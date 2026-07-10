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САЩ са в готовност за нови удари срещу Иран, но дават последен шанс на дипломацията

САЩ са в готовност за нови удари срещу Иран, но дават последен шанс на дипломацията

10 Юли, 2026 05:31, обновена 10 Юли, 2026 05:35 525 13

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  • дипломация

Докато Пентагонът поддържа списък с готови мишени, Белият дом временно спира военните операции, за да позволи на посредниците в Катар да спасят крехкия мир.

САЩ са в готовност за нови удари срещу Иран, но дават последен шанс на дипломацията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати имат пълна готовност да нанесат нова вълна от масирани военни удари срещу Иран, но в момента съзнателно са ограничили операциите си, за да дадат шанс на задкулисната дипломация.

Ситуацията в Близкия изток остава изключително динамична и се развива бързо, разкриха висши американски служители пред CNN

Според източници от администрацията на президента Доналд Тръмп, Пентагонът е разработил и поддържа актуален списък с ирански мишени, който се използва като средство за геополитически натиск. САЩ умишлено редуват интензивни атаки с тактически паузи, като целта е да се създаде дипломатическо пространство за преговори чрез посредници и да се избегне пълномащабна регионална война. Въпреки това военните сили, включително самолетоносачът USS Abraham Lincoln в Арабско море, остават в бойна готовност за незабавни действия.

Сривът на примирието и ескалацията в Залива

Напрежението ескалира рязко през последното денонощие, след като договореното през април временно спиране на огъня практически се срина. Повод за подновяването на сблъсъците станаха иранските атаки срещу търговски кораби в стратегическия Ормузки проток, което накара Вашингтон да отвърне с тежки въздушни удари.

Американската армия съобщи, че е поразила между 80 и 170 военни цели по южното крайбрежие и във вътрешността на Иран, включително противовъздушни системи, радарни станции и бази на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). От своя страна, Техеран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни съоръжения в съседните държави Кувейт, Бахрейн и Катар

Преговори „на сляпо“ в Доха

Паралелно с дрънкането на оръжия, техническите и дипломатически преговори между Вашингтон и Техеран продължават на ниско ниво чрез посредничеството на Катар и Пакистан. Иранският външен министър Абас Арагчи проведе спешни разговори с регионалните партньори в опит да предотврати по-нататъшна ескалация, въпреки че иранските лидери официално определиха американските действия като „военни престъпления“.

Дипломатическият процес е допълнително усложнен от факта, че Иран се намира в деликатен вътрешнополитически период. Страната току-що завърши мащабните траурни процесии за погребението на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, докато неговият наследник Моджтаба Хаменей все още не се е появил публично.

От Белия дом подчертават, че ако Иран не преустанови блокирането на международното корабоплаване и не се съгласи на трайно споразумение, САЩ няма да се поколебаят да възобновят масираните бомбардировки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изтегляй

    6 2 Отговор
    Краварите са безпомощни, нищо не Магат да направят и само се репчат.

    05:44 10.07.2026

  • 2 хехе

    7 1 Отговор
    Миротвореца отново победи аятоласите и е готов да преговаря до следващата бомбандировка и така до безкрай.

    05:47 10.07.2026

  • 3 Баба Гошка

    5 2 Отговор
    Пляччкаторите на хиляди километри от развъдника си много великодушни били бреее. Последни шансове давали на хората, дето си защитават родината от над 2500 години от навлеци кат хамерисраелци, жадни за чуждото

    05:51 10.07.2026

  • 4 Лъжа след лъжа

    3 2 Отговор
    Това не е никакъв шанс за Иран.
    Това е опит за унижение на Иран.
    Този опит се върши пред лицето на целия свят и почти никой не казва нищо против по-силния, защото не иска да е в отбора на слабите.
    Тръмп просто се опитва да покаже на всички, че само той може да прави каквото и когато си поиска според кефа си.
    Какъв шанс, какви пет кинта?

    Коментиран от #12

    05:53 10.07.2026

  • 5 Страшна сила сте

    3 1 Отговор
    За десети път разгромихте и победихте иранците. А тия, моля ти се не разбрали, че са победени и си бомбят протока и американските бази.

    05:55 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Колко милосърдно само ,ти да видиш .милосърдие от най големия нагъл кръвожаден долнопробен терорист на света за когото човешкия живот не струва нищо

    05:55 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Рижавият е cepceмин

    2 1 Отговор
    и това се вижда и от космоса и с просто око, но смее ли някой да каже, че царят е гол?
    Това е играта.

    05:57 10.07.2026

  • 10 Спокойно

    2 0 Отговор
    можете да игнорирате всяка новина започваща с " Тръмп каза..." Какво е казал няма никакво значение, утре че е забравил и ще приказва съвсем друго. Просто игнорирайте всичко което казва и ще видите че нищо не сте пропуснали

    05:57 10.07.2026

  • 11 Каквито и лъжи да дрънка рижавия

    0 0 Отговор
    епщайн го чака и той най-добре го знае.

    06:00 10.07.2026

  • 12 Тръмп показва

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лъжа след лъжа":

    Самоунижението на американската армия и перченето и лъжите за великата някога Америка. Нито във Виетнам, нито в Афганистан, нито сега в Иран, американците показват, че знаят как да воюват. Тежко и горко да са ти съюзници. Що ресурси изхабиха за да постигнат нещо, което и те не знаят какво е. Нито власт смениха, нито мир наложиха в района, напротив запалиха чергата и на саудитците и на оманците, кувейтците, катарците и на така наречения ЕС, който търпи всички несгоди от брилянтния вожд. Всъщност, един отдавна изплискал легена болен старец.

    06:07 10.07.2026

  • 13 Оранжевият бабуин

    0 0 Отговор
    се криви и мърси света, а калитковците от нато гледат зяпнали сеир и не смят гък да му кажат.
    Зер аман от него, ама и аман без него.
    Широки селски черни душици, способни само да играят ляво на Русия и да дрънкат на едро за морал.

    06:08 10.07.2026