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Кораб потъна в Южнокитайско море, издирват 23-ма моряци

Кораб потъна в Южнокитайско море, издирват 23-ма моряци

26 Юли, 2026 07:45, обновена 26 Юли, 2026 07:53 814 2

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Мащабна спасителна операция е в ход след инцидент с виетнамски товарен кораб в оспорвани води

Кораб потъна в Южнокитайско море, издирват 23-ма моряци - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Драматичен инцидент в Южнокитайско море мобилизира международни спасителни екипи в неделя сутринта.

Виетнамският товарен кораб Khoi Nguyen 18, на чийто борд са се намирали 62 моряци, претърпя крушение и потъна в близост до архипелага Спратли. Към 07:45 часа българско време на 26 юли спасителите са успели да извадят от бурните води 39 души, докато 23-ма моряци остават в неизвестност.

Според първоначалните данни, разпространени от китайската държавна телевизия CCTV и цитирани от световните агенции, товарният съд с дължина близо 70 метра и бруто тегло от 999 тона е изпаднал в беда в района на рифа Fiery Cross Reef. Сигнал за помощ е бил подаден чрез сигнален ракети, забелязан първоначално от китайския спасителен кораб Nanhai Jiu 115 в събота вечерта.

В тежката акция по търсене и спасяване в Южнокитайско море са включени шест китайски кораба, специализиран спасителен хеликоптер и един виетнамски плавателен съд. Метеорологичните условия и бурното море затрудняват действията на екипите, но операцията продължава с пълна сила. Рифът, където е станал инцидентът, се намира в силно оспорвана зона, в която геополитическите претенции на Китай, Виетнам, Филипините, Малайзия, Тайван и Бруней често се припокриват.


Китай
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    Така ще потопят и някоя руска шлюпка в калабалъка

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