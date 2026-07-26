При остра атака с украински безпилотни летателени апарати в Никитовския район на Горловка (ДНР) бе поразен пътнически автобус.

При инцидента загинаха шофьорът на автобуса, а други седем граждани бяха ранени, съобщава медията Vedomosti.ru.

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Почти едновременно с това Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с ударни БПЛА в акваторията на Днепровско-Бугския лиман. Цел на нападението станаха два търговски кораба за насипни товари (балкери).

Според информация от агенция URA.RU, плавателните съдове са транспортирали военни товари за нуждите на украинската армия и са претърпели сериозни поражения.

В отговор на технологичните предизвикателства по море, главнокомандващият на Военноморския флот на Русия адмирал Александър Моисеев обяви, че страната вече изгражда първия си безэкипажен кораб с водоизместимост 500 тона.

По данни на агенция Interfax, иновативният малък кораб ще бъде специализиран изцяло в локализирането и лова на противникови подводници и автономни подводни обекти. Проектът вече е заложен в държавната програма за въоръжение и ще послужи за основа на бъдещия руски флот от роботизирани системи.