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Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за туристи

Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за туристи

27 Юли, 2026 10:18 464 5

  • венеция-
  • италия-
  • туристи-
  • туризъм

Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага през периода от април до юли, когато градът е най-силно посещаван от туристи

Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за туристи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите във Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон, предаде ДПА, съобщи БТА.

Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато градът е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 000 еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпът до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава безплатен.

Заместник-кметът на Венеция Симоне Вентурини предложи през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток.

Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината. Макар таксата да е регламентирана с местна наредба, максималният ѝ размер е определен в националното законодателство, поради което е необходимо одобрение от италианското правителство.

Таксата беше въведена като мярка за ограничаване и по-добро управление на масовия туризъм в историческия център на Венеция. В историческата част на града живеят близо 50 000 души – по-малко от броя на хотелските легла. Туристите, които нощуват във Венеция, не заплащат входната такса, но дължат туристическа такса за нощувка.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Не ми е мъчно за тези гадни жабурняци!!!

    Коментиран от #4

    10:20 27.07.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    2 0 Отговор
    и на корал сьбират иначе гонят с автомати
    бил частен на някъв бивш премиер

    10:26 27.07.2026

  • 3 веднага да ги пращат в бункера при зелка

    5 0 Отговор
    във Венеция са събрали над 5 милиона евро

    10:28 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Коста

    0 0 Отговор
    Ако тръгна на екскурзия, която ще ми излезе минимум 1 000 евро, последна грижа са ми последните 10. Пролемът е в навалицата, отблъскваща и местните жители, които се изнасят от града. По-добре в октомври, когато хората са една идея по-малко.

    10:42 27.07.2026

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