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Кметът на село Трапоклово загина, затиснат от трактор

Кметът на село Трапоклово загина, затиснат от трактор

19 Август, 2026 11:27 823 9

  • трапоклово-
  • кирил киров-
  • кмет

69-годишният Кирил Киров е намерен в безпомощно състояние на черен път

Кметът на село Трапоклово загина, затиснат от трактор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на сливенското село Трапоклово Кирил Киров е загинал при инцидент с трактор, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Община Сливен.

От полицията в Сливен съобщиха, че на 18 август е получен сигнал за мъж в безпомощно състояние, затиснат от трактор, в района на черен път в землището на село Трапоклово. Сигналът за инцидента е подаден на 18 август в 11:46 часа на телефон 112. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Пристигналите медици са констатирали смъртта на 69-годишния мъж. Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

„С дълбока тъга научих за внезапната кончина на кмета на село Трапоклово Кирил Киров“, написа във фейсбук кметът на Сливен Стефан Радев. Той изказа съболезнования на семейството и близките на Киров, както и на жителите на селото.

„Загубата на човек, посветил труда и живота си на своята общност, е тежка за всички, които са го познавали и уважавали“, посочва още кметът на Сливен.

Той припомня, че последната му среща с Кирил Киров е била ден преди трагичния инцидент, когато двамата са обсъждали идеи за развитието на селото. „Дори в последните си мигове днес той е бил в служба на хората в Трапоклово“, пише още в публикацията.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 разБойко

    2 4 Отговор
    КАМИОН ме бльсна ТРАКТОРА ме гази

    11:28 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Като младите ги мързи.

    11:31 19.08.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Но щметът на село Третополово е жив и здрав!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    11:38 19.08.2026

  • 6 инцидент . трактористите се тресат и

    0 1 Отговор
    подскачат по ниви и чукари . и понеже е жега отварят прозорци врати . и изпаднал пред гумата . опасно е да си тракторис . а и на тея години . без каска, колан , но така му е било писано .

    11:39 19.08.2026

  • 7 Друг случай

    0 0 Отговор
    Жалко за човека.Нелеп инцидент и край.Съболезнования.

    11:47 19.08.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    За пръв път чух за това село от един български сериал🤔

    11:52 19.08.2026

  • 9 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Познавах го. Добър човек беше.

    12:13 19.08.2026

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