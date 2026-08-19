Новини
Свят »
Германия »
До 603 евро на месец в Германия: идва ли краят на миниджоб?

До 603 евро на месец в Германия: идва ли краят на миниджоб?

19 Август, 2026 13:14 1 652 14

  • миниджоб-
  • германия-
  • мигранти-
  • еврозона-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия

Хиляди българи също работят в Германия на т.нар. миниджоб - най-вече в сферата на почистването и гастрономията, но и в хотелиерството и строителството

До 603 евро на месец в Германия: идва ли краят на миниджоб? - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Близо 7 млн. души в Германия работят на т.нар. миниджоб - с максимална заплата 603 евро месечно, върху която не се дължат социални и данъчни удръжки. И много българи са заети на такива позиции. Идва ли краят на миниджоб?

Около 6,9 милиона души в Германия работят на т.нар. миниджоб. Главното условие при този вид назначаване е заплатата да не превишава 603 евро на месец. Наетите на миниджоб лица не плащат данъци. Освен това не се дължат вноски за здравно и пенсионно осигуряване, нито пък за застраховка срещу безработица. За работещите на миниджоб това е голямо предимство.

За много хора, работещи на подобни позиции, има и други причини, както разказва София Арндт. Тя работи на две места - на непълно работно време в магазин за биологични продукти и в едно берлинско кафене, в което ѝ се събират по около 36 работни часа месечно.

Плюсовете и минусите на миниджоб

"Имам нужда от много време за себе си. Винаги е било така и мисля, че ще остане така", казва тя и споделя, че възможността да изкарва допълнително пари с помощта на т.нар. миниджоб за нея е добро решение.

И студентката Даниела Аренс от Берлин разчита на т.нар. миниджоб. Всъщност основната ѝ работа е в хотел, но не на пълен работен ден, тъй като ѝ трябва време и за лекции и подготовка за изпити. Но за да успява да се справя финансово, тя работи почасово и в магазин за дрехи, където печели под 603 евро месечно.

"Идеята зад т.нар. миниджоб всъщност беше да служи като мост към пазара на труда, така че хората да могат лесно да влязат в него и след това да продължат да се развиват", казва икономистът от Нюрнберг Енцо Вебер. Вместо това обаче се вижда много ясно, че те създават пречка, защото хората просто не преминават тази граница от 603 евро, тъй като тогава трява да започнат да плащат данъци и осигуровки, обяснява експертът. "А всъщност би било възможно много повече – да се развиват професионално и да се осигуряват пенсионно."

Така смятат и профсъюзите, а и повечето партии. Според Централата за миниджоб обаче мотивите на много хора, работещи по този начин, са други. Повече от половината ги използват като допълнителен доход, освободен от социални осигуровки, в допълнение към вече подлежаща на социално осигуряване заетост, става ясно от актуални данни. Към тях се прибавят и хора на възраст над 60 години, както и по-млади хора, които следват в университет или са в процес на професионално обучение. Едва за малко над 5 процента т.нар. миниджоб би била възможен начин за навлизане на пазара на труда.

Междувременно всяко второ предприятие в Германия наема хора на т.нар. миниджоб. Повечето от тези работни места са в търговията, хотелиерството, гастрономията, почистването – сектори, които се нуждаят от допълнителен персонал, особено по време на пиковите часове.

"Работното време тук е гъвкаво, хората знаят, че могат да работят тук по два, три, четири часа на ден", казва Марта Сусид, съсобственичка на кафене. "През останалото време си вършат лични неща. И това за нас е от голяма помощ, когато тези няколко часа ни се поемат всеки ден."

Сега обаче в рамките на пенсионната си реформа германското правителство планира да премахне сегашния модел на т.нар. миниджоб - по препоръка на специализираната пенсионна комисия. Изключения се предвиждат само за учениците. Обмисля се и евентуални "специални правила" за студентите.

"Със сигурност ще намерим някакво решение, ако се стигне дотам. Но може да се окаже, че ако това ни излезе много скъпо, тогава и клиентите ще трябва да участват във финансирането", казва Марта Сусид.

За Даниела Аренс премахването на сегашния модел би означавало, че ще трябва да се върне към основната си работа и да увеличи работните си часове там. "Но тогава ще имам по-малко време за следването си, за обучението си."

А София Арндт пък казва, че ако моделът бъде премахнат, тя вероятно ще трябва да се откаже от работата си на непълно работно време и от т.нар. миниджоб и да си търси нещо съвсем друго.

И много българи работят на т.нар. миниджоб

Хиляди българи също работят в Германия на т.нар. миниджоб - най-вече в сферата на почистването и гастрономията, но и в хотелиерството и строителството. Моделът е залегнал и в основата на престъпни схеми, с които се източват социални помощи. А те функционират така: пълнолетни лица от България и Румъния биват регистрирани официално като работещи на т.нар. миниджоб, но в действителност хората работят на пълен работен ден, като заплатата отвъд тези 603 евро е заработена на черно. Официално обявените ниски доходи позволяват на тези хора да получават социални помощи, които гарантират екзистенцминимума, тъй като гражданите на ЕС имат право на това. Често тези пари попадат в джоба на преспътниците, които движат схемата.

Според последните данни на Бюрото по труда в Германия, българите са на първо място по получаване на социални помощи в Германия сред чужденците от ЕС. Цели 25% от българите във Федералната република получават подкрепа от държавата - в повечето случаи става дума тъкмо за доплащане до екзистенцминимума, тъй като официално обявените приходи са твърде ниски.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 1 Отговор
    Някой даже са на синджоб.
    Е какво сега, на немски син е блау.

    13:17 19.08.2026

  • 2 А в България при

    6 2 Отговор
    603 евро на месец дали не се плащат данъци. Дали не се дължат вноски за здравно и пенсионно осигуряване, или пък за застраховка срещу безработица ?

    Коментиран от #13

    13:28 19.08.2026

  • 3 Янко

    12 1 Отговор
    А при нас някой е измислил че ако си безработен си плащаш здравната осигуровка като поп.

    13:28 19.08.2026

  • 4 Почити цяла България

    8 1 Отговор
    е под "миниджоб" Направо го играем роби даже, ама по зле от роби

    13:30 19.08.2026

  • 5 Еврото нали ви опрай

    1 2 Отговор
    Толкова за сега

    13:32 19.08.2026

  • 6 Ех социализъм....

    2 2 Отговор
    Колко добре си бяхме... и заплатите нетни, и акциз, мита и ДДС нямаше ...

    Коментиран от #14

    13:34 19.08.2026

  • 7 Смех

    0 1 Отговор
    Абе направо си е ... хенди джоб.

    13:34 19.08.2026

  • 8 Няма ЕС, няма

    2 1 Отговор
    Само наивниците вярват че такова животно има.
    . Нито една система не е унифицирана .. и кое е общото никой не може да ти каже.

    13:36 19.08.2026

  • 9 Супер

    1 0 Отговор
    А умните в Бг с заплата 700-800 евракита плащат и им плющят ушите,че свят им се завива! Хахахах ама иначе по фейса кълнат тея на помощи в чужбина :)
    Акъл море,глава шамандура са 90% в България

    13:47 19.08.2026

  • 10 ка Путин БОКЛУК

    1 1 Отговор
    Крайно време е да се махне. Не плащат никакви осигуровки, а после рИват за пари като се пенсионират и как държавата ги изоставила.

    13:55 19.08.2026

  • 11 опала

    2 1 Отговор
    Тука всички са робиджоб и си плащат да не стане по-зле

    13:58 19.08.2026

  • 12 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Няма такова нещо,че не се дължат здравни осигуровки. Дължат се и то в много сериозен размер ( 3000 евро годишно) за тези работещи на миниджоб. Не е хубаво да се пишат неверни неща!

    14:03 19.08.2026

  • 13 Накрая плащаш ДДС

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "А в България при":

    Накрая плащаш 20% на всички стоки и услуги - пък не плащай данъци уж. Като платиш и наем и вече си в дълг от 600 евро.

    14:04 19.08.2026

  • 14 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ех социализъм....":

    И заплатите бяха по 150-200 лева . Всичко беше по-евтино ,но в края на 80-те стана бая скъпо и едвам се изхранвахме. Ех, този "прекрасен комунизъм".

    14:05 19.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания