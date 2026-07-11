Ракетите „Пейтриът“ за Киев ще се правят в Германия

Обещанието на САЩ да предоставят на Киев лиценз за производство на противоракетни прехващачи „Пейтриът“ няма да доведе до бързи резултати на бойното поле, а реалното сглобяване вероятно ще бъде организирано в Германия, предава Ройтерс.

Според източници, запознати с дискусиите след срещата на върха на НАТО, изнасянето на производствената верига в Германия или друга европейска страна е логична стъпка от съображения за сигурност, тъй като заводи на украинска територия веднага биха станали мишена за руски удари.

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Производството ще може да бъде прехвърлено в Украйна едва след края на войната.

Военни експерти от Норвежкия институт за изследване на отбраната в Осло предупреждават, че изграждането на подобна високотехнологична база отнема време и първите ракети няма да излязат от поточната линия в рамките на следващите 12 до 18 месеца.

За сравнение се посочва опитът на оръжейния производител „Рейтеон“, който сключи договор с европейския консорциум MBDA за производство на ракети PAC-2 в Бавария (Южна Германия), но първите доставки там се очакват едва в началото на 2027 г..

Това оставя Украйна пред спешната необходимост да разчита на директни доставки на готови системи от съюзниците си, за да покрие настоящия дефицит при защитата на енергийната си инфраструктура.