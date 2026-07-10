САЩ са в готовност за нови удари срещу Иран, но дават последен шанс на дипломацията

Съединените щати имат пълна готовност да нанесат нова вълна от масирани военни удари срещу Иран, но в момента съзнателно са ограничили операциите си, за да дадат шанс на задкулисната дипломация.

Ситуацията в Близкия изток остава изключително динамична и се развива бързо, разкриха висши американски служители пред CNN

Според източници от администрацията на президента Доналд Тръмп, Пентагонът е разработил и поддържа актуален списък с ирански мишени, който се използва като средство за геополитически натиск. САЩ умишлено редуват интензивни атаки с тактически паузи, като целта е да се създаде дипломатическо пространство за преговори чрез посредници и да се избегне пълномащабна регионална война. Въпреки това военните сили, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln в Арабско море, остават в бойна готовност за незабавни действия.

Сривът на примирието и ескалацията в Залива

Напрежението ескалира рязко през последното денонощие, след като договореното през април временно спиране на огъня практически се срина. Повод за подновяването на сблъсъците станаха иранските атаки срещу търговски кораби в стратегическия Ормузки проток, което накара Вашингтон да отвърне с тежки въздушни удари.

Американската армия съобщи, че е поразила между 80 и 170 военни цели по южното крайбрежие и във вътрешността на Иран, включително противовъздушни системи, радарни станции и бази на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). От своя страна, Техеран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни съоръжения в съседните държави Кувейт, Бахрейн и Катар

Преговори „на сляпо“ в Доха

Паралелно с дрънкането на оръжия, техническите и дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран продължават на ниско ниво чрез посредничеството на Катар и Пакистан. Иранският външен министър Абас Арагчи проведе спешни разговори с регионалните партньори в опит да предотврати по-нататъшна ескалация, въпреки че иранските лидери официално определиха американските действия като „военни престъпления“.

Дипломатическият процес е допълнително усложнен от факта, че Иран се намира в деликатен вътрешнополитически период. Страната току-що завърши мащабните траурни процесии за погребението на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, докато неговият наследник Моджтаба Хаменей все още не се е появил публично.

От Белия дом подчертават, че ако Иран не преустанови блокирането на международното корабоплаване и не се съгласи на трайно споразумение, САЩ няма да се поколебаят да възобновят масираните бомбардировки.