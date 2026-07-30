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Иван Иванов е четвъртфиналист на сингъл в Гентофте

Иван Иванов е четвъртфиналист на сингъл в Гентофте

30 Юли, 2026 19:52 466 0

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Българинът победи убедително представителя на домакините Себастиан Йоргенсен

Иван Иванов е четвъртфиналист на сингъл в Гентофте - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Гентофте (Дания), който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата българин победи убедително с 6:3, 6:0 представителя на домакините Себастиан Йоргенсен за 85 минути игра.

17-годишният Иванов изостана с 1:3 в началото на мача, но спечели следващите 11 гейма и стигна до категоричната победа.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между шведите Самуел Ровай и Патрик Мункхамар.


По-късно днес друг национал на България Пьотр Нестеров също ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл.

23-годишният Нестеров, поставен под №2 в схемата, ще се изправи срещу Оле Бредшнайдер (Нидерландия).


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