иска да е голям пък нищо не може. Баща му и брат му пеят пък тоя с техните пари се фука.

    13:52 19.08.2026

  • 15 ......па

    1 0 Отговор
    Цигания до шия е при тази фамилия Али.

    13:59 19.08.2026