Основният военно-транспортен самолет на САЩ кацна във Варна! (ВИДЕО)

Американски военен самолет кацна вчера вечерта на летище Варна. На опашката му ясно се вижда знамето на САЩ.

Хората обаче започнаха да гадаят дали това е първата машина за Безмер.

По външни белези летателният апарат наподобява въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина, отбеляза Нова тв.

От летищния оператор заявиха, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати.

Малко по-рано вчера жителите на село Безмер и община Ямбол излязоха на нов мирен граждански протест. Той се проведе пред Областната администрация в града, след което недоволните направиха шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер.

В свой пост в социалните мрежи външният ни министър Велислава Петрова обяви, че е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Тя го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Междувременно граждани излязоха на протест пред областната управа в Ямбол срещу разполагането на американски самолети в Авиобаза Безмер. Те настояха за отмяна на решението, взето от правителството и гласувано от Народното събрание. Сред участниците имаше представители на политически партии и движения, включително хора от други градове.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Вън военните самолети” и „НЕ на американските самолети!!!”. Събралите се продължиха в шествие до сградата на Община Ямбол.

Протестът бе организиран през социалните мрежи и заявен като граждански. За провеждането му е подадено предварително заявление в общинската администрация на Ямбол от името на Станислав Митев.

„Конкретните ни искания са решението, което беше взето от правителството, да бъде преразгледано и тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер. Хората са много притеснени за своята сигурност, затова искаме то да бъде преразгледано в полза на гражданите”, каза пред медии Станислав Митев, който е жител на село Безмер.

„Никакви гаранции не получихме за допълнителна сигурност. Казаха, че щели да бъдат разположени някакви допълнителни системи за прихващане. На какво – никой нищо не знае”, посочи още Митев.

Протестът пред областната управа и последвалото шествие преминаха спокойно и в присъствието на служители на реда.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ. Разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. е за осигуряване подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

По повод решението миналия петък жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест на пътя, свързващ селото с военното летище. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона. „България не е мишена, няма и да бъде мишена”, каза след срещата министърът на отбраната Димитър Стоянов като обяви, че самолетите ще пристигнат в Безмер може би тази седмица.

Самолетите все още не са пристигнали в България, а вчера министърът на отбраната каза, че „това е сложна операция" и обикновено предварително информация кога ще бъдат разположени не се дава.

Днес министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефонна с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от пресцентъра на Министерството. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.