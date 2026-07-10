Кремъл: Производството на ракети Пейтриът в Украйна би означавало присъствие на войници от НАТО

Говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви, че ако Украйна започне да произвежда ракети за системите за противовъздушна отбрана Пейтриът, това би означавало присъствие на военнослужещи от държавите членки на НАТО на украинска територия. Според него именно подобно развитие е сред причините, с които Москва оправдава началото на т.нар. Специална военна операция, предава Фокус.
Коментарът на Песков идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че е готов да предостави лиценз на Киев за производство на боеприпаси за системите Patriot.
„Трябва да осмислим доколко е разработен този въпрос, от кого е разработен и така нататък. Но ако това обещание бъде изпълнено, то на украинска територия ще работят въоръжени сили от държави членки на НАТО“, заяви Песков, цитиран от „Газета Ру“.
По думите му в Кремъл все още анализират направеното от Тръмп изявление и не бързат с окончателна оценка на инициативата.
Критики и извън Русия
Според публикацията решението на американския президент е предизвикало критични реакции не само в Русия, но и в чужбина. Като пример се посочва анализ на изданието Responsible Statecraft, според който идеята Украйна да получи лиценз за производство на ракети Patriot може да се окаже както практически неефективна, така и рискована за самите Съединени щати.
Според авторите на анализа подобна стъпка би могла да създаде опасност чувствителни американски военни технологии да попаднат в чужди ръце. Именно поради тези технологични и военни рискове Вашингтон в крайна сметка може да се откаже от реалното изпълнение на инициативата.
Руски експерт: По-скоро политически жест
В Русия също се чуват мнения, че изявлението на Доналд Тръмп може да има предимно политически характер, а не да представлява реална програма за военно сътрудничество.
Руският експерт по сигурността Константин Блохин коментира, че организирането на производство на ракети Patriot в условията на война е изключително сложно и скъпо начинание.
„Ясно е, че производството е скъпо и трудно да се организира в условия на война. Може би самият Тръмп се надява, че нищо няма да стане. Но сега той има възможност да каже, че е дал лиценза и е направил всичко, каквото е могъл“, заяви Блохин.
Според него подобен ход може да бъде възприет като опит Вашингтон да покаже подкрепа за Киев, без това непременно да доведе до реално производство на ракети Patriot на украинска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #6
07:13 10.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А "мозъкът им" ШАШт не го дават дори на британци и шваби, какво остана на укр....и❗
Коментиран от #14
07:13 10.07.2026
4 Зеленски
07:16 10.07.2026
5 авантгард
Ще ги върне всички в каменната епоха.
Тралала, тралала......
07:16 10.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Майор Деянов, на всеки километър":Амчи то нали заради тях стана цялата патаклама❗
Всичко си беше наред, докато САШтко не реши да разположи ШЕСТАЦИТЕси (VI UeSt) флот в руските бази в Крим❗
07:16 10.07.2026
7 Бийк
Нали убивате всекидневно по дузина натювски женерали в Украйнето
Що ревеш сега
Каква е разликата
Коментиран от #22
07:17 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
Коментиран от #19, #30
07:19 10.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 име
До коментар #8 от "Хаха":Като умреш, не е проблем за теб, тежко е на близките ти. Същото е и като си Tъп.
07:21 10.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тръмп просто му каза
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":- За не ме врънкаш повече за ракети Патриот
А после, човека каза - Ще видим!
Изгледайте сами пресконференцията!
Иначе на Тръмп му ясно, какво стана с откриването на завода Байрактар в Украйна, където при откриването, лентата бе прерязана с Кинжал. Просто Тръмп с пиниз се измъкна от наглия Зельо, ама медиите така и не разбраха.
07:27 10.07.2026
15 А присъствието
07:28 10.07.2026
16 А присъствието
Коментиран от #39
07:28 10.07.2026
17 гост
07:28 10.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БГтрол
До коментар #9 от "име":Броят на убитите военни на НАТО упорито се премълчава от почти всички медии в бг. Отдавна е надминал 29к, а миналата година някой министър си правеше устата за изпращане на и бг военни там.
Коментиран от #23
07:29 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Клатислив Фостенко
До коментар #7 от "Бийк":Официално засега са над 50к. Не цървули с натовски униформи, а военни и инструктори от натовски държави.Как ти се харесва това?
07:36 10.07.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "БГтрол":Това У...йна няма загинали ОФиЦЕри от НАТьО❗
"Их там нет"- казват янките❗
Те внезапно почиват докато си почиват в Аспен, Малдивите или други курорти❗
Справка - нашия ген. Гъби Гъбев ❗
Изпратиха го с фанфари за Киеф ....
и после тишина как и кога ни го върнаха❗
07:38 10.07.2026
24 Ненормалници
07:45 10.07.2026
25 Серьожа
Коментиран от #29
07:46 10.07.2026
26 Симпатизант
07:47 10.07.2026
27 Абе нали от 5 години плещите
07:51 10.07.2026
28 русия се отече
Коментиран от #32
07:54 10.07.2026
29 труповете руска радост
До коментар #25 от "Серьожа":Няма нация като руската, която се радва на водка и убити хора!
07:55 10.07.2026
30 путин Хуманен Фашист
До коментар #9 от "име":Ами путин не си признава че е Агресор, и се крие зад СВО, иначе ще бъде блокиран от целия свят!
07:57 10.07.2026
31 И кво?
П.п.Песков има ли личен бункер като пръдлюто путин?
Коментиран от #40
07:58 10.07.2026
32 Механик
До коментар #28 от "русия се отече":Съгласен съм.
07:58 10.07.2026
33 Оффф
07:59 10.07.2026
34 Как се гърчат руските червеи!
08:01 10.07.2026
35 Старчо Сарача
08:04 10.07.2026
36 НАТО
Сега почвайте да чертаете кафяви линии.
08:05 10.07.2026
37 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
08:06 10.07.2026
38 Класикът от Кремъл
08:07 10.07.2026
39 Корейчета в Украйна на фронта няма
До коментар #16 от "А присъствието":и не е имало.
А запада са фрашкани със всичко китайско.
Я опитай пак!:)
08:07 10.07.2026
40 И кво ?
До коментар #31 от "И кво?":Що за узказ ? Този език го дръж на ортаците си в Атлантическия клуб ! Не от чужди никове !
08:10 10.07.2026