Шофьор загина при удар на ВСУ по автобус в Горловка

При остра атака с украински безпилотни летателени апарати в Никитовския район на Горловка (ДНР) бе поразен пътнически автобус.
При инцидента загинаха шофьорът на автобуса, а други седем граждани бяха ранени, съобщава медията Vedomosti.ru.
Почти едновременно с това Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с ударни БПЛА в акваторията на Днепровско-Бугския лиман. Цел на нападението станаха два търговски кораба за насипни товари (балкери).
Според информация от агенция URA.RU, плавателните съдове са транспортирали военни товари за нуждите на украинската армия и са претърпели сериозни поражения.
В отговор на технологичните предизвикателства по море, главнокомандващият на Военноморския флот на Русия адмирал Александър Моисеев обяви, че страната вече изгражда първия си безэкипажен кораб с водоизместимост 500 тона.
По данни на агенция Interfax, иновативният малък кораб ще бъде специализиран изцяло в локализирането и лова на противникови подводници и автономни подводни обекти. Проектът вече е заложен в държавната програма за въоръжение и ще послужи за основа на бъдещия руски флот от роботизирани системи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
19:45 26.07.2026
2 Руската мърша няма край
19:45 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Евгени от Алфапласт
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Яко, а?🤣
19:50 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
19:56 26.07.2026
10 Така
20:05 26.07.2026
11 ПЪТНИЧЕСКИ АВТОБУС
20:08 26.07.2026