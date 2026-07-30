Основният военно-транспортен самолет на САЩ кацна във Варна! (ВИДЕО)

Американски военен самолет кацна вчера вечерта на летище Варна. На опашката му ясно се вижда знамето на САЩ.
Хората обаче започнаха да гадаят дали това е първата машина за Безмер.
По външни белези летателният апарат наподобява въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина, отбеляза Нова тв.
От летищния оператор заявиха, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати.
Малко по-рано вчера жителите на село Безмер и община Ямбол излязоха на нов мирен граждански протест. Той се проведе пред Областната администрация в града, след което недоволните направиха шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер.
В свой пост в социалните мрежи външният ни министър Велислава Петрова обяви, че е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Тя го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
Междувременно граждани излязоха на протест пред областната управа в Ямбол срещу разполагането на американски самолети в Авиобаза Безмер. Те настояха за отмяна на решението, взето от правителството и гласувано от Народното събрание. Сред участниците имаше представители на политически партии и движения, включително хора от други градове.
Протестиращите носеха плакати с надписи „Вън военните самолети” и „НЕ на американските самолети!!!”. Събралите се продължиха в шествие до сградата на Община Ямбол.
Протестът бе организиран през социалните мрежи и заявен като граждански. За провеждането му е подадено предварително заявление в общинската администрация на Ямбол от името на Станислав Митев.
„Конкретните ни искания са решението, което беше взето от правителството, да бъде преразгледано и тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер. Хората са много притеснени за своята сигурност, затова искаме то да бъде преразгледано в полза на гражданите”, каза пред медии Станислав Митев, който е жител на село Безмер.
„Никакви гаранции не получихме за допълнителна сигурност. Казаха, че щели да бъдат разположени някакви допълнителни системи за прихващане. На какво – никой нищо не знае”, посочи още Митев.
Протестът пред областната управа и последвалото шествие преминаха спокойно и в присъствието на служители на реда.
На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ. Разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. е за осигуряване подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Вносител на предложението бе Министерският съвет.
По повод решението миналия петък жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест на пътя, свързващ селото с военното летище. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона. „България не е мишена, няма и да бъде мишена”, каза след срещата министърът на отбраната Димитър Стоянов като обяви, че самолетите ще пристигнат в Безмер може би тази седмица.
Самолетите все още не са пристигнали в България, а вчера министърът на отбраната каза, че „това е сложна операция" и обикновено предварително информация кога ще бъдат разположени не се дава.
Днес министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефонна с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от пресцентъра на Министерството. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #64
19:51 30.07.2026
2 Гост
19:52 30.07.2026
3 Боруна Лом
19:53 30.07.2026
4 Муньо как ви финтира пак
19:53 30.07.2026
5 Пич
Не като досега - само погрешка да ни изпашат морето...
Друго си е да се надуеш като папуняк по телевизии, че вече си направил сънародниците си официална цел!!!
19:55 30.07.2026
6 Професор
Коментиран от #13, #24
19:55 30.07.2026
7 1488
не веднъж, а два пъти
Коментиран от #16
19:56 30.07.2026
8 Много важно
19:57 30.07.2026
9 Гробар
Коментиран от #10, #14
19:57 30.07.2026
10 kоkорчо 💋🍌
До коментар #9 от "Гробар":не е безплатно
ние им плашаме
19:58 30.07.2026
11 Гробар
Коментиран от #31
20:00 30.07.2026
12 Kaлпазанин
20:00 30.07.2026
13 Абе
До коментар #6 от "Професор":Какви ракети ви гонят ненормалници. Тези дето са на под 100 не ги е страх, а вас ви тресе истерия.
20:01 30.07.2026
14 коми терористи
До коментар #9 от "Гробар":Бай ти Тошо строи летищата за руската окупационна армия а и все пак играехме ролята на пушечно месо да пазим окупаторите си от русия!
Коментиран от #22, #26, #34
20:03 30.07.2026
15 Т Живков
20:03 30.07.2026
16 Всъщност
До коментар #7 от "1488":Да започват отсега !!
20:03 30.07.2026
17 Ох, не мога бее
20:03 30.07.2026
18 Сандо
20:03 30.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬 Да живее България 🇺🇸
20:04 30.07.2026
21 За няма и 3 месеца
Коментиран от #27
20:04 30.07.2026
22 ционофсшисти
До коментар #14 от "коми терористи":по време на бай ти Тошо руски военни самолети кацаха само на военните летища!
Коментиран от #53
20:05 30.07.2026
23 Емигрант
20:05 30.07.2026
24 Сандо
До коментар #6 от "Професор":Как къде?Нали неговите харвардци ни казаха,че те ще се преместят на островите.
20:05 30.07.2026
25 Смех с копейки
20:05 30.07.2026
26 Леле - леле ! 🤔
До коментар #14 от "коми терористи":Ако бай Тошо не те пазеше с 400 бойни самолета от турската сган , щеше да си мюсли ,бе Дженифър !
20:05 30.07.2026
27 За има няма 3 месеца
До коментар #21 от "За няма и 3 месеца":Не само по лъжи, а и по-кражби. Но те е обяснимо зад Рундьо са бивши кадри на ДПС, ГЕРБ, БСП и ИТН.
20:06 30.07.2026
28 Рундьо Боташки
20:08 30.07.2026
29 Да се надяваме иранските ракети
Коментиран от #50
20:09 30.07.2026
30 Без име
20:09 30.07.2026
31 Соломон
До коментар #11 от "Гробар":Няма такова животно като товарен самолет.Това е военнотранспортен самолет.Превозва хора и товари или само товари .Пътувал съм няколко пъти с такъв самолет
20:09 30.07.2026
32 Ей сега е момента
20:09 30.07.2026
33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #38
20:09 30.07.2026
34 Гришата
До коментар #14 от "коми терористи":Бай ти Тошо два камъка не е преместил в тая държава.Построиха го войничета та от кеча предимно циганета за 1,5 лева на месец.
20:10 30.07.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #41
20:11 30.07.2026
36 Емигрант
Коментиран от #54
20:12 30.07.2026
37 Летец Пешеходец
20:13 30.07.2026
38 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И ти се озвезди.😂😂😂
Коментиран от #79
20:13 30.07.2026
39 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:13 30.07.2026
40 Казуар
20:14 30.07.2026
41 Мишел
До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Голям смех са коментарите ти.
20:15 30.07.2026
42 В ямболско са чистите българи
20:17 30.07.2026
43 Подъл долен Радев
20:17 30.07.2026
44 Чак удивителан сложила
20:18 30.07.2026
45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:19 30.07.2026
46 Чиба миризливи кравари
20:19 30.07.2026
47 стоян георгиев
Коментиран от #61
20:19 30.07.2026
48 Подъл долен Радев
Коментиран от #49, #55
20:20 30.07.2026
49 Гадев
До коментар #48 от "Подъл долен Радев":фамилията му е Гадев
20:23 30.07.2026
50 Емигрант
До коментар #29 от "Да се надяваме иранските ракети":На колко години си ти бе, че се надяваш ирански ракети да стигнат България ? Явно си съвършен безхаберник имбезимец, как си представяш САЩ да позволят да им се бомбардира такива самолети, как иранска ракета ще прелети над Турция или Гърция, ти учил ли си география за да знаеш къде се намира България и как ще бъде поразена от ракета на Иран ? Пет необразовани баби от Безмер със съветско знаме не Руско протестира, явно толкова са образовани, че дори не знаят, че СССР отдавна не съществува и знамето им е сменено ! Медиите и те "адютанти" на русофилите и корупцията, показват пет баби като, че ли 50 хил.протестират, че им обръщат внимание чрез ТВ ! В кой свят съществувате вече и това не знаете, толкова сте зависими от злото болшевизъм !
Коментиран от #56, #66
20:23 30.07.2026
51 Ей ви на, кво значи подляр
20:24 30.07.2026
52 Мишел
Иран няма какво да губи ако удари самолети на САЩ на български летища.
20:25 30.07.2026
53 Българин 🇧🇬
До коментар #22 от "ционофсшисти":Ми тя точно Русия ни въоръжи тогава с 400 бойни самолета , бе серсем ! 😀
Коментиран от #67
20:27 30.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Да знаеш
До коментар #48 от "Подъл долен Радев":През 2016 година договорът изтече, но Бойко Борисов не ги изгони от България,
а ги остави да се разпореждат безсрочно!!!
Коментиран от #69
20:28 30.07.2026
56 Очевидно не знаеш къде Иран
До коментар #50 от "Емигрант":Има граница с Каспийско море и колко е по права линия до Варна. Не с ракета а даже с дрон не е проблем Варна да се удари. И това не е нужно даже щото от самата България не виждам проблем удар да се нанесе.
Коментиран от #63, #76
20:28 30.07.2026
57 Емигрант
20:28 30.07.2026
58 Мунчо
20:28 30.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Аааа, супер
20:30 30.07.2026
61 Механик
До коментар #47 от "стоян георгиев":И аз ще се включа.
Коментиран от #65
20:30 30.07.2026
62 Гумичка за триене
20:30 30.07.2026
63 Емигрант
До коментар #56 от "Очевидно не знаеш къде Иран":Аз съм най-умния и най-красивия, ходя редовно по протести на жълтите павета, как да не знам къде са му границите на Иран, защо ме подценяваш?
20:31 30.07.2026
64 Всичко е бангаранга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те са ги писали в Ямбол, но си имат и работа във Варна. Да не би да е забранено?
20:32 30.07.2026
65 стоян георгиев
До коментар #61 от "Механик":Ще има за всички. Но ти като си там ще съм спокоен, че ако афроамерите ми разстроят центровката, Механика ще ми я оправи.
20:33 30.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Малоумникооо,
До коментар #53 от "Българин 🇧🇬":тия самолети никога не са били на стоянки по гражданските летища. Правиш ли разлика с краварските окупатори?! Явно не.
20:34 30.07.2026
68 Ква Турция бре
20:36 30.07.2026
69 Да знам и виждаме,
До коментар #55 от "Да знаеш":че никой след боко не смее да прекрати вече договорът, който е станал безсрочен и може да бъде прекратен с едногодишно заявление от всяка една от двете страни без никакви уговорки. Хайде смели боташари, поправете грешката на Бойко!
20:37 30.07.2026
70 На Мунчо братчеда
20:37 30.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Дупе-давец Радев
20:38 30.07.2026
73 Ей това да си копейка е Божие наказание
20:38 30.07.2026
74 Включително
Коментиран от #82, #83
20:39 30.07.2026
75 иранския колега Абас Арагчи
20:41 30.07.2026
76 Абе
До коментар #56 от "Очевидно не знаеш къде Иран":Взе ми отвори карта и виж, каде е Касписко море, къде е Черно и има ли връзка между тях или там има цели държави, че се излагаш. Отделно Черно море заради войната на Русия срещо Украйна е под строго ракетно наблюдение.
Коментиран от #80
20:42 30.07.2026
77 На Мунчо братчеда
20:43 30.07.2026
78 Ей ви на, кво значи подляр
20:45 30.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Има разбира се
До коментар #76 от "Абе":По трасето на жп линията през Грузия дето китайците я построиха няма и да разбереш как е стигнала до черно море.
Коментиран от #85
20:48 30.07.2026
81 подляр
20:49 30.07.2026
82 Да, бе
До коментар #74 от "Включително":Мишена е, но само за пропагандата на режима на аятоласите. Наникой не му пука. Само наивниците изпадат в изтерия, защото експлоатират неуснователно насъдените им сраховете.
20:51 30.07.2026
83 Чуждите туристи кацащи тук
До коментар #74 от "Включително":са диви и щастливи. Всеки се изнася на подскоци кой от къде е
20:51 30.07.2026
84 И хората за какво минираха
20:53 30.07.2026
85 Хаха
До коментар #80 от "Има разбира се":жп линитеминава ли през морета
20:54 30.07.2026
86 Дупе-давец Радев
20:59 30.07.2026
87 US Военна база летище Варна
Коментиран от #88
21:01 30.07.2026
88 Зеления
До коментар #87 от "US Военна база летище Варна":"Си е баш по договора от 2006"
Гадев е подписал тихомълком един анекс към договора и за Варна, колко му е?
21:05 30.07.2026