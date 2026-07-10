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Кремъл: Производството на ракети Пейтриът в Украйна би означавало присъствие на войници от НАТО
  Тема: Украйна

Кремъл: Производството на ракети Пейтриът в Украйна би означавало присъствие на войници от НАТО

10 Юли, 2026 07:12, обновена 10 Юли, 2026 07:10 902 40

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  • русия-
  • украйна

Москва реагира на намерението на Доналд Тръмп да предостави лиценз за производство на боеприпаси за системите Пейтриът, а в Русия поставят под съмнение реалното изпълнение на инициативата

Кремъл: Производството на ракети Пейтриът в Украйна би означавало присъствие на войници от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви, че ако Украйна започне да произвежда ракети за системите за противовъздушна отбрана Пейтриът, това би означавало присъствие на военнослужещи от държавите членки на НАТО на украинска територия. Според него именно подобно развитие е сред причините, с които Москва оправдава началото на т.нар. Специална военна операция, предава Фокус.

Коментарът на Песков идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че е готов да предостави лиценз на Киев за производство на боеприпаси за системите Patriot.

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„Трябва да осмислим доколко е разработен този въпрос, от кого е разработен и така нататък. Но ако това обещание бъде изпълнено, то на украинска територия ще работят въоръжени сили от държави членки на НАТО“, заяви Песков, цитиран от „Газета Ру“.

По думите му в Кремъл все още анализират направеното от Тръмп изявление и не бързат с окончателна оценка на инициативата.

Критики и извън Русия

Според публикацията решението на американския президент е предизвикало критични реакции не само в Русия, но и в чужбина. Като пример се посочва анализ на изданието Responsible Statecraft, според който идеята Украйна да получи лиценз за производство на ракети Patriot може да се окаже както практически неефективна, така и рискована за самите Съединени щати.

Според авторите на анализа подобна стъпка би могла да създаде опасност чувствителни американски военни технологии да попаднат в чужди ръце. Именно поради тези технологични и военни рискове Вашингтон в крайна сметка може да се откаже от реалното изпълнение на инициативата.

Руски експерт: По-скоро политически жест

В Русия също се чуват мнения, че изявлението на Доналд Тръмп може да има предимно политически характер, а не да представлява реална програма за военно сътрудничество.

Руският експерт по сигурността Константин Блохин коментира, че организирането на производство на ракети Patriot в условията на война е изключително сложно и скъпо начинание.

„Ясно е, че производството е скъпо и трудно да се организира в условия на война. Може би самият Тръмп се надява, че нищо няма да стане. Но сега той има възможност да каже, че е дал лиценза и е направил всичко, каквото е могъл“, заяви Блохин.

Според него подобен ход може да бъде възприет като опит Вашингтон да покаже подкрепа за Киев, без това непременно да доведе до реално производство на ракети Patriot на украинска територия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    11 4 Отговор
    Теб пък кво те ии6е има ли, няма ли НАТО в Украйна ? Мишок умрел 😆😆😆

    Коментиран от #6

    07:13 10.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 3 Отговор
    "Пейтриът" не е само желязо и барут❗
    А "мозъкът им" ШАШт не го дават дори на британци и шваби, какво остана на укр....и❗

    Коментиран от #14

    07:13 10.07.2026

  • 4 Зеленски

    6 5 Отговор
    А пък на мен Тати, ми обеща да ми купи колело ...

    07:16 10.07.2026

  • 5 авантгард

    5 2 Отговор
    Аха, ей сега почват, до две седмици.
    Ще ги върне всички в каменната епоха.
    Тралала, тралала......

    07:16 10.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Амчи то нали заради тях стана цялата патаклама❗
    Всичко си беше наред, докато САШтко не реши да разположи ШЕСТАЦИТЕси (VI UeSt) флот в руските бази в Крим❗

    07:16 10.07.2026

  • 7 Бийк

    18 4 Отговор
    Не думай бе ,невестулко
    Нали убивате всекидневно по дузина натювски женерали в Украйнето
    Що ревеш сега
    Каква е разликата

    Коментиран от #22

    07:17 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    4 7 Отговор
    Отдавна присъстват натовци, ама и вие, вместо да ги думкате редовно, искате да си играте честно на СВО само по фронта. Защо в тая територия Бандеристан има летища, пътища, ток, вода и други? Тъпи ли сте или наивни?

    Коментиран от #19, #30

    07:19 10.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Като умреш, не е проблем за теб, тежко е на близките ти. Същото е и като си Tъп.

    07:21 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тръмп просто му каза

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    - За не ме врънкаш повече за ракети Патриот
    А после, човека каза - Ще видим!
    Изгледайте сами пресконференцията!

    Иначе на Тръмп му ясно, какво стана с откриването на завода Байрактар в Украйна, където при откриването, лентата бе прерязана с Кинжал. Просто Тръмп с пиниз се измъкна от наглия Зельо, ама медиите така и не разбраха.

    07:27 10.07.2026

  • 15 А присъствието

    8 5 Отговор
    на корейчета и китайски технологии не е проблем, а? Нали рушнята сама може?

    07:28 10.07.2026

  • 16 А присъствието

    3 5 Отговор
    на корейчета и китайски технологии не е проблем, а? Нали рушнята сама може?

    Коментиран от #39

    07:28 10.07.2026

  • 17 гост

    8 3 Отговор
    В Русия като имаше войници от С.Корея,тогава си мълчахте...че ги изпратихте и в Украйна..

    07:28 10.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БГтрол

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Броят на убитите военни на НАТО упорито се премълчава от почти всички медии в бг. Отдавна е надминал 29к, а миналата година някой министър си правеше устата за изпращане на и бг военни там.

    Коментиран от #23

    07:29 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Клатислив Фостенко

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бийк":

    Официално засега са над 50к. Не цървули с натовски униформи, а военни и инструктори от натовски държави.Как ти се харесва това?

    07:36 10.07.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "БГтрол":

    Това У...йна няма загинали ОФиЦЕри от НАТьО❗
    "Их там нет"- казват янките❗
    Те внезапно почиват докато си почиват в Аспен, Малдивите или други курорти❗
    Справка - нашия ген. Гъби Гъбев ❗
    Изпратиха го с фанфари за Киеф ....
    и после тишина как и кога ни го върнаха❗

    07:38 10.07.2026

  • 24 Ненормалници

    8 3 Отговор
    Единствената радост в живота на копейките е цифрата на убитите от войната.

    07:45 10.07.2026

  • 25 Серьожа

    2 9 Отговор
    Европа пак ще бъде напоена с немски трупове.

    Коментиран от #29

    07:46 10.07.2026

  • 26 Симпатизант

    0 2 Отговор
    Единственият изход за Русия е да влезне в Киев, но засега бтова е само илюзия

    07:47 10.07.2026

  • 27 Абе нали от 5 години плещите

    7 1 Отговор
    че сте във война с НАТО? Какво толкова?

    07:51 10.07.2026

  • 28 русия се отече

    7 1 Отговор
    Примката се затяга около руските фашисти!

    Коментиран от #32

    07:54 10.07.2026

  • 29 труповете руска радост

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Серьожа":

    Няма нация като руската, която се радва на водка и убити хора!

    07:55 10.07.2026

  • 30 путин Хуманен Фашист

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Ами путин не си признава че е Агресор, и се крие зад СВО, иначе ще бъде блокиран от целия свят!

    07:57 10.07.2026

  • 31 И кво?

    6 1 Отговор
    Американски ракети ще продължат да ви избиват.Както от 2022 година насам.
    П.п.Песков има ли личен бункер като пръдлюто путин?

    Коментиран от #40

    07:58 10.07.2026

  • 32 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "русия се отече":

    Съгласен съм.

    07:58 10.07.2026

  • 33 Оффф

    4 0 Отговор
    Амии нали севернокорейци се бият на фронта за Русия. Защо ревете. Много сте нагли бре кремълски пияндурници!

    07:59 10.07.2026

  • 34 Как се гърчат руските червеи!

    5 1 Отговор
    Украинците ви спукаха.

    08:01 10.07.2026

  • 35 Старчо Сарача

    3 2 Отговор
    Означава да се пръждосате от Украйна и да се свърши тази гадна война, която вие предизвикахте!

    08:04 10.07.2026

  • 36 НАТО

    3 1 Отговор
    Си го премести в другия крачол.
    Сега почвайте да чертаете кафяви линии.

    08:05 10.07.2026

  • 37 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    2 1 Отговор
    Стига плака бе мустак. Нали сте най великата ракетна нация на планетата. Ще се борите без да мрънкате. Иран ви праща дронове С.Корея войници. Африка наемници. Защо така хлипате нали сте много корави? Къде е Медведя да плаши Европа. Спи впиянчен.

    08:06 10.07.2026

  • 38 Класикът от Кремъл

    1 1 Отговор
    Пусне Специалная Вьенная Ъперация за 3 дни в 10 пъти по малка държава, 5та година не мои се опраи, даде повече жертви отколкото в Афганистан, въпреки че е най богатата на изкопаеми горива страна хората се бият по бензиностанциите, върти клечката, гледа победоносно нескопосано. 🤡

    08:07 10.07.2026

  • 39 Корейчета в Украйна на фронта няма

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "А присъствието":

    и не е имало.
    А запада са фрашкани със всичко китайско.

    Я опитай пак!:)

    08:07 10.07.2026

  • 40 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "И кво?":

    Що за узказ ? Този език го дръж на ортаците си в Атлантическия клуб ! Не от чужди никове !

    08:10 10.07.2026

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