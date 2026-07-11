Китай потвърди съюза си със Северна Корея

Китайският лидер Си Цзинпин заяви категорично, че ангажиментът на Пекин към традиционното приятелство със Северна Корея няма да се промени, независимо от развитието на международната обстановка.

Позицията му беше изразена по повод 65-ата годишнина от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между двете съседни страни, който остава единственият активен пакт за взаимна отбрана на Китай.

Държавната медийна агенция на КНДР разпространи съобщение, според което Пхенян и Пекин издигат стратегическото си партньорство на ново ниво. Изявлението идва непосредствено след посещението на севернокорейския премиер Пак Тае Сонг в Китай.

Си Цзинпин подчерта, че Китайската комунистическа партия ще продължи решително да подкрепя социалистическото дело на КНДР под ръководството на Ким Чен Ун.

Международни анализатори в региона посочват, че засилването на този съюз е директен сигнал към САЩ и техните азиатски съюзници на фона на растящото геополитическо напрежение на Корейския полуостров.