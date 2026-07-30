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Йордания свали пет ирански ракети, насочени към нейна територия

Йордания свали пет ирански ракети, насочени към нейна територия

30 Юли, 2026 15:45, обновена 30 Юли, 2026 15:54 360 5

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Йорданската армия потвърди прехващането

Йордания свали пет ирански ракети, насочени към нейна територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йорданските военновъздушни сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран към територията на страната. По данни на армията няма жертви, а ракетите са били прехванати в съответствие с отбранителните планове на кралството, предава БТА.

Йорданската армия потвърди прехващането

Военните съобщиха, че всички ракети са били засечени и унищожени във въздуха на фона на ескалацията между САЩ и Иран.

„Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана“, заяви говорител на йорданската армия.

Иран: Целта е била американска база

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди, че е нанесъл ракетен удар срещу военновъздушната база „Ал Азрак“ в Йордания.

Според Техеран мишената са били американски военни самолети, разположени в базата.

В изявление на КГИР се твърди още, че САЩ използват базите си в Йордания за въздушни удари срещу иранска територия.

Твърдения за цивилни жертви в Иран

От КГИР заявиха, че при американски удар срещу остров Кашм са загинали баща, майка и дете, а две деца са били ранени. Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо.

Загинали военнослужещи в Северозападен Иран

Иранската Революционна гвардия съобщи още, че трима нейни военнослужещи са били убити при американска атака в провинция Занджан.

Според изявлението нападението е извършено на 30 юли 2026 г., като загиналите са определени като „мъченици“ от иранските власти.


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    4 2 Отговор
    Въпросът е, колко не е свалиал. И къде е краля на Йордания? Защо над месец и половина не е стъпвал на йорданска територия?

    Коментиран от #5

    15:56 30.07.2026

  • 2 Дааааа

    3 1 Отговор
    „Таймс“: В Съфолк е обявено извънредно положение заради пожар близо до атомната електроцентрала „Сайзуел“.

    15:57 30.07.2026

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    Щом са свалили всичките ирански ракети ,кво се оплакват таррам...буките ?

    16:02 30.07.2026

  • 4 Разочарована Копейка

    1 1 Отговор
    Уйде мита за несваляемите Ирански хипербоклуци 😂​😂​😂​

    16:03 30.07.2026

  • 5 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Йорданският Крал го няма в йордания защото в момента Ваканцува на разни хубави места.Обещал е обаче да се върне на Йорданов ден и да опъне яка Маса на всичките поданици.

    16:03 30.07.2026