Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за туристи

Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон, предаде ДПА, съобщи БТА.

Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато градът е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 000 еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпът до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава безплатен.

Заместник-кметът на Венеция Симоне Вентурини предложи през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток.

Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината. Макар таксата да е регламентирана с местна наредба, максималният ѝ размер е определен в националното законодателство, поради което е необходимо одобрение от италианското правителство.

Таксата беше въведена като мярка за ограничаване и по-добро управление на масовия туризъм в историческия център на Венеция. В историческата част на града живеят близо 50 000 души – по-малко от броя на хотелските легла. Туристите, които нощуват във Венеция, не заплащат входната такса, но дължат туристическа такса за нощувка.