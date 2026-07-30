Йордания свали пет ирански ракети, насочени към нейна територия

Йорданските военновъздушни сили са свалили пет ракети, изстреляни от Иран към територията на страната. По данни на армията няма жертви, а ракетите са били прехванати в съответствие с отбранителните планове на кралството, предава БТА.
Йорданската армия потвърди прехващането
Военните съобщиха, че всички ракети са били засечени и унищожени във въздуха на фона на ескалацията между САЩ и Иран.
„Ракетите са засечени, прехванати и свалени в съответствие с плановете за отбрана“, заяви говорител на йорданската армия.
Иран: Целта е била американска база
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) потвърди, че е нанесъл ракетен удар срещу военновъздушната база „Ал Азрак“ в Йордания.
Според Техеран мишената са били американски военни самолети, разположени в базата.
В изявление на КГИР се твърди още, че САЩ използват базите си в Йордания за въздушни удари срещу иранска територия.
Твърдения за цивилни жертви в Иран
От КГИР заявиха, че при американски удар срещу остров Кашм са загинали баща, майка и дете, а две деца са били ранени. Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо.
Загинали военнослужещи в Северозападен Иран
Иранската Революционна гвардия съобщи още, че трима нейни военнослужещи са били убити при американска атака в провинция Занджан.
Според изявлението нападението е извършено на 30 юли 2026 г., като загиналите са определени като „мъченици“ от иранските власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #5
15:56 30.07.2026
2 Дааааа
15:57 30.07.2026
3 оня с коня
16:02 30.07.2026
4 Разочарована Копейка
16:03 30.07.2026
5 оня с коня
До коментар #1 от "Някой":Йорданският Крал го няма в йордания защото в момента Ваканцува на разни хубави места.Обещал е обаче да се върне на Йорданов ден и да опъне яка Маса на всичките поданици.
16:03 30.07.2026