САЩ са в готовност за нови удари срещу Иран, но дават последен шанс на дипломацията

Съединените щати имат пълна готовност да нанесат нова вълна от масирани военни удари срещу Иран, но в момента съзнателно са ограничили операциите си, за да дадат шанс на задкулисната дипломация.
Ситуацията в Близкия изток остава изключително динамична и се развива бързо, разкриха висши американски служители пред CNN
Според източници от администрацията на президента Доналд Тръмп, Пентагонът е разработил и поддържа актуален списък с ирански мишени, който се използва като средство за геополитически натиск. САЩ умишлено редуват интензивни атаки с тактически паузи, като целта е да се създаде дипломатическо пространство за преговори чрез посредници и да се избегне пълномащабна регионална война. Въпреки това военните сили, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln в Арабско море, остават в бойна готовност за незабавни действия.
Сривът на примирието и ескалацията в Залива
Напрежението ескалира рязко през последното денонощие, след като договореното през април временно спиране на огъня практически се срина. Повод за подновяването на сблъсъците станаха иранските атаки срещу търговски кораби в стратегическия Ормузки проток, което накара Вашингтон да отвърне с тежки въздушни удари.
Американската армия съобщи, че е поразила между 80 и 170 военни цели по южното крайбрежие и във вътрешността на Иран, включително противовъздушни системи, радарни станции и бази на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). От своя страна, Техеран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни съоръжения в съседните държави Кувейт, Бахрейн и Катар
Преговори „на сляпо“ в Доха
Паралелно с дрънкането на оръжия, техническите и дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран продължават на ниско ниво чрез посредничеството на Катар и Пакистан. Иранският външен министър Абас Арагчи проведе спешни разговори с регионалните партньори в опит да предотврати по-нататъшна ескалация, въпреки че иранските лидери официално определиха американските действия като „военни престъпления“.
Дипломатическият процес е допълнително усложнен от факта, че Иран се намира в деликатен вътрешнополитически период. Страната току-що завърши мащабните траурни процесии за погребението на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, докато неговият наследник Моджтаба Хаменей все още не се е появил публично.
От Белия дом подчертават, че ако Иран не преустанови блокирането на международното корабоплаване и не се съгласи на трайно споразумение, САЩ няма да се поколебаят да възобновят масираните бомбардировки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изтегляй
05:44 10.07.2026
2 хехе
05:47 10.07.2026
3 Баба Гошка
05:51 10.07.2026
4 Лъжа след лъжа
Това е опит за унижение на Иран.
Този опит се върши пред лицето на целия свят и почти никой не казва нищо против по-силния, защото не иска да е в отбора на слабите.
Тръмп просто се опитва да покаже на всички, че само той може да прави каквото и когато си поиска според кефа си.
Какъв шанс, какви пет кинта?
Коментиран от #12
05:53 10.07.2026
5 Страшна сила сте
05:55 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
05:55 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Рижавият е cepceмин
Това е играта.
05:57 10.07.2026
10 Спокойно
05:57 10.07.2026
11 Каквито и лъжи да дрънка рижавия
06:00 10.07.2026
12 Тръмп показва
До коментар #4 от "Лъжа след лъжа":Самоунижението на американската армия и перченето и лъжите за великата някога Америка. Нито във Виетнам, нито в Афганистан, нито сега в Иран, американците показват, че знаят как да воюват. Тежко и горко да са ти съюзници. Що ресурси изхабиха за да постигнат нещо, което и те не знаят какво е. Нито власт смениха, нито мир наложиха в района, напротив запалиха чергата и на саудитците и на оманците, кувейтците, катарците и на така наречения ЕС, който търпи всички несгоди от брилянтния вожд. Всъщност, един отдавна изплискал легена болен старец.
06:07 10.07.2026
13 Оранжевият бабуин
Зер аман от него, ама и аман без него.
Широки селски черни душици, способни само да играят ляво на Русия и да дрънкат на едро за морал.
06:08 10.07.2026