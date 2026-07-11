Юрген Клоп и Германия се разбраха

Германската футболна федерация постигна споразумение с Юрген Клоп за нов национален селекционер, съобщава Флориан Плетенберг.
Двете страни са си стиснали ръцете на среща в Ню Йорк. Вече има принципно съгласие за договор до края на Световното първенство през 2030 година. Остава да бъдат уточнени дребни детайли.
През следващата седмица представители на германската федерация ще имат среща с шефа на Ред Бул Оливер Минцлаф, отново в Ню Йорк, на която да се постигне договорка за прекратяване на договора на Клоп с концерна. Очаква се от Ред Бул да не правят спънки на Клоп да стане новият селекционер на Германия.
От федерацията най-вероятно ще обявят споразумението с Клоп още днес.
Бившият треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул ще застане начело на Германия след провала на Мондиал 2026. Бундестима отпадна от Парагвай на 1/16-финалите, а това коства поста на Юлиан Нагелсман.
🚨💣 EXCLUSIVE | Jürgen Klopp and the DFB have now reached an agreement in principle.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 11, 2026
Breakthrough after yesterday’s negotiations in New York. An agreement in principle has been reached on a contract running until the end of the 2030 World Cup. Only final details remain to be… pic.twitter.com/31tlvFrRgt
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