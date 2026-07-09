САЩ дават лиценз на Украйна за производство на „Пейтриът“ след ключова среща Тръмп-Зеленски в Анкара ОБЗОР

На фона на сериозна военна ескалация, кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара се превърнаха в арена на ключови геополитически решения.

Основните акценти от форума се фокусираха върху радикална промяна във военната подкрепа за Киев и координираните действия на съюзниците в Близкия изток.

Лиценз за собствено производство на Patriot

Най-важната новина от изминалите часове е официалното решение на САЩ да предоставят на Украйна правото за собствено производство на зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot). Сериозният дипломатически пробив беше обявен лично от американския президент Доналд Тръмп след негова критично важна среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Решението идва в критичен за Киев момент. През последните седмици украинските запаси от ракети-прехващачи достигнаха критично ниски нива заради интензивните въздушни атаки. Предоставянето на официалния производствен лиценз има за цел да осигури дългосрочна стратегическа независимост на украинската противовъздушна отбрана и да намали логистичния натиск върху западните съюзници.

Подкрепа от НАТО за действията на САЩ спрямо Иран

Паралелно с украинската тема, срещата на върха в турската столица адресира и ескалиращото напрежение в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи изявление, с което изрази пълната и категорична подкрепа на Североатлантическия алианс за последните военни и дипломатически действия на САЩ спрямо Иран.

Рюте определи американските ходове в региона като „абсолютно необходими за защита на международното корабоплаване“ и гарантиране на стабилността по ключовите морски търговски пътища. По думите му съюзниците остават единни в противодействието на всякакви опити за дестабилизация на глобалната сигурност и икономика.

В рамките на днешния ден се очакват Детайли около времевите рамки за трансфер на технологии към Украйна, изявления на европейските лидери относно финансовото обезпечаване на новия производствен лиценз, както и официалната заключителна декларация от срещата на върха в Анкара.