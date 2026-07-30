Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Основният военно-транспортен самолет на САЩ кацна във Варна! (ВИДЕО)

Основният военно-транспортен самолет на САЩ кацна във Варна! (ВИДЕО)

30 Юли, 2026 19:44 1 695 88

  • варна-
  • сащ-
  • самолет-
  • американски военни

Самолетите - цистерни все още не са пристигнали в България

Основният военно-транспортен самолет на САЩ кацна във Варна! (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски военен самолет кацна вчера вечерта на летище Варна. На опашката му ясно се вижда знамето на САЩ.

Хората обаче започнаха да гадаят дали това е първата машина за Безмер.

По външни белези летателният апарат наподобява въздушен танкер за дозареждане във въздуха, макар че не е изключено да става въпрос и за друг тип военновъздушна машина, отбеляза Нова тв.
От летищния оператор заявиха, че нямат право да коментират информация, свързана с военни летателни апарати.

Малко по-рано вчера жителите на село Безмер и община Ямбол излязоха на нов мирен граждански протест. Той се проведе пред Областната администрация в града, след което недоволните направиха шествие до сградата на общината. Недоволните се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети цистерни на авиобаза Безмер.

В свой пост в социалните мрежи външният ни министър Велислава Петрова обяви, че е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Тя го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Междувременно граждани излязоха на протест пред областната управа в Ямбол срещу разполагането на американски самолети в Авиобаза Безмер. Те настояха за отмяна на решението, взето от правителството и гласувано от Народното събрание. Сред участниците имаше представители на политически партии и движения, включително хора от други градове.

Протестиращите носеха плакати с надписи „Вън военните самолети” и „НЕ на американските самолети!!!”. Събралите се продължиха в шествие до сградата на Община Ямбол.

Протестът бе организиран през социалните мрежи и заявен като граждански. За провеждането му е подадено предварително заявление в общинската администрация на Ямбол от името на Станислав Митев.

„Конкретните ни искания са решението, което беше взето от правителството, да бъде преразгледано и тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер. Хората са много притеснени за своята сигурност, затова искаме то да бъде преразгледано в полза на гражданите”, каза пред медии Станислав Митев, който е жител на село Безмер.

„Никакви гаранции не получихме за допълнителна сигурност. Казаха, че щели да бъдат разположени някакви допълнителни системи за прихващане. На какво – никой нищо не знае”, посочи още Митев.

Протестът пред областната управа и последвалото шествие преминаха спокойно и в присъствието на служители на реда.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ. Разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. е за осигуряване подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

По повод решението миналия петък жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест на пътя, свързващ селото с военното летище. По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов бяха в Областната администрация на Ямбол, за да разговарят с кметове на общини и населени места от региона. „България не е мишена, няма и да бъде мишена”, каза след срещата министърът на отбраната Димитър Стоянов като обяви, че самолетите ще пристигнат в Безмер може би тази седмица.

Самолетите все още не са пристигнали в България, а вчера министърът на отбраната каза, че „това е сложна операция" и обикновено предварително информация кога ще бъдат разположени не се дава.

Днес министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефонна с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи, съобщиха от пресцентъра на Министерството. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 13 Отговор
    Янки Гоу хоум!

    Коментиран от #64

    19:51 30.07.2026

  • 2 Гост

    29 12 Отговор
    "Янки Го Хоум" отново ще разтресе света!

    19:52 30.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    25 3 Отговор
    РАДЕЕЕЕЕВ, И НА РОДАТА... СЪЩОТО!

    19:53 30.07.2026

  • 4 Муньо как ви финтира пак

    41 9 Отговор
    честито на варненци. Скоро ще кацне и иранската хиперзвукова.

    19:53 30.07.2026

  • 5 Пич

    30 7 Отговор
    Брях.....каква гордост!!! Вече може да ни бомбардират официално, и по правилата!!!
    Не като досега - само погрешка да ни изпашат морето...
    Друго си е да се надуеш като папуняк по телевизии, че вече си направил сънародниците си официална цел!!!

    19:55 30.07.2026

  • 6 Професор

    31 1 Отговор
    Не дай си Боже ако иранска ракета убие български граждани не знам къде ще избяга Радев.

    Коментиран от #13, #24

    19:55 30.07.2026

  • 7 1488

    19 7 Отговор
    всеки натовец ще умре за българия
    не веднъж, а два пъти

    Коментиран от #16

    19:56 30.07.2026

  • 8 Много важно

    7 13 Отговор
    На кай му пука.Само на наивници дето им експлотират безмислените страхове.

    19:57 30.07.2026

  • 9 Гробар

    37 9 Отговор
    Бай Тошо затова ли ви строи летищата, да ги харижете безплатно на американските империалисти?

    Коментиран от #10, #14

    19:57 30.07.2026

  • 10 kоkорчо 💋🍌

    30 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    не е безплатно
    ние им плашаме

    19:58 30.07.2026

  • 11 Гробар

    26 0 Отговор
    Тоя на снимката е товарен. Но какво има вътре не е ваша работа както казва Чорапа.

    Коментиран от #31

    20:00 30.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Кога да благодарим на персите ,преди или след

    20:00 30.07.2026

  • 13 Абе

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "Професор":

    Какви ракети ви гонят ненормалници. Тези дето са на под 100 не ги е страх, а вас ви тресе истерия.

    20:01 30.07.2026

  • 14 коми терористи

    5 33 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Бай ти Тошо строи летищата за руската окупационна армия а и все пак играехме ролята на пушечно месо да пазим окупаторите си от русия!

    Коментиран от #22, #26, #34

    20:03 30.07.2026

  • 15 Т Живков

    5 16 Отговор
    Смрът на комунизма!

    20:03 30.07.2026

  • 16 Всъщност

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Да започват отсега !!

    20:03 30.07.2026

  • 17 Ох, не мога бее

    10 9 Отговор
    С тия американци се спуквам от смях,кацнали в руската колония🤣🤣🤣

    20:03 30.07.2026

  • 18 Сандо

    19 2 Отговор
    Не се чудете,след като руснаците започнаха да атакуват корабите към и от украинските пристанища,то Варна и Бургас ще бъдат превърнати в техни заместители.После да не питате защо руснаците са бомбардирали Варна както преди години.

    20:03 30.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬 Да живее България 🇺🇸

    6 27 Отговор
    Няма нищо по гордо от това на българско летище да кацат американски самолети! Това означава доверие и сигурност за България

    20:04 30.07.2026

  • 21 За няма и 3 месеца

    22 0 Отговор
    Хора, както върви Рундьо скоро ще задмине по лъжи и банкянската тиква.

    Коментиран от #27

    20:04 30.07.2026

  • 22 ционофсшисти

    20 1 Отговор

    До коментар #14 от "коми терористи":

    по време на бай ти Тошо руски военни самолети кацаха само на военните летища!

    Коментиран от #53

    20:05 30.07.2026

  • 23 Емигрант

    8 22 Отговор
    И какво като е кацнал този самолет от най-интелигентните военни машини, да дойдат иранските ли които живеят в 15 век и убиват жени с камъни на площадите ? До кога ще слугувате на пещерните подобия, а искате живот като на Запад, ами не ви го позволява изостаналият ви мкзък бе, защитавате сгресорът Русия и на протестът в Безмер дори нагло развявате знамето на СССР....и докога ще си искате социализмът бе мал(к)оумници ?

    20:05 30.07.2026

  • 24 Сандо

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Професор":

    Как къде?Нали неговите харвардци ни казаха,че те ще се преместят на островите.

    20:05 30.07.2026

  • 25 Смех с копейки

    2 16 Отговор
    Цомчо и Коцката го посрещнаха с радостен възторг и сълзи в очите.

    20:05 30.07.2026

  • 26 Леле - леле ! 🤔

    23 2 Отговор

    До коментар #14 от "коми терористи":

    Ако бай Тошо не те пазеше с 400 бойни самолета от турската сган , щеше да си мюсли ,бе Дженифър !

    20:05 30.07.2026

  • 27 За има няма 3 месеца

    15 2 Отговор

    До коментар #21 от "За няма и 3 месеца":

    Не само по лъжи, а и по-кражби. Но те е обяснимо зад Рундьо са бивши кадри на ДПС, ГЕРБ, БСП и ИТН.

    20:06 30.07.2026

  • 28 Рундьо Боташки

    17 0 Отговор
    За Варна нищо не съм преговарял. Нищо не знам. Станишев и Бойко са виновни!

    20:08 30.07.2026

  • 29 Да се надяваме иранските ракети

    15 1 Отговор
    Да ги поразят но ако може без невинни и цивилни жертви

    Коментиран от #50

    20:09 30.07.2026

  • 30 Без име

    16 1 Отговор
    Интересни неща разказват хората около Ямбол, които са видели с очите си. Ама никоя мисирка няма да отиде да ги види, че и да ги напише.

    20:09 30.07.2026

  • 31 Соломон

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    Няма такова животно като товарен самолет.Това е военнотранспортен самолет.Превозва хора и товари или само товари .Пътувал съм няколко пъти с такъв самолет

    20:09 30.07.2026

  • 32 Ей сега е момента

    16 0 Отговор
    Муньо да организира във Ванра Юровизия 2027 авансово

    20:09 30.07.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    От няколко дни над Варна на геостациинарна орбита зависва дрон, който вечерно време е ясно различими от звездите❗

    Коментиран от #38

    20:09 30.07.2026

  • 34 Гришата

    3 19 Отговор

    До коментар #14 от "коми терористи":

    Бай ти Тошо два камъка не е преместил в тая държава.Построиха го войничета та от кеча предимно циганета за 1,5 лева на месец.

    20:10 30.07.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 14 Отговор
    Ша бомбят Путин

    Коментиран от #41

    20:11 30.07.2026

  • 36 Емигрант

    14 4 Отговор
    Слава на Русия

    Коментиран от #54

    20:12 30.07.2026

  • 37 Летец Пешеходец

    9 5 Отговор
    Да живеят братушките и Путин

    20:13 30.07.2026

  • 38 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 8 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ти се озвезди.😂😂😂

    Коментиран от #79

    20:13 30.07.2026

  • 39 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    ОКУПАТОРИТЕ идат...

    20:13 30.07.2026

  • 40 Казуар

    9 1 Отговор
    Това е транспортен самолет С 17.

    20:14 30.07.2026

  • 41 Мишел

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Голям смех са коментарите ти.

    20:15 30.07.2026

  • 42 В ямболско са чистите българи

    18 1 Отговор
    СТРАЛДЖАНСКИТЕ ЧУДО ПРАСЕНЦА И СТРАЛДЖАНСКАТА РАКИЯ И ВИНЦЕ. ХОРТА ТАМ СА БЕДНИ И ЧЕСТНИ С БУДНА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ. В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ СА МЪРШАЦИГОТОВАНЦИ ОНЛИИИ...

    20:17 30.07.2026

  • 43 Подъл долен Радев

    16 1 Отговор
    Значи и във Варна а? Ква сган сте само ....

    20:17 30.07.2026

  • 44 Чак удивителан сложила

    13 1 Отговор
    мисирката на заглавието! Голяма възторг от това да те употребят като жива мишена за мръсните ционситки интереси.

    20:18 30.07.2026

  • 45 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Варненци, купете си няколко РПГ-7, струва 500-1000€, и ни освободете...

    20:19 30.07.2026

  • 46 Чиба миризливи кравари

    19 1 Отговор
    САЩ е държава терорист, окупатор и военнопрестъпник

    20:19 30.07.2026

  • 47 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    Аз вече се запознах с двама афроамерикански пилоти и ги източих. Бяха като цистерни. Сега имам в мене мъжки хормони за петима. Нека и другите американофили и украинофили да дойдат, да си споделим тези благини.

    Коментиран от #61

    20:19 30.07.2026

  • 48 Подъл долен Радев

    16 2 Отговор
    Ах ти гнидо лъжлива

    Коментиран от #49, #55

    20:20 30.07.2026

  • 49 Гадев

    12 1 Отговор

    До коментар #48 от "Подъл долен Радев":

    фамилията му е Гадев

    20:23 30.07.2026

  • 50 Емигрант

    5 15 Отговор

    До коментар #29 от "Да се надяваме иранските ракети":

    На колко години си ти бе, че се надяваш ирански ракети да стигнат България ? Явно си съвършен безхаберник имбезимец, как си представяш САЩ да позволят да им се бомбардира такива самолети, как иранска ракета ще прелети над Турция или Гърция, ти учил ли си география за да знаеш къде се намира България и как ще бъде поразена от ракета на Иран ? Пет необразовани баби от Безмер със съветско знаме не Руско протестира, явно толкова са образовани, че дори не знаят, че СССР отдавна не съществува и знамето им е сменено ! Медиите и те "адютанти" на русофилите и корупцията, показват пет баби като, че ли 50 хил.протестират, че им обръщат внимание чрез ТВ ! В кой свят съществувате вече и това не знаете, толкова сте зависими от злото болшевизъм !

    Коментиран от #56, #66

    20:23 30.07.2026

  • 51 Ей ви на, кво значи подляр

    12 1 Отговор
    Американски военен самолет кацна вчера вечерта на летище Варна. Радев сигурно е изненадан нали. А дано да го взривят и после да ги питаме: имаше ли опастност или нямаше. После що чартъри нямало. Ами няма .... и катарски няма и немски няма и от великобритания няма.

    20:24 30.07.2026

  • 52 Мишел

    14 2 Отговор
    Иран официално предупреди три пъти България, да не приема самолети на САЩ, които участват в бомбардировките на Иран
    Иран няма какво да губи ако удари самолети на САЩ на български летища.

    20:25 30.07.2026

  • 53 Българин 🇧🇬

    10 6 Отговор

    До коментар #22 от "ционофсшисти":

    Ми тя точно Русия ни въоръжи тогава с 400 бойни самолета , бе серсем ! 😀

    Коментиран от #67

    20:27 30.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Да знаеш

    9 5 Отговор

    До коментар #48 от "Подъл долен Радев":

    През 2016 година договорът изтече, но Бойко Борисов не ги изгони от България,
    а ги остави да се разпореждат безсрочно!!!

    Коментиран от #69

    20:28 30.07.2026

  • 56 Очевидно не знаеш къде Иран

    16 1 Отговор

    До коментар #50 от "Емигрант":

    Има граница с Каспийско море и колко е по права линия до Варна. Не с ракета а даже с дрон не е проблем Варна да се удари. И това не е нужно даже щото от самата България не виждам проблем удар да се нанесе.

    Коментиран от #63, #76

    20:28 30.07.2026

  • 57 Емигрант

    6 6 Отговор
    Получих образованието си през комунизма, благодарение на партията майка на която дължа толкова много, за това съм против американските самолети, рожби на империалистическия режим

    20:28 30.07.2026

  • 58 Мунчо

    10 0 Отговор
    Спокойно могат да кацат и излитат пред яловият ни Парламент! Там нито ще ги видят, нито забележат, няма да пречат на никого! Орда от 240 башибозука!

    20:28 30.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Аааа, супер

    11 0 Отговор
    Варналии да го поемат мощно. Там има много за събаряне

    20:30 30.07.2026

  • 61 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    И аз ще се включа.

    Коментиран от #65

    20:30 30.07.2026

  • 62 Гумичка за триене

    11 1 Отговор
    Избрахте си радев сега си изберете и онова гю.....ре (че ме е срам да и произнасям името и ще има GAME OVER!!!! АМА вие си знаете все пак!!!

    20:30 30.07.2026

  • 63 Емигрант

    8 4 Отговор

    До коментар #56 от "Очевидно не знаеш къде Иран":

    Аз съм най-умния и най-красивия, ходя редовно по протести на жълтите павета, как да не знам къде са му границите на Иран, защо ме подценяваш?

    20:31 30.07.2026

  • 64 Всичко е бангаранга

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те са ги писали в Ямбол, но си имат и работа във Варна. Да не би да е забранено?

    20:32 30.07.2026

  • 65 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Механик":

    Ще има за всички. Но ти като си там ще съм спокоен, че ако афроамерите ми разстроят центровката, Механика ще ми я оправи.

    20:33 30.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Малоумникооо,

    10 1 Отговор

    До коментар #53 от "Българин 🇧🇬":

    тия самолети никога не са били на стоянки по гражданските летища. Правиш ли разлика с краварските окупатори?! Явно не.

    20:34 30.07.2026

  • 68 Ква Турция бре

    11 0 Отговор
    Директно от каспийско море над Грузия и сме готови. За 35 минути и дункин

    20:36 30.07.2026

  • 69 Да знам и виждаме,

    9 1 Отговор

    До коментар #55 от "Да знаеш":

    че никой след боко не смее да прекрати вече договорът, който е станал безсрочен и може да бъде прекратен с едногодишно заявление от всяка една от двете страни без никакви уговорки. Хайде смели боташари, поправете грешката на Бойко!

    20:37 30.07.2026

  • 70 На Мунчо братчеда

    8 1 Отговор
    Мунчо да вдига юмручето и с каката с буйната грива на протест пред Народното събрание.

    20:37 30.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Дупе-давец Радев

    8 1 Отговор
    Какво е казал? Скри ли се ?

    20:38 30.07.2026

  • 73 Ей това да си копейка е Божие наказание

    0 7 Отговор
    Избраха Радев,недоволни от Радев.Недоволни са от Йотова,есента ще гласуват за Йотова.

    20:38 30.07.2026

  • 74 Включително

    8 1 Отговор
    Чуждите туристи кацащи тук яко ли им е като виждат че кацат на 10 метра от иранска мишена

    Коментиран от #82, #83

    20:39 30.07.2026

  • 75 иранския колега Абас Арагчи

    6 1 Отговор
    Е пратил хабер на община Варна

    20:41 30.07.2026

  • 76 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Очевидно не знаеш къде Иран":

    Взе ми отвори карта и виж, каде е Касписко море, къде е Черно и има ли връзка между тях или там има цели държави, че се излагаш. Отделно Черно море заради войната на Русия срещо Украйна е под строго ракетно наблюдение.

    Коментиран от #80

    20:42 30.07.2026

  • 77 На Мунчо братчеда

    4 2 Отговор
    Вън от Парламента на всички гласували за американските самолети и нови избори.Пардон, но гласувализа ЗА не бяха ли всички от ПБ и ДПС?

    20:43 30.07.2026

  • 78 Ей ви на, кво значи подляр

    8 1 Отговор
    Радев! Еманация на подлярщината. Йотова пък тайно преговаря с македонците и като нищо ще се окаже че говорим македонски език и сме етнически македонци

    20:45 30.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Има разбира се

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "Абе":

    По трасето на жп линията през Грузия дето китайците я построиха няма и да разбереш как е стигнала до черно море.

    Коментиран от #85

    20:48 30.07.2026

  • 81 подляр

    6 1 Отговор
    Радев е подляр а Йотова подлярка

    20:49 30.07.2026

  • 82 Да, бе

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Включително":

    Мишена е, но само за пропагандата на режима на аятоласите. Наникой не му пука. Само наивниците изпадат в изтерия, защото експлоатират неуснователно насъдените им сраховете.

    20:51 30.07.2026

  • 83 Чуждите туристи кацащи тук

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Включително":

    са диви и щастливи. Всеки се изнася на подскоци кой от къде е

    20:51 30.07.2026

  • 84 И хората за какво минираха

    2 0 Отговор
    Пистата на Безмер. За да се набутат у Варна

    20:53 30.07.2026

  • 85 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Има разбира се":

    жп линитеминава ли през морета

    20:54 30.07.2026

  • 86 Дупе-давец Радев

    1 1 Отговор
    Ще ни взриви !

    20:59 30.07.2026

  • 87 US Военна база летище Варна

    0 0 Отговор
    Си е баш по договора от 2006

    Коментиран от #88

    21:01 30.07.2026

  • 88 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "US Военна база летище Варна":

    "Си е баш по договора от 2006"

    Гадев е подписал тихомълком един анекс към договора и за Варна, колко му е?

    21:05 30.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове