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Шофьор загина при удар на ВСУ по автобус в Горловка
  Тема: Украйна

Шофьор загина при удар на ВСУ по автобус в Горловка

26 Юли, 2026 19:32, обновена 26 Юли, 2026 20:38 925 11

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Руснаците обстреляха два търговски кораба в акваторията на Днепровско-Бугския лиман

Шофьор загина при удар на ВСУ по автобус в Горловка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При остра атака с украински безпилотни летателени апарати в Никитовския район на Горловка (ДНР) бе поразен пътнически автобус.

При инцидента загинаха шофьорът на автобуса, а други седем граждани бяха ранени, съобщава медията Vedomosti.ru.

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Почти едновременно с това Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с ударни БПЛА в акваторията на Днепровско-Бугския лиман. Цел на нападението станаха два търговски кораба за насипни товари (балкери).

Според информация от агенция URA.RU, плавателните съдове са транспортирали военни товари за нуждите на украинската армия и са претърпели сериозни поражения.

В отговор на технологичните предизвикателства по море, главнокомандващият на Военноморския флот на Русия адмирал Александър Моисеев обяви, че страната вече изгражда първия си безэкипажен кораб с водоизместимост 500 тона.

По данни на агенция Interfax, иновативният малък кораб ще бъде специализиран изцяло в локализирането и лова на противникови подводници и автономни подводни обекти. Проектът вече е заложен в държавната програма за въоръжение и ще послужи за основа на бъдещия руски флот от роботизирани системи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    6 10 Отговор
    Само Така! Украйна ще победи. Русия си губи съюзниците

    19:45 26.07.2026

  • 2 Руската мърша няма край

    8 9 Отговор
    Затова Русия ще си понесе болката

    19:45 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    "безэкипажен"
    ----
    Яко, а?🤣

    19:50 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 4 Отговор
    Петролни рафинерии, военни заводи, изтребители, хеликоптери, жива сила и БПЛА, които са руски, ЗНИЩЕНО!

    19:56 26.07.2026

  • 10 Така

    3 5 Отговор
    Преди час писах,че Захарова утре ще реве.Познах.

    20:05 26.07.2026

  • 11 ПЪТНИЧЕСКИ АВТОБУС

    2 3 Отговор
    ПЪЛЕН СЪС КАБЗОНЧИЦИ.

    20:08 26.07.2026

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