Иван Иванов е четвъртфиналист на сингъл в Гентофте

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Гентофте (Дания), който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата българин победи убедително с 6:3, 6:0 представителя на домакините Себастиан Йоргенсен за 85 минути игра.

17-годишният Иванов изостана с 1:3 в началото на мача, но спечели следващите 11 гейма и стигна до категоричната победа.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между шведите Самуел Ровай и Патрик Мункхамар.



По-късно днес друг национал на България Пьотр Нестеров също ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл.

23-годишният Нестеров, поставен под №2 в схемата, ще се изправи срещу Оле Бредшнайдер (Нидерландия).