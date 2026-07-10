Кремъл: Производството на ракети Пейтриът в Украйна би означавало присъствие на войници от НАТО

Говорителят на руския президент Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви, че ако Украйна започне да произвежда ракети за системите за противовъздушна отбрана Пейтриът, това би означавало присъствие на военнослужещи от държавите членки на НАТО на украинска територия. Според него именно подобно развитие е сред причините, с които Москва оправдава началото на т.нар. Специална военна операция, предава Фокус.

Коментарът на Песков идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че е готов да предостави лиценз на Киев за производство на боеприпаси за системите Patriot.

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„Трябва да осмислим доколко е разработен този въпрос, от кого е разработен и така нататък. Но ако това обещание бъде изпълнено, то на украинска територия ще работят въоръжени сили от държави членки на НАТО“, заяви Песков, цитиран от „Газета Ру“.

По думите му в Кремъл все още анализират направеното от Тръмп изявление и не бързат с окончателна оценка на инициативата.

Критики и извън Русия

Според публикацията решението на американския президент е предизвикало критични реакции не само в Русия, но и в чужбина. Като пример се посочва анализ на изданието Responsible Statecraft, според който идеята Украйна да получи лиценз за производство на ракети Patriot може да се окаже както практически неефективна, така и рискована за самите Съединени щати.

Според авторите на анализа подобна стъпка би могла да създаде опасност чувствителни американски военни технологии да попаднат в чужди ръце. Именно поради тези технологични и военни рискове Вашингтон в крайна сметка може да се откаже от реалното изпълнение на инициативата.

Руски експерт: По-скоро политически жест

В Русия също се чуват мнения, че изявлението на Доналд Тръмп може да има предимно политически характер, а не да представлява реална програма за военно сътрудничество.

Руският експерт по сигурността Константин Блохин коментира, че организирането на производство на ракети Patriot в условията на война е изключително сложно и скъпо начинание.

„Ясно е, че производството е скъпо и трудно да се организира в условия на война. Може би самият Тръмп се надява, че нищо няма да стане. Но сега той има възможност да каже, че е дал лиценза и е направил всичко, каквото е могъл“, заяви Блохин.

Според него подобен ход може да бъде възприет като опит Вашингтон да покаже подкрепа за Киев, без това непременно да доведе до реално производство на ракети Patriot на украинска територия.