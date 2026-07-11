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Китай потвърди съюза си със Северна Корея

Китай потвърди съюза си със Северна Корея

11 Юли, 2026 05:05, обновена 11 Юли, 2026 05:08 575 0

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Си Цзинпин уверява, че традиционното приятелство остава непроменено на фона на глобалните кризи

Китай потвърди съюза си със Северна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският лидер Си Цзинпин заяви категорично, че ангажиментът на Пекин към традиционното приятелство със Северна Корея няма да се промени, независимо от развитието на международната обстановка.

Позицията му беше изразена по повод 65-ата годишнина от подписването на Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ между двете съседни страни, който остава единственият активен пакт за взаимна отбрана на Китай.

Държавната медийна агенция на КНДР разпространи съобщение, според което Пхенян и Пекин издигат стратегическото си партньорство на ново ниво. Изявлението идва непосредствено след посещението на севернокорейския премиер Пак Тае Сонг в Китай.

Си Цзинпин подчерта, че Китайската комунистическа партия ще продължи решително да подкрепя социалистическото дело на КНДР под ръководството на Ким Чен Ун.

Международни анализатори в региона посочват, че засилването на този съюз е директен сигнал към САЩ и техните азиатски съюзници на фона на растящото геополитическо напрежение на Корейския полуостров.


Китай
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