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Ракетите „Пейтриът“ за Киев ще се правят в Германия
  Тема: Украйна

Ракетите „Пейтриът“ за Киев ще се правят в Германия

11 Юли, 2026 05:38, обновена 11 Юли, 2026 05:41 524 7

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  • германия

Експерти: Производството извън Украйна е по-безопасно

Ракетите „Пейтриът“ за Киев ще се правят в Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обещанието на САЩ да предоставят на Киев лиценз за производство на противоракетни прехващачи „Пейтриът“ няма да доведе до бързи резултати на бойното поле, а реалното сглобяване вероятно ще бъде организирано в Германия, предава Ройтерс.

Според източници, запознати с дискусиите след срещата на върха на НАТО, изнасянето на производствената верига в Германия или друга европейска страна е логична стъпка от съображения за сигурност, тъй като заводи на украинска територия веднага биха станали мишена за руски удари.

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Производството ще може да бъде прехвърлено в Украйна едва след края на войната.

Военни експерти от Норвежкия институт за изследване на отбраната в Осло предупреждават, че изграждането на подобна високотехнологична база отнема време и първите ракети няма да излязат от поточната линия в рамките на следващите 12 до 18 месеца.

За сравнение се посочва опитът на оръжейния производител „Рейтеон“, който сключи договор с европейския консорциум MBDA за производство на ракети PAC-2 в Бавария (Южна Германия), но първите доставки там се очакват едва в началото на 2027 г..

Това оставя Украйна пред спешната необходимост да разчита на директни доставки на готови системи от съюзниците си, за да покрие настоящия дефицит при защитата на енергийната си инфраструктура.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болгар, болгар

    6 1 Отговор
    Бойко и Радев се тупаха в гърдите за тоя Райнметал, а то излезе една схема за кражби.

    05:44 11.07.2026

  • 2 Има

    6 1 Отговор
    още много бой да ядат укрите с тия ракети !

    05:47 11.07.2026

  • 3 Муньо

    4 0 Отговор
    Нискотехнологично производство, друго си е завод за високотехнологичен барут!

    05:53 11.07.2026

  • 4 ВРЕМЕ Е

    0 4 Отговор
    ФАШИСТА ПУТЛЕР ДА КАПИТУЛИРА ..................... КАТО ХИТЛЕР ........................ ФАКТ !

    05:53 11.07.2026

  • 5 хихи

    3 0 Отговор
    Я камилата, а камиларя

    05:56 11.07.2026

  • 6 Артилерист

    4 0 Отговор
    Германия систематично се фашизира при фашисткия наследник Мерц (и Урсула)...

    05:58 11.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Тва рсйнметала на гговедата тук ли щеше да отваря завод ,да почнем днес пак с глупостите инз софцете ,а ние си мислехме че в Украйна изобщо нямаше да са мишена заводите ,познайте къде ще са мишените

    06:17 11.07.2026

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