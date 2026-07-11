Трагедия във Виетнам: 15 туристи загинаха в морето

Най-малко 15 индийски туристи загубиха живота си при тежък инцидент с лодка край бреговете на Южен Виетнам.

Плавателният съд, превозващ общо 32 туристи и 4-членен екипаж, се е преобърнал в Южнокитайско море на около 400 метра от брега на малкия остров Хон Май Рут, намиращ се в близост до популярния курорт Фу Куок.

Виетнамската държавна медия VnExpress съобщи, че инцидентът е станал малко след отплаването на лодката, като основните версии за трагедията са внезапни силни вълни, придружени от бурен вятър, и евентуална внезапна техническа неизправност.

Местни рибари и бреговата охрана са успели да спасят 21 души от водата, част от които са настанени в болница в критично състояние.

Посолството на Индия в Ханой потвърди самоличността на жертвите, които са били служители на голяма частна компания за мобилни телефони. Премиерът на Виетнам Ле Мин Хунг разпореди незабавно разследване на инцидента и проверка на мерките за безопасност на туристическия транспорт в региона.