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МВР и МОН обединяват сили срещу агресията сред децата

МВР и МОН обединяват сили срещу агресията сред децата

19 Август, 2026 13:16 462 17

  • мон-
  • мвр-
  • детска престъпност

Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността

МВР и МОН обединяват сили срещу агресията сред децата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Преглеждаме серия от програми за намаляване на тормоза, насилието и агресията в училище. В следващите месеци те ще бъдат анализирани и обобщени в една. В шест софийски училища надградихме програма „Насилието е безсилие”, която е била насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне до поне 100 000 ученици в над 1000 училища. За целта МОН още през октомври ще създаде 28 работни групи с координатори, психолози и педадогически съветници. Те, на свой ред, ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на брифинг след редовното правителствено заседание в сряда.

Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че предстои да бъдат разработени още програми за превенция на насилието сред младежите. Планира се и стратегия за обучение на педагозите в структурите на МВР. „Подготвяме нов Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Настоящият е от 50-те години на миналия век. Амбицията ни е до няколко седмици да завършим проекта. На този фон засилихме проверките онлайн и до момента сме свалили хиляди публикации. Работи се и по създаване на териториални структури за борба срещу киберпрестъпността”, отбеляза Демерджиев.

Според него е невъзможно ограничение на употребата на социалните мрежи, тъй като то лесно би могло да бъде заобиколено.

По думите на Вълчев трябва да бъдат предоставени форми на себереализация на подрастващите.

„В следващите месеци и години фокус в работата на МОН ще бъде превръщането на семейството в съюзник на образователната система. По друг начин няма как училището да се справи с тежките проблеми. Създадена е програма „Без агресия за сигурна образователна среда”, която е с фокус върху всички проблеми, свързани с прояви на насилие, както физическо, така и вербално. Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръце, търсещи лайкове и неможещи да намерят мястото си в обществото. Агресията избуя на всички нива, не само в ранна възраст. Тя превзе комуникацията и политическия живот. Всички ние носим отговорност и с поведението и изявите си можем да обърнем тендецията. За тази цел около 1500 психолози работят в предучилищното и училищното образование, а над 800 педагогически специалисти подпомагат проблемните деца и семейства”, каза още образователният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    4 0 Отговор
    ги гледам - оправили са работата !

    13:19 19.08.2026

  • 2 смешници

    2 0 Отговор
    Смешници

    13:19 19.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    В Стара Загора четири деца заловиха педофил.МВР ще ги награди.

    13:20 19.08.2026

  • 4 Работата е изпусната

    6 0 Отговор
    още преди 40 години!

    13:22 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Макаренко

    3 1 Отговор
    С имбецили по рождение трудно се работи!
    Връщайте ТВУ и тухларните!

    Коментиран от #17

    13:24 19.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    румен, щото народа иска да му сложи чорапите на кол в близките дни, измисли разни неорускинацисти да отклони вниманието, ама не му мина номера и скоро ще гризне вьженцето

    бахтu жалкия неудачник

    Коментиран от #13

    13:24 19.08.2026

  • 8 123

    0 0 Отговор
    Я по-полека!Не са 40,а 36.

    13:24 19.08.2026

  • 9 СЛЕД ИНЦИДЕНТА В БАНСКО

    0 0 Отговор
    Евреите му подпалиха гащите на Румен масона.

    13:24 19.08.2026

  • 10 Започнете с ноктите!

    0 0 Отговор
    сутрин на входа на училището, проверяваха едно време, ноктите на момиченцата!

    13:27 19.08.2026

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    у даскалоБихмеЦиганuте, крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    Коментиран от #15

    13:28 19.08.2026

  • 12 миме

    0 0 Отговор
    демек ше лапат отпедофилите ли?

    13:32 19.08.2026

  • 13 А аз, и аз,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "kоkорчо 💋🍌":

    въпреки, че ми е про тивен

    13:36 19.08.2026

  • 14 От Изчурели !

    0 0 Отговор
    Дръвници !

    Не Се !

    Интересувам !

    13:36 19.08.2026

  • 15 Не бой ся!

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    Скоро ще останеш без сфин.ктер !

    13:38 19.08.2026

  • 16 МОН да гледат филма "Вчера"

    0 0 Отговор
    и да върнат дисциплината!

    13:46 19.08.2026

  • 17 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Макаренко":

    Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много философи, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    14:01 19.08.2026

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