САЩ дават лиценз на Украйна за производство на „Пейтриът“ след ключова среща Тръмп-Зеленски в Анкара ОБЗОР

На фона на сериозна военна ескалация, кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара се превърнаха в арена на ключови геополитически решения.
Основните акценти от форума се фокусираха върху радикална промяна във военната подкрепа за Киев и координираните действия на съюзниците в Близкия изток.
Лиценз за собствено производство на Patriot
Най-важната новина от изминалите часове е официалното решение на САЩ да предоставят на Украйна правото за собствено производство на зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot). Сериозният дипломатически пробив беше обявен лично от американския президент Доналд Тръмп след негова критично важна среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски.
Решението идва в критичен за Киев момент. През последните седмици украинските запаси от ракети-прехващачи достигнаха критично ниски нива заради интензивните въздушни атаки. Предоставянето на официалния производствен лиценз има за цел да осигури дългосрочна стратегическа независимост на украинската противовъздушна отбрана и да намали логистичния натиск върху западните съюзници.
Подкрепа от НАТО за действията на САЩ спрямо Иран
Паралелно с украинската тема, срещата на върха в турската столица адресира и ескалиращото напрежение в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи изявление, с което изрази пълната и категорична подкрепа на Североатлантическия алианс за последните военни и дипломатически действия на САЩ спрямо Иран.
Рюте определи американските ходове в региона като „абсолютно необходими за защита на международното корабоплаване“ и гарантиране на стабилността по ключовите морски търговски пътища. По думите му съюзниците остават единни в противодействието на всякакви опити за дестабилизация на глобалната сигурност и икономика.
В рамките на днешния ден се очакват Детайли около времевите рамки за трансфер на технологии към Украйна, изявления на европейските лидери относно финансовото обезпечаване на новия производствен лиценз, както и официалната заключителна декларация от срещата на върха в Анкара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава на САЩ
Коментиран от #10, #17
06:10 09.07.2026
2 Ние
Коментиран от #15
06:11 09.07.2026
3 Малииии ами сега Педофила?
Хихихи
Коментиран от #16
06:11 09.07.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #13
06:14 09.07.2026
5 Чашата на търпението преля
Коментиран от #6
06:14 09.07.2026
6 Доналд Тръмп, президент
До коментар #5 от "Чашата на търпението преля":Само една война разпалих !!!
Другата я подпалиха Вовчик и сакатата Русия 👆
Коментиран от #14
06:18 09.07.2026
7 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #18
06:22 09.07.2026
8 Оня
06:23 09.07.2026
9 А искаше и
06:26 09.07.2026
10 Славни работи
До коментар #1 от "Слава на САЩ":Ще им дадат чертежа да си направят копие..
06:37 09.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баце
06:40 09.07.2026
13 Др Ох
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Здрасти, днес президент ли си?
Очайва се пак да е топло вренето, повече течности и намали кафето..
06:46 09.07.2026
14 Всъшност
До коментар #6 от "Доналд Тръмп, президент":Има ли пилот в самолета?
06:48 09.07.2026
15 И домати за войниците
До коментар #2 от "Ние":Но чакаме, по програма от ЕС
06:49 09.07.2026
16 Кой от всичките?
До коментар #3 от "Малииии ами сега Педофила?":Такива в Европа много..
06:50 09.07.2026
17 Европеец
До коментар #1 от "Слава на САЩ":Обещанието на Дончо е като лафа-тате обеща да ми купи колело..... Ще видим може и да даде, А може и да не даде лиценз... Въпросът е Къде в Украйна ще строят завода и колко време ще го строят и колко време след като го построят тоя завод ще оцелее....
06:55 09.07.2026
18 Капитан Падналими
До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":Имат карта, закачена на, стената. Гледат я всяки ден с кръгли, жални очи и нещо си мърморят под носа. Голямата карта..
06:57 09.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ами, то така мир
Войната не е добро нещо
07:01 09.07.2026
21 Тити
07:07 09.07.2026
22 Мисля
07:11 09.07.2026
23 Факт
07:13 09.07.2026
24 дават
07:14 09.07.2026