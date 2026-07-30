Йордания свали пет ирански ракети, насочени към нейна територия

Йорданските военновъздушни сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран към територията на страната. По данни на армията няма жертви, а ракетите са били прехванати в съответствие с отбранителните планове на кралството, предава БТА.

Йорданската армия потвърди прехващането

Военните съобщиха, че всички ракети са били засечени и унищожени във въздуха на фона на ескалацията между САЩ и Иран.

„Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана“, заяви говорител на йорданската армия.

Иран: Целта е била американска база

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди, че е нанесъл ракетен удар срещу военновъздушната база „Ал Азрак“ в Йордания.

Според Техеран мишената са били американски военни самолети, разположени в базата.

В изявление на КГИР се твърди още, че САЩ използват базите си в Йордания за въздушни удари срещу иранска територия.

Твърдения за цивилни жертви в Иран

От КГИР заявиха, че при американски удар срещу остров Кашм са загинали баща, майка и дете, а две деца са били ранени. Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо.

Загинали военнослужещи в Северозападен Иран

Иранската Революционна гвардия съобщи още, че трима нейни военнослужещи са били убити при американска атака в провинция Занджан.

Според изявлението нападението е извършено на 30 юли 2026 г., като загиналите са определени като „мъченици“ от иранските власти.