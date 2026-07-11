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Юрген Клоп и Германия се разбраха

Юрген Клоп и Германия се разбраха

11 Юли, 2026 15:30 374 0

  • юрген клоп-
  • ред бул-
  • оливер минцлаф-
  • германия-
  • национален отбор

Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Ню Йорк

Юрген Клоп и Германия се разбраха - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германската футболна федерация постигна споразумение с Юрген Клоп за нов национален селекционер, съобщава Флориан Плетенберг.

Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Ню Йорк. Вече има принципно съгласие за договор до края на Световното първенство през 2030 година. Остава да бъдат уточнени дребни детайли.

През следващата седмица представители на германската федерация ще имат среща с шефа на Ред Бул Оливер Минцлаф, отново в Ню Йорк, на която да се постигне договорка за прекратяване на договора на Клоп с концерна. Очаква се от Ред Бул да не правят спънки на Клоп да стане новият селекционер на Германия.

От федерацията най-вероятно ще обявят споразумението с Клоп още днес.

Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул ще застане начело на Германия след провала на Мондиал 2026. Бундестима отпадна от Парагвай на 1/16-финалите, а това коства поста на Юлиан Нагелсман.


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