Папа Лъв XIV: Обичам Америка, но преди всичко съм пастир на цялата Църква

Папа Лъв XIV заяви, че изпитва силна любов към САЩ, но се възприема преди всичко като духовен водач на всички католици по света. В интервю за американската телевизия NBC първият папа американец подчерта, че мисията му е универсална, а не национална, предава БТА.
„Преди всичко съм папа“
Роденият в Чикаго папа Лъв XIV коментира, че макар да е американец, неговата роля надхвърля националната принадлежност.
„Виждам себе си повече като папа – така се случи, че съм и американец. Не че искам да омаловажавам значението на това да си американец“, заяви той.
По думите му най-важната му мисия е да бъде пастир на Вселенската църква и да се обръща към хората по целия свят.
Какво цени в Съединените щати
Лъв XIV сподели, че обича много неща в родината си, като открои ценностите, върху които е изградена страната.
Сред тях той посочи:
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чувството за свобода;
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възможностите, които Америка предоставя;
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традицията да приема хора от различни краища на света.
Папата разказа още, че семейството му има имигрантски корени, а по майчина линия сред предците му е имало както роби, така и хора, които са притежавали роби.
Последователна защита на мигрантите
След началото на понтификата си Лъв XIV нееднократно защитава правата на мигрантите. Той вече е определял отношението към имигрантите в САЩ по време на управлението на Доналд Тръмп като „нечовешко“.
На 4 юли, Деня на независимостта на САЩ, папата посети италианския остров Лампедуза - една от основните входни точки за мигранти към Европа. Там той отправи призив за повече толерантност и защита на най-уязвимите хора, които рискуват живота си при преминаването през Средиземно море.
Засега няма планирано посещение в САЩ
Лъв XIV съобщи, че към момента няма насрочена визита в Съединените щати, но изрази надежда, че скоро ще има възможност да посети родината си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атеист
И се моли за гладните
15:06 30.07.2026
2 Веско швепса
15:07 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Какъв
15:10 30.07.2026
5 Ами защо
15:16 30.07.2026
6 Освен туй
15:23 30.07.2026
7 А покани ли
15:26 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не е вселенска
15:58 30.07.2026