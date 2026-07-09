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САЩ дават лиценз на Украйна за производство на „Пейтриът“ след ключова среща Тръмп-Зеленски в Анкара ОБЗОР

САЩ дават лиценз на Украйна за производство на „Пейтриът“ след ключова среща Тръмп-Зеленски в Анкара ОБЗОР

9 Юли, 2026 05:59, обновена 9 Юли, 2026 06:04 898 24

  • анкара-
  • нато-
  • лиценз-
  • сащ-
  • украйна

Алиансът се обединява около спешни мерки за противовъздушната отбрана на Киев и защита на глобалното корабоплаване

САЩ дават лиценз на Украйна за производство на „Пейтриът“ след ключова среща Тръмп-Зеленски в Анкара ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На фона на сериозна военна ескалация, кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара се превърнаха в арена на ключови геополитически решения.

Основните акценти от форума се фокусираха върху радикална промяна във военната подкрепа за Киев и координираните действия на съюзниците в Близкия изток.

Лиценз за собствено производство на Patriot

Най-важната новина от изминалите часове е официалното решение на САЩ да предоставят на Украйна правото за собствено производство на зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“ (Patriot). Сериозният дипломатически пробив беше обявен лично от американския президент Доналд Тръмп след негова критично важна среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Решението идва в критичен за Киев момент. През последните седмици украинските запаси от ракети-прехващачи достигнаха критично ниски нива заради интензивните въздушни атаки. Предоставянето на официалния производствен лиценз има за цел да осигури дългосрочна стратегическа независимост на украинската противовъздушна отбрана и да намали логистичния натиск върху западните съюзници.

Подкрепа от НАТО за действията на САЩ спрямо Иран

Паралелно с украинската тема, срещата на върха в турската столица адресира и ескалиращото напрежение в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте направи изявление, с което изрази пълната и категорична подкрепа на Североатлантическия алианс за последните военни и дипломатически действия на САЩ спрямо Иран.

Рюте определи американските ходове в региона като „абсолютно необходими за защита на международното корабоплаване“ и гарантиране на стабилността по ключовите морски търговски пътища. По думите му съюзниците остават единни в противодействието на всякакви опити за дестабилизация на глобалната сигурност и икономика.

В рамките на днешния ден се очакват Детайли около времевите рамки за трансфер на технологии към Украйна, изявления на европейските лидери относно финансовото обезпечаване на новия производствен лиценз, както и официалната заключителна декларация от срещата на върха в Анкара.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава на САЩ

    10 21 Отговор
    Слава на Велика Украйна

    Коментиран от #10, #17

    06:10 09.07.2026

  • 2 Ние

    12 5 Отговор
    ще даваме барута за ракетите от Раинметал !

    Коментиран от #15

    06:11 09.07.2026

  • 3 Малииии ами сега Педофила?

    10 15 Отговор
    Само пушещото мясо ще му остане
    Хихихи

    Коментиран от #16

    06:11 09.07.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    11 10 Отговор
    Никакви Пейтриъти, оръжия и помощи няма да променят мега-успешния ход на СВО, изпълнен с героизъм и себеотрицание !!! Майко мила...😆

    Коментиран от #13

    06:14 09.07.2026

  • 5 Чашата на търпението преля

    24 10 Отговор
    Тръмп ще бъде импийчнат и право в затвора. Беше избран да спре войните, той разпали две!

    Коментиран от #6

    06:14 09.07.2026

  • 6 Доналд Тръмп, президент

    9 12 Отговор

    До коментар #5 от "Чашата на търпението преля":

    Само една война разпалих !!!
    Другата я подпалиха Вовчик и сакатата Русия 👆

    Коментиран от #14

    06:18 09.07.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    12 7 Отговор
    Съдейки по снимката, рязко и внезапно се оказа че Зеленски има карти и вече са първи дружки с Тръмп 👆

    Коментиран от #18

    06:22 09.07.2026

  • 8 Оня

    18 9 Отговор
    Идеално,сега руснаците със сигурност ще знаят всичко за производството на Тея патриоти ( не че им трябва с тая 6 процента успеваемост) ама поне да се посмеят на краварския гении!

    06:23 09.07.2026

  • 9 А искаше и

    17 6 Отговор
    Нобелова награда да му връчат! А за какво? Бил спрял 8 войни, това по неговите приказки... А сега какво става? Разпали една и ескалира онази, която щеше да спира за 24 часа... Голям миротворец, няма що!

    06:26 09.07.2026

  • 10 Славни работи

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на САЩ":

    Ще им дадат чертежа да си направят копие..

    06:37 09.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Баце

    11 4 Отговор
    Сащ никога, нищо не дават! Да вземат, да грабят, това да, да лъжат да, да не изпълняват поет ангажимент по договор да, но да дават, това е най-големият виц за наивници. Хеле пък чичо Дони.

    06:40 09.07.2026

  • 13 Др Ох

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Здрасти, днес президент ли си?
    Очайва се пак да е топло вренето, повече течности и намали кафето..

    06:46 09.07.2026

  • 14 Всъшност

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Доналд Тръмп, президент":

    Има ли пилот в самолета?

    06:48 09.07.2026

  • 15 И домати за войниците

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ние":

    Но чакаме, по програма от ЕС

    06:49 09.07.2026

  • 16 Кой от всичките?

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малииии ами сега Педофила?":

    Такива в Европа много..

    06:50 09.07.2026

  • 17 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на САЩ":

    Обещанието на Дончо е като лафа-тате обеща да ми купи колело..... Ще видим може и да даде, А може и да не даде лиценз... Въпросът е Къде в Украйна ще строят завода и колко време ще го строят и колко време след като го построят тоя завод ще оцелее....

    06:55 09.07.2026

  • 18 Капитан Падналими

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Имат карта, закачена на, стената. Гледат я всяки ден с кръгли, жални очи и нещо си мърморят под носа. Голямата карта..

    06:57 09.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами, то така мир

    1 1 Отговор
    Не се прави
    Войната не е добро нещо

    07:01 09.07.2026

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Много тъжен ден за Рашистите и бункерният дядо.

    07:07 09.07.2026

  • 22 Мисля

    0 0 Отговор
    Зеленски вече като Пурко смята-,,толкова яйца,по толкова гроша..и той вече бленува да произвежда и продава.Не знам колко ще просъществува този завод и кои американски инженери ще се навият да го пуснат

    07:11 09.07.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор
    Мистър Искандер и лорд Орешник ще прережат лентичката на откриването.

    07:13 09.07.2026

  • 24 дават

    0 0 Отговор
    само стой на опашка..кой ще плаща..чакаме изявление на администрация на сащ..и ще чуете следното.."медии неправилно интрепретирали думите на Тръмп" всичко това ще евъзможно при редица обстоятелства, които няма да дойдат..никога..А инак..чудесна сделка, европейци са великолепни хора..и така..в стил Тръмп..приспиване на идиоти..

    07:14 09.07.2026

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